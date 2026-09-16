Само от началото на годината: 116 пъти са чупили бариерата на жп прелез край Враца

116 пъти са били счупени бариерите на жп прелез край Враца само от началото на годината. Данните бяха представени от Службата за безопасност на превозите към Национална компания „Железопътна инфраструктура“ на фона на тежката катастрофа между влак и тежкотоварен камион на друг прелез в района, информират от bTV.

Прелезът, на който са отчетени нарушенията, се намира на международния път Е79, край обхода на Враца. По него ежедневно преминават между 4000 и 5000 автомобила – леки и товарни. Той е на около километър от мястото, където преди дни влак се сблъска с товарен автомобил.

Прелезът е автоматичен и разполага с бариери, звукова и светлинна сигнализация. Системата се задейства, когато влакът достигне датчици, разположени на около 1850 метра от двете страни на прелеза. След задействането на сигнализацията, около 6-8 секунди по-късно бариерите се спускат.

На около километър преди прелеза са разположени и предпрелезни светофори за влаковете. Когато всички условия за безопасност са изпълнени, светофорът започва да мига с бяла светлина, което показва на машиниста, че прелезът е задействан.

Ако бариерата не е заела хоризонтално положение или няма необходимата светлинна сигнализация, това означава, че има проблем със съоръжението. В такъв случай към влака не се подава съответният сигнал и той преминава през участъка с ограничена скорост – 15 км/ч, в готовност за спиране и с подаване на звуков сигнал.

Въпреки наличието на бариери и сигнализация обаче нарушенията са чести.

„За миналата година 112 пъти точно на този прелез е счупена бариерата от моторни превозни средства, а за тази година до този момент са счупени 116 пъти“, обясни Емил Симеонов от Службата за безопасност на превозите към НКЖИ.

При всяко счупване служител на железопътната инфраструктура сваля записите от камерите, преглежда ги и подава информацията към компетентните органи. Съставя се протокол за пътнотранспортно произшествие, а НКЖИ търси разходите за възстановяването на съоръжението от застрахователя на превозното средство.

Средният разход при едно счупване на бариера е около 500 евро. Приблизително на всеки 10 удара се налага да бъде сменяна и цялата конструкция на бариерата.

По думите на Симеонов най-често бариерите се повреждат от товарни автомобили, но не може да се направи категорично разграничение между нарушенията на леките и тежкотоварните превозни средства.

Той призова шофьорите да не подценяват опасността при преминаване през прелез със задействана сигнализация.

„Един автомобил тежи около един тон, а един влак може да тежи до около 3000 тона“, посочи Симеонов. В участъка пътническите влакове могат да се движат с до 90 км/ч, а товарните – с до 80 км/ч.

„Искам да призова шофьорите да не си играят на руска рулетка, защото шансовете срещу влака са им много малки“, заяви той.

За последните 10 години на този конкретен прелез е регистриран един инцидент, при който няма загинали и ранени. През него обаче преминават около 48 влака за денонощие.

Данните за многократното преминаване през спуснати бариери поставят въпроса дали само поставянето на ограничителни системи е достатъчно, за да се предотвратят нарушенията. Според представителите на железопътната инфраструктура при всяко нарушение информацията от видеонаблюдението се предоставя на компетентните органи.