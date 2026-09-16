ДБ искат Йотова и Вълчев да се разграничат от Валерия Велева

От "Демократична България" призоваха кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев да се разграничат и да извадят от инициативния си комитет журналиста Валерия Велева заради публикуването в нейния сайт на експертизата по разследването на казуса "Петрохан".
Съпредседателят на формацията Божидар Божанов напомни, че вече са поискали разкриване на всички факти и обстоятелства за случилото се, но са смутени от разкриването на лични данни на уязвими лица в кафяви сайтове:
"За момиче, което все още е живо, тя не е сред жертвите, за неговия баща, които са преживели силно проблемни събития. Абсолютно безотговорно е това да се случва и имената на тези хора да излизат по заглавия и подзаглавия в тези медии. Какво е още по-проблемно, че медията, в която на първо място излезе, е "Епицентър", където главен редактор е госпожа Валерия Велева, която е в инициативния комитет на Илияна Йотова, и аз призовавам госпожа Йотова и господин Вълчев, които са журналисти, да се разграничат незабавно от госпожа Велева, да я извадят от инициативния комитет, защото такава безотговорност към пострадали лица е абсолютно недопустима не само от журналистическа гледна точка, а и от етична гледна точка."
Според него вчерашната пресконференция на прокуратурата по казуса "Петрохан" не е постигнала целите си и е вдъхнала повече недоверие на българските граждани.
Той коментира и твърденията, че столичният кмет Васил Терзиев е водил кореспонденция с Ивайло Калушев за прехвърляне на охраната на Национален парк "Витоша" към неговата група:
"Аз си направих труда да проверя кой охранява националния парк и той се охранява по заповед на директора на парка, който пък се назначава от Изпълнителната агенция по горите. В този смисъл това дори не е в компетентността на Васил Терзиев като кмет и това поставя някои въпроси как изобщо са тълкувани съобщенията, които са се разменяли. Така или иначе, трябва да разграничим неадекватността на прокуратурата и на разследващите, използването на вещи лица, които, меко казано, се занимават с пропаганда, а не с експертизи, да го разграничим от строгото осъждане на всички сексуални посегателства срещу деца."
От ДБ призоваха Илияна Йотова да признае грешката си за помилването на Огнян Атанасов и настояха за разкриване на всички документи по случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #20
13:50 16.09.2026
2 Евгени от Алфапласт
13:50 16.09.2026
3 Прогресивна България
13:52 16.09.2026
4 наглеци
13:55 16.09.2026
5 пак ли тия
13:58 16.09.2026
6 Всъщност,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":стана ясно, че шумкарите са педроханците...
Коментиран от #11
14:00 16.09.2026
7 Зеления
14:01 16.09.2026
8 лама терзийко
14:02 16.09.2026
9 оскубан петрухански елф
14:04 16.09.2026
10 Ах Ох
14:05 16.09.2026
11 Абе не бе
До коментар #6 от "Всъщност,":Педроханците са войни на дъгата 🌈
14:06 16.09.2026
12 Крайно
14:17 16.09.2026
13 А вие се разгранипете от Кирил Петков
14:18 16.09.2026
14 Разграничете се от Манол Глишев
14:21 16.09.2026
15 ДБ твърде
14:21 16.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Шеф Манчев
14:43 16.09.2026
18 59749
14:49 16.09.2026
19 Тези
14:51 16.09.2026
20 Олеле
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кой е тоа манол ве, че и глишев?
Да не е някой пендюл?
Коментиран от #26, #29
14:54 16.09.2026
21 Петроханци напред!
Само да вземат властта, те ще Ви организират още Петрохански развлечения.
14:56 16.09.2026
22 Гост
Стана безспорно ясно от многото свидетели и експертизи, че групата от Петрохан всъщност е една зомбирана секта, на всичко отгоре практикуваща извращения с деца, била е близка и финансирана от политици и бизнесмени близки до ПП-лгДБ. Няма хъм/мън, конспиративни теори и "предрешени" като Караконджовци "външни" убийци!
Сега се чудят как да се изнижат от ситуацията, кой знае още колко лица са заснети на камерите около и в хижата и какво са заснели!
И вместо да се възмутят от извратеняците и разграничат от контактувалите с тях и поискат веднага оставка на Терзиев, "голям" проблем бил огласяването на случая и споменаването на "имената" на момичето и баща му, въпреки че споменават по медиите само една буква, която не е задължително дори да фигурира в името!
Направо са паникьосани педроханците!
14:59 16.09.2026
23 Народът на Бг
Те вече са ПП - Политически Пуфки,
а ДБ - Дебили!
14:59 16.09.2026
24 безочие
15:00 16.09.2026
25 шарлатаните
15:04 16.09.2026
26 Хмм
До коментар #20 от "Олеле":манол глишев е - всичко за украйна, всичко в името на украйна
15:05 16.09.2026
27 преди време
15:11 16.09.2026
28 Хмм
15:12 16.09.2026
29 ти пък
До коментар #20 от "Олеле":кой не е чувал за него.... видна джибра и петроханец до мозъка на костите си.
15:14 16.09.2026