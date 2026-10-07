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Станислав Стоянов: Цените станаха европейски, заплатите останаха балкански
  Тема: Избори

Станислав Стоянов: Цените станаха европейски, заплатите останаха балкански

7 Октомври, 2026 12:13, обновена 7 Октомври, 2026 12:16 1 695

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Евродепутатът от „Възраждане“ ще поиска конкретен отговор

Станислав Стоянов: Цените станаха европейски, заплатите останаха балкански - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Евродепутатът от „Възраждане“ ще поиска от Европейската комисия, Европейската централна банка и българското правителство конкретен отговор колко още трябва да чакат българите за реално сближаване на доходите.

„Цените вече наистина са сближени - западноевропейски. Заплатите обаче си останаха балкански.“ Това заяви евродепутатът от „Възраждане“ Станислав Стоянов, поставяйки въпроса кога обещаваното сближаване на България със стандарта на живот в Западна Европа ще започне да се усеща не само в цените, но и в доходите.

По думите му при присъединяването на България към Европейския съюз много граждани са вярвали, че страната постепенно ще се доближи до жизнения стандарт на по-богатите европейски държави. Същото обещание, според него, е било използвано и при аргументите за присъединяване към еврозоната. Стоянов подчерта, че за хората това сближаване не се измерва с доклади, проценти и статистически показатели.

„За нас, българските граждани, това сближаване се измерва много по-просто - с цените в магазина, с доходите в края на месеца и с това какво реално можем да си позволим с тях“, заяви той.

Евродепутатът посочи, че девет месеца след влизането на България в еврозоната цените вече се доближават до западноевропейските, докато доходите остават далеч от тях.

Той се позова и на официалните данни за инфлация от 5,6%, като подчерта, че според него статистическите показатели не отразяват усещането на много български граждани за реалното поскъпване.

„И никого не го греят официалните данни на правителството за инфлация от 5,6%. Когото и да попитаме на улицата, ще отговори, че цените са нараснали двойно. Цената, която беше тогава в лева, вече е в евро“, заяви Станислав Стоянов.

По думите му може да се спори за проценти и методологии, но остава фактът, че много български семейства все по-трудно посрещат месечните си разходи.

Именно затова Стоянов поставя въпроса, който според него институциите удобно избягват:

„След като цените вече се сближиха с европейските, кога да очакваме да се сближат и доходите на българските граждани с тези на западноевропейците?“

Евродепутатът от „Възраждане“ обяви, че ще отправи официални писмени въпроси до Европейската комисия, Европейската централна банка и българското правителство.

Той ще поиска конкретен отговор има ли разчети, има ли срок и колко години трябва да чака българският гражданин, за да получава не само европейски цени, но и европейски доходи.

„Ценовата конвергенция ние, българите, вече я усещаме всеки ден по собствения си джоб“, подчерта Стоянов. Той припомни и позицията на „Възраждане“ за еврозоната и заяви, че нищо от това нямаше да се случи, ако българските граждани бяха получили възможност да се произнесат по въпроса.

„Време е да знаем кога ще се усети и конвергенцията на доходите. Европейски цени вече имаме, кога ще имаме европейски доходи?“, завърши Станислав Стоянов.


България
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