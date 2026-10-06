Митов: Радев не назова Русия за атаката срещу корабите

Депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов обвини премиера Румен Радев, че не е назовал Русия като отговорна за атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море. По официално огласените до момента данни произходът на дроновете и конкретният извършител все още не са установени.
Инцидентът е станал на около 70 морски мили източно от Бяла и нос Свети Атанас. Единият кораб е потънал, а от другия са евакуирани 18 души. Спасителната операция продължава. Румен Радев определи атаката като „абсолютно недопустима“, но според Митов държавното ръководство не е посочило ясно кой стои зад нея.
Митов: Добронамереното отношение намалява сигурността
По думите на Митов корабите по предварителна информация са били натоварени с украинско зърно и са били атакувани от Русия. Той заяви, че подходът към Москва създава впечатление за липса на твърда реакция при навлизане на руски интереси в българското пространство.
Той призова правителството да даде отговори как ще координира действията си с Румъния и Турция, които са съюзници на България в НАТО, както и с останалите държави от Алианса. Според депутата инцидентите увеличават цената на корабоплаването и засягат едновременно икономиката и сигурността.
Гаджев поиска заседание на КСНС
Христо Гаджев заяви, че двата кораба са собственост на турски компании. По думите му единият е плавал от Румъния към Турция, а другият – от Египет към румънско пристанище. Той подчерта, че това не са първите подобни инциденти в Черно море и припомни случаи от 2023, 2024 и 2025 г.
Гаджев критикува правителството, че не е представило официално становище за дроновете, и настоя за свикване на Консултативния съвет по национална сигурност. Според него на заседанието трябва да бъдат поканени лидерите на парламентарно представените партии, правителството и отговорните институции.
До момента потвърдено е, че два търговски кораба са били поразени в българската изключителна икономическа зона, като единият е потънал. Въпросът кой е извършил атаката остава предмет на изясняване.
Източници: focus-news.net, bntnews.bg, nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 А къде са ти доказателствата манипулатор
13:23 06.10.2026
3 Трол
13:25 06.10.2026
4 Редник
13:25 06.10.2026
5 авантгард
Може да са сомалийски пирати, хахаха.
Доказателства преди обвинения, не голи подозрения, като за Петрохан.
Ха!
13:25 06.10.2026
6 честен ционист
До коментар #1 от "Последния Софиянец":По-скоро ще ви вкара в школата за усилено изучаване на руски език.
13:25 06.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Война е става всичко
13:26 06.10.2026
9 ташунко
13:27 06.10.2026
10 Студопор
13:28 06.10.2026
11 Гост
13:29 06.10.2026
12 виктория
13:30 06.10.2026
13 Мда
Гаджев: единият кораб е плавал от Румъния към Турция, а другият – от Египет към румънско пристанище.
В герб не могат да се разберат един с друг. Как корабът, дето е плавал от Египет към румънско пристанище е бил натоварен с украинско зърно? А корабът, който е плавал от Румъния към Турция е натоварил украинско зърно...
13:31 06.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 И от какъв зор
13:34 06.10.2026
19 Фуражка
Коментиран от #41
13:34 06.10.2026
20 Дякон Унуфрий Араллампиев
13:34 06.10.2026
21 Ц НИ
13:34 06.10.2026
22 Е как да каже
13:35 06.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Наблюдател
Беше ли назован извършителят от вас!?
Коментиран от #28
13:38 06.10.2026
26 хмм
13:39 06.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 беше,
До коментар #25 от "Наблюдател":беше, веднага казаха, че това е работа на руснаците. После се оказа, че не е, ама това за тях няма никакво значение.
13:40 06.10.2026
29 А бе
13:43 06.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Сандо
13:46 06.10.2026
32 Бай онзи
13:47 06.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 нннн
13:51 06.10.2026
35 Правилно
13:54 06.10.2026
36 крум
13:57 06.10.2026
37 Знаещ
Колко по смешен може да стане,само той си знае.
Такива като този некадърник,трябва да понасят наказателна отговорност,за лъжи и манипулации хвърляни в общественото пространство,без всякакви доказателства.
13:57 06.10.2026
38 Радев е пародиен генерал
13:57 06.10.2026
39 Какви са дроновете?
"Royad Mammadov" (турска собственост) беше атакуван в румънски води на 5 октомври. Превозвал е царевица от Измаил (Украйна) за Равена (Италия). Потъна след удар от два руски дрона, а двама моряци загинаха.
"ALFA WATAN" и "ABLE" бяха ударени едновременно днес, 6 октомври, в българската икономическа зона. ABLE е плавал от Галац (Румъния) за Истанбул (Турция), а ALFA WATAN от Картал към Сулина (Румъния)"
13:59 06.10.2026
40 къдравата сю
Затова и хората не се занимават с това какво са казали ОПГ гроб, пеДроханците или сглобката като цяло.
14:04 06.10.2026
41 Емил
До коментар #19 от "Фуражка":Не е необходимо да се снишаваме и да искаме неутралитет!!!
Или вас атлантиците ви учат да се снижавате и да искате неутралитет, или може би сте си го наследили от соца това снижаване и сега сте върли НАТО-вци!
14:05 06.10.2026
42 ДАНИЕЛКА МИТЛЯСОВА
14:14 06.10.2026
43 Български са си
14:19 06.10.2026