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Димо Дренчев за ударения от дрон кораб: Най-вероятно става въпрос за нелегален транспорт на оръжие през българските териториални води

Димо Дренчев за ударения от дрон кораб: Най-вероятно става въпрос за нелегален транспорт на оръжие през българските териториални води

7 Октомври, 2026 12:54 1 541 63

  • димо дренчев-
  • кораб-
  • дрон-
  • черно море

Абсолютно нелепо е, че премиерът не знае какво е превозвал единият от корабите, ударен от дрон

Димо Дренчев за ударения от дрон кораб: Най-вероятно става въпрос за нелегален транспорт на оръжие през българските териториални води - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Абсолютно нелепо е, че премиерът не знае какво е превозвал единият от корабите, ударен от дрон. Това каза в кулоарите на парламента народният представител от „Възраждане“ Димо Дренчев.

„Има как да се провери какво е превозвал корабът, но самият факт, че е ударен и избухнал, показва, че едва ли е превозвал зърно. Най-вероятно става въпрос за нелегален транспорт на оръжие през българските териториални води, което прави тези кораби мишена и съответно включва България като фронтова държава“, каза той.

Дренчев посочи още, че от „Възраждане“ и тази седмица са поискали изслушване на отговорни държавни органи, свързани с покачването на цените, защото инфлацията, поскъпването и обедняването са основните теми, които според тях трябва да касаят Народното събрание.

"Тази седмица отново имаме точки в стил пощенския обмен с Монголия в дневния ред на Народното събрание, докато по официални данни България излезе на второ място по поскъпване в целия ЕС", заяви той, цитиран от БТА.

"Този път искахме да бъдат изслушани министърът на здравеопазването Катя Ивкова и управителят на Националната здравноосигурителна каса Владимир Даскалов. Особено актуално се получи това на фона на събитията в последните три дни в пловдивската болница „Св. Георги“, каза Дренчев. Искането за изслушване беше основано на данни, че един от всеки четирима българи е отложил свои профилактични изследвания или прегледи, защото няма пари да си ги плати", допълни той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    4 20 Отговор
    По скоро застрахователна измама.

    Коментиран от #35

    12:58 07.10.2026

  • 3 Вихър

    25 8 Отговор
    Изглежда е спусната заповедта да се отклонява вниманието в посока какво изглеждало нелогично в превоза на товарните кораби. По-нелогично ми изглежда да се крие информацията за източника на произход на дроновете, от къде са дошли, кой е дал заповедта за тези удари срещу българските интереси?

    Коментиран от #22, #60

    12:59 07.10.2026

  • 4 🚢🚢🚢🚢

    39 7 Отговор
    тоА дори НЕ знае, че НЕ става дума за транспорт през БЪЛГАРСКИ ТЕРИТОРИАЛНИ ВОДИ🤔❗
    Ама как уверено се ИЗХОЖДА по темата ‼️

    12:59 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И Димо Дренчев е омагьосан

    28 12 Отговор
    Какво са пили сутринта с Цончо не е ясно, но не им е подействало добре.

    Потъналото старо 84-метрово корито не е минавало през българските териториални води, а е плавало в междинародните води, част от които е и нашата ИИЗ, в която имаме изключителни права за риболов, сондажи, добив на полезни изкопаеми, полагане на кабели и тръбопроводи, и нищо повече!

    13:00 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тъпана

    18 1 Отговор
    Кой има подводни дронове Того

    Коментиран от #18

    13:02 07.10.2026

  • 11 Дик диверсанта

    15 8 Отговор
    Има ли още дебили дето да вярват на тези изродени крадци?

    13:02 07.10.2026

  • 12 Сила

    19 14 Отговор
    Дренчев , раздрусай си двете спаружени дренки да паднат бълхите и въшките ....путиноид нещастен !!!

    13:02 07.10.2026

  • 13 Яко ни лъже Димо!

    14 7 Отговор
    Димо дребчев и Марийка да се образоват до къде се простират териториалните води! Аман от драскачи лъжци.

    Коментиран от #20

    13:03 07.10.2026

  • 14 Може да са всякъкви

    7 2 Отговор

    До коментар #5 от "Тъпана":

    Та даже и на хутите от Йемен или нелоялна търговска конкуренция.

    13:04 07.10.2026

  • 15 оня с коня

    13 18 Отговор
    Нормално за ОТЯВЛЕНАТА Про-руска партия"Възраждане" да е налице Вероятността за нелегален Транстпорт на Оръжия към Украйна.Има и друга,много по-голяма вероятност - че още при следващото Евро-Атлантическо Правителство което чука на Вратата Партията да бъде ЗАБРАНЕНА със закон като "Антибългарска" .

    Коментиран от #59

    13:04 07.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Без тия

    11 5 Отговор
    номера , другарю !

    13:05 07.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тъпана

    12 3 Отговор
    Радев се прави на ударен не знае

    13:07 07.10.2026

  • 20 Мисирка Марийка

    14 4 Отговор

    До коментар #13 от "Яко ни лъже Димо!":

    няма нужда от образование. Важното е да кълве.

    За Димо си прав. Недопустимо е да си народен представител и да не знаеш докъде се простира България.

    13:08 07.10.2026

  • 21 Единствения

    11 5 Отговор
    Начин Радев да знае какъв е товара на кораба е някой да се е качил и проверил физически. Има ли такава процедура да се проверяват всички кораби минаващи през териториалните ни води и кой би платил тези проверки?!

    Коментиран от #24, #49

    13:09 07.10.2026

  • 22 Мимч

    19 9 Отговор

    До коментар #3 от "Вихър":

    Завесата е спусната ,за всичко да,се обвинява Русия и да се оправдава зеленко.. Не го ли разбираш или се правиш,че е така.

    Коментиран от #37

    13:10 07.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Само да попитам

    5 1 Отговор
    А фактите какви са?

    13:13 07.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Рамбо

    8 5 Отговор
    СПОРЕД ТАЯ БУДАЛА СА КАРАЛИ СЕВЕРНО КОРЕЙСКИ РАКЕТИ ЗА РАШИСТИТЕ.

    13:17 07.10.2026

  • 30 Истината

    8 6 Отговор
    Този изби рибата!!! Разбирам, че иска да си гласи нещата, така че да оправдае господарите си, но фактите са следните! Моряците на спасения кораб, казаха, че са натоварили Украинско жито! Ден по рано е ударен друг кораб превозваш жито в Румъния! И този титан на мисълта и анализа, казва, че третият кораб, от който няма оцелели да разкажат, сигурно е превозвал нелегално оръжие !!!

    Коментиран от #54

    13:18 07.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Истината

    8 14 Отговор
    От русия нищо добро за света не е произлязло!!!
    Само комунизъм,бомби и чума ...

    Коментиран от #61

    13:19 07.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 НАТО-вските престъпници

    10 5 Отговор
    Защо нелегален транспорт на оръжие през българските териториални води извършват ? А? А после защо и с фентанил ни заливат ? Къде е ДАНС ?

    Коментиран от #45

    13:21 07.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Превозвал е царевица

    8 3 Отговор
    и като е гръмнал дрона са станали пуканки и за тва е гръмнал :)

    13:23 07.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 😀😀😀😀

    4 1 Отговор
    Явно и той е превозвал жито.... за У....йна😀

    13:24 07.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 а сапа?

    0 4 Отговор

    До коментар #39 от "НАТО-вските престъпници":

    сапа в манерката ти как ще ти подейства?

    13:24 07.10.2026

  • 46 Копейките

    6 7 Отговор
    са национални предатели. Хората казаха, че возят украинско зърно, той оръжие. Аман от путино робски слугинаж. Занимавайте за Москва и не се връщайте от там.

    13:27 07.10.2026

  • 47 седесарко

    3 3 Отговор
    едно разумно предположение, имало и мислещи люде......

    13:27 07.10.2026

  • 48 Руската пропаганда

    5 4 Отговор
    Е само за глупците.

    13:29 07.10.2026

  • 49 Антикомуне

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Единствения":

    Когато един кораб се товари, задължително има физическа проверка, после се запечатва.

    13:30 07.10.2026

  • 50 Т.н. "народни представители" на

    2 1 Отговор
    "Възраждане" нямат идея от морско право и превоз на товари по море! Сигурно, според тях естествено, превозвачът, респективно корабособственикът, е длъжен да информира нашия МП какво превозва корабът му, намирайки се на 70 мили от нашите брегове и дори не е в териториалното ни море, а в ИИЗ, която според морското право е "открито море" и има пълна свобода на корабоплаването, а страната ни освен правото на икономическа дейност, в която разбира се не влиза изискване да се информира крайбрежната държава какво превозва корабът, няма никакви други специални права. Тук господата от "Възраждане" изпадат в ситуация на абсолютно невежество и дават повод за осмиване в СМИ...

    13:33 07.10.2026

  • 51 Антикомуне

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "НАТО-вските престъпници !":

    Ти знаеш ли значението на думата "хунта".
    Ти знаеш ли, че Украйна е създадена от нас, българите.
    Ти знаеш ли, че принцеса Олга, най-известната в Украйна е българка.
    Ти знаеш ли, че украйнците по потекло са българи.

    13:34 07.10.2026

  • 52 Кат Си Имаш !

    1 1 Отговор
    Мошеник !

    Какъв Отговор ?

    Да Очакваш !

    13:35 07.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Всекеи Кораб Си има Документи !

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Истината":

    И Те Не Само На Кораба !

    А И В пристанищата Които е Посетил и товарил !

    Днес Не Сме В Средните Векове !

    13:39 07.10.2026

  • 55 Дренчев

    1 0 Отговор
    От Кремъл ме увериха, че това са факти.

    13:42 07.10.2026

  • 56 Това е истината!

    4 1 Отговор
    Никакво ,,украинско зърно"...!
    А тайно са превозвали оръжие за ВСУ.. .!

    13:42 07.10.2026

  • 57 Някой

    2 0 Отговор
    Още един, който хич не е наясно каква е разликата между териториални води и изключителна икономическа зона. Инцидента не е станал в териториалните ни води, а в изключителната икономическа зона на България. Разликата е огромна. Ако бе в наши териториални води, то тогава да се пит какво е носил кораба. Ако ли е станал в ексклузивната икономическа зона, нямаме право да питаме какво е превозвано. Щото нямаме юрисдикция там - международни води.

    13:43 07.10.2026

  • 58 Пламен

    2 0 Отговор
    И туй ли моряк стана????!!!

    ,,Хера" потъна до нас за секунди.Вахтения на мостика каза, че е видял ,,Хера" , която щормуваше до нас..Върнал се е до щурвала ( това е около 5 метра) и пак погледнал. ,,Хера" вече я е нямало.
    Аман от разбирачи.

    13:45 07.10.2026

  • 59 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Хм, а кога се очаква това "евроатлантическо" правителство? Щото, като гледам електоралните нагласи, явно Куково лято наближава!

    13:46 07.10.2026

  • 60 Ей го и този

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вихър":

    Какви български интереси, като това са кораби, обслужващи интересите на държава, участваща в активна фаза на война. Ама вие какво си мислехте? Че ще минем само с блокирането на едно Ормузче ли? Когато сатанистите конфискуваха руски кораби, защо потривахте ехидно ръце. Хората ви обясняваха близо 2 десетилетия какво ви чака, ако сатанистите не се спрат, ама цялото ви познание идва от Холивуд и дори сега не виждате бездната, която е зейнала пред нас.

    13:48 07.10.2026

  • 61 НАЛИ?!

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Истината":

    Забрави нещо много важно!
    И всички ЕлектроЦентрали на България!
    Че сега да имаш ток, да хейтиш срещу тях...!
    Неблагадарници...!

    13:50 07.10.2026

  • 62 Легален

    0 0 Отговор
    руснаците нямаше да ударят!Избърши си жълтото!

    13:54 07.10.2026

  • 63 А защо НАТО мълчи,вече два дена...?!

    1 0 Отговор
    Защото НАТО тайно превозва оръжия за Украйна,под формата на...,,зърно"...!
    Селски номера...

    13:54 07.10.2026

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