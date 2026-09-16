Йотова в Страсбург: Важни срещи на върха в сърцето на ЕП

Президентът на Република България Илияна Йотова пристигна на официално работно посещение във Франция, предаде БНТ. Визитата в Страсбург съвпада с провеждането на първата пленарна сесия на Европейския парламент за новия политически сезон, фокусирана върху речта за състоянието на Европейския съюз.
Лидерите на Европа на масата за разговори с България
Програмата на българския държавен глава включва серия от стратегически срещи с висши европейски представители:
- Роберта Мецола: Йотова ще проведе официален разговор с председателя на Европейския парламент, последван от работна среща с българските евродепутати.
- Ален Берсе: Предвидени са разговори с новоизбрания генерален секретар на Съвета на Европа за ролята на България в регионалната стабилност.
- Матиас Гийомар: Президентът ще се срещне с председателя на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).
- Катрин Траутман: Посещението включва и прием при кмета на Страсбург.
Културна дипломация в Европейския парламент
Основен акцент на визитата извън политическия дневен ред е българското културно присъствие. Илияна Йотова лично ще открие в сградата на ЕП официалната експозиция „Христо Ботев: 150 години безсмъртие. Памет и приемственост“.
Експозицията е подготвена съвместно от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Държавна агенция „Архиви“. Инициативата за представянето на делото на великия поет пред европейската общност е на българския евродепутат Кристиан Вигенин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
06:49 16.09.2026
2 ШЕФА
06:53 16.09.2026
3 Красота
06:56 16.09.2026
4 лют пипер
06:56 16.09.2026
5 Последния Софиянец
06:57 16.09.2026
6 ИВАН
06:59 16.09.2026
7 От вчера
07:00 16.09.2026
8 официално работно посещение и
07:02 16.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 хаха
07:04 16.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тити
07:07 16.09.2026
16 Цяло стадо от УниБИТ
07:08 16.09.2026
17 хаха
Ако не разбере от дума...лесно ще изхвърчи нататък и той. Защото е пъзлив като омятаната в кафяво Тиква.
07:08 16.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Чи как Рундювица няма да е там
07:12 16.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Туй да знаете
07:14 16.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Когато !
Да !
свършиш !
Някаква !
Работа !
Започваш !
Да Акцентираш !
На Други !
Въпроси !
07:17 16.09.2026
27 ТЕЗИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ
Коментиран от #38
07:17 16.09.2026
28 Хубаво е да го разберем покрай Йотова
Коментиран от #30
07:20 16.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Леко пак се е объркала жената
До коментар #28 от "Хубаво е да го разберем покрай Йотова":с дистинацията във Франция май
07:22 16.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хаха
07:23 16.09.2026
33 Йотова, в Страсбург мисля че е
Коментиран от #37
07:27 16.09.2026
34 ОТИШЛА Е ДА ТЪРСИ
07:28 16.09.2026
35 Там Илияна Йотова
07:31 16.09.2026
36 Русомършата
07:37 16.09.2026
37 Пълна лудница е
До коментар #33 от "Йотова, в Страсбург мисля че е":В Брюксел в Белгия били "допълнителните" пленарни сесии и заседания на комисиите. А иначе на Европейският парламент официалното седалище е в Страсбург, където иди ми доди ми се провеждат пленарните сесии и тъпотии.Секретариата пък е на Марс или не знам къде точно беше ....
07:38 16.09.2026
38 Конгрес на масоните-педофили
До коментар #27 от "ТЕЗИ ЕВРОПЕЙСКИТЕ":Има на 18-ти там
07:43 16.09.2026