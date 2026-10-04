Новини
България »
Иван Христанов: С Черкезова сме сред първите трима фаворити и имаме шанс за балотаж

Иван Христанов: С Черкезова сме сред първите трима фаворити и имаме шанс за балотаж

4 Октомври, 2026 19:45 892 59

  • иван христанов-
  • избори-
  • президент

Кандидатът за президент заяви, че опитите за обединение са били „саботирани“ заради вътрешна съпротива

Иван Христанов: С Черкезова сме сред първите трима фаворити и имаме шанс за балотаж - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за президент Иван Христанов заяви, че според него никога не е било възможно да бъде постигнато общо участие с Андрей Гюров на президентските избори. В ефира на „На фокус“ той коментира и социологическите проучвания, шансовете си за балотаж и необходимостта от обединяване на различни групи избиратели.

Христанов постави под съмнение част от публикуваните социологически данни преди вота на 25 октомври: „Чувствам се ограбен. Самата социология не съдържа магическото съчетание, че е проведено проучване с представителна извадка. Когато една извадка не е представителна, той може да е обиколил собствения си вход и да е събрал някакви мнения“, коментира той. По думите му реалните проучвания, с които разполага, показват, че кандидат-президентската двойка Христанов-Черкезова е сред първите трима фаворити и има шанс за балотаж.

По темата за отношенията си с Андрей Гюров Христанов посочи, че кандидатурата му е била заявена още преди повече от година и е била комуникирана с политическите сили в т.нар. антикорупционно пространство. На въпрос защо не е било постигнато по-широко обединение той отговори: „Аз мисля, че никога не е било възможно и съм споделял, че по някаква причина всички наши усилия и опити, това да бъде постигнато, беше саботирано от някаква невидима сила.“ Попитан дали става дума за вътрешна съпротива, той отговори: „Да, очевидно беше вътрешна, но не знам кой го провокира. Това не е важно за България, защото ние вече сме в средата на кампанията.“

Христанов коментира и предизборните си билбордове, както и финансирането на кампанията. Той посочи, че според ЦИК няма нарушение при по-ранното им поставяне, а средствата за кампанията му и за предстоящата реклама са лични и от дарители.

Христанов представи и част от приоритетите на кандидат-президентската си двойка с доц. Стоянка Черкезова. Сред тях са конституционни промени, свързани с ролята на главния прокурор, борбата с корупцията и правото на гражданите на чиста вода, въздух и природа. Кандидатът заяви още, че бъдещият президент трябва да бъде независим от партиите, за да може при необходимост да използва правото си на вето като реален инструмент в защита на обществения интерес.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оффф ,

    32 9 Отговор
    тоя и той за президент се гласял ?!

    Коментиран от #26

    19:46 04.10.2026

  • 2 Социолозите

    29 4 Отговор
    му даваха 1% !

    19:46 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този лъжец

    27 8 Отговор
    от кръга капитал и той се наредил!

    19:47 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ох Гуджо, с тази

    14 5 Отговор
    С прокълната фамилия не ти си види късмет
    Празни карти се обръщат

    19:51 04.10.2026

  • 22 умерен избирател

    9 16 Отговор
    По метода на търсенето на най-малкото зло, бих гласувал за Иван Христанов, самообявил се за президента на народа, стига да не се изхвърли прекомерно в кампанията.

    19:53 04.10.2026

  • 23 Какво извадка

    11 4 Отговор
    Какви пет лева
    Чупка майна филибето ден се вика на подобни

    19:54 04.10.2026

  • 24 Гого

    17 5 Отговор
    Тоя е спал на течение.....

    19:59 04.10.2026

  • 25 Хаха

    16 5 Отговор
    Аут си още на първия тур,Христанов.

    19:59 04.10.2026

  • 26 Европеец

    12 10 Отговор

    До коментар #1 от "Оффф ,":

    Каза човека с най-много билбордове, ама не каза откъде са тия пари ..... А гледах клипа където Костадинов пее песен за Самуил..... Сравних броя на гледанията с тези на Йотова..... Не знам тя е Гюро могат ли да пеят, на моя избор е направен с номер 11, за да имаме някакъв шанс да възстановим държава и държавност....

    Коментиран от #32, #33, #36, #49, #53

    20:01 04.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Не си "ограбен"!

    18 2 Отговор
    Подкрепата за теб е колкото подкрепата за твоята партия!

    20:05 04.10.2026

  • 29 Дебелокожа работа

    16 2 Отговор
    Бащата на тоя левент е агент на ДС! Хвала на такъви, както се казва !

    20:07 04.10.2026

  • 30 Абе като

    18 2 Отговор
    бил много кадърен тоз човечец,да търси реализация в реалния сектор! Голямо драпане за чиновническата хранилка голямо нещо!

    20:09 04.10.2026

  • 31 жалки са

    19 5 Отговор
    Много болни хора бяха и министри ,като този цървул !

    20:11 04.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Точен

    9 5 Отговор
    Първата тройка е Костадинов/Волгин, Йотова и Гюров. Всички останали са на олимпийския принцип.

    20:15 04.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ?????

    14 0 Отговор
    Уф.
    Ако тва е платена реклама би трябвало да ни уведомите все пак.
    Според разни закони.

    20:20 04.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Лудото Палто

    6 0 Отговор
    Бааа, рядко съм виждал по голяма откачалка от мени!

    20:26 04.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 !!!?

    1 7 Отговор
    Копейките не желаят истината, те слушат Йотовица и Мистър Кеш за да продължи големия Грабеж !!!?

    20:32 04.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове