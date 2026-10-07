Парламентът отхвърли по-високи минимални заплати за лекарите

Парламентът отхвърли законопроекта на „Продължаваме промяната“ за минимални възнаграждения на лекарите и останалите медицински специалисти. След прегласуване проектът получи 60 гласа „за“, четири „против“ и 115 „въздържал се“.

Гласовете в подкрепа бяха от опозицията, четирите гласа „против“ – от „Прогресивна България“, а депутатите от управляващите се въздържаха. Дебатът в пленарната зала продължи повече от час.

Какви заплати предвиждаше проектът

Законопроектът предвиждаше лекарите, зъболекарите и фармацевтите да получават минимум 150% от средната брутна заплата за страната. При посочена средна заплата от 1444 евро за второто тримесечие на 2026 г. минималното възнаграждение за лекарите щеше да бъде 2166 евро бруто.

За медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти, лекарските асистенти, зъботехниците и помощник-фармацевтите беше заложен минимум от 125% от средната заплата. Проектът предвиждаше още допълнителното заплащане за нощен труд да бъде поне 0,5% на час от минималната заплата.

Предложението включваше и забрана болниците да разпределят печалба от дейността си, ако не са изпълнили минималните нива на възнагражденията.

Предупреждения за финансирането

Д-р Александър Симидчиев от „Демократична България“ подкрепи идеята за по-високи заплати, но постави въпроса за необходимите средства. По думите му предвиденият тримесечен срок за влизане в сила на закона може да се окаже недостатъчен, а не е ясно колко лечебни заведения разполагат с нужния ресурс.

Георги Илиев от „Прогресивна България“ предупреди, че мярката може да доведе до закриване на малки лечебни заведения. Юлиан Димитров заяви, че без допълнително финансиране законопроектът може да доведе до дългове и ограничаване на дейността на болници.

„Не може със закон да се наложат разходи за заплати, а после да глобяваме болниците, че нямат пари да ги изпълняват“, каза Димитров.

Той допълни, че финансирането на болниците трябва да бъде обвързано с конкретна задача, обем на дейността, качество, достъпност и прозрачна методика.

Друго предложение не беше разгледано

По време на дебата представителите на парламентарните сили са се съгласили, че възнагражденията на медицинските специалисти трябва да бъдат увеличени. Предложение на „Възраждане“, което вече е било разгледано в здравната комисия през май, не е стигнало до обсъждане в пленарната зала.

Източници: bgonair.bg, dariknews.bg, bta.bg