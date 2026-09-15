Георги Бърдаров: Трябва да направим така, че децата да бъдат активни участници в образователния процес

Днес имаме нужда от хора, които мислят креативно, и от образователна система, която залага не на количествени, а качествени измерители на знанията. Това каза пред Нова телевизия писателят и университетски преподавател Георги Бърдаров.
Той смята, че в днешно време има нужда да се промени философията. И обясни, че образователната система, която в момента се използва в България и в почти целия свят, е създадена в началото на индустриалната епоха и е обслужвала друг свят. „Тя създава поредното винтче в системата на индустриалния капитал”, смята Бърдаров.
Според него днес трябва да бъде интересно на децата, за да има смисъл да го правят. И добави, че ако преди децата са получавали цялото знание от учителя, то днес го има в интернет пространството.
„Първото нещо е не да им пълним главите с излишни факти, данни и информация, а как те да анализират тази информация, как да им е полезна в ежедневието, как да разграничат истинската от фалшивата новина. Ето това са неща, които трябва да бъдат вкарани”, смята писателят.
Трябва да направим така, че децата да бъдат активни участници в образователния процес, а не просто слушатели, каза Бърдаров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИНТЕРЕСНО?
2. Страничен фактор. Проблем е, че ще трябва да се промени социалната ерархия в обществото. А „топ” социалните прослойки ще се стремят към запазване на статуквото и ще са против въздигането на учителската гилдия. Сега дори фризьорките са по-добре от учителите.
3. Учителството е призвание, то не е длъжност, като секретарка например. Децата са безкомпромисни и жестоки дори, към некадърния учител.
21:56 15.09.2026
2 Мунчо разединител на нацията
21:56 15.09.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И ПАК ПО НЕГОВИТЕ ДУМИ СЕ РАЗБИРА ЧЕ ТОЙ СЕ СЧИТА ЗА " ДОБЪР ПРОДУКТ" НА " ОСТАРЯЛА СИСТЕМА"
... МАЛКО ЛОГИЧЕСКИ ПРОТИВОРЕЧИВО МИ СЕ ВИЖДА ТОВА ПРОТИВОРЕЧИЕ:)
Коментиран от #6
21:56 15.09.2026
4 Закривай
22:01 15.09.2026
5 Аз на моето
22:02 15.09.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":А не ти ли се вижда, че ти липсва логическо мислене🤔❓
Защо всички продукти на една стара система трябва да са некачествени🤔❗
22:05 15.09.2026
7 Гробар
22:09 15.09.2026