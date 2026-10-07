ПБ: Амбицията на България не може да бъде повече хора да получават минимална заплата

България трябва да излезе от модела на евтиния труд, заявиха от "Прогресивна България"(ПБ) в декларация по повод Световния ден за достоен труд - 7 октомври. Тя беше прочетена от депутата от ПБ Мария Тодорова от парламентарната трибуна.

"България твърде дълго беше представлявана като привлекателна икономика заради едно свое „предимство“, това беше евтиният труд. Това не може да бъде национална стратегия", посочиха от "Прогресивна България". "Нашата цел е икономика на инвестициите, технологиите, високата добавена стойност и нейната висока производителност. Но тази промяна ще има смисъл, само ако резултатът от нея достига до хората", заявиха още от парламентарната група. "Затова икономиката не е само брутен вътрешен продукт, икономиката е качество на живота и няма истински икономически успех, ако статистиката расте, а работещият човек не го усеща в собствения си дом", каза депутатът от ПБ Мария Тодорова. "Затова за нас политиката по доходите не може да бъде отделена от икономическата политика. Доходите трябва да растат устойчиво заедно с производителността, инвестициите, квалификацията и растежа на икономиката", посочи тя и добави, че това е и смисълът на промяната на механизма за определяне на минималната работна заплата в Кодекса на труда.

"Амбицията на България не може да бъде повече хора да получават минимална заплата. Амбицията трябва да бъде все по-малко хора да зависят от нея, а това може да бъде само с по-висока производителност, по-добро образование, повече квалификация и повече инвестиции в сектори, които създават висока добавена стойност. Затова първият ни ясен ангажимент е политиката по доходите да бъде политика на икономически растеж и на повишаване стойността на българския труд", заявиха от "Прогресивна България".

Вторият ни ангажимент е към квалификацията и уменията на хората, посочи Мария Тодорова. Тя отбеляза, че изкуственият интелект, автоматизацията, цифровизацията вече променят пазара на труда, професии ще изчезват, други ще се променят и ще възникват нови. Не можем да позволим технологичния напредък да създава ново социално разделение между хората, които имат знанията да бъдат част от новата икономика, и онези, които остават извън нея, посочи депутатът от ПБ. По думите ѝ най-добрата защита срещу безработицата утре е знанието днес.

Третият ни ангажимент е защита на почтения труд и почтения бизнес, заяви Мария Тодорова. "Няма достоен труд, когато част от заплатата се дава в плик. Няма достоен труд, когато човек официално работи 8 часа, а реално работи 12. Няма достоен труд, когато безопасността на работното място се разглежда като разход, който трябва да бъде спестен", коментира тя. Затова борбата със сивата икономика и недекларираният труд е защита не само на работника, тя е защита и на почтения работодател, който плаща реални възнаграждения, осигуровки и данъци и спазва трудовото законодателство. Той не трябва да бъде наказван от пазара за това, че е коректен, посочи депутатът от ПБ. Без успешен бизнес няма устойчиви работни места, но без квалифицирани, мотивирани и достойно платени хора няма успешен бизнес, отбеляза тя.

Не можем да говорим за труда отделно от демографската криза, посочи Мария Тодорова. Тя отбеляза също, че има и още една България, за която са длъжни да говорят - България извън няколкото големи града. Не е нормално пощенският код да определя професионалната перспектива на човека, коментира тя. Затова, по думите ѝ, политиката за достойния труд е и регионална политика.

"Човешкият труд не е просто разход в една икономическа сметка. Зад труда стои човек, зад човека стои семейство, зад милионите работещи българи стои бъдещето на България. Нашата задача е това бъдеще да бъде тук, в България с работа, която има смисъл, с доход, който дава сигурност, и с труд, който носи достойнство", заявиха още от "Прогресивна България".