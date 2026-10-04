Иван Христанов: С Черкезова сме сред първите трима фаворити и имаме шанс за балотаж

Кандидатът за президент Иван Христанов заяви, че според него никога не е било възможно да бъде постигнато общо участие с Андрей Гюров на президентските избори. В ефира на „На фокус“ той коментира и социологическите проучвания, шансовете си за балотаж и необходимостта от обединяване на различни групи избиратели.
Христанов постави под съмнение част от публикуваните социологически данни преди вота на 25 октомври: „Чувствам се ограбен. Самата социология не съдържа магическото съчетание, че е проведено проучване с представителна извадка. Когато една извадка не е представителна, той може да е обиколил собствения си вход и да е събрал някакви мнения“, коментира той. По думите му реалните проучвания, с които разполага, показват, че кандидат-президентската двойка Христанов-Черкезова е сред първите трима фаворити и има шанс за балотаж.
По темата за отношенията си с Андрей Гюров Христанов посочи, че кандидатурата му е била заявена още преди повече от година и е била комуникирана с политическите сили в т.нар. антикорупционно пространство. На въпрос защо не е било постигнато по-широко обединение той отговори: „Аз мисля, че никога не е било възможно и съм споделял, че по някаква причина всички наши усилия и опити, това да бъде постигнато, беше саботирано от някаква невидима сила.“ Попитан дали става дума за вътрешна съпротива, той отговори: „Да, очевидно беше вътрешна, но не знам кой го провокира. Това не е важно за България, защото ние вече сме в средата на кампанията.“
Христанов коментира и предизборните си билбордове, както и финансирането на кампанията. Той посочи, че според ЦИК няма нарушение при по-ранното им поставяне, а средствата за кампанията му и за предстоящата реклама са лични и от дарители.
Христанов представи и част от приоритетите на кандидат-президентската си двойка с доц. Стоянка Черкезова. Сред тях са конституционни промени, свързани с ролята на главния прокурор, борбата с корупцията и правото на гражданите на чиста вода, въздух и природа. Кандидатът заяви още, че бъдещият президент трябва да бъде независим от партиите, за да може при необходимост да използва правото си на вето като реален инструмент в защита на обществения интерес.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Оффф ,
Коментиран от #26
19:46 04.10.2026
2 Социолозите
19:46 04.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този лъжец
19:47 04.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ох Гуджо, с тази
Празни карти се обръщат
19:51 04.10.2026
22 умерен избирател
19:53 04.10.2026
23 Какво извадка
Чупка майна филибето ден се вика на подобни
19:54 04.10.2026
24 Гого
19:59 04.10.2026
25 Хаха
19:59 04.10.2026
26 Европеец
До коментар #1 от "Оффф ,":Каза човека с най-много билбордове, ама не каза откъде са тия пари ..... А гледах клипа където Костадинов пее песен за Самуил..... Сравних броя на гледанията с тези на Йотова..... Не знам тя е Гюро могат ли да пеят, на моя избор е направен с номер 11, за да имаме някакъв шанс да възстановим държава и държавност....
Коментиран от #32, #33, #36, #49, #53
20:01 04.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Не си "ограбен"!
20:05 04.10.2026
29 Дебелокожа работа
20:07 04.10.2026
30 Абе като
20:09 04.10.2026
31 жалки са
20:11 04.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Точен
20:15 04.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ?????
Ако тва е платена реклама би трябвало да ни уведомите все пак.
Според разни закони.
20:20 04.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Лудото Палто
20:26 04.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 !!!?
20:32 04.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.