Новини
България »
Всички градове »
Журналист: „Кошницата с грижа", като една от мерките, щеше да работи, ако беше въведена през май миналата година

Журналист: „Кошницата с грижа", като една от мерките, щеше да работи, ако беше въведена през май миналата година

16 Септември, 2026 09:26 290 11

  • кошница с грижа-
  • ефект-
  • въвеждане-
  • миналата година

Според Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика на хоризонта има две краткосрочни възможности за ограничаване на инфлационния натиск

Журналист: „Кошницата с грижа", като една от мерките, щеше да работи, ако беше въведена през май миналата година - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Инфлацията отново е над 5 процента, но в същото време храните през август леко поевтиняват, сочат данните на НСИ. Най-силен ръст има при транспорта, а само за месец дизелът е поскъпнал с над 13 процента.
В студиото на "Здравей, България" финансовият журналист Стефан Антонов и главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов коментираха какво всъщност движи цените нагоре - горивата, услугите или нещо друго?

Според Стефан Антонов върху динамиката на цените едновременно действат няколко фактора. Сред тях той посочи геополитическата обстановка и несигурността около доставките на горива, както и натрупаните през последните години бюджетни дефицити.
„Имаме коктейл от фактори, които движат инфлацията. Това са конфликтът в Близкия изток между САЩ и Иран, несигурността в горивните доставки, политиката на бюджетни дефицити в последните 4-5 години и еврото - натискът и надуването на цените, което започна още през юли на миналата година“, заяви Антонов.

Лъчезар Богданов също открои цената на петрола като един от основните фактори през последната година. По думите му обаче сериозно влияние оказват и вътрешни процеси в българската икономика.

„Последната година цената на петрола е един от водещите фактори. Вътрешните са политиката на големи бюджетни дефицити и кредитирането на банките, където имаме 20 процента ръст на кредити към домакинства“, посочи Богданов.

По думите му увеличаването на разходите и парите, които влизат в домакинствата, водят до по-високо потребление, а оттам и до натиск върху цените. „Харченето води до по-високи цени и увеличаването на вноса. България година и половина е с най-висок реален ръст на потреблението в ЕС, защото в домакинствата влизат повече пари“, коментира главният икономист на ИПИ.

Богданов отбеляза, че при храните поскъпването е сравнително ограничено, но при услугите динамиката е по-съществена. „Храните спрямо август миналата година са поскъпнали с 1%. Голямото поскъпване освен при горивата е при услугите - от лекарски прегледи до ресторанти и хотели. Това е резултат от увеличено потребление“, заяви той.

Еврото и инфлационният натиск

Двамата коментираха и ролята на въвеждането на еврото за движението на цените. Според Лъчезар Богданов смяната от лев към единната европейска валута е съвпаднало с вече съществуващи инфлационни процеси.

„Еврото съвпадна със ситуацията. То частично се използва чисто психологически, но истинското разпалване на този „пожар“ идва от политиката на големи бюджетни дефицити“, посочи Богданов.

Стефан Антонов от своя страна обърна внимание на дългосрочните последици от провежданата фискална политика. По думите му по-съществено значение има стимулирането на предлагането, вместо единствено да се търсят начини за ограничаване на цените.

„Политика по насърчаване на предлагане - помагане на бизнеса да сваля своите разходи, което ще принуди бизнеса да свали цените си или да ги качва по-бавно спрямо конкуренцията“, заяви финансовият журналист.

Той отправи критики и към някои от мерките на правителството, насочени към цените на основни стоки. „Правителството направи няколко грешки - "кошницата с грижа" и "справедливата цена", която трябваше да е вътрешен инструмент. Реформата в образованието пък е нещо ключово. Ако искаме да се вдигнат доходите, трябва да се подготвят по-подготвени кадри“, каза Антонов.

Какви мерки са възможни?

Според Лъчезар Богданов на хоризонта има две краткосрочни възможности за ограничаване на инфлационния натиск.

„Две краткосрочни решения са на хоризонта - едното е промяна в поведението на търговските банки и охлаждане на кредитирането, което може да стане или чрез осъзнаване на банките, или чрез директен контрол от централната банка. Другото решение е новата бюджетна рамка, която чакаме след изборите“, посочи той.

Стефан Антонов коментира и т.нар. „кошница с грижа“, като според него подобна мярка би имала по-голям ефект, ако е била въведена по-рано.

„Кошницата с грижа" като една от мерките щеше да работи, ако беше въведена през май миналата година, защото единственият фактор щеше да е смяната на валутата. Сега вече имаме повече фактори и не може бизнесът да се държи отговорен за покачването на цените“, заяви той.

По думите му началото на по-смелото харчене и кредитиране може да се проследи до периода около влизането на България в чакалнята на еврозоната.

„Куражът да се правят тези дефицити дойде през 2020, когато влязохме в чакалнята на еврозоната. Това даде сигнал, че има някой кредитор от крайна инстанция и всички започнаха да харчат и кредитират много по-смело и рисково“, коментира Антонов.

„Голямата неизвестна за цялата европейска икономика през есента и зимата остава цената на горивата“, заяви Лъчезар Богданов.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Кошницата ще проработи като дойде купонната система.

    09:28 16.09.2026

  • 2 ала бала

    2 0 Отговор
    мизерия

    09:29 16.09.2026

  • 3 дедо Флашко

    1 0 Отговор
    Днеска сме на даскал,тралялаляла!

    09:30 16.09.2026

  • 4 Грешен подход

    2 1 Отговор
    Срещу алчността не работят кошници, а тояги.

    09:30 16.09.2026

  • 5 вярно ли?

    3 1 Отговор
    Кошница с идиоти!
    ОСТАВКА, веднага!

    09:30 16.09.2026

  • 6 Жулио Дограмата

    1 0 Отговор
    Като кошницата на уефски след мач в еврозоната.

    09:34 16.09.2026

  • 7 Снощи като гледах в една голяма верига

    2 1 Отговор
    Готвят нова изненада за хората нова секира тъй като народа не реагира блъска се като овце по касите. Който бие тревога никой не го подкрепя ми теглете тогава да ви дойде акъла.

    09:35 16.09.2026

  • 8 Тука сто пъти ви предупреждавахме но

    3 0 Отговор
    Нямаше реакция никаква ми теглете тогава като сте толкова прости като овце сте и който ви казва истината го презирате и дори го тормозите

    09:38 16.09.2026

  • 9 Колко

    1 0 Отговор
    Колко ще ви Стрижа!!!!!!!!

    09:43 16.09.2026

  • 10 Кошница с грижи и справедлива цена

    1 1 Отговор
    са като топъл обяд или като пари за Коледа и Великден за хората под прага на бедност.
    Това са рундьови социзмишльотини!

    09:43 16.09.2026

  • 11 Нова секира ви готвят ветигите

    0 0 Отговор
    Скоро ще се разбере още тия дни. Обаче в соросоидната демокрадция стана така че служителите ги манипулират и заблуждават и те са на страната на господарите си и станаха ужасни хора зли. От веригите идват злините в обществото лигавото държание лошите отношения и прочие .

    09:45 16.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол