Йотова не е имала информация за сбиването в болницата на затвора

Инцидентът със сбиването в болницата към Софийския затвор, в който участва и помилваният наркотрафикант Огнян Атанасов, не е отразен в досието му. Мотивът - бил е жертва на агресия. Това е причината вицепрезидентът към онзи момент Илияна Йотова да подпише указа за неговото помилване, заради "влошено здраве" . Информацията е на Министерството на правосъдието, предоставена в отговор на сайта Mediapool.
В публичното пространство бяха разпространени видеокадри от охранителната камера в болницата на затвора, в които се вижда как Атанасов участва в сбиване. Архивът е от 16 ноември 2022 година - две седмици преди Йотова да издаде указа за помилването му. Решението е взето след като медицинска комисия отчита, че е в изключително лошо здравословно състояние, което не му позволява да изтърпява присъдата си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Невинната душа, тя
Коментиран от #38
12:59 06.10.2026
2 ПАК ПИТАМ!!!
Коментиран от #8, #13
13:00 06.10.2026
3 Трол
13:01 06.10.2026
4 Хмм
13:02 06.10.2026
5 ЙОТОВА ОБИЧА НАРКОБАРОНИТЕ.
13:06 06.10.2026
6 ЙОТОВА ОБИЧА НАРКОБАРОНИТЕ.
13:08 06.10.2026
7 Женката за какво
13:10 06.10.2026
8 Щом се
До коментар #2 от "ПАК ПИТАМ!!!":Подписва тя носи и пълната отговорност. Тя единстврно взема решение без някой друг да и влияе. А ако тя не взима решение тя не за президент даже и на фирма.
13:12 06.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Някой
13:13 06.10.2026
11 Мимч
13:16 06.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мим
До коментар #2 от "ПАК ПИТАМ!!!":Тук съм напълно съгласен с тебе.Така е трябва да има след това,виновни и наказани,ако не е знаела...
13:18 06.10.2026
14 Факти
И тази жена е фаворит за президент... НАРОДЕ????
13:20 06.10.2026
15 разбор
Коментиран от #29, #36, #40
13:24 06.10.2026
16 А ако е
13:24 06.10.2026
17 Чудя се
13:25 06.10.2026
18 Читател
13:27 06.10.2026
19 КАК ДА НЕ ПОВЯРВА ДРУГАРКАТА ЙОТОВА?
13:28 06.10.2026
20 Роки
13:28 06.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 удобно
Не е отразено
Чувам шум....
Шум от броене
13:31 06.10.2026
24 Страх да те хване
13:32 06.10.2026
25 Тоя парцал
Нарко помилгачква!
13:34 06.10.2026
26 време е
13:34 06.10.2026
27 Ами
Коментиран от #41
13:34 06.10.2026
28 Иванов
1. Колко престъпника е "помилвала" Илияна Йотова, докато е заемала длъжността вицепрезидент на Република България?
2. Колко пъти е предоставяла българско гражданство - брой, лица, по държави.
3. Колко пъти е установявала контакт с Райна Манджукова, известна брокерка на "българско гражданство" срещу 5000 евро.
4. Колко пъти е установявала контакт с Красимир Каракачанов - уличен за продажба на българско гражданство.
Това е абсолютна гавра с националната сигурност на Родината!
13:35 06.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Йотова е невинна!
13:37 06.10.2026
31 Мемфис
Вече са ми по противни и от банкянската Мутра!
13:38 06.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Идиотова
Коментиран от #39
13:42 06.10.2026
34 Аз съм веган
13:43 06.10.2026
35 Ама тя не знаела, рзбийш ли!
13:44 06.10.2026
36 Факти
До коментар #15 от "разбор":Лекарската комисия е издала становището през късната есен на 2022 г. когато на власт са Румен Радев и Гълъб Донев. Явно на тях този лекарски състав и това становище са им харесвали. Правителството на Кирил Петков падна на 2-ри август и няма общо със сучая. Не съм чул Радев и Йотова да обелят и дума за лекарите в тази комисия, защото очевидно всички са съучастници в освобождаването на наркобоса. Уж комисията им е виновна, но кой е в тази комисия не казват. Пазят своите. Ако издадат имената на лекарите и им стъжнят живота, последните могат да пропеят и да кажат, че върху тях е оказан политически натиск от правителството на Радев и Донев. Само в България помилват наркобос, след което той отново е хванат с наркотици и накрая няма НИКОЙ ВИНОВЕН. Виновни били ПП-ДБ, които били назначили комисията цяла година преди този случай. Нищо, че това е постоянна комисия и не се назвачава за всеки случай. Нищо, че всяко правителство има власт на я смени, включително служебното на Радев и Донев. Те не са го направили, значи тази комисия в този състав им е харесвала. Харесало им е и становището на тая комисия. Но накрая те не са виновни и никой не е виновен, освен ПП-ДБ, които нямат НИЩО, ама НИЩО общо с този случай.
13:46 06.10.2026
37 идиоти вън по пепейски
13:50 06.10.2026
38 няма как таратайка фен на пп дб да
До коментар #1 от "Невинната душа, тя":разбере това но виж като става въпрос за финансовите му възможности може би трябва да се попита -
Решението е взето след като медицинска комисия отчита, че е в изключително лошо здравословно състояние, което не му позволява да изтърпява присъдата си.
е там е заровено кучето всичките в тази комисия са от структорите на пп дб чудно нали
13:52 06.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 няма какда разберат либералните тара
До коментар #15 от "разбор":тайки фенове но пп дб .кой е взле това решение комисията която е от структорите на пп дб или
13:56 06.10.2026
41 Факти
До коментар #27 от "Ами":Ескобарът е по-лекият, по-гладко остриганият дето раздава повече юмруци и ритници. Не изглежда тежко болен.
13:58 06.10.2026
42 Слави
Коментиран от #45
13:58 06.10.2026
43 До Читател
14:00 06.10.2026
44 Тя за какво ли има информация?!
14:00 06.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Иди отова
14:05 06.10.2026
47 Вижте сья
14:06 06.10.2026
48 Много неприятно
14:13 06.10.2026