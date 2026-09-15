Радев обяви край на стария модел за строеж на пътища: Забравете „Хемус“ и чувалите с пари

Между държавните институции, ангажирани с транспортната инфраструктура в България, и браншови организации на строители, инженери, проектанти, финансиращи институции на граждански сдружения, които са се ангажирали да следят за качеството на нашите пътища. Знаем, че няма как да си говорим за икономика и икономически ръст, за балансирано гарантиране на регионите, ако нямаме съвременна свързаност - модерни и безопасни пътища. Как да вървим оттук нататък – това е големият въпрос, който всички си задаваме. Само заедно можем да намерим най-верния отговор. Това каза премиерът Румен Радев в Министерски съвет.
По думите му огромното предизвикателство е как по най-бързия начин да развием нашата транспортна инфраструктура. „Ясно е, че за амбициозните цели, които сме си поставили, няма как да бъдат изпълнени бързо и качествено без корупция, ако ние не започнем да променяме модела на изграждане на стратегическа инфраструктура. Досега знаем, че това се извършваше изцяло с публични средства от националния бюджет и с еврофондове“, каза Радев.
Румен Радев заяви, че еврофондовете са изиграли изключително силно значение и роля за изграждането на националната ни инфраструктура. „В същото време редица правителства свикнаха на лесното и до голяма степен водеха до някои нерегламентирани практики. Няма да се връщам назад за чувалите с пари от „Хемус“ и много други случаи на компрометирани обществени поръчки. Не казвам, че държавата се отказва от това. Но целта е вече да търсим и нови модели – на публично частно партньорство, на концесии и т.н.“, разясни премиерът.
Министър-председателят обясни, че „вече имаме редица положителни примери на концесии в България, касаещи летища и пристанища, които носят печалба, но нямаме нито едно ново строителство под формата на концесия“. „За съжаление концесията се превърна в мръсна дума за българското общество, но ако се огледаме около нас – да вземем за пример Гърция, как навсякъде страната е ошарена с тунели и хората се движат бързо, удобно и безопасно“, коментира още той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Юксел НаКъдриев
16:53 15.09.2026
2 Българин
Коментиран от #5
16:54 15.09.2026
3 !!!?
16:55 15.09.2026
4 честен ционист
16:55 15.09.2026
5 честен ционист
До коментар #2 от "Българин":Зависи, ако станеш турски гражданин нищо няма да плащаш.
Коментиран от #11
16:56 15.09.2026
6 Ще е добре
16:57 15.09.2026
7 Стига си Дарявал !
Това да стане за собствена Сметка !
В Наша Полза !
16:58 15.09.2026
8 МунчоЛЕТ
16:58 15.09.2026
9 Подаръци !
Няма !
17:00 15.09.2026
10 Гласове от зайчарника в Банкя
17:01 15.09.2026
11 Българин
До коментар #5 от "честен ционист":Ако Ердоган каже, който приеме Правата Вяра няма да плаща ДДС и акциз върху горивата и цигарите, християни тука няма да останат дори и за музея! А сегашното правителство няма да успее да добяга до летище Васил Левски, а още по пътя ще обърнат резбата!
17:01 15.09.2026
12 бях точен с парите
17:03 15.09.2026
13 Мирясай Рундьо,
17:03 15.09.2026
14 оня с коня
17:03 15.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Цвете
17:05 15.09.2026
17 Ако
Коментиран от #21, #24, #27
17:05 15.09.2026
18 Некадърник !
17:06 15.09.2026
19 Госあ
17:06 15.09.2026
20 Гост
17:07 15.09.2026
21 Евгени от Алфапласт
До коментар #17 от "Ако":🤣🤣🤣🤣🤣
17:08 15.09.2026
22 успешни за единици бизнесмени
Добив на инертни материали, добив на злато,... успешна концесия на столичното летище с огромен паркинг, но паркирали коли на посрещачи по столичен булевард... концесия на магистрала с бариера за такса...
17:08 15.09.2026
23 Перо
17:08 15.09.2026
24 Гост
До коментар #17 от "Ако":Бацето ти само за високи заплати и ниски цени мисли....хахахххахахахахха.
17:10 15.09.2026
25 Нашите
17:12 15.09.2026
26 Никой
17:12 15.09.2026
27 Мунчо
До коментар #17 от "Ако":Така е.....и точно този "чорап" тогава стискаше юмрук, казваше че "асфалт не се яде", а сега пък видиш ли "пътищата и инфраструктурата били много важни".....хак да им е на всички, които си го избраха за да ги "издигне" до невиждани висоти.... 🤣🤣🤣
17:14 15.09.2026
28 Хемус
17:16 15.09.2026
29 Анонимен
17:16 15.09.2026
30 Ганьо
17:16 15.09.2026
31 Иии с маслооо
17:16 15.09.2026
32 Забравете
17:16 15.09.2026
33 С Боташ
17:17 15.09.2026