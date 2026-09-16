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Йотова в Страсбург: Важни срещи на върха в сърцето на ЕП

Йотова в Страсбург: Важни срещи на върха в сърцето на ЕП

16 Септември, 2026 06:40, обновена 16 Септември, 2026 06:45 537 38

  • франция-
  • страсбург-
  • илияна йотова-
  • визита

Президентът Илияна Йотова открива мащабна изложба за Христо Ботев във Франция и разговаря с Роберта Мецола

Йотова в Страсбург: Важни срещи на върха в сърцето на ЕП - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Република България Илияна Йотова пристигна на официално работно посещение във Франция, предаде БНТ. Визитата в Страсбург съвпада с провеждането на първата пленарна сесия на Европейския парламент за новия политически сезон, фокусирана върху речта за състоянието на Европейския съюз.

Лидерите на Европа на масата за разговори с България

Програмата на българския държавен глава включва серия от стратегически срещи с висши европейски представители:

  • Роберта Мецола: Йотова ще проведе официален разговор с председателя на Европейския парламент, последван от работна среща с българските евродепутати.
  • Ален Берсе: Предвидени са разговори с новоизбрания генерален секретар на Съвета на Европа за ролята на България в регионалната стабилност.
  • Матиас Гийомар: Президентът ще се срещне с председателя на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).
  • Катрин Траутман: Посещението включва и прием при кмета на Страсбург.

Културна дипломация в Европейския парламент

Основен акцент на визитата извън политическия дневен ред е българското културно присъствие. Илияна Йотова лично ще открие в сградата на ЕП официалната експозиция „Христо Ботев: 150 години безсмъртие. Памет и приемственост“.

Експозицията е подготвена съвместно от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Държавна агенция „Архиви“. Инициативата за представянето на делото на великия поет пред европейската общност е на българския евродепутат Кристиан Вигенин.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    2 14 Отговор
    Президентката на Република България- Илияна Йотова

    06:49 16.09.2026

  • 2 ШЕФА

    18 4 Отговор
    Ето за това иска да стане Президент това недоразумение на природата идиотова,за да види Стразбург,но не да си плати,а народа да и плати екскурзията,защото тя е там на разходка и шопинг,никой не го интересува тази дали въобще присъства !

    06:53 16.09.2026

  • 3 Красота

    15 5 Отговор
    Комунделите от ГЕРБ се разпадат, БСП е аут,помилват се наркотрафиканти...Красота

    06:56 16.09.2026

  • 4 лют пипер

    7 5 Отговор
    Голямъ и зеленъ празъ!

    06:56 16.09.2026

  • 5 Последния Софиянец

    6 6 Отговор
    Комунистите се подушват.

    06:57 16.09.2026

  • 6 ИВАН

    13 3 Отговор
    Тая, послушна женица с дебелите бърни само се разкарва като чувал с картофи насам натам и върши много работа, помилва разни наркотърговци.

    06:59 16.09.2026

  • 7 От вчера

    10 6 Отговор
    Вече структурите на ПБ отказват да участват в кампанията на Йотова. В Ивайловград председателя на структурата заявява че има неопровержими доказателства че ПБ - ГЕРБ-ДПС работят в синхрон а за пред населението са политически противници.

    07:00 16.09.2026

  • 8 официално работно посещение и

    8 6 Отговор
    стратегически срещи с висши европейски представители... ку-кууу и да има ту-тууу...

    07:02 16.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хаха

    11 3 Отговор
    Свинияна Йотова имитира някаква си дейност. Ама къде МА ееееей АЛОООУ??? Безполезна мисирка, която не е работила и един ден по време на жалкото си съществуване...

    07:04 16.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тити

    9 3 Отговор
    Г-жа турист за сметка на бедният данъкоплатец .

    07:07 16.09.2026

  • 16 Цяло стадо от УниБИТ

    6 3 Отговор
    Щяло да я придружава разбираме сега

    07:08 16.09.2026

  • 17 хаха

    6 2 Отговор
    Байганьовските ориенталци ако искат да ошамарят Гумен, да си изберат някой който не е подкрепен/изтипосан от парламентарно представена партия/ОПГ.

    Ако не разбере от дума...лесно ще изхвърчи нататък и той. Защото е пъзлив като омятаната в кафяво Тиква.

    07:08 16.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Чи как Рундювица няма да е там

    2 4 Отговор
    на първата пленарна сесия на Европейския парламент за новия политически сезон, фокусирана върху речта за състоянието на Европейския съюз... ама речта само да питам на кой е, че не е написано ясно туй за речта хахахахаха....."еврозган на 200" бил слогана

    07:12 16.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Туй да знаете

    2 1 Отговор
    Мноо куху ще се окаже обачи

    07:14 16.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Когато !

    2 1 Отговор
    Не Искаш !

    Да !

    свършиш !

    Някаква !

    Работа !

    Започваш !

    Да Акцентираш !

    На Други !

    Въпроси !

    07:17 16.09.2026

  • 27 ТЕЗИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ

    1 3 Отговор
    И те ли са тамплиери и масони? Или са обикновени бандити.

    Коментиран от #38

    07:17 16.09.2026

  • 28 Хубаво е да го разберем покрай Йотова

    1 2 Отговор
    Че Европейския парламент се бил приместил у Париж

    Коментиран от #30

    07:20 16.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Леко пак се е объркала жената

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Хубаво е да го разберем покрай Йотова":

    с дистинацията във Франция май

    07:22 16.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хаха

    1 0 Отговор
    Ха ха

    07:23 16.09.2026

  • 33 Йотова, в Страсбург мисля че е

    3 1 Отговор
    седалището на Съвета на Европа а не на Европейския парламент! И на комисията по корабоплаване също ... и въобще що за тъпотии са написани ? Да няма грешка в полета случайно ?

    Коментиран от #37

    07:27 16.09.2026

  • 34 ОТИШЛА Е ДА ТЪРСИ

    2 1 Отговор
    Истинския ескобар.

    07:28 16.09.2026

  • 35 Там Илияна Йотова

    2 1 Отговор
    трябва да им обясни на хората защо е помилвала осъден наркодилър

    07:31 16.09.2026

  • 36 Русомършата

    0 1 Отговор
    с френски парфюм.Ходи в ссср,що търсиш в Европа?

    07:37 16.09.2026

  • 37 Пълна лудница е

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Йотова, в Страсбург мисля че е":

    В Брюксел в Белгия били "допълнителните" пленарни сесии и заседания на комисиите. А иначе на Европейският парламент официалното седалище е в Страсбург, където иди ми доди ми се провеждат пленарните сесии и тъпотии.Секретариата пък е на Марс или не знам къде точно беше ....

    07:38 16.09.2026

  • 38 Конгрес на масоните-педофили

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "ТЕЗИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ":

    Има на 18-ти там

    07:43 16.09.2026

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