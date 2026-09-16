ДБ искат Йотова и Вълчев да се разграничат от Валерия Велева

От "Демократична България" призоваха кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев да се разграничат и да извадят от инициативния си комитет журналиста Валерия Велева заради публикуването в нейния сайт на експертизата по разследването на казуса "Петрохан".

Съпредседателят на формацията Божидар Божанов напомни, че вече са поискали разкриване на всички факти и обстоятелства за случилото се, но са смутени от разкриването на лични данни на уязвими лица в кафяви сайтове:

"За момиче, което все още е живо, тя не е сред жертвите, за неговия баща, които са преживели силно проблемни събития. Абсолютно безотговорно е това да се случва и имената на тези хора да излизат по заглавия и подзаглавия в тези медии. Какво е още по-проблемно, че медията, в която на първо място излезе, е "Епицентър", където главен редактор е госпожа Валерия Велева, която е в инициативния комитет на Илияна Йотова, и аз призовавам госпожа Йотова и господин Вълчев, които са журналисти, да се разграничат незабавно от госпожа Велева, да я извадят от инициативния комитет, защото такава безотговорност към пострадали лица е абсолютно недопустима не само от журналистическа гледна точка, а и от етична гледна точка."

Според него вчерашната пресконференция на прокуратурата по казуса "Петрохан" не е постигнала целите си и е вдъхнала повече недоверие на българските граждани.

Той коментира и твърденията, че столичният кмет Васил Терзиев е водил кореспонденция с Ивайло Калушев за прехвърляне на охраната на Национален парк "Витоша" към неговата група:

"Аз си направих труда да проверя кой охранява националния парк и той се охранява по заповед на директора на парка, който пък се назначава от Изпълнителната агенция по горите. В този смисъл това дори не е в компетентността на Васил Терзиев като кмет и това поставя някои въпроси как изобщо са тълкувани съобщенията, които са се разменяли. Така или иначе, трябва да разграничим неадекватността на прокуратурата и на разследващите, използването на вещи лица, които, меко казано, се занимават с пропаганда, а не с експертизи, да го разграничим от строгото осъждане на всички сексуални посегателства срещу деца."

От ДБ призоваха Илияна Йотова да признае грешката си за помилването на Огнян Атанасов и настояха за разкриване на всички документи по случая.