Йотова в Страсбург: Важни срещи на върха в сърцето на ЕП

Президентът на Република България Илияна Йотова пристигна на официално работно посещение във Франция, предаде БНТ. Визитата в Страсбург съвпада с провеждането на първата пленарна сесия на Европейския парламент за новия политически сезон, фокусирана върху речта за състоянието на Европейския съюз.

Лидерите на Европа на масата за разговори с България

Програмата на българския държавен глава включва серия от стратегически срещи с висши европейски представители:

Роберта Мецола: Йотова ще проведе официален разговор с председателя на Европейския парламент, последван от работна среща с българските евродепутати.

Йотова ще проведе официален разговор с председателя на Европейския парламент, последван от работна среща с българските евродепутати. Ален Берсе: Предвидени са разговори с новоизбрания генерален секретар на Съвета на Европа за ролята на България в регионалната стабилност.

Предвидени са разговори с новоизбрания генерален секретар на Съвета на Европа за ролята на България в регионалната стабилност. Матиас Гийомар: Президентът ще се срещне с председателя на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Президентът ще се срещне с председателя на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Катрин Траутман: Посещението включва и прием при кмета на Страсбург.

Културна дипломация в Европейския парламент

Основен акцент на визитата извън политическия дневен ред е българското културно присъствие. Илияна Йотова лично ще открие в сградата на ЕП официалната експозиция „Христо Ботев: 150 години безсмъртие. Памет и приемственост“.

Експозицията е подготвена съвместно от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Държавна агенция „Архиви“. Инициативата за представянето на делото на великия поет пред европейската общност е на българския евродепутат Кристиан Вигенин.