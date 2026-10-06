Митов: Радев не назова Русия за атаката срещу корабите

Депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов обвини премиера Румен Радев, че не е назовал Русия като отговорна за атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море. По официално огласените до момента данни произходът на дроновете и конкретният извършител все още не са установени.

Инцидентът е станал на около 70 морски мили източно от Бяла и нос Свети Атанас. Единият кораб е потънал, а от другия са евакуирани 18 души. Спасителната операция продължава. Румен Радев определи атаката като „абсолютно недопустима“, но според Митов държавното ръководство не е посочило ясно кой стои зад нея.

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„Министър-председателят Румен Радев днес се провали в това да назове ясно отговорните за този инцидент“, заяви Даниел Митов.

По думите на Митов корабите по предварителна информация са били натоварени с украинско зърно и са били атакувани от Русия. Той заяви, че подходът към Москва създава впечатление за липса на твърда реакция при навлизане на руски интереси в българското пространство.

„Когато се отнасяш добронамерено към агресора – в случая Русия, която започна война в Украйна, когато непрекъснато повтаряш опорните точки на агресора, създаваш впечатление, че всяко навлизане по-дълбоко на руските интереси в собственото ти пространство ще срещне мека или никаква реакция“, каза Митов.

Той призова правителството да даде отговори как ще координира действията си с Румъния и Турция, които са съюзници на България в НАТО, както и с останалите държави от Алианса. Според депутата инцидентите увеличават цената на корабоплаването и засягат едновременно икономиката и сигурността.

Гаджев поиска заседание на КСНС

Христо Гаджев заяви, че двата кораба са собственост на турски компании. По думите му единият е плавал от Румъния към Турция, а другият – от Египет към румънско пристанище. Той подчерта, че това не са първите подобни инциденти в Черно море и припомни случаи от 2023, 2024 и 2025 г.

Гаджев критикува правителството, че не е представило официално становище за дроновете, и настоя за свикване на Консултативния съвет по национална сигурност. Според него на заседанието трябва да бъдат поканени лидерите на парламентарно представените партии, правителството и отговорните институции.

До момента потвърдено е, че два търговски кораба са били поразени в българската изключителна икономическа зона, като единият е потънал. Въпросът кой е извършил атаката остава предмет на изясняване.

Източници: focus-news.net, bntnews.bg, nova.bg