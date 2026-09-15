Радев обяви край на стария модел за строеж на пътища: Забравете „Хемус“ и чувалите с пари

Между държавните институции, ангажирани с транспортната инфраструктура в България, и браншови организации на строители, инженери, проектанти, финансиращи институции на граждански сдружения, които са се ангажирали да следят за качеството на нашите пътища. Знаем, че няма как да си говорим за икономика и икономически ръст, за балансирано гарантиране на регионите, ако нямаме съвременна свързаност - модерни и безопасни пътища. Как да вървим оттук нататък – това е големият въпрос, който всички си задаваме. Само заедно можем да намерим най-верния отговор. Това каза премиерът Румен Радев в Министерски съвет.

По думите му огромното предизвикателство е как по най-бързия начин да развием нашата транспортна инфраструктура. „Ясно е, че за амбициозните цели, които сме си поставили, няма как да бъдат изпълнени бързо и качествено без корупция, ако ние не започнем да променяме модела на изграждане на стратегическа инфраструктура. Досега знаем, че това се извършваше изцяло с публични средства от националния бюджет и с еврофондове“, каза Радев.

Румен Радев заяви, че еврофондовете са изиграли изключително силно значение и роля за изграждането на националната ни инфраструктура. „В същото време редица правителства свикнаха на лесното и до голяма степен водеха до някои нерегламентирани практики. Няма да се връщам назад за чувалите с пари от „Хемус“ и много други случаи на компрометирани обществени поръчки. Не казвам, че държавата се отказва от това. Но целта е вече да търсим и нови модели – на публично частно партньорство, на концесии и т.н.“, разясни премиерът.

Министър-председателят обясни, че „вече имаме редица положителни примери на концесии в България, касаещи летища и пристанища, които носят печалба, но нямаме нито едно ново строителство под формата на концесия“. „За съжаление концесията се превърна в мръсна дума за българското общество, но ако се огледаме около нас – да вземем за пример Гърция, как навсякъде страната е ошарена с тунели и хората се движат бързо, удобно и безопасно“, коментира още той.