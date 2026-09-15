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Георги Бърдаров: Трябва да направим така, че децата да бъдат активни участници в образователния процес

Георги Бърдаров: Трябва да направим така, че децата да бъдат активни участници в образователния процес

15 Септември, 2026 21:51 397 7

  • георги бърдаров-
  • ученици-
  • образование

Според него днес трябва да бъде интересно на децата, за да има смисъл да го правят. И добави, че ако преди децата са получавали цялото знание от учителя, то днес го има в интернет пространството

Георги Бърдаров: Трябва да направим така, че децата да бъдат активни участници в образователния процес - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес имаме нужда от хора, които мислят креативно, и от образователна система, която залага не на количествени, а качествени измерители на знанията. Това каза пред Нова телевизия писателят и университетски преподавател Георги Бърдаров.

Той смята, че в днешно време има нужда да се промени философията. И обясни, че образователната система, която в момента се използва в България и в почти целия свят, е създадена в началото на индустриалната епоха и е обслужвала друг свят. „Тя създава поредното винтче в системата на индустриалния капитал”, смята Бърдаров.

Според него днес трябва да бъде интересно на децата, за да има смисъл да го правят. И добави, че ако преди децата са получавали цялото знание от учителя, то днес го има в интернет пространството.

„Първото нещо е не да им пълним главите с излишни факти, данни и информация, а как те да анализират тази информация, как да им е полезна в ежедневието, как да разграничат истинската от фалшивата новина. Ето това са неща, които трябва да бъдат вкарани”, смята писателят.

Трябва да направим така, че децата да бъдат активни участници в образователния процес, а не просто слушатели, каза Бърдаров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИНТЕРЕСНО?

    2 0 Отговор
    1. Да, образованието е процес. Всеки процес може да протича при определени условия. Едно от тези условия при образованието е доброто заплащане на учителите. В противен случай имаме псевдо-процес, т.е. псевдо-образование и в резултат започват проблемите. За да има ПРОЦЕС „образование”, трябват ВИДИМИ индикатори, ЧЕ ОБРАЗОВАНИЕТО ВОДИ ДО БЛАГОПОЛУЧИЕ НА ЛИЧНОСТТА. Защото в главите на децата се върти: " А бе ти, като знаеш толкова, що се не видиш на какво приличаш, с тези евтини обувки и овехтели дрешки? Защо не караш лъскава кола и не носиш маркови дрехи?"
    2. Страничен фактор. Проблем е, че ще трябва да се промени социалната ерархия в обществото. А „топ” социалните прослойки ще се стремят към запазване на статуквото и ще са против въздигането на учителската гилдия. Сега дори фризьорките са по-добре от учителите.
    3. Учителството е призвание, то не е длъжност, като секретарка например. Децата са безкомпромисни и жестоки дори, към некадърния учител.

    21:56 15.09.2026

  • 2 Мунчо разединител на нацията

    3 2 Отговор
    Чалгаризацията и опростачването на децата започна 2001 - 2026 , сега чалгари възпитават чалгари и лекета.

    21:56 15.09.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 2 Отговор
    ГЕОРГИ БЪРДАРОВ Е СЪЩО ПРОДУКТ НА ЕДНА "СТАРА" ПО НЕГОВИТЕ ДУМИ СИСТЕМА
    .....
    И ПАК ПО НЕГОВИТЕ ДУМИ СЕ РАЗБИРА ЧЕ ТОЙ СЕ СЧИТА ЗА " ДОБЪР ПРОДУКТ" НА " ОСТАРЯЛА СИСТЕМА"
    ... МАЛКО ЛОГИЧЕСКИ ПРОТИВОРЕЧИВО МИ СЕ ВИЖДА ТОВА ПРОТИВОРЕЧИЕ:)

    Коментиран от #6

    21:56 15.09.2026

  • 4 Закривай

    0 0 Отговор
    Отдавна сме тръгнали по нанадолнището. Спиране няма! Гледам днес първокласници как се замерят с бонбони и камъни, а дебилните им родители ги гледат и пушат цигари с кафе.

    22:01 15.09.2026

  • 5 Аз на моето

    1 1 Отговор
    му давам по 20 евро за шестица

    22:02 15.09.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    А не ти ли се вижда, че ти липсва логическо мислене🤔❓
    Защо всички продукти на една стара система трябва да са некачествени🤔❗

    22:05 15.09.2026

  • 7 Гробар

    1 1 Отговор
    В българските училища трябва да има само един предмет (за децата, които смятат да живеят в кочината): “Теория и практика на кражбите”. Всичко друго е излишно.

    22:09 15.09.2026

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