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Атанас Атанасов коментира "Петрохан": Империята отвръща на удара

Атанас Атанасов коментира "Петрохан": Империята отвръща на удара

14 Септември, 2026 20:45 2 016 61

  • атанас атанасов-
  • империята отвръща на удара-
  • петрохан

Няма причина, за да се даде тази пресконференция, беше категоричен Атанасов

Атанас Атанасов коментира "Петрохан": Империята отвръща на удара - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Зам.-председателят на НС и депутат от ПГ на "Демократична България" Атанас Атанасов коментира в студиото на "Още от деня" изнесените днес факти за случая "Петрохан". Според него това е многофункционално активно мероприятие, което цели няколко ефекта и първият ефект е, че "трябваше да започнем с тази тема, защото какво се е случило днес, че трябваше да се изнесат тези данни".

"Нищо. Да се възползвам от заглавието на един филм от миналото "Империята отвръща на удара". Бяха оповестени конкретни данни за дейността на г-жа Йотова като вицепрезидент за помилване на наркотрафиканти и беше намерена удобна тема, която да отклони общественото внимание от този скандал", заяви той.

"Разследването не е приключило, експертизите не са направени и днес имаше само спекулации и внушения. Целта на този ход е да се отклони общественото внимание, защото има избори".

Няма причина, за да се даде тази пресконференция, беше категоричен Атанасов. На второ място покрай тази скандална тема се "потопи" по думите му и фактът, че ГЕРБ няма да издигнат кандидатура за президент.

Според Атанас Атанасов не трябва да има струпване на "червена власт", защото допълва той, трябва да има коректив на парламентарната власт в лицето на един президент.

"Защото тази червена власт, която има връзки на Изток представлява риск за националната сигурност".

Атанасов коментира бъдещата президентска надпревара. Акцентира, че има много голям дефицит в българските служби за сигурност заради взривовете в "ЕМКО". Затова и от парламентарната група искат изслушване на премиера.

Покани Румен Радев да дойде в четвъртък в Народното събрание и да разясни какви мерки ще предприеме, за да може българските граждани да са спокойни, че няма да се случват подобни инциденти.

Според него инцидентът в "ЕМКО" е "организирана акция от Изток".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йода Атанасов

    56 7 Отговор
    Провалих се аз!В изгнание трябва отида!

    21:01 14.09.2026

  • 2 Хи хи хи

    42 5 Отговор
    Ту-тууу. 🦧

    21:03 14.09.2026

  • 3 Ген. Гном

    37 6 Отговор
    За всичко е виновна Йотова.

    Коментиран от #47

    21:03 14.09.2026

  • 4 111111

    49 9 Отговор
    Що имаме такива генерали? Дали БКП не ги е отгледала?

    Коментиран от #54

    21:04 14.09.2026

  • 5 Узунова

    24 8 Отговор
    Ощи един индивит , Факти - скритеги тези помияри . Атанасов , Йотова и сие , разпродадоха корумпираната държава ???

    21:04 14.09.2026

  • 6 ШЕФА

    55 8 Отговор
    Как може в тази хубава държава да се раждат такива из.оди ?

    Коментиран от #8

    21:06 14.09.2026

  • 7 Този

    55 8 Отговор
    е недоволен, че се изнасят данни преди да приключат експертизите и разследването по Петрохан. Но знае, че инцидента в ЕМКО е "организирана акция от Изток" след като още не са приключили първоначалните огледи в складовете.

    21:08 14.09.2026

  • 8 111111

    32 5 Отговор

    До коментар #6 от "ШЕФА":

    Природа, каквото ти се падне!
    Някои са били толкова грозни, че техните са ги хранели през оградата що ги било срам да кажат, че са техни!

    21:10 14.09.2026

  • 9 Нямам думи

    39 9 Отговор
    И този сънува Путин и се крие нощем в килера. Защо такива елементи не минават психотест, а ръсят собствените си кошмари по медиите?

    21:10 14.09.2026

  • 10 Пе/деб/ейци нямат ли срам?!

    33 8 Отговор
    Всяка за една процедура, при това законова, а оневиняват случая Петрохан! Денков подписал за Космос, Терзиев дал пари, а Гюров скрил случая...А ДБ да бе остане по-назад... Що за падение?!

    21:10 14.09.2026

  • 11 Империята отвръща на удара с Петрохан

    30 7 Отговор
    Но джедаите на Демократична България, предвождани от Йода Атанасов, са готови на всичко!

    21:11 14.09.2026

  • 12 Е.С.

    32 7 Отговор
    Ей, петроханци я си затваряйте муцуните! Няма нищо по-гнусно от това да се гаврят с деца!

    21:12 14.09.2026

  • 13 Който гроб копае другиму

    22 6 Отговор
    Сам пада в него,
    Народна мъдрост, а не активно мероприятие

    Коментиран от #18

    21:14 14.09.2026

  • 14 Азимутал

    21 4 Отговор
    Прав е БГ политиката е като Междузвездни войни - имаме си Jabba, princess Leia (даже много от тези), а генерал Танаско е същий Yoda.

    Коментиран от #22

    21:15 14.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Генерал Гном

    18 4 Отговор
    Ще.ще ще ще.

    21:17 14.09.2026

  • 17 Фейк - либераст

    25 4 Отговор
    ХА сега си представете този пишман генерал с парадна униформа: Фуражка, от тези новите огромни полицейски; Кител шнурове и пагони; Панталон с лампази; Обувчици 41 номер, препасан Колан и на колана Кортик на 2 халки за да не се влачи по земята! И не дай си боже да го видим в бойна униформа: Каска, кожен колан, клин, чепички и пищоф в кобур!

    21:17 14.09.2026

  • 18 Азимутал

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "Който гроб копае другиму":

    А Бат Бейдър (ББ) секи го знае.

    21:17 14.09.2026

  • 19 ТАНАСЕ ДОБРЕ ЛИ СИ

    13 3 Отговор
    НИСКИ ДС Е ДОШЛО НА ГОСТИ .

    21:18 14.09.2026

  • 20 Исторически парк

    18 3 Отговор
    Епизод 4 нова булка (асен) Епизод 5 империята отвръща на удара Епизод 6 Завръщането на педофилите

    Коментиран от #26

    21:18 14.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Азимутал

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Азимутал":

    А Бат-Бейдър секи го знае.

    21:18 14.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Копейкин Костя

    10 19 Отговор
    Прав е Атанасов.
    Активно мероприятие на Румен Боташа и червените, да отклони въпросите към Йотовна, пускала наркотрафиканти, навярно срещу пари!

    21:20 14.09.2026

  • 25 батСали

    20 4 Отговор
    ГномЪТ изхленчи злобно.
    Бръкнаха му там де слънце не огрява.
    Но пък го огрява UV ламБата на проктолога на МИ6.

    21:21 14.09.2026

  • 26 Азимутал

    12 3 Отговор

    До коментар #20 от "Исторически парк":

    Асенчо е R2-D2, a 3PO akaд. Денков

    21:21 14.09.2026

  • 27 Шорт

    18 5 Отговор
    Пе.Перастите и Де.Берастите не са хора!

    Коментиран от #30

    21:21 14.09.2026

  • 28 Българин

    9 14 Отговор
    Съшит с бели конци опит за отклоняване на вниманието от правещата кълбета пред полковник Гундяев червена милионерка, пускаща на свобода трафиканти!

    21:23 14.09.2026

  • 29 Христо Христов

    12 14 Отговор
    Партия ПБ (Потресаваща Бутафория) се напъна да замаже гафовете на Йотова и измисли пресконференция .
    Тия червени мисирки си мислят, че хората не могат да сметнат две и две.
    Смешници!

    Коментиран от #34

    21:29 14.09.2026

  • 30 Румен Решетников

    6 13 Отговор

    До коментар #27 от "Шорт":

    Ти за човек ли се смяташ, комунист прокажен!

    21:31 14.09.2026

  • 31 Според мен

    12 6 Отговор
    Всички които са участвали в помилването на разпространителите и търговците на дрога следва да поемат политическа и обществена отговорност и да напуснат политиката и телевизия. Следва дори да излежат присъдите на освободените от тях. Така е редно.

    1. Каква съдебна реформа ще прави човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?

    2. Какви въпроси по националната сигурност ще обсъжда човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?

    3. Какво закони ще създава човек, който е защитавал и пускал на свобода престъпници?

    Коментиран от #37

    21:33 14.09.2026

  • 32 Никой не споменава Деян Мексиканеца

    12 3 Отговор
    Никой не споменава Деян Мексиканецат, никой, значи сички са една мафия, живковата номенклатура, всички журнаАля и всички ченгета и всички политици. Никой дори от чужбина, та нали ЖИВКОВАТА НОМЕНКЛАТУРА - СТАТУКВОТО СЕГА, И "ОПОЗИЦИЯТА МУ", СМЕНИХА МОСКВА С ВАШИНГТОН, И ПАПСТВОТО ИМ Е ВАШИНГТОН - РЕЛИГИЯТА Е КОРУПЦИЯ И КАПИТАЛИЗЪМА - С МИТИНГОВА ДЕМОКРАЦИЯ - СОЦИАЛИЗМА БИЛ НЕДОНОСЧЕ.. Екзекуцията е гаф на живковата номенклатура, статуквото, пречещи му агентите на ЦРУ -еколозите рекетиращи олигархиятА по заповеД на Нетаняху и ЦРУ, не могат да усвояват кинти за магистралите... Тръмп и НАТО използват този гаф за да искат още повече слугинаж от статуквото - олигархия и правителства и партиите. ОЩЕ РЕКЕТ .... За досиетата на Джефри Епстийн се чу мащабно в началото на годината на 30 януари 2026 г. Тъй като финалният масив от досиетата „Епстийн“ бе пуснат на 30 януари 2026 г., а труповете на Петрохан бяха открити броени дни след това (2–8 февруари), в българското медийно и интернет пространство се появиха заглавия и публикации в социалните мрежи, които нарекоха хижата на Петрохан „българския остров на Епстийн“.

    Коментиран от #41, #57

    21:34 14.09.2026

  • 33 Що не казаха

    11 2 Отговор
    Къде е Мексиканеца и булята му и да не забравяме кеша? И как така му разрешиха да се покрие.

    Коментиран от #48

    21:36 14.09.2026

  • 34 Хасан Келеш

    3 9 Отговор

    До коментар #29 от "Христо Христов":

    Айде, лягай си, че санитарите гасят лампите.

    21:37 14.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 "Борбата е

    3 3 Отговор
    безмилостно жестока"...Ако до изборите се мине само с плюене, ще бъде чудо. Семките, пред екрана, смях и сълзи, ииии много мислене до 25-ти, за кого и как.

    21:40 14.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 az СВО Победа 81

    10 2 Отговор
    Ама и тоя ли още се крие по тв студията в България, вместо да е доброволец на Източния фронт в защита на евроатлантизЪма???

    Що за евроатлантик, а? 🤣

    Коментиран от #59

    21:41 14.09.2026

  • 39 Поредната порция глупости

    4 2 Отговор
    И пак нищо ново . Само доуспиване на народа ,ама вече няма балами да ви се вързват на простотиите ,помияри долни!

    21:43 14.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Абе, Петрохан

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Никой не споменава Деян Мексиканеца":

    не вярвам да е бил българският Епстийн, но виж, българин да е посещавал острова на Е? Защо пък не?

    21:45 14.09.2026

  • 42 Контрабаланс

    4 2 Отговор
    Йода ,ти ли си бил

    Коментиран от #60

    21:47 14.09.2026

  • 43 Може ли,

    12 2 Отговор
    да го попитате този генерал, колко пенсия получава? И депутат и в комисиите и бил ли е член на БКП? И, и и още и.😡

    Коментиран от #61

    21:49 14.09.2026

  • 44 Причина има.

    1 3 Отговор
    Но тя не е резултат от разследването и нови факти. Елементарна и пошла реакция. Някой яко подценява хората, без да си дава сметка, че бумерангът се връща.

    21:50 14.09.2026

  • 45 ДЖАБА

    3 2 Отговор
    На преден план....

    21:52 14.09.2026

  • 46 Настъпена жаба

    4 1 Отговор
    т. е. ДЖАБА

    21:53 14.09.2026

  • 47 Европеец

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ген. Гном":

    Че е гном, гном е.... Че не е генерал, не е генерал..... На късия Наско не може да му се угоди, пресконференцията била излишна, ако не я бяха направили, що не дават подробности за Петрохан, въобще той е един голям негодяй...... Не харесвам Росен Йорданов, но се изкефих как директно разобличи педофилите на калушев и неговите ,"демократични"или по-правилно соросоидни спонсори....

    21:53 14.09.2026

  • 48 Дано

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Що не казаха":

    е живо момчето. Как ще живее е друг въпрос.

    21:58 14.09.2026

  • 49 Мда

    7 1 Отговор
    Левият ботуш на иван костов се обади. А дб (разбирай дсб) влезе в парламента, благодарение на пп. И оттогава не може да им се затворят устата. Само бля, бля...

    21:58 14.09.2026

  • 50 Ин Кяр

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Свинчо":

    Свинк@ ще викаш на твойта, запъртък.

    21:58 14.09.2026

  • 51 ЗатовА истерЯсаха

    6 1 Отговор
    Фактите са си факти. Днес нищо ново не беше казано от тва което се знаеше. Само по-утвърдително и безапелационно беше казано. Затова розовите понита и умнокрасивитетЪт истерЯсаха.

    21:59 14.09.2026

  • 52 ЙОДА,ЖА БА ИЛИ Г НОМ

    3 1 Отговор
    ТОЯ ПИГ МЕЙ УСЕЩА ЛИ СЕ КОЛКО НЕ СТАВА ЗА НИЩО

    22:02 14.09.2026

  • 53 Цуци

    1 1 Отговор
    Петрохан го обичам вечер с винце, а денем с масълце върху домашен хляб, но историите от чичо петровия хан никак не са ми интересни.

    22:05 14.09.2026

  • 54 Абе

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "111111":

    то полицеските генерали са едни , да те е срам да кажеш г, усин генерал, нали тоя заспа вечерта адвокат, събуди се генерал....

    22:07 14.09.2026

  • 55 странно прозвучаха

    3 2 Отговор
    тези спекулации и докадки от някакъв си психолог.
    Защо беше нужна пресконференция?
    Нищо ново не казаха.
    Щели да изясняват случая. Как? Като споделят какво му се струва че се е случило на някой си ли? Опит за профилиране. Но това никога не е било доказателство.
    А и хора с дипломи а психолози у нас с лопата да ги ринеш. Всеки заинтересован може да си намери психлог който да профилира по желания начин.

    22:09 14.09.2026

  • 56 Брата

    1 1 Отговор
    Мноооого пр..тивен гном!

    22:10 14.09.2026

  • 57 Поради Що?

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Никой не споменава Деян Мексиканеца":

    Значи като им разтръскаш фамилиите на пеДроханците излиза , че са изтърсаци и изклЕсавци на десАри и културни трЕгери дундуркани от бай Тошо.Поради що да им съчувствам? КалУшко има ли и ден трудов стаж? С какви пари се шматка от Тибет до Мексико напред-назад, че и с яхта през Атлантически океан? Пълни номенклатурни паразити ,днес розови понита.ГнЪс.

    22:12 14.09.2026

  • 58 Цвете

    2 0 Отговор
    ТЕ СИ ОТКЛОНЯВАТ ТЕМАТА ВЪРХУ УБИТИТЕ МОМЧЕТА ПРЕЗ ФЕВРУАРИ, НО И ТОВА НЯМА ДА СПАСИ ОТ ДЕЙСТВИЯТА Й ПРЕДИ НЯКОЛКО ГОДИНИ. ВЪПРОСЪТ Е, ПУБЛИКУВАНО ЛИ Е В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ПОМИЛВАНЕТО НА НАРКОПЛАСЬОРА ( УМИРАЩИЯ " ПО НЕЙНИТЕ ДУМИ ? )? НЕ И ЗАЩО НЕ Е? СТРАХ ЛОЗЕ ПАЗИ ЛИ ? ТОВА И ИЗЯДЕ ГЛАВАТА ,НЕЗАВИСИМО КАКВО ОБЯСНЕНИЕ ЩЕ ДАДЕ В ДОПЪЛНЕНИЕ И САМАТА СЪЗНАВА ,ЧЕ Е СГАФИЛА ЯКО.ДА СЕ ОТТЕГЛИ Е НАЙ ДОБРИЯТ ИЗХОД. УЖАСЯВАЩО Е ,ДА СЕ ЗАСТЪПИШ ЗА БАНДИТ И НА ВСИЧКО ОТГОРЕ МНИМИЯТ БОЛЕН ПРОДЪЛЖАВА ДА МЪРСИ СТРАНАТА НИ, ЗАТОВА, ЧЕ СЛЕД КЪС ПЕРИОД ГО ХВАЩАТ ОТНОВО С 5 КИЛОГРАМА КОКАИН????? СЕГА КЪДЕ СЕ НАМИРА АТАНАСОВ? В ЗАТВОРА ЛИ ИЛИ СА МУ НАЗНАЧИЛИ ОХРАНА? 😠🤦‍♂️🚔🇧🇬🇧🇬

    22:14 14.09.2026

  • 59 Румен Решетников

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа 81":

    Що бе, Волгин да не би да е заминал за Донецк, за да се сражава срещу украинците?

    22:18 14.09.2026

  • 60 Копейкин Костя

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Контрабаланс":

    Ехааа, петолъчник разбиращ от фотошоп.
    Пусни снимка на Румен Боташа като Тодор Живков, ще го направиш ли? 😀

    22:21 14.09.2026

  • 61 Христо Христов

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Може ли,":

    А може ли да сметнеш колко пенсия получава Радьев, плюс президентска заплата за девет години, плюс премиеска такава? М ?
    Или заплатата на Йотовна като евро депутат и вицепрезидент?

    22:24 14.09.2026

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