Димо Дренчев за ударения от дрон кораб: Най-вероятно става въпрос за нелегален транспорт на оръжие през българските териториални води

Абсолютно нелепо е, че премиерът не знае какво е превозвал единият от корабите, ударен от дрон. Това каза в кулоарите на парламента народният представител от „Възраждане“ Димо Дренчев.
„Има как да се провери какво е превозвал корабът, но самият факт, че е ударен и избухнал, показва, че едва ли е превозвал зърно. Най-вероятно става въпрос за нелегален транспорт на оръжие през българските териториални води, което прави тези кораби мишена и съответно включва България като фронтова държава“, каза той.
Дренчев посочи още, че от „Възраждане“ и тази седмица са поискали изслушване на отговорни държавни органи, свързани с покачването на цените, защото инфлацията, поскъпването и обедняването са основните теми, които според тях трябва да касаят Народното събрание.
"Тази седмица отново имаме точки в стил пощенския обмен с Монголия в дневния ред на Народното събрание, докато по официални данни България излезе на второ място по поскъпване в целия ЕС", заяви той, цитиран от БТА.
"Този път искахме да бъдат изслушани министърът на здравеопазването Катя Ивкова и управителят на Националната здравноосигурителна каса Владимир Даскалов. Особено актуално се получи това на фона на събитията в последните три дни в пловдивската болница „Св. Георги“, каза Дренчев. Искането за изслушване беше основано на данни, че един от всеки четирима българи е отложил свои профилактични изследвания или прегледи, защото няма пари да си ги плати", допълни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #35
12:58 07.10.2026
3 Вихър
Коментиран от #22, #60
12:59 07.10.2026
4 🚢🚢🚢🚢
Ама как уверено се ИЗХОЖДА по темата ‼️
12:59 07.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И Димо Дренчев е омагьосан
Потъналото старо 84-метрово корито не е минавало през българските териториални води, а е плавало в междинародните води, част от които е и нашата ИИЗ, в която имаме изключителни права за риболов, сондажи, добив на полезни изкопаеми, полагане на кабели и тръбопроводи, и нищо повече!
13:00 07.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тъпана
Коментиран от #18
13:02 07.10.2026
11 Дик диверсанта
13:02 07.10.2026
12 Сила
13:02 07.10.2026
13 Яко ни лъже Димо!
Коментиран от #20
13:03 07.10.2026
14 Може да са всякъкви
До коментар #5 от "Тъпана":Та даже и на хутите от Йемен или нелоялна търговска конкуренция.
13:04 07.10.2026
15 оня с коня
Коментиран от #59
13:04 07.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Без тия
13:05 07.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тъпана
13:07 07.10.2026
20 Мисирка Марийка
До коментар #13 от "Яко ни лъже Димо!":няма нужда от образование. Важното е да кълве.
За Димо си прав. Недопустимо е да си народен представител и да не знаеш докъде се простира България.
13:08 07.10.2026
21 Единствения
Коментиран от #24, #49
13:09 07.10.2026
22 Мимч
До коментар #3 от "Вихър":Завесата е спусната ,за всичко да,се обвинява Русия и да се оправдава зеленко.. Не го ли разбираш или се правиш,че е така.
Коментиран от #37
13:10 07.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Само да попитам
13:13 07.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Рамбо
13:17 07.10.2026
30 Истината
Коментиран от #54
13:18 07.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Истината
Само комунизъм,бомби и чума ...
Коментиран от #61
13:19 07.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 НАТО-вските престъпници
Коментиран от #45
13:21 07.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Превозвал е царевица
13:23 07.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 😀😀😀😀
13:24 07.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 а сапа?
До коментар #39 от "НАТО-вските престъпници":сапа в манерката ти как ще ти подейства?
13:24 07.10.2026
46 Копейките
13:27 07.10.2026
47 седесарко
13:27 07.10.2026
48 Руската пропаганда
13:29 07.10.2026
49 Антикомуне
До коментар #21 от "Единствения":Когато един кораб се товари, задължително има физическа проверка, после се запечатва.
13:30 07.10.2026
50 Т.н. "народни представители" на
13:33 07.10.2026
51 Антикомуне
До коментар #42 от "НАТО-вските престъпници !":Ти знаеш ли значението на думата "хунта".
Ти знаеш ли, че Украйна е създадена от нас, българите.
Ти знаеш ли, че принцеса Олга, най-известната в Украйна е българка.
Ти знаеш ли, че украйнците по потекло са българи.
13:34 07.10.2026
52 Кат Си Имаш !
Какъв Отговор ?
Да Очакваш !
13:35 07.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Всекеи Кораб Си има Документи !
До коментар #30 от "Истината":И Те Не Само На Кораба !
А И В пристанищата Които е Посетил и товарил !
Днес Не Сме В Средните Векове !
13:39 07.10.2026
55 Дренчев
13:42 07.10.2026
56 Това е истината!
А тайно са превозвали оръжие за ВСУ.. .!
13:42 07.10.2026
57 Някой
13:43 07.10.2026
58 Пламен
,,Хера" потъна до нас за секунди.Вахтения на мостика каза, че е видял ,,Хера" , която щормуваше до нас..Върнал се е до щурвала ( това е около 5 метра) и пак погледнал. ,,Хера" вече я е нямало.
Аман от разбирачи.
13:45 07.10.2026
59 Някой
До коментар #15 от "оня с коня":Хм, а кога се очаква това "евроатлантическо" правителство? Щото, като гледам електоралните нагласи, явно Куково лято наближава!
13:46 07.10.2026
60 Ей го и този
До коментар #3 от "Вихър":Какви български интереси, като това са кораби, обслужващи интересите на държава, участваща в активна фаза на война. Ама вие какво си мислехте? Че ще минем само с блокирането на едно Ормузче ли? Когато сатанистите конфискуваха руски кораби, защо потривахте ехидно ръце. Хората ви обясняваха близо 2 десетилетия какво ви чака, ако сатанистите не се спрат, ама цялото ви познание идва от Холивуд и дори сега не виждате бездната, която е зейнала пред нас.
13:48 07.10.2026
61 НАЛИ?!
До коментар #34 от "Истината":Забрави нещо много важно!
И всички ЕлектроЦентрали на България!
Че сега да имаш ток, да хейтиш срещу тях...!
Неблагадарници...!
13:50 07.10.2026
62 Легален
13:54 07.10.2026
63 А защо НАТО мълчи,вече два дена...?!
Селски номера...
13:54 07.10.2026