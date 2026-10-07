Димо Дренчев за ударения от дрон кораб: Най-вероятно става въпрос за нелегален транспорт на оръжие през българските териториални води

Абсолютно нелепо е, че премиерът не знае какво е превозвал единият от корабите, ударен от дрон. Това каза в кулоарите на парламента народният представител от „Възраждане“ Димо Дренчев.

„Има как да се провери какво е превозвал корабът, но самият факт, че е ударен и избухнал, показва, че едва ли е превозвал зърно. Най-вероятно става въпрос за нелегален транспорт на оръжие през българските териториални води, което прави тези кораби мишена и съответно включва България като фронтова държава“, каза той.

Дренчев посочи още, че от „Възраждане“ и тази седмица са поискали изслушване на отговорни държавни органи, свързани с покачването на цените, защото инфлацията, поскъпването и обедняването са основните теми, които според тях трябва да касаят Народното събрание.

"Тази седмица отново имаме точки в стил пощенския обмен с Монголия в дневния ред на Народното събрание, докато по официални данни България излезе на второ място по поскъпване в целия ЕС", заяви той, цитиран от БТА.

"Този път искахме да бъдат изслушани министърът на здравеопазването Катя Ивкова и управителят на Националната здравноосигурителна каса Владимир Даскалов. Особено актуално се получи това на фона на събитията в последните три дни в пловдивската болница „Св. Георги“, каза Дренчев. Искането за изслушване беше основано на данни, че един от всеки четирима българи е отложил свои профилактични изследвания или прегледи, защото няма пари да си ги плати", допълни той.