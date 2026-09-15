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Радев обяви край на стария модел за строеж на пътища: Забравете „Хемус“ и чувалите с пари

Радев обяви край на стария модел за строеж на пътища: Забравете „Хемус“ и чувалите с пари

15 Септември, 2026 16:51 831 33

  • румен радев-
  • строеж-
  • пътища-
  • магистрали

По думите му огромното предизвикателство е как по най-бързия начин да развием нашата транспортна инфраструктура

Радев обяви край на стария модел за строеж на пътища: Забравете „Хемус“ и чувалите с пари - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Между държавните институции, ангажирани с транспортната инфраструктура в България, и браншови организации на строители, инженери, проектанти, финансиращи институции на граждански сдружения, които са се ангажирали да следят за качеството на нашите пътища. Знаем, че няма как да си говорим за икономика и икономически ръст, за балансирано гарантиране на регионите, ако нямаме съвременна свързаност - модерни и безопасни пътища. Как да вървим оттук нататък – това е големият въпрос, който всички си задаваме. Само заедно можем да намерим най-верния отговор. Това каза премиерът Румен Радев в Министерски съвет.

По думите му огромното предизвикателство е как по най-бързия начин да развием нашата транспортна инфраструктура. „Ясно е, че за амбициозните цели, които сме си поставили, няма как да бъдат изпълнени бързо и качествено без корупция, ако ние не започнем да променяме модела на изграждане на стратегическа инфраструктура. Досега знаем, че това се извършваше изцяло с публични средства от националния бюджет и с еврофондове“, каза Радев.

Румен Радев заяви, че еврофондовете са изиграли изключително силно значение и роля за изграждането на националната ни инфраструктура. „В същото време редица правителства свикнаха на лесното и до голяма степен водеха до някои нерегламентирани практики. Няма да се връщам назад за чувалите с пари от „Хемус“ и много други случаи на компрометирани обществени поръчки. Не казвам, че държавата се отказва от това. Но целта е вече да търсим и нови модели – на публично частно партньорство, на концесии и т.н.“, разясни премиерът.

Министър-председателят обясни, че „вече имаме редица положителни примери на концесии в България, касаещи летища и пристанища, които носят печалба, но нямаме нито едно ново строителство под формата на концесия“. „За съжаление концесията се превърна в мръсна дума за българското общество, но ако се огледаме около нас – да вземем за пример Гърция, как навсякъде страната е ошарена с тунели и хората се движат бързо, удобно и безопасно“, коментира още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Юксел НаКъдриев

    12 5 Отговор
    Е, как без КЕШ, бе?!?

    16:53 15.09.2026

  • 2 Българин

    23 2 Отговор
    Новият модел е, Турците строят всичко за своя сметка. След това, всеки който минава по Турските магистрали ще плаща на километър, за килограм и за време! На печелившите - Честито!

    Коментиран от #5

    16:54 15.09.2026

  • 3 !!!?

    5 0 Отговор
    Забравете "Боташ" и чувалите с лъжи...!!!?

    16:55 15.09.2026

  • 4 честен ционист

    10 4 Отговор
    Мистър Кеш: Можете да забравите и за Хемус и за чувалите с пари.

    16:55 15.09.2026

  • 5 честен ционист

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Зависи, ако станеш турски гражданин нищо няма да плащаш.

    Коментиран от #11

    16:56 15.09.2026

  • 6 Ще е добре

    4 7 Отговор
    Ако избие борча към турците с концесии го признавам за голем играч

    16:57 15.09.2026

  • 7 Стига си Дарявал !

    8 3 Отговор
    Намери Начин !

    Това да стане за собствена Сметка !

    В Наша Полза !

    16:58 15.09.2026

  • 8 МунчоЛЕТ

    10 4 Отговор
    След газта, Боташа иска и пътищата да хариже на Турция...

    16:58 15.09.2026

  • 9 Подаръци !

    4 2 Отговор
    На Този Свят !

    Няма !

    17:00 15.09.2026

  • 10 Гласове от зайчарника в Банкя

    3 7 Отговор
    Бацо е тъжен, много тъжен той и неговите бацонячета направиха яко пачка по стария модел и никога няма да ви прости, че не го избрахте за още един мандат, пожизнен! Дори това, че не в панделата не го топли много!

    17:01 15.09.2026

  • 11 Българин

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Ако Ердоган каже, който приеме Правата Вяра няма да плаща ДДС и акциз върху горивата и цигарите, християни тука няма да останат дори и за музея! А сегашното правителство няма да успее да добяга до летище Васил Левски, а още по пътя ще обърнат резбата!

    17:01 15.09.2026

  • 12 бях точен с парите

    3 1 Отговор
    Избрахме го. Ще му носим.

    17:03 15.09.2026

  • 13 Мирясай Рундьо,

    4 3 Отговор
    няма да забравим нито "Хемус" и чувалие с пари, нито "пътя на копринката"". Рундьото е уязвим, защото смърди на далавери и мръсни схеми!

    17:03 15.09.2026

  • 14 оня с коня

    5 3 Отговор
    КРАДЕВ си отъпква партина за предоставяне на Магистрала на Концесия на Турция убеждавайки ни Праменно,че "от Концесията по-убаво нема".Единственият пропуск обаче е че не споменава КОЛКО МУ Е Процента в цялата Далавера с Турция по въпроса,но не спомена и за Боташ подобна Информация...Ами нормално е - Ако сега докато е Премиер не осъществи Максимата "Премиерство 10 Живота храни" то Кога ?!

    17:03 15.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Цвете

    2 2 Отговор
    Е КАК ДА ЗАБРАВИМ, КАТО В ЧУВАЛИТЕ С ПАРИТЕ НИ СА МИЛИАРДИ ЕВРО ИЗНЕСЕНИ.НА ТЕБ ТИ Е ЛЕСНО, ЗАЩОТО ЗАПЛАТАТА РЕДОВНО Е ПОЛУЧАВАШ ,А БЕЗРАБОТНИТЕ ,КАКВО ДА КАЖАТ? ИМЕННО ОТ ТЕЗИ ЧУВАЛИ ЩЯХА ДА БЪДАТ ПОВИШЕНИ ЗАПЛАТИТЕ ИМ И НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПО ВЕРИГАТА, НАЛИ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЮ? А ДА КАЖЕШ НЕЩО ЗА " БОТАШ " И ЗАМРЪЗНАЛИЯТ ДОГОВОР? И ТАМ СА 6,5 МИЛИАРДА ЕВРО ПЛЮС 360 МИЛИОНА ЕВРА БЕЗ ДДС? КОЛКО ОЩЕ ДА СЕ ЧАКА ЗА КОРЕКТЕН ОТГОВОР? И ЗА ЙОТОВА МЪЛЧИШ, ЗАЩО? ТИ СЪЩО СИ БИЛ В МОМЕНТА НА СЛУЧАЯТ НА ВИСОК ПОСТ ПРЕЗИДЕНТ? Е ,ЩЕ ДОПЪЛНИШ ЛИ НЕЩО????????

    17:05 15.09.2026

  • 17 Ако

    6 6 Отговор
    Не бяхте кретени да бутнете Баце преди пет години, Хемус да беше вече готова, заплатите да ви бяха по високи, а цените по ниски.

    Коментиран от #21, #24, #27

    17:05 15.09.2026

  • 18 Некадърник !

    4 1 Отговор
    --------------------- !

    17:06 15.09.2026

  • 19 Госあ

    3 0 Отговор
    на китайците, не на турците!

    17:06 15.09.2026

  • 20 Гост

    1 2 Отговор
    Всеки си има собствени далавери и схеми за крадене

    17:07 15.09.2026

  • 21 Евгени от Алфапласт

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ако":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    17:08 15.09.2026

  • 22 успешни за единици бизнесмени

    2 0 Отговор
    -----вече имаме редица положителни примери на концесии в България-------
    Добив на инертни материали, добив на злато,... успешна концесия на столичното летище с огромен паркинг, но паркирали коли на посрещачи по столичен булевард... концесия на магистрала с бариера за такса...

    17:08 15.09.2026

  • 23 Перо

    1 1 Отговор
    Сбърканият политически и икономически модел от 1991 г. и престъпно управление, унищожи икономическото развитие и всички власти. Отделно външна намеса, чрез НПО и членство в международни организации, без референдум, ни закотвиха на дъното! Сега е без значение кой управлява, всичко се свежда до лично облагодетелстване от политиката и бюджета и единствен работодател стана държавата и общините за които останалите в БГ дебили ще се избият! На обикновения човек му остана едната чужбина! А крадените пари да си ги носят, според Радев. Прилича ми на приказката, до сега кака Пена беше к…а, вече не е!

    17:08 15.09.2026

  • 24 Гост

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ако":

    Бацето ти само за високи заплати и ниски цени мисли....хахахххахахахахха.

    17:10 15.09.2026

  • 25 Нашите

    3 0 Отговор
    вече са корумпирани.Хванете китайска фирма,за година ще завърши и Хемус и тумора при Кресна.

    17:12 15.09.2026

  • 26 Никой

    3 0 Отговор
    Зеления чорапогащник да пита Копринката как женка и роднините му станаха милионери . Не, не е олигарх ако питате чорапогащника .

    17:12 15.09.2026

  • 27 Мунчо

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ако":

    Така е.....и точно този "чорап" тогава стискаше юмрук, казваше че "асфалт не се яде", а сега пък видиш ли "пътищата и инфраструктурата били много важни".....хак да им е на всички, които си го избраха за да ги "издигне" до невиждани висоти.... 🤣🤣🤣

    17:14 15.09.2026

  • 28 Хемус

    2 0 Отговор
    става Румбус!

    17:16 15.09.2026

  • 29 Анонимен

    2 0 Отговор
    Оставка сте Сам казахте че няма пари замразихте парите на малоумниците гласували за вас сега с какво ще строите хахахаха ЧЕ нали асфалт не се ядеше и години всъщност от 2020 година стопирахте цялата българска инфраструктура Оставка сте

    17:16 15.09.2026

  • 30 Ганьо

    1 0 Отговор
    Хората на луната се качват, ние тепърва разбрахме, че нямаме пътища...

    17:16 15.09.2026

  • 31 Иии с маслооо

    1 0 Отговор
    Ами нормално за дигиталните пари, чували не са необходими.

    17:16 15.09.2026

  • 32 Забравете

    0 0 Отговор
    и тунел под Шипка,и детска болница!

    17:16 15.09.2026

  • 33 С Боташ

    1 0 Отговор
    какво става!

    17:17 15.09.2026

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