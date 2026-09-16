Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
ДБ искат Йотова и Вълчев да се разграничат от Валерия Велева

ДБ искат Йотова и Вълчев да се разграничат от Валерия Велева

16 Септември, 2026 13:49 1 243 29

  • божидар божанов-
  • демократична българия-
  • валерия велева-
  • петрохан-
  • казус-
  • илияна йотова-
  • кирил вълчев-
  • президент-
  • избори-
  • президентски избори

От "Демократична България"

ДБ искат Йотова и Вълчев да се разграничат от Валерия Велева - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От "Демократична България" призоваха кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев да се разграничат и да извадят от инициативния си комитет журналиста Валерия Велева заради публикуването в нейния сайт на експертизата по разследването на казуса "Петрохан".

Съпредседателят на формацията Божидар Божанов напомни, че вече са поискали разкриване на всички факти и обстоятелства за случилото се, но са смутени от разкриването на лични данни на уязвими лица в кафяви сайтове:

"За момиче, което все още е живо, тя не е сред жертвите, за неговия баща, които са преживели силно проблемни събития. Абсолютно безотговорно е това да се случва и имената на тези хора да излизат по заглавия и подзаглавия в тези медии. Какво е още по-проблемно, че медията, в която на първо място излезе, е "Епицентър", където главен редактор е госпожа Валерия Велева, която е в инициативния комитет на Илияна Йотова, и аз призовавам госпожа Йотова и господин Вълчев, които са журналисти, да се разграничат незабавно от госпожа Велева, да я извадят от инициативния комитет, защото такава безотговорност към пострадали лица е абсолютно недопустима не само от журналистическа гледна точка, а и от етична гледна точка."

Според него вчерашната пресконференция на прокуратурата по казуса "Петрохан" не е постигнала целите си и е вдъхнала повече недоверие на българските граждани.

Той коментира и твърденията, че столичният кмет Васил Терзиев е водил кореспонденция с Ивайло Калушев за прехвърляне на охраната на Национален парк "Витоша" към неговата група:

"Аз си направих труда да проверя кой охранява националния парк и той се охранява по заповед на директора на парка, който пък се назначава от Изпълнителната агенция по горите. В този смисъл това дори не е в компетентността на Васил Терзиев като кмет и това поставя някои въпроси как изобщо са тълкувани съобщенията, които са се разменяли. Така или иначе, трябва да разграничим неадекватността на прокуратурата и на разследващите, използването на вещи лица, които, меко казано, се занимават с пропаганда, а не с експертизи, да го разграничим от строгото осъждане на всички сексуални посегателства срещу деца."

От ДБ призоваха Илияна Йотова да признае грешката си за помилването на Огнян Атанасов и настояха за разкриване на всички документи по случая.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 8 Отговор
    Вчера Манол Глишев каза на протеста че тръгва с Украинците по къщите да избива комунисти и шумкари.

    Коментиран от #6, #20

    13:50 16.09.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    19 1 Отговор
    Аз искам Скарлет Йохансон. Може ли?

    13:50 16.09.2026

  • 3 Прогресивна България

    29 4 Отговор
    Кои са тия Петроханци, че да искат нещо от новия президент Йотова??? Та те няма да са в парламента на следващите избори

    13:52 16.09.2026

  • 4 наглеци

    28 1 Отговор
    Педроханци не са се разграничили от столичния кмет и спонсор на Калушев, нито от Б.Сандов регистрирал меморандум с НАКЗТ.

    13:55 16.09.2026

  • 5 пак ли тия

    25 2 Отговор
    пърхута и глово-накът искат ....и нормалните хора искат да се махате, ама вие седите нали...продажници долни

    13:58 16.09.2026

  • 6 Всъщност,

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    стана ясно, че шумкарите са педроханците...

    Коментиран от #11

    14:00 16.09.2026

  • 7 Зеления

    24 1 Отговор
    Божо, а вие се разграничете от Гого Папийонката, който е във вашия инициативен комитет и който плаши народа при всяко явяване по телевизията, че Путин е под леглото на всеки български гражданин

    14:01 16.09.2026

  • 8 лама терзийко

    11 1 Отговор
    такъв дащен канал ни прекъснаха

    14:02 16.09.2026

  • 9 оскубан петрухански елф

    14 1 Отговор
    Петруханските пъпъдебейци ще ви направят една голяма Петрухания с много петруханщина и пълна петруханизация.Нашия човек като стане президент на република Петрухания ще има прайдове всеки ден.

    14:04 16.09.2026

  • 10 Ах Ох

    9 0 Отговор
    Искат да Го стискат, ахахахахахаааа 🤣🌈🖕

    14:05 16.09.2026

  • 11 Абе не бе

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Всъщност,":

    Педроханците са войни на дъгата 🌈

    14:06 16.09.2026

  • 12 Крайно

    13 1 Отговор
    време е да преименуват от "Демократична България" /уф, едвам го написах щеше да ми се разпадне клавиатурата/ на ДАВАЙТЕ да БЯГАМЕ и буквално приведат в действие новото си партийно име.

    14:17 16.09.2026

  • 13 А вие се разгранипете от Кирил Петков

    14 1 Отговор
    Що за глупости ръси тоя, когато куп негови съратници замесени в скандала ! Денков подписал, Терзиев дал пари, а Гюров скрил случая. Асен Василев пък преди време на прайд в чужбина се кокори...

    14:18 16.09.2026

  • 14 Разграничете се от Манол Глишев

    11 1 Отговор
    Че вече бил тръгнал хора да избива, поне така се заканил

    14:21 16.09.2026

  • 15 ДБ твърде

    13 1 Отговор
    много се надценява.

    14:21 16.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Шеф Манчев

    1 7 Отговор
    Чета коментарите на комунисчетата и ми става жално за тях , но дано някой ден да поумнеят

    14:43 16.09.2026

  • 18 59749

    7 0 Отговор
    големи жалкари са тия пппппедрази

    14:49 16.09.2026

  • 19 Тези

    6 0 Отговор
    Тези от дб разбирай Де Били, само искат, понеже нищо не могат да дадат , а и никой не им иска тъпите акъли!

    14:51 16.09.2026

  • 20 Олеле

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кой е тоа манол ве, че и глишев?
    Да не е някой пендюл?

    Коментиран от #26, #29

    14:54 16.09.2026

  • 21 Петроханци напред!

    5 0 Отговор
    Хора, гласувайте за ГюроФ и КрандеФ за президент и полу-президент!
    Само да вземат властта, те ще Ви организират още Петрохански развлечения.

    14:56 16.09.2026

  • 22 Гост

    3 0 Отговор
    Тея яко се оплетоха в собствената си пеДроханщина!
    Стана безспорно ясно от многото свидетели и експертизи, че групата от Петрохан всъщност е една зомбирана секта, на всичко отгоре практикуваща извращения с деца, била е близка и финансирана от политици и бизнесмени близки до ПП-лгДБ. Няма хъм/мън, конспиративни теори и "предрешени" като Караконджовци "външни" убийци!
    Сега се чудят как да се изнижат от ситуацията, кой знае още колко лица са заснети на камерите около и в хижата и какво са заснели!
    И вместо да се възмутят от извратеняците и разграничат от контактувалите с тях и поискат веднага оставка на Терзиев, "голям" проблем бил огласяването на случая и споменаването на "имената" на момичето и баща му, въпреки че споменават по медиите само една буква, която не е задължително дори да фигурира в името!
    Направо са паникьосани педроханците!

    14:59 16.09.2026

  • 23 Народът на Бг

    5 0 Отговор
    За нас вече ПП/ДБ Прикщючиха като партии!
    Те вече са ПП - Политически Пуфки,
    а ДБ - Дебили!

    14:59 16.09.2026

  • 24 безочие

    4 1 Отговор
    Такова ревностно защитаване на педофилите и убийците от страна на ППДБ чак е ужасяващо. Всеки ще умре от срам при такива факти, а те прибират такива хора при себе си за активисти и ги защитават с цената ва сичко. Ужас!!!

    15:00 16.09.2026

  • 25 шарлатаните

    2 0 Отговор
    са омазани до шия, но по цял ден все нещо призовават и настояват. Жалка картина.

    15:04 16.09.2026

  • 26 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Олеле":

    манол глишев е - всичко за украйна, всичко в името на украйна

    15:05 16.09.2026

  • 27 преди време

    2 0 Отговор
    като изкараха полетите на Феноменчето, неговите хора и те така реваха, че било незаконно огласяването им. Самите полети обаче, не ги оспориха, защото са факт. Та и тези така, за дадените кинти и протекции - нито дума, ама не можело така да се говори щото ала бала.

    15:11 16.09.2026

  • 28 Хмм

    1 0 Отговор
    експертизата се появи в много сайтове - бинюз, гласове, пик, но Епицентър посочва името на момичето, друците си служат с инициали

    15:12 16.09.2026

  • 29 ти пък

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Олеле":

    кой не е чувал за него.... видна джибра и петроханец до мозъка на костите си.

    15:14 16.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове