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Парламентът отхвърли по-високи минимални заплати за лекарите

Парламентът отхвърли по-високи минимални заплати за лекарите

7 Октомври, 2026 13:24 654 11

  • лекарски заплати-
  • медицински специалисти-
  • народно събрание-
  • продължаваме промяната-
  • болници

Предложението предвиждаше лекарите да получават минимум 2166 евро бруто. Проектът отпадна след 60 гласа „за“, 4 „против“ и 115 „въздържал се“

Парламентът отхвърли по-високи минимални заплати за лекарите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентът отхвърли законопроекта на „Продължаваме промяната“ за минимални възнаграждения на лекарите и останалите медицински специалисти. След прегласуване проектът получи 60 гласа „за“, четири „против“ и 115 „въздържал се“.

Гласовете в подкрепа бяха от опозицията, четирите гласа „против“ – от „Прогресивна България“, а депутатите от управляващите се въздържаха. Дебатът в пленарната зала продължи повече от час.

Какви заплати предвиждаше проектът

Законопроектът предвиждаше лекарите, зъболекарите и фармацевтите да получават минимум 150% от средната брутна заплата за страната. При посочена средна заплата от 1444 евро за второто тримесечие на 2026 г. минималното възнаграждение за лекарите щеше да бъде 2166 евро бруто.

За медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти, лекарските асистенти, зъботехниците и помощник-фармацевтите беше заложен минимум от 125% от средната заплата. Проектът предвиждаше още допълнителното заплащане за нощен труд да бъде поне 0,5% на час от минималната заплата.

Предложението включваше и забрана болниците да разпределят печалба от дейността си, ако не са изпълнили минималните нива на възнагражденията.

Предупреждения за финансирането

Д-р Александър Симидчиев от „Демократична България“ подкрепи идеята за по-високи заплати, но постави въпроса за необходимите средства. По думите му предвиденият тримесечен срок за влизане в сила на закона може да се окаже недостатъчен, а не е ясно колко лечебни заведения разполагат с нужния ресурс.

Георги Илиев от „Прогресивна България“ предупреди, че мярката може да доведе до закриване на малки лечебни заведения. Юлиан Димитров заяви, че без допълнително финансиране законопроектът може да доведе до дългове и ограничаване на дейността на болници.

„Не може със закон да се наложат разходи за заплати, а после да глобяваме болниците, че нямат пари да ги изпълняват“, каза Димитров.

Той допълни, че финансирането на болниците трябва да бъде обвързано с конкретна задача, обем на дейността, качество, достъпност и прозрачна методика.

Друго предложение не беше разгледано

По време на дебата представителите на парламентарните сили са се съгласили, че възнагражденията на медицинските специалисти трябва да бъдат увеличени. Предложение на „Възраждане“, което вече е било разгледано в здравната комисия през май, не е стигнало до обсъждане в пленарната зала.

Източници: bgonair.bg, dariknews.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще внесем и доктори

    9 1 Отговор
    от Киргизия и Узбекистан, да бачкат за 600 евро. Българския капиталист когато и да седне на бутилката все е късно

    13:25 07.10.2026

  • 2 Истината е една

    9 1 Отговор
    И лекари и полицаи работят за рушветите. Заплата е само бонус за пенсия.

    13:26 07.10.2026

  • 3 История

    4 0 Отговор
    Тези 115 въздържал се са чисто ПРОТИВ. В това не трябва да имате никакво съмнение.

    13:29 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трол

    2 0 Отговор
    Няма го и Тошко Йорданов, та да ги предизвика да излязат на протест.

    13:33 07.10.2026

  • 6 Пародия

    1 1 Отговор
    Такова нещо като минимална заплата не трябва да има изобщо. Но я има, защото ги има и негодниците, които не искат да се разплащат за труда. Как може някой да получава пари, без да има работа и приход? Нали парите трябва да дойдат отнякъде, откъде? Ще взимат заеми, на гърба на децата ли, те да ги плащат? Или ще взимат от честно работещите и чистите фирми? Докога? Заплатата трябва да бъде обвързана с реален приход на фирма, държавно предприятие, хазна! Тоест служителят трябва да има отговорността и съзнанието да си заработи парите. Но затова е необходимо и всички приходи на всяка фирма и гражданин да бъдат изкарани на светло и да няма никаква възможност и вратичка за укриване на пари и данъци. За да може това да проработи. Иначе всеки ще укрива пари и всеки ще се прави че работи.

    13:35 07.10.2026

  • 7 На тези хайдути

    0 0 Отговор
    дори не трябва да им се заплаща трудът, те достатъчно много крадат от здравните осигуровки ! Източват НЗОК безкойтролно и нагло ! Изловиха 90% от здравните работници които крадат по най-различни методи от парите на хората и никой не е осъден да лежи в затвор, най-тежкото наказание е освобождаване от работа за да си изхарчи откраднатото ! Всеки е съгласен да бъде освободен от работа когато вече финансово си е осигурил бъдещето ! Не са уличени в кражба само тези които не са разследвани ! Това не е държава грижеща се за хората, това е диктатура на мафията и олигарсите !

    13:40 07.10.2026

  • 8 предположение

    1 0 Отговор
    Има нещо гнило! Жена със счупена ключица и поставят някакви "пирони" за укрепване и тя плаща 1300 евро на държавна болница. Жената е работила над 30 години в държавна фирма.

    13:42 07.10.2026

  • 9 Това заглавие

    1 0 Отговор
    "Парламентът отхвърли по-високи минимални заплати за лекарите" да се чете:... "Радев отхвърли по-високи минимални заплати за лекарите" ! Радев е този които иска младите лекари да мизерстват а той да не плаща и един цент осигуровки от собственият си джоб, и заплата и пенсия да получава, и партийна субсидия че и даже и ТЕЛК

    13:47 07.10.2026

  • 10 Не е справедливо това

    0 0 Отговор
    лекарите, зъболекарите и фармацевтите да получават минимум 150% от средната брутна заплата за страната ! Средната брутна- ДА, но защо да е 150% ?

    13:49 07.10.2026

  • 11 Не е справедливо това

    0 0 Отговор
    Трябва и минималната пенсия тогава да е 150% от средната брутна заплата за страната !

    13:51 07.10.2026

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