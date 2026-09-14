Атанас Атанасов коментира "Петрохан": Империята отвръща на удара

Зам.-председателят на НС и депутат от ПГ на "Демократична България" Атанас Атанасов коментира в студиото на "Още от деня" изнесените днес факти за случая "Петрохан". Според него това е многофункционално активно мероприятие, което цели няколко ефекта и първият ефект е, че "трябваше да започнем с тази тема, защото какво се е случило днес, че трябваше да се изнесат тези данни".
"Нищо. Да се възползвам от заглавието на един филм от миналото "Империята отвръща на удара". Бяха оповестени конкретни данни за дейността на г-жа Йотова като вицепрезидент за помилване на наркотрафиканти и беше намерена удобна тема, която да отклони общественото внимание от този скандал", заяви той.
"Разследването не е приключило, експертизите не са направени и днес имаше само спекулации и внушения. Целта на този ход е да се отклони общественото внимание, защото има избори".
Няма причина, за да се даде тази пресконференция, беше категоричен Атанасов. На второ място покрай тази скандална тема се "потопи" по думите му и фактът, че ГЕРБ няма да издигнат кандидатура за президент.
Според Атанас Атанасов не трябва да има струпване на "червена власт", защото допълва той, трябва да има коректив на парламентарната власт в лицето на един президент.
"Защото тази червена власт, която има връзки на Изток представлява риск за националната сигурност".
Атанасов коментира бъдещата президентска надпревара. Акцентира, че има много голям дефицит в българските служби за сигурност заради взривовете в "ЕМКО". Затова и от парламентарната група искат изслушване на премиера.
Покани Румен Радев да дойде в четвъртък в Народното събрание и да разясни какви мерки ще предприеме, за да може българските граждани да са спокойни, че няма да се случват подобни инциденти.
Според него инцидентът в "ЕМКО" е "организирана акция от Изток".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Йода Атанасов
21:01 14.09.2026
2 Хи хи хи
21:03 14.09.2026
3 Ген. Гном
Коментиран от #47
21:03 14.09.2026
4 111111
Коментиран от #54
21:04 14.09.2026
5 Узунова
21:04 14.09.2026
6 ШЕФА
Коментиран от #8
21:06 14.09.2026
7 Този
21:08 14.09.2026
8 111111
До коментар #6 от "ШЕФА":Природа, каквото ти се падне!
Някои са били толкова грозни, че техните са ги хранели през оградата що ги било срам да кажат, че са техни!
21:10 14.09.2026
9 Нямам думи
21:10 14.09.2026
10 Пе/деб/ейци нямат ли срам?!
21:10 14.09.2026
11 Империята отвръща на удара с Петрохан
21:11 14.09.2026
12 Е.С.
21:12 14.09.2026
13 Който гроб копае другиму
Народна мъдрост, а не активно мероприятие
Коментиран от #18
21:14 14.09.2026
14 Азимутал
Коментиран от #22
21:15 14.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Генерал Гном
21:17 14.09.2026
17 Фейк - либераст
21:17 14.09.2026
18 Азимутал
До коментар #13 от "Който гроб копае другиму":А Бат Бейдър (ББ) секи го знае.
21:17 14.09.2026
19 ТАНАСЕ ДОБРЕ ЛИ СИ
21:18 14.09.2026
20 Исторически парк
Коментиран от #26
21:18 14.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Азимутал
До коментар #14 от "Азимутал":А Бат-Бейдър секи го знае.
21:18 14.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Копейкин Костя
Активно мероприятие на Румен Боташа и червените, да отклони въпросите към Йотовна, пускала наркотрафиканти, навярно срещу пари!
21:20 14.09.2026
25 батСали
Бръкнаха му там де слънце не огрява.
Но пък го огрява UV ламБата на проктолога на МИ6.
21:21 14.09.2026
26 Азимутал
До коментар #20 от "Исторически парк":Асенчо е R2-D2, a 3PO akaд. Денков
21:21 14.09.2026
27 Шорт
Коментиран от #30
21:21 14.09.2026
28 Българин
21:23 14.09.2026
29 Христо Христов
Тия червени мисирки си мислят, че хората не могат да сметнат две и две.
Смешници!
Коментиран от #34
21:29 14.09.2026
30 Румен Решетников
До коментар #27 от "Шорт":Ти за човек ли се смяташ, комунист прокажен!
21:31 14.09.2026
31 Според мен
1. Каква съдебна реформа ще прави човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?
2. Какви въпроси по националната сигурност ще обсъжда човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?
3. Какво закони ще създава човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?
Коментиран от #37
21:33 14.09.2026
32 Никой не споменава Деян Мексиканеца
Коментиран от #41, #57
21:34 14.09.2026
33 Що не казаха
Коментиран от #48
21:36 14.09.2026
34 Хасан Келеш
До коментар #29 от "Христо Христов":Айде, лягай си, че санитарите гасят лампите.
21:37 14.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 "Борбата е
21:40 14.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 az СВО Победа 81
Що за евроатлантик, а? 🤣
Коментиран от #59
21:41 14.09.2026
39 Поредната порция глупости
21:43 14.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Абе, Петрохан
До коментар #32 от "Никой не споменава Деян Мексиканеца":не вярвам да е бил българският Епстийн, но виж, българин да е посещавал острова на Е? Защо пък не?
21:45 14.09.2026
42 Контрабаланс
Коментиран от #60
21:47 14.09.2026
43 Може ли,
Коментиран от #61
21:49 14.09.2026
44 Причина има.
21:50 14.09.2026
45 ДЖАБА
21:52 14.09.2026
46 Настъпена жаба
21:53 14.09.2026
47 Европеец
До коментар #3 от "Ген. Гном":Че е гном, гном е.... Че не е генерал, не е генерал..... На късия Наско не може да му се угоди, пресконференцията била излишна, ако не я бяха направили, що не дават подробности за Петрохан, въобще той е един голям негодяй...... Не харесвам Росен Йорданов, но се изкефих как директно разобличи педофилите на калушев и неговите ,"демократични"или по-правилно соросоидни спонсори....
21:53 14.09.2026
48 Дано
До коментар #33 от "Що не казаха":е живо момчето. Как ще живее е друг въпрос.
21:58 14.09.2026
49 Мда
21:58 14.09.2026
50 Ин Кяр
До коментар #40 от "Свинчо":Свинк@ ще викаш на твойта, запъртък.
21:58 14.09.2026
51 ЗатовА истерЯсаха
21:59 14.09.2026
52 ЙОДА,ЖА БА ИЛИ Г НОМ
22:02 14.09.2026
53 Цуци
22:05 14.09.2026
54 Абе
До коментар #4 от "111111":то полицеските генерали са едни , да те е срам да кажеш г, усин генерал, нали тоя заспа вечерта адвокат, събуди се генерал....
22:07 14.09.2026
55 странно прозвучаха
Защо беше нужна пресконференция?
Нищо ново не казаха.
Щели да изясняват случая. Как? Като споделят какво му се струва че се е случило на някой си ли? Опит за профилиране. Но това никога не е било доказателство.
А и хора с дипломи а психолози у нас с лопата да ги ринеш. Всеки заинтересован може да си намери психлог който да профилира по желания начин.
22:09 14.09.2026
56 Брата
22:10 14.09.2026
57 Поради Що?
До коментар #32 от "Никой не споменава Деян Мексиканеца":Значи като им разтръскаш фамилиите на пеДроханците излиза , че са изтърсаци и изклЕсавци на десАри и културни трЕгери дундуркани от бай Тошо.Поради що да им съчувствам? КалУшко има ли и ден трудов стаж? С какви пари се шматка от Тибет до Мексико напред-назад, че и с яхта през Атлантически океан? Пълни номенклатурни паразити ,днес розови понита.ГнЪс.
22:12 14.09.2026
58 Цвете
22:14 14.09.2026
59 Румен Решетников
До коментар #38 от "az СВО Победа 81":Що бе, Волгин да не би да е заминал за Донецк, за да се сражава срещу украинците?
22:18 14.09.2026
60 Копейкин Костя
До коментар #42 от "Контрабаланс":Ехааа, петолъчник разбиращ от фотошоп.
Пусни снимка на Румен Боташа като Тодор Живков, ще го направиш ли? 😀
22:21 14.09.2026
61 Христо Христов
До коментар #43 от "Може ли,":А може ли да сметнеш колко пенсия получава Радьев, плюс президентска заплата за девет години, плюс премиеска такава? М ?
Или заплатата на Йотовна като евро депутат и вицепрезидент?
22:24 14.09.2026