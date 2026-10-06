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Митов: Радев не назова Русия за атаката срещу корабите
  Тема: Украйна

Митов: Радев не назова Русия за атаката срещу корабите

6 Октомври, 2026 13:22 1 141 43

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Депутатът обвини правителството, че не дава достатъчно твърда реакция след ударите с дронове в българската икономическа зона

Митов: Радев не назова Русия за атаката срещу корабите - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов обвини премиера Румен Радев, че не е назовал Русия като отговорна за атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море. По официално огласените до момента данни произходът на дроновете и конкретният извършител все още не са установени.

Инцидентът е станал на около 70 морски мили източно от Бяла и нос Свети Атанас. Единият кораб е потънал, а от другия са евакуирани 18 души. Спасителната операция продължава. Румен Радев определи атаката като „абсолютно недопустима“, но според Митов държавното ръководство не е посочило ясно кой стои зад нея.

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„Министър-председателят Румен Радев днес се провали в това да назове ясно отговорните за този инцидент“, заяви Даниел Митов.

Митов: Добронамереното отношение намалява сигурността

По думите на Митов корабите по предварителна информация са били натоварени с украинско зърно и са били атакувани от Русия. Той заяви, че подходът към Москва създава впечатление за липса на твърда реакция при навлизане на руски интереси в българското пространство.

„Когато се отнасяш добронамерено към агресора – в случая Русия, която започна война в Украйна, когато непрекъснато повтаряш опорните точки на агресора, създаваш впечатление, че всяко навлизане по-дълбоко на руските интереси в собственото ти пространство ще срещне мека или никаква реакция“, каза Митов.

Той призова правителството да даде отговори как ще координира действията си с Румъния и Турция, които са съюзници на България в НАТО, както и с останалите държави от Алианса. Според депутата инцидентите увеличават цената на корабоплаването и засягат едновременно икономиката и сигурността.

Гаджев поиска заседание на КСНС

Христо Гаджев заяви, че двата кораба са собственост на турски компании. По думите му единият е плавал от Румъния към Турция, а другият – от Египет към румънско пристанище. Той подчерта, че това не са първите подобни инциденти в Черно море и припомни случаи от 2023, 2024 и 2025 г.

Гаджев критикува правителството, че не е представило официално становище за дроновете, и настоя за свикване на Консултативния съвет по национална сигурност. Според него на заседанието трябва да бъдат поканени лидерите на парламентарно представените партии, правителството и отговорните институции.

До момента потвърдено е, че два търговски кораба са били поразени в българската изключителна икономическа зона, като единият е потънал. Въпросът кой е извършил атаката остава предмет на изясняване.

Източници: focus-news.net, bntnews.bg, nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А къде са ти доказателствата манипулатор

    84 9 Отговор
    Назова се когато излязат доказателства. Мръсна безродна сган!

    13:23 06.10.2026

  • 3 Трол

    41 3 Отговор
    Може да са ирански.

    13:25 06.10.2026

  • 4 Редник

    65 4 Отговор
    Къдравата Сю иска да знае чии са дроновете. Ами да ходи да разследва.

    13:25 06.10.2026

  • 5 авантгард

    46 6 Отговор
    Тоа па!
    Може да са сомалийски пирати, хахаха.
    Доказателства преди обвинения, не голи подозрения, като за Петрохан.
    Ха!

    13:25 06.10.2026

  • 6 честен ционист

    14 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    По-скоро ще ви вкара в школата за усилено изучаване на руски език.

    13:25 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Война е става всичко

    26 5 Отговор
    А и е съвсем в реда на нещата. Черно море е фронт.

    13:26 06.10.2026

  • 9 ташунко

    45 6 Отговор
    Дроновете са усрайнски това е ясно . Чудят се какви провокации да правят .

    13:27 06.10.2026

  • 10 Студопор

    48 5 Отговор
    Ми ако не е доказано, че е Русия, защо да я назовава? Ами ако се окаже, че е Украйна, да я назове ли?

    13:28 06.10.2026

  • 11 Гост

    30 3 Отговор
    Тоя не беше ли намагнетизиран? Що е пуснат...

    13:29 06.10.2026

  • 12 виктория

    36 3 Отговор
    главока от гроб как разбра чий са дроновете!!!

    13:30 06.10.2026

  • 13 Мда

    34 5 Отговор
    Митов: корабите по предварителна информация са били натоварени с украинско зърно
    Гаджев: единият кораб е плавал от Румъния към Турция, а другият – от Египет към румънско пристанище.
    В герб не могат да се разберат един с друг. Как корабът, дето е плавал от Египет към румънско пристанище е бил натоварен с украинско зърно? А корабът, който е плавал от Румъния към Турция е натоварил украинско зърно...

    13:31 06.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И от какъв зор

    38 5 Отговор
    да назовава Русия като автор на атаката срещу корабите? Някой да е дал данни за произхода на дроновете? Или ще следваме думите на г-н Рюте, който каза, че "каквото и да стане обвинявайте Русия"? Ами ако не са руснаците, а укрите са провели операция под чужд (фалшив) флаг, какво правим тогаз? Укрите вече многократно ги хващат в крачка за подобни "операции под чужд флаг", като тази история в Буча например...

    13:34 06.10.2026

  • 19 Фуражка

    5 8 Отговор
    Трябва да се снишим и да искаме неутралитет.

    Коментиран от #41

    13:34 06.10.2026

  • 20 Дякон Унуфрий Араллампиев

    31 4 Отговор
    Господин Митов Какви неопровержими доказателства имате за руска намеса Всяко непремерено изявление може да доведе до ДИПЛОМАТИЧЕСКИ СКАНДАЛ Не се учудвам че сме на този хал заради политици като Вас Сега преди всичко трябва да се мълчи От приказки файда няма

    13:34 06.10.2026

  • 21 Ц НИ

    17 2 Отговор
    НЕ Е ВАЖНО ЧИИСА ДРОНОВЕТЕ А КОИ ГИ Е ИСТРЕЛЯЛ КОИ МУ Е ДАЛ ЗАПОВЕДТА КАКВО Е ИМАЛО В КОРАБИТЕ ЗА КОГО Е БИЛА СТОКАТА И КАКВА Е ЦЕЛТА НА ТОВА ФИЛМОЕО ИСПАЛНЕНИЕ

    13:34 06.10.2026

  • 22 Е как да каже

    5 17 Отговор
    Като мутрофаня още не го е инструктирала. Ми ако се изтървем да каже нещо не както трябва ще му загреят ушите

    13:35 06.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Наблюдател

    25 3 Отговор
    По ваше време Украйна нападна Германия и им взриви газовите тръбопроводи под носа!
    Беше ли назован извършителят от вас!?

    Коментиран от #28

    13:38 06.10.2026

  • 26 хмм

    19 4 Отговор
    По първоначални данни, а Митов откъде ги е взел тези първоначални данни? Нито една световна медия не се ангажира с официална информация чии са били дроновете, които са ударили корабите. Значи на Митов или звездите му говорят, или има класифицирана информация, до каквато не би трябвало да има достъп. Но като знаем как веднага след побоят на русенския полицейски шеф обвини хлапетата за това, не се учудвам, че сега обвинява руснаците без каквито и да било доказателства.

    13:39 06.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 беше,

    17 3 Отговор

    До коментар #25 от "Наблюдател":

    беше, веднага казаха, че това е работа на руснаците. После се оказа, че не е, ама това за тях няма никакво значение.

    13:40 06.10.2026

  • 29 А бе

    12 3 Отговор
    Бягай Митов да видиш както с кожухаров,а на петрохан се скри не ти стискаше да видиш б-к-ек

    13:43 06.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Сандо

    9 4 Отговор
    Ами и руски да са,не знаете ли,че война се води и в тая война всичко е възможно.Още повече,че България всичко дава на едната страна,която е и първопричината за СВО.И защо е тоя вой,след като това произшествие не е в териториалните води на България?Май сега цялата евроатлантическа пасмина иска яко да заработва от кукловодите си!

    13:46 06.10.2026

  • 32 Бай онзи

    14 4 Отговор
    И как така,бе къдравата ще обвиняваш,като не е установен произхода на дроновете?

    13:47 06.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 нннн

    7 3 Отговор
    Ако дроновете са руски, щеше да се разбере веднага. Щом още не знаем чии са, са по- скоро украински

    13:51 06.10.2026

  • 35 Правилно

    1 3 Отговор
    Не трябва да се обвинява ,веднага.Има по сериозни държави който имат повече възможности за разслеване.Ние само осъждаме подобни явления.

    13:54 06.10.2026

  • 36 крум

    5 3 Отговор
    Тоя льольо как разбра,че са руски!?И изобщо дори да са такива..след унищожени над 100 руски кораби и не само такива руснаците заявиха,че спират движението на кораби от и до Окраината...кой разбрал разбрал...дали си е заслужавало риска могат да кажат оцелелите...Благодарение на зеления наркоман Черно море ще стане свободно от кораби... !?

    13:57 06.10.2026

  • 37 Знаещ

    5 3 Отговор
    От кога този,от който и чеп за зеле не става,се извъди такъв "специалист"?
    Колко по смешен може да стане,само той си знае.
    Такива като този некадърник,трябва да понасят наказателна отговорност,за лъжи и манипулации хвърляни в общественото пространство,без всякакви доказателства.

    13:57 06.10.2026

  • 38 Радев е пародиен генерал

    5 7 Отговор
    Да не се чудите защо ВВС са ни в такова състояние.

    13:57 06.10.2026

  • 39 Какви са дроновете?

    3 2 Отговор
    Аз залагам на уругвайски. Или най-много аржентински. Но фактите сочат друго:
    "Royad Mammadov" (турска собственост) беше атакуван в румънски води на 5 октомври. Превозвал е царевица от Измаил (Украйна) за Равена (Италия). Потъна след удар от два руски дрона, а двама моряци загинаха.
    "ALFA WATAN" и "ABLE" бяха ударени едновременно днес, 6 октомври, в българската икономическа зона. ABLE е плавал от Галац (Румъния) за Истанбул (Турция), а ALFA WATAN от Картал към Сулина (Румъния)"

    13:59 06.10.2026

  • 40 къдравата сю

    1 1 Отговор
    Нас ВЪОБЩЕ не ни интересуват реалните политически международни отношения. Важното е да ДЕБНЕМ И УПРЕКВАМЕ Радев във ВСИЧКИ земни грехове.

    Затова и хората не се занимават с това какво са казали ОПГ гроб, пеДроханците или сглобката като цяло.

    14:04 06.10.2026

  • 41 Емил

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Фуражка":

    Не е необходимо да се снишаваме и да искаме неутралитет!!!
    Или вас атлантиците ви учат да се снижавате и да искате неутралитет, или може би сте си го наследили от соца това снижаване и сега сте върли НАТО-вци!

    14:05 06.10.2026

  • 42 ДАНИЕЛКА МИТЛЯСОВА

    0 1 Отговор
    ПАК ДРЪНКА ГЛУПОСТИ .

    14:14 06.10.2026

  • 43 Български са си

    0 0 Отговор
    Нали скоро бившия танцьор каза, че България изоставала с дроновете.

    14:19 06.10.2026

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