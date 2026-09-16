Новини
България »
Всички градове »
Само от началото на годината: 116 пъти са чупили бариерата на жп прелез край Враца

Само от началото на годината: 116 пъти са чупили бариерата на жп прелез край Враца

16 Септември, 2026 08:08 872 17

  • начало на годината-
  • бариера-
  • чупене-
  • жп прелез

Прелезът, на който са отчетени нарушенията, се намира на международния път Е79, край обхода на Враца. По него ежедневно преминават между 4000 и 5000 автомобила – леки и товарни. Той е на около километър от мястото, където преди дни влак се сблъска с товарен автомобил.

Само от началото на годината: 116 пъти са чупили бариерата на жп прелез край Враца - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

116 пъти са били счупени бариерите на жп прелез край Враца само от началото на годината. Данните бяха представени от Службата за безопасност на превозите към Национална компания „Железопътна инфраструктура“ на фона на тежката катастрофа между влак и тежкотоварен камион на друг прелез в района, информират от bTV.

Прелезът, на който са отчетени нарушенията, се намира на международния път Е79, край обхода на Враца. По него ежедневно преминават между 4000 и 5000 автомобила – леки и товарни. Той е на около километър от мястото, където преди дни влак се сблъска с товарен автомобил.

Прелезът е автоматичен и разполага с бариери, звукова и светлинна сигнализация. Системата се задейства, когато влакът достигне датчици, разположени на около 1850 метра от двете страни на прелеза. След задействането на сигнализацията, около 6-8 секунди по-късно бариерите се спускат.

На около километър преди прелеза са разположени и предпрелезни светофори за влаковете. Когато всички условия за безопасност са изпълнени, светофорът започва да мига с бяла светлина, което показва на машиниста, че прелезът е задействан.

Ако бариерата не е заела хоризонтално положение или няма необходимата светлинна сигнализация, това означава, че има проблем със съоръжението. В такъв случай към влака не се подава съответният сигнал и той преминава през участъка с ограничена скорост – 15 км/ч, в готовност за спиране и с подаване на звуков сигнал.

Въпреки наличието на бариери и сигнализация обаче нарушенията са чести.

„За миналата година 112 пъти точно на този прелез е счупена бариерата от моторни превозни средства, а за тази година до този момент са счупени 116 пъти“, обясни Емил Симеонов от Службата за безопасност на превозите към НКЖИ.

При всяко счупване служител на железопътната инфраструктура сваля записите от камерите, преглежда ги и подава информацията към компетентните органи. Съставя се протокол за пътнотранспортно произшествие, а НКЖИ търси разходите за възстановяването на съоръжението от застрахователя на превозното средство.

Средният разход при едно счупване на бариера е около 500 евро. Приблизително на всеки 10 удара се налага да бъде сменяна и цялата конструкция на бариерата.

По думите на Симеонов най-често бариерите се повреждат от товарни автомобили, но не може да се направи категорично разграничение между нарушенията на леките и тежкотоварните превозни средства.

Той призова шофьорите да не подценяват опасността при преминаване през прелез със задействана сигнализация.

„Един автомобил тежи около един тон, а един влак може да тежи до около 3000 тона“, посочи Симеонов. В участъка пътническите влакове могат да се движат с до 90 км/ч, а товарните – с до 80 км/ч.

„Искам да призова шофьорите да не си играят на руска рулетка, защото шансовете срещу влака са им много малки“, заяви той.

За последните 10 години на този конкретен прелез е регистриран един инцидент, при който няма загинали и ранени. През него обаче преминават около 48 влака за денонощие.

Данните за многократното преминаване през спуснати бариери поставят въпроса дали само поставянето на ограничителни системи е достатъчно, за да се предотвратят нарушенията. Според представителите на железопътната инфраструктура при всяко нарушение информацията от видеонаблюдението се предоставя на компетентните органи.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 защо

    9 7 Отговор
    Защо не се направи надлез над влаковата линия? Не е трудно. Или тогава застрахователите няма да плащат?

    08:15 16.09.2026

  • 2 Някой

    15 2 Отговор
    Явно си трябва една камера, чийто запис отива в някой далечен сървър на МВР или БДЖ. И след това, който е чупил - глоба и акт (а може и обвинени) за вандалство.

    Коментиран от #9

    08:16 16.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 лют пипер

    15 1 Отговор
    116 пъти са чупили бариерата на ж.п. прелез край Враца,дето гарга не каца.Няма възпитание,няма дисциплина вече в хората,шофиращи коли и други превозни средства. България трябва да се върне към възпитанието си,което е отхвърлила!

    Коментиран от #6

    08:18 16.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 еми

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "лют пипер":

    то 85% от камионите по този път са небългарски.

    08:20 16.09.2026

  • 7 Взимат заплати само да броят и

    11 2 Отговор
    констатират!Толкова ли е трудно да сложат по две скрити,автономни камери на всеки прелез!???

    08:21 16.09.2026

  • 8 това може да се случи

    8 1 Отговор
    само на територия където няма държава и милицаите спят денонощно

    08:24 16.09.2026

  • 9 Ами

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    То има камери и след всеки инцидент записите се предоставят на полицията и тя издирва нарушителя, пише го на две места в статията.

    08:25 16.09.2026

  • 10 кръговратен бизнас на една и съща фирма

    12 2 Отговор
    Като Чарли Чаплин със стъклата.Хлапето чупи сетне минава майстора с джамовете.Само,че тука 116 пъти.Е това е бизнес.

    08:25 16.09.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    САМО В РУСКИТЕ ВИЦОВЕ , РУСКИТЕ ДЕСАНТЧИЦИ НОВОБРАНЦИ
    МОГАТ ДА СКАЧАТ ПО 10 ПЪТИ С ПАРАШУТ БЕЗ ДА УМРАТ
    .....
    НАШИТЕ ДЕБИЛИ СЕ ОПИТВАТ ДА ГО НАПРАВЯТ И В РЕАЛНИЯ ЖИВОТ:)

    08:54 16.09.2026

  • 12 Ами махнете я

    4 5 Отговор
    Само плащаме за ремонти
    Нека се трепат

    08:54 16.09.2026

  • 13 Да украсят

    2 1 Отговор
    Дърветата с двестамънгусти наоколо ще е възпитателно и интегриращо.

    09:06 16.09.2026

  • 14 Много директори с държавна заплата

    4 1 Отговор
    Колко са глобените? Няма ли камери за заснемане? Сменете доставчика на бариери за района, може той да е проблема.

    09:13 16.09.2026

  • 15 Това трябва да влезе в "Гинес"

    1 0 Отговор
    И да се добави към разсъжденията на Иван Хаджийски. Да не кажа, че почти може да ги замени напълно. Уникален народец!

    09:15 16.09.2026

  • 16 Занаятчийство

    2 0 Отговор
    БДЖ да беше направил цехче за производство на бариери и екип за монтаж и щеше да е на печалба.

    09:25 16.09.2026

  • 17 истина е

    2 0 Отговор
    Северозападът е резерват за таласъми, вампири и пустиняци от мъжки и женски род. Къде е магистралата за връзка с останалата част на държавата, къде е тунелът под Петрохан? Винаги, когато стане дума да се направи нещо, в следващия момент се казва, че няма пари.

    09:34 16.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол