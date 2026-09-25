Людмила Петкова: Повишаването на данъчната оценка на имотите няма да се отрази на такса "смет"

Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса "смет", а само върху данъците на имотите, уточни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова, цитирана от БНР.
Финансовото министерство предлага скала, с която догодина оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години - с по 35 на сто.
Самата Петкова е изчислила как ще се промени данъкът на апартамента от 70 квадрата, в който тя живее:
"Всъщност данък "сгради", аз мога да кажа и за моя апартамент, това, което го изчислявах в сметката, три четвърти по принцип е такса "битови отпадъци", една четвърт е от данък "сгради". При мен с 15 евро ще се увеличи данъкът върху недвижимите имоти за следващата година."
Ще се облагат свръхпечалбите на компании, които не ги реинвестират в българската икономика, а ги изнасят в чужбина.
Така заместник-министърът на финансите Людмила Петкова мотивира след въпрос на БНР предложението за еднократно облагане на свръхпечалбите на търговските банки, дружествата за бързи кредити, обменните бюра, застрахователните дружества и телекомуникационните компании.
"Тези няколко сектора формират над 60% от свръхпечалбите, реализирани от всички икономически сектори, и в някои сектори реализираната печалба за шест години надхвърля 588% ръст на печалбата. Не всички, които имат свръхпечалба, а само 60% от предприятията, защото другите предприятия са производствени предприятия, селското стопанство, в транспорта и считаме, че тези предприятия, дори да имат свръхпечалба, сме анализирали, те ги реинвестират. Ние се насочваме към секторите, които не реинвестират печалбата в българската икономика и в българските граждани, а изнасят и подкрепят чужди икономики", обясни Петкова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
..
11:55 25.09.2026
2 Ами
Коментиран от #5
11:55 25.09.2026
3 Кой те сложи за министер тебе бе ?
Коментиран от #8, #22
12:00 25.09.2026
4 Наглост
12:02 25.09.2026
5 честен ционист
До коментар #2 от "Ами":Аз не гласувах, но не пречи пак да ви мразя, гербаджии.
12:03 25.09.2026
6 хаха
12:05 25.09.2026
7 Госпожата
Нито е разбрала за множеството общински и нотариални такси, които са процентно свързани с данъчната оценка при издаване на скици и други документи.
Впрочем избралите пилота нямат възможност да се възмущават за предизборното обещание да не увеличава данъците и може да изберат през октомври и вицето му.
Коментиран от #9, #11
12:07 25.09.2026
8 хаха
До коментар #3 от "Кой те сложи за министер тебе бе ?":Е, да, ама тия в момента май са най-против още по-драстично вдигане на данъците. ППДБ, ГЕРБ, Лупи, БСП, КНСБ предлагат прогресивен данък, т.е. направо от 10% на до 40-50%. И прогресивен данък няма никога да е само над осигурителния максимум. Така го пробутват и после сменят полека ставките или чакат инфлацията да докара средния доход до максималната ставка. Примери- САЩ, Германия, Франция, Великобритания. САЩ въвеждат ДОД/данък на дохода от 1% за 10 човека точно- топ милионерите като Рокфелер. В рамките на няколко години става 30-40% и нагоре за почти всеки и досега си държи ставки 20-40%, а богатите с врати в закона грам не го плащат.
12:09 25.09.2026
9 хаха
До коментар #7 от "Госпожата":Да. Поне Баце, Крум, Асен съвсем открито първо декември пробваха да вдигнат ДОО и данък дивидент, второ пак съвсем открито си говорят да се вдига яко ДОД и данък печалба на фирмите, като отпадне плоският данък.
Кажи някоя партия да не предлага вдигане на данъци. Не ми харесва грам това, но и да се правите привържениците на ГЕРБ и ППДБ на света вода ненапита.... Ако утре вашите спечелят, няма ли да вдигнат данъци и повече от Радев сега? Ама говоря за в пъти повече.
12:12 25.09.2026
10 Радев предизборно:
Министърката му:
Увеличението ще засегне САМО данък сгради!
Ние:
Ах, благодарим, др. Радев!
Олекна ни!
12:12 25.09.2026
11 Гробар
До коментар #7 от "Госпожата":То за да вдигаш крака колко акъл трябва.
12:13 25.09.2026
12 Трябва да я измъкнем от МФ
12:13 25.09.2026
13 Баш
12:15 25.09.2026
14 Резил,
Оставка боклуци!
12:15 25.09.2026
15 как ни обират
Коментиран от #18, #25
12:17 25.09.2026
16 Нали
12:17 25.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 честен ционист
До коментар #15 от "как ни обират":Ти как предпочиташ да те изгонят като укропам ли?
12:18 25.09.2026
19 Българин
12:18 25.09.2026
20 Паре нема в хазната!
Държавните клатикрачоли требе да клюцат!
12:20 25.09.2026
21 спасението за народа
Коментиран от #26, #31
12:20 25.09.2026
22 Дедовия
До коментар #3 от "Кой те сложи за министер тебе бе ?":Радев я сложи за министър, тя е негова подчинена и той лично носи отговорност за действията и !
Коментиран от #32
12:21 25.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Луи Девети
12:22 25.09.2026
25 хаха
До коментар #15 от "как ни обират":Жив и здрав да си, че си вярваш.
Пример- Германия. Последно въведоха данък на преработени храни и храни със захар като акциза на тютюна за пазене на здравето. И, за да не почнат хората да купуват кола 0 вместо със захар, облагат и всичко с подсладители(дето трябваше да е здравословното). Отмениха данъчни облекчения за почасова работа и търсят пълни осигуровки от нея. Грам не вдигат данъци....
Великобритания и тя от година постоянно мисли и въвежда нови данъци...
Истината е много по-прозаична- Западът е пред фалит с огромни дългове и от там само за лихвите да трябва да плаща повече от за армия, здраве, образование. И това е на дефицит, т.е. още дълг всяка година. И като попаднал в капана на лихвари да му дават да си покрива вноските няма пари и данъците са безумни и все мислят нови. У нас сме рай спрямо останалите в ЕС освен Румъния.
12:22 25.09.2026
26 честен ционист
До коментар #21 от "спасението за народа":Като ти пуснат цифровите евраци, да знаеш какъв сив сектор ще остане. С присъди по 10г за недакларирана касова бележка.
Аз като ви приказвах, че само много прост народ би си натресал военен за дикатор, вие се ослушвахте като гърмени зайци.
Коментиран от #35
12:23 25.09.2026
27 Разтуряйте
12:23 25.09.2026
28 Аха
Коментиран от #30
12:24 25.09.2026
29 Дъртото грозно
12:28 25.09.2026
30 хаха
До коментар #28 от "Аха":Абе, съгласен съм за протести по темата. Да се научат политиците да спазват обещанията си. Само ми кажи кой друг от известните партии ще вземе властта и не е говорил и даже няколкото от сглобката опитал да вдигне данъците още по-драстично. Защото наистина сме в капан- МВФ и Брюксел искат да вдигаме, защото сме трън в очите с 10% плосък данък, смешни данъци на имоти, 0 данък наследство(а не 40%, т.е. да продадеш да платиш данъка) и т.н. В крайна сметка западняците не трябва да виждат държави с ниски данъци, че се оправят някак си. Ханс, Джон и Пиер ще вземат да се "дезинформират" и да се бунят да искат да им намаляват данъците...
12:28 25.09.2026
31 Подкрепям!
До коментар #21 от "спасението за народа":Иначе само глад и мизерия.
12:29 25.09.2026
32 Не е Радев
До коментар #22 от "Дедовия":Някой се е натегнал с предложение. Тая е абсолютно некадърна.
12:29 25.09.2026
33 Доки
12:33 25.09.2026
34 Не бил винавен Радев!
12:38 25.09.2026
35 хаха
До коментар #26 от "честен ционист":Всъщност не си разбрал всичко. И преди цифровите евраци ще те напънат. 1.7.2030 е краен срок за пълно интегриране на електронни касови бонове и електронни фактури по евродиректива. Това значи всяка покупка да ти иска ЕГН, регистрацията в телефона и НАП да получава в реално време какво харчиш и в брой. Така данъчните в цял ЕС просто ще следят колко ти е деклариран приход и налично в банка и ще те питат откъде, аджеба, имаш 20 евро повече този месец да пазаруваш в супера. И наистина срокът е вече утвърден, у нас НАП си направи наредбите, тества с "за удобство в някои вериги"....
12:38 25.09.2026
36 Ммнее
Коментиран от #45
12:40 25.09.2026
37 То бива некадърност
12:42 25.09.2026
38 не им вярвайте
12:43 25.09.2026
39 избирател
12:43 25.09.2026
40 Защо е нужно хората да се щавят
12:44 25.09.2026
41 Защо
12:46 25.09.2026
42 РУМЕН ЛЪЖЕЦА
12:48 25.09.2026
43 оценките ще се покачат а ?
12:49 25.09.2026
44 Обяснете защо на ЗАПАД
Презумцията, че се разходват повече пари за поддръжка. Кажете на единствено жилище, защо ще увеличавате Дананък? ЗАЩО???? Нали Радев дойде на власт с обещания, че няма да повишава данъци. На народът му писна, храни, лекарства, осигуровки МРЗ, мобилни, парно СИ 30%, парно август и топла вода увеличени с 11%, студена вода от 2025 г. общо увеличена с 2026 20%, ток за 3 г. увеличен с 32%. Разберете, че след ойрото българите цепят стотинката на две, ножът опря до кокъл. Не говорим за горива, тех. прегледи, винетки, общински данъци за коли, автокаско и гражданска, зелени и розови зони. Нетърпимо е 9 неща по 50 евро и зимата хората са на площадите, забравих административни услуги повишени с 150%, такси банки за 5 г. 200%. От 2029 въвеждате и цифровото Ойро, без да ни питате, вашите заплати за 5 г. скочиха с 200%, въоръжаване УКР. споразумения милиарди.
СПРЕТЕ, частен бизнес ИЗНЕМОГВА. Ойрото ни унищожи в частен бизнес.
12:51 25.09.2026
45 хаха
До коментар #36 от "Ммнее":Да, ама в целия развит свят е така. Даже МВФ юли тази година издава един документ "проучване" с номер WP/26/160- "Идващата Голяма Репресия, Нови мерки и век от доказателства". В него описва как държавите си топят дълга. Не го изплащат, а просто чрез инфлация докарват дълга до нисък процент от БВП- ако днес 1000 купуват 1000 хляба, държавата след 10г ще докара да дължи 2500 пак за 1000 хляба, а хората да се оправят. И "финансова репресия" е това, което виждаш в банки, пенсионни фондове, данъци на дивиденти от акции. Лихвите се държат под инфлацията и така при 2% на влог, 5% инфлация държавата е все едно с дълг на -3%. Ти губиш 3%. И от там след 20г ни спестеното в банка ти стига да живееш, ни пенсионният фонд ти плаща достатъчно- всичко е източено от държавата. И в тази игра държавите умишлено вдигат инфлацията, слагат непреки данъци да я помпат. Трябва 1000та хляба да станат поне търсените 2500, а не да стоят на 1000.
12:51 25.09.2026
46 Цвете
12:52 25.09.2026