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Йотова не е имала информация за сбиването в болницата на затвора

Йотова не е имала информация за сбиването в болницата на затвора

6 Октомври, 2026 12:56 1 691 48

  • огнян атанасов-
  • илияна йотова-
  • затвор-
  • сбиване

МП твърди, че инцидентът не е отразен в досието му, защото бил жертва на агресия

Йотова не е имала информация за сбиването в болницата на затвора - 1
Кадър: Mediapool/Nova
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Инцидентът със сбиването в болницата към Софийския затвор, в който участва и помилваният наркотрафикант Огнян Атанасов, не е отразен в досието му. Мотивът - бил е жертва на агресия. Това е причината вицепрезидентът към онзи момент Илияна Йотова да подпише указа за неговото помилване, заради "влошено здраве" . Информацията е на Министерството на правосъдието, предоставена в отговор на сайта Mediapool.

В публичното пространство бяха разпространени видеокадри от охранителната камера в болницата на затвора, в които се вижда как Атанасов участва в сбиване. Архивът е от 16 ноември 2022 година - две седмици преди Йотова да издаде указа за помилването му. Решението е взето след като медицинска комисия отчита, че е в изключително лошо здравословно състояние, което не му позволява да изтърпява присъдата си.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Невинната душа, тя

    54 5 Отговор
    Дали изобщо нещо е знаела за тоя човечец? Може би само финансовите му възможности.

    Коментиран от #38

    12:59 06.10.2026

  • 2 ПАК ПИТАМ!!!

    52 2 Отговор
    Кои са уволнени за изготвените и поднесените на президента документи за амнистия. Това са няколко човека, които трябва да знаят всичко по въпроса и докато няма наказани, президентът носи цялата отговорност за амнистията!!!

    Коментиран от #8, #13

    13:00 06.10.2026

  • 3 Трол

    33 7 Отговор
    Лъжа има корупция много пари е взела тъпата гарга

    13:01 06.10.2026

  • 4 Хмм

    37 5 Отговор
    значи не си е дала труда да поиска информация от затворнческата болница, какво изобщо е вършела тази жена като вицепрезидент

    13:02 06.10.2026

  • 5 ЙОТОВА ОБИЧА НАРКОБАРОНИТЕ.

    26 4 Отговор
    УМИРАЩИЯ ДОБРЕ СЕ БИЕ, СТАВА ЗА ММА БОЕЦ!

    13:06 06.10.2026

  • 6 ЙОТОВА ОБИЧА НАРКОБАРОНИТЕ.

    30 2 Отговор
    КАК ГО Е ИЗБРАЛА ОТ ХИЛЯДИТЕ МОЛЕЩИ ЗА ПОМИЛВАНЕ, БЕЗ ДА ГО ПРОУЧИ?

    13:08 06.10.2026

  • 7 Женката за какво

    25 2 Отговор
    изобщо има информация? Като помилва е била длъжна да събере такава. Има човешки ресурс, подчинен на рундьо, достатъчен да й събере информация. Или е много тъпа, или са били точни с парите! В нормална държава щяха да й спрат кампанията и без това я прави с пари от бюджета и с дарения от олигарси и наркоси. Би било добре прокуратурата да се самосезира!

    13:10 06.10.2026

  • 8 Щом се

    24 0 Отговор

    До коментар #2 от "ПАК ПИТАМ!!!":

    Подписва тя носи и пълната отговорност. Тя единстврно взема решение без някой друг да и влияе. А ако тя не взима решение тя не за президент даже и на фирма.

    13:12 06.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Някой

    5 2 Отговор
    Вместо само да разправят, по-добре да направят нещо реално! Да въведат че вицепрезиденти не просто помилват, а променят присъди на условни. Така такъв като този при следващо престъпление е като автоматично осъден за предното и става присъдата ефективна и си я долежава. Виж президента да има правото на избор за промяна на условна присъда или помилване. Последното ползвано само ако считат присъда за несправедлива или като за размер. Например както бяха помилвани медиците ни от Либия, когато ги докараха.

    13:13 06.10.2026

  • 11 Мимч

    23 0 Отговор
    Състоянието не му позволявало да изтърпи наказание,пък му позволява да се бие и да разпространява наркотици.Смешни оправдания и измислици. ЗА мене е от корупция по голяма такава....

    13:16 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мим

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "ПАК ПИТАМ!!!":

    Тук съм напълно съгласен с тебе.Така е трябва да има след това,виновни и наказани,ако не е знаела...

    13:18 06.10.2026

  • 14 Факти

    24 1 Отговор
    През 2022 г. до Йотова са отправени 274 молби за помилване и тя уважава само ЕДНА - на човекът, извествен като "Петричкия Ескобар".

    И тази жена е фаворит за президент... НАРОДЕ????

    13:20 06.10.2026

  • 15 разбор

    6 18 Отговор
    Не Йотова е за упрекване.Лекарската комисия подписала заключението,че този бандит е пред умиране,е за затвора при бай Ставри.Лишаване от лекарски права и в затвора.Жените,ако има-в сливенския.Йотова да не е медицинско лице.Това и дават,това подписва.

    Коментиран от #29, #36, #40

    13:24 06.10.2026

  • 16 А ако е

    14 0 Отговор
    Имала,вместо един милион е щяла да вземе два и пак ще го помилва...баба ви цоцолана.

    13:24 06.10.2026

  • 17 Чудя се

    15 0 Отговор
    А дали Илиянка е сложила тоя подпис без знанието на шефа си ?!!

    13:25 06.10.2026

  • 18 Читател

    4 11 Отговор
    Каква президент кампания само.Кал и мръсотия се хвърля навред.То бива простотия ама вече се прекалява.

    13:27 06.10.2026

  • 19 КАК ДА НЕ ПОВЯРВА ДРУГАРКАТА ЙОТОВА?

    17 0 Отговор
    ДИАГНОЗАТА НА НАРКОСА БИЛА НАПИСАНА НА ДЕБЕЛА ПАЧКА ОТ ПО 500 ЕВРОВИ БАНКНОТИ.

    13:28 06.10.2026

  • 20 Роки

    13 0 Отговор
    Тоя човек са го скъсали от съжаление - продавал кокаин, като за последно 6 килограма от безизходица, пребивал съкилийници при самозащита, смъртоносно болен, помилван от Леля Идиотова, за да играе кючек с жена си, отпразнувайки невероятно бързото си излекуване няколко дена след това. Един милион евро дадени на правилния вицепрезидент правят чудеса!

    13:28 06.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 удобно

    4 0 Отговор
    Пердашиш и се оказва че си от страната на бития.
    Не е отразено


    Чувам шум....
    Шум от броене

    13:31 06.10.2026

  • 24 Страх да те хване

    11 0 Отговор
    Глезах по новините с каква жестокост се бият тези хора.Вместо вътрешна присъда или поне арест,помилване.

    13:32 06.10.2026

  • 25 Тоя парцал

    16 0 Отговор
    Да бъде окошарена на момемта!
    Нарко помилгачква!

    13:34 06.10.2026

  • 26 време е

    5 0 Отговор
    да се приеме закон за помилването, в който изрично да се разпише, че президентът, или вицепрезидентът, са длъжни да се срещнат с искащия помилване преди да вземат решение. Така няма да могат да се оправдават с лекарската комисия. Лично посещение в затвора, това е решението.

    13:34 06.10.2026

  • 27 Ами

    1 0 Отговор
    Кой всъщност от двамата в зелено е Ескобар!? Тоя ,дето идва от друга щилия,или тоя койтало излиза от близката килия с другите??

    Коментиран от #41

    13:34 06.10.2026

  • 28 Иванов

    13 0 Отговор
    Нека бъдат предоставени отговори на следните въпроси:
    1. Колко престъпника е "помилвала" Илияна Йотова, докато е заемала длъжността вицепрезидент на Република България?
    2. Колко пъти е предоставяла българско гражданство - брой, лица, по държави.
    3. Колко пъти е установявала контакт с Райна Манджукова, известна брокерка на "българско гражданство" срещу 5000 евро.
    4. Колко пъти е установявала контакт с Красимир Каракачанов - уличен за продажба на българско гражданство.
    Това е абсолютна гавра с националната сигурност на Родината!

    13:35 06.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Йотова е невинна!

    4 2 Отговор
    Нищо, че е малко понапълняла.

    13:37 06.10.2026

  • 31 Мемфис

    7 2 Отговор
    Не знам кой е по- голям мръсник от тази дpppиcла и незаконният син на Т ЖивкоФ?
    Вече са ми по противни и от банкянската Мутра!

    13:38 06.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Идиотова

    5 1 Отговор
    Имах информация,че имал 10 милиона,па той имал сто.Прекарах сеиии...

    Коментиран от #39

    13:42 06.10.2026

  • 34 Аз съм веган

    8 0 Отговор
    Като няма информация, да пита наркосите и да разбере.

    13:43 06.10.2026

  • 35 Ама тя не знаела, рзбийш ли!

    5 0 Отговор
    ЦДГ "Щурчета", втора група.

    13:44 06.10.2026

  • 36 Факти

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "разбор":

    Лекарската комисия е издала становището през късната есен на 2022 г. когато на власт са Румен Радев и Гълъб Донев. Явно на тях този лекарски състав и това становище са им харесвали. Правителството на Кирил Петков падна на 2-ри август и няма общо със сучая. Не съм чул Радев и Йотова да обелят и дума за лекарите в тази комисия, защото очевидно всички са съучастници в освобождаването на наркобоса. Уж комисията им е виновна, но кой е в тази комисия не казват. Пазят своите. Ако издадат имената на лекарите и им стъжнят живота, последните могат да пропеят и да кажат, че върху тях е оказан политически натиск от правителството на Радев и Донев. Само в България помилват наркобос, след което той отново е хванат с наркотици и накрая няма НИКОЙ ВИНОВЕН. Виновни били ПП-ДБ, които били назначили комисията цяла година преди този случай. Нищо, че това е постоянна комисия и не се назвачава за всеки случай. Нищо, че всяко правителство има власт на я смени, включително служебното на Радев и Донев. Те не са го направили, значи тази комисия в този състав им е харесвала. Харесало им е и становището на тая комисия. Но накрая те не са виновни и никой не е виновен, освен ПП-ДБ, които нямат НИЩО, ама НИЩО общо с този случай.

    13:46 06.10.2026

  • 37 идиоти вън по пепейски

    0 1 Отговор
    А кой е отговорен за това, кой отговаря за затворите - министърката на правосъдието Йоорданоовааа, тя е прикрила фактите, логично за паареетааа!!! Елементарно ПП!

    13:50 06.10.2026

  • 38 няма как таратайка фен на пп дб да

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Невинната душа, тя":

    разбере това но виж като става въпрос за финансовите му възможности може би трябва да се попита -
    Решението е взето след като медицинска комисия отчита, че е в изключително лошо здравословно състояние, което не му позволява да изтърпява присъдата си.

    е там е заровено кучето всичките в тази комисия са от структорите на пп дб чудно нали

    13:52 06.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 няма какда разберат либералните тара

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "разбор":

    тайки фенове но пп дб .кой е взле това решение комисията която е от структорите на пп дб или

    13:56 06.10.2026

  • 41 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ами":

    Ескобарът е по-лекият, по-гладко остриганият дето раздава повече юмруци и ритници. Не изглежда тежко болен.

    13:58 06.10.2026

  • 42 Слави

    1 1 Отговор
    Пак не е разбрала нещо ..пак не знае ..пак говори някакви глупости....типчни комунисти

    Коментиран от #45

    13:58 06.10.2026

  • 43 До Читател

    1 0 Отговор
    Хвърля се нещо , което го има ! Да не би да отречеш, че това се е случило ?!

    14:00 06.10.2026

  • 44 Тя за какво ли има информация?!

    1 0 Отговор
    Тлъста койошка на държавна хранилка цял живот!

    14:00 06.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Иди отова

    0 0 Отговор
    е за затвора.

    14:05 06.10.2026

  • 47 Вижте сья

    2 0 Отговор
    Подписа тя го е сложила , но решението е било от по-горе ! Затова не си е правила труда да разучава !

    14:06 06.10.2026

  • 48 Много неприятно

    0 0 Отговор
    Обаче този Нарко барон, който е жертва на нападението се справя доста добре за човек със сериозни здравословни проблеми! Йотова е подхлъзната сериозно

    14:13 06.10.2026

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