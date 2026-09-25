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Людмила Петкова: Повишаването на данъчната оценка на имотите няма да се отрази на такса "смет"

Людмила Петкова: Повишаването на данъчната оценка на имотите няма да се отрази на такса "смет"

25 Септември, 2026 11:47 734 46

  • людмила петкова-
  • имоти-
  • данъчна оценка-
  • скок-
  • такса смет

Финансовото министерство предлага скала, с която догодина оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години - с по 35 на сто.

Людмила Петкова: Повишаването на данъчната оценка на имотите няма да се отрази на такса "смет" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса "смет", а само върху данъците на имотите, уточни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова, цитирана от БНР.

Финансовото министерство предлага скала, с която догодина оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години - с по 35 на сто.

Самата Петкова е изчислила как ще се промени данъкът на апартамента от 70 квадрата, в който тя живее:

"Всъщност данък "сгради", аз мога да кажа и за моя апартамент, това, което го изчислявах в сметката, три четвърти по принцип е такса "битови отпадъци", една четвърт е от данък "сгради". При мен с 15 евро ще се увеличи данъкът върху недвижимите имоти за следващата година."

Ще се облагат свръхпечалбите на компании, които не ги реинвестират в българската икономика, а ги изнасят в чужбина.

Така заместник-министърът на финансите Людмила Петкова мотивира след въпрос на БНР предложението за еднократно облагане на свръхпечалбите на търговските банки, дружествата за бързи кредити, обменните бюра, застрахователните дружества и телекомуникационните компании.

"Тези няколко сектора формират над 60% от свръхпечалбите, реализирани от всички икономически сектори, и в някои сектори реализираната печалба за шест години надхвърля 588% ръст на печалбата. Не всички, които имат свръхпечалба, а само 60% от предприятията, защото другите предприятия са производствени предприятия, селското стопанство, в транспорта и считаме, че тези предприятия, дори да имат свръхпечалба, сме анализирали, те ги реинвестират. Ние се насочваме към секторите, които не реинвестират печалбата в българската икономика и в българските граждани, а изнасят и подкрепят чужди икономики", обясни Петкова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    27 0 Отговор
    Кой ви вярва бе .... Оставка.... Боклуци....
    ..

    11:55 25.09.2026

  • 2 Ами

    19 0 Отговор
    На тези, които гласуваха от омраза - честит ви грабеж! Сега и да ревете - късно е!

    Коментиран от #5

    11:55 25.09.2026

  • 3 Кой те сложи за министер тебе бе ?

    22 0 Отговор
    Да вдигаш данъците на бедният българин. Оставка.

    Коментиран от #8, #22

    12:00 25.09.2026

  • 4 Наглост

    20 0 Отговор
    Къде е Радев?

    12:02 25.09.2026

  • 5 честен ционист

    8 6 Отговор

    До коментар #2 от "Ами":

    Аз не гласувах, но не пречи пак да ви мразя, гербаджии.

    12:03 25.09.2026

  • 6 хаха

    11 0 Отговор
    т.е. увеличение с 136% за 3г- първата х 1.3, втората по 1.35, третата по 1.35 и 100 става 236. Уж не е много, но за някой пенсионер 100 евро повече на година значат едната му пенсия да отива за данък на апартамента и след това още една за такса смет, пък каквото остане за ядене, сметки и т.н. след това. Някак си данъците вече гонят цял месец и повече работа на най-бедните само преките. С всички- ДДС, акцизи и т.н., хората нямат пари да живеят или реват, че едва свързват двата края, защото над половината време работят за държавата. И без друг данък примерно само ДДС си е на всичко 20% надценка, която отива в НАП.

    12:05 25.09.2026

  • 7 Госпожата

    18 0 Отговор
    не е разбрала, че такса смет е гласуван процент от данъчната оценка на недвижим имот, даже това да е и празно и незастроено място.
    Нито е разбрала за множеството общински и нотариални такси, които са процентно свързани с данъчната оценка при издаване на скици и други документи.
    Впрочем избралите пилота нямат възможност да се възмущават за предизборното обещание да не увеличава данъците и може да изберат през октомври и вицето му.

    Коментиран от #9, #11

    12:07 25.09.2026

  • 8 хаха

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Кой те сложи за министер тебе бе ?":

    Е, да, ама тия в момента май са най-против още по-драстично вдигане на данъците. ППДБ, ГЕРБ, Лупи, БСП, КНСБ предлагат прогресивен данък, т.е. направо от 10% на до 40-50%. И прогресивен данък няма никога да е само над осигурителния максимум. Така го пробутват и после сменят полека ставките или чакат инфлацията да докара средния доход до максималната ставка. Примери- САЩ, Германия, Франция, Великобритания. САЩ въвеждат ДОД/данък на дохода от 1% за 10 човека точно- топ милионерите като Рокфелер. В рамките на няколко години става 30-40% и нагоре за почти всеки и досега си държи ставки 20-40%, а богатите с врати в закона грам не го плащат.

    12:09 25.09.2026

  • 9 хаха

    0 6 Отговор

    До коментар #7 от "Госпожата":

    Да. Поне Баце, Крум, Асен съвсем открито първо декември пробваха да вдигнат ДОО и данък дивидент, второ пак съвсем открито си говорят да се вдига яко ДОД и данък печалба на фирмите, като отпадне плоският данък.
    Кажи някоя партия да не предлага вдигане на данъци. Не ми харесва грам това, но и да се правите привържениците на ГЕРБ и ППДБ на света вода ненапита.... Ако утре вашите спечелят, няма ли да вдигнат данъци и повече от Радев сега? Ама говоря за в пъти повече.

    12:12 25.09.2026

  • 10 Радев предизборно:

    17 0 Отговор
    Няма да пипаме данъците!

    Министърката му:

    Увеличението ще засегне САМО данък сгради!

    Ние:

    Ах, благодарим, др. Радев!
    Олекна ни!

    12:12 25.09.2026

  • 11 Гробар

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Госпожата":

    То за да вдигаш крака колко акъл трябва.

    12:13 25.09.2026

  • 12 Трябва да я измъкнем от МФ

    13 0 Отговор
    и да й покажем народната "любов". Дърта гъска!

    12:13 25.09.2026

  • 13 Баш

    10 0 Отговор
    пък си за вярване ?!

    12:15 25.09.2026

  • 14 Резил,

    14 0 Отговор
    патката не знае как се определя данък смет!
    Оставка боклуци!

    12:15 25.09.2026

  • 15 как ни обират

    12 0 Отговор
    Увеличихте скоро данъчните ставки с високи проценти понеже данъците били ниски.Сега като вдигате толкова много данъците защо не намалите данъчните ставки в справедлив процент?Направихте високи данъци и високи данъчни ставки що за бандитски обир на населението?Никъде нямо такъв брутален обир по света!

    Коментиран от #18, #25

    12:17 25.09.2026

  • 16 Нали

    3 0 Отговор
    знаете за варенето на жабите?Тъкмо пуснаха котлона.Каквото обещае червен подчовек ,очаквайте обратното.

    12:17 25.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 честен ционист

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "как ни обират":

    Ти как предпочиташ да те изгонят като укропам ли?

    12:18 25.09.2026

  • 19 Българин

    8 0 Отговор
    Призовавам всички наематели, които живеят на свободен наем да излязат масово по улици и площади и да благодарят на Радев и оглавяваното от него "правителство", за това, че наемите им ще се повишат с 30% от следващата година !

    12:18 25.09.2026

  • 20 Паре нема в хазната!

    7 0 Отговор
    Действайте!
    Държавните клатикрачоли требе да клюцат!

    12:20 25.09.2026

  • 21 спасението за народа

    12 0 Отговор
    Всичко живо в сивия сектор и яко корупция......Иначе ни приключват.

    Коментиран от #26, #31

    12:20 25.09.2026

  • 22 Дедовия

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кой те сложи за министер тебе бе ?":

    Радев я сложи за министър, тя е негова подчинена и той лично носи отговорност за действията и !

    Коментиран от #32

    12:21 25.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Луи Девети

    2 0 Отговор
    Няма бе

    12:22 25.09.2026

  • 25 хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "как ни обират":

    Жив и здрав да си, че си вярваш.
    Пример- Германия. Последно въведоха данък на преработени храни и храни със захар като акциза на тютюна за пазене на здравето. И, за да не почнат хората да купуват кола 0 вместо със захар, облагат и всичко с подсладители(дето трябваше да е здравословното). Отмениха данъчни облекчения за почасова работа и търсят пълни осигуровки от нея. Грам не вдигат данъци....
    Великобритания и тя от година постоянно мисли и въвежда нови данъци...
    Истината е много по-прозаична- Западът е пред фалит с огромни дългове и от там само за лихвите да трябва да плаща повече от за армия, здраве, образование. И това е на дефицит, т.е. още дълг всяка година. И като попаднал в капана на лихвари да му дават да си покрива вноските няма пари и данъците са безумни и все мислят нови. У нас сме рай спрямо останалите в ЕС освен Румъния.

    12:22 25.09.2026

  • 26 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "спасението за народа":

    Като ти пуснат цифровите евраци, да знаеш какъв сив сектор ще остане. С присъди по 10г за недакларирана касова бележка.

    Аз като ви приказвах, че само много прост народ би си натресал военен за дикатор, вие се ослушвахте като гърмени зайци.

    Коментиран от #35

    12:23 25.09.2026

  • 27 Разтуряйте

    10 0 Отговор
    гълъбарника, некадърници. Не можете да направите дори "вашия" бюджет за 2027-ма!Неможачи, предишните са ви виновни, че сте некадърни. Не е за вярване, че сте толкова пишман финансисти. Оставка!

    12:23 25.09.2026

  • 28 Аха

    6 0 Отговор
    Регресивните вече дерат и кожи,които нямаме.Оставка,наглеци

    Коментиран от #30

    12:24 25.09.2026

  • 29 Дъртото грозно

    4 0 Отговор
    не става за околовръстното. Ама и с "финансите" е на вие, много на вие. Позор, че са я кюпнали бюджет да прави!

    12:28 25.09.2026

  • 30 хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Аха":

    Абе, съгласен съм за протести по темата. Да се научат политиците да спазват обещанията си. Само ми кажи кой друг от известните партии ще вземе властта и не е говорил и даже няколкото от сглобката опитал да вдигне данъците още по-драстично. Защото наистина сме в капан- МВФ и Брюксел искат да вдигаме, защото сме трън в очите с 10% плосък данък, смешни данъци на имоти, 0 данък наследство(а не 40%, т.е. да продадеш да платиш данъка) и т.н. В крайна сметка западняците не трябва да виждат държави с ниски данъци, че се оправят някак си. Ханс, Джон и Пиер ще вземат да се "дезинформират" и да се бунят да искат да им намаляват данъците...

    12:28 25.09.2026

  • 31 Подкрепям!

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "спасението за народа":

    Иначе само глад и мизерия.

    12:29 25.09.2026

  • 32 Не е Радев

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дедовия":

    Някой се е натегнал с предложение. Тая е абсолютно некадърна.

    12:29 25.09.2026

  • 33 Доки

    3 0 Отговор
    Върнете левовете!!!!!!

    12:33 25.09.2026

  • 34 Не бил винавен Радев!

    3 0 Отговор
    всички са негов избор. Подбирал ги е подобни на себе си!

    12:38 25.09.2026

  • 35 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "честен ционист":

    Всъщност не си разбрал всичко. И преди цифровите евраци ще те напънат. 1.7.2030 е краен срок за пълно интегриране на електронни касови бонове и електронни фактури по евродиректива. Това значи всяка покупка да ти иска ЕГН, регистрацията в телефона и НАП да получава в реално време какво харчиш и в брой. Така данъчните в цял ЕС просто ще следят колко ти е деклариран приход и налично в банка и ще те питат откъде, аджеба, имаш 20 евро повече този месец да пазаруваш в супера. И наистина срокът е вече утвърден, у нас НАП си направи наредбите, тества с "за удобство в някои вериги"....

    12:38 25.09.2026

  • 36 Ммнее

    2 0 Отговор
    Едно време ,, комундетата" съдираха по една,, кожа" на годината от Народа.... А сега тия ще смъкват по 3 кожи! Ха да ви е честита Ефрозоната и еФросъюза!

    Коментиран от #45

    12:40 25.09.2026

  • 37 То бива некадърност

    2 0 Отговор
    ама чак толкова е прекалено! Гълъбите начело с дондьо окакаха финансите на държавата!

    12:42 25.09.2026

  • 38 не им вярвайте

    1 0 Отговор
    използват метода "варене на жаба"

    12:43 25.09.2026

  • 39 избирател

    1 0 Отговор
    дерете кожите на бедните затова се борите от пб

    12:43 25.09.2026

  • 40 Защо е нужно хората да се щавят

    2 0 Отговор
    а не олигарсите, това е основният въпрос. Защо се повишава данъчната оценка на имотите а не данъка на 2-ри, 3-ти..... 33-ти имот ? Защо сте такива боклуци е въпроса...

    12:44 25.09.2026

  • 41 Защо

    0 0 Отговор
    еднократно трябва да е облагането на свръхпечалбите на търговските банки, дружествата за бързи кредити, обменните бюра, застрахователните дружества и телекомуникационните компании. Защо еднократно а не регулярно?

    12:46 25.09.2026

  • 42 РУМЕН ЛЪЖЕЦА

    0 0 Отговор
    Ще съблече хората до голо, а олигарсите ще станат още по-богати.

    12:48 25.09.2026

  • 43 оценките ще се покачат а ?

    0 0 Отговор
    А защо еднакво като процент на новото и старото жилищно строителство. Старото защо амортизацията не му се отчита ? Подлярки?

    12:49 25.09.2026

  • 44 Обяснете защо на ЗАПАД

    0 0 Отговор
    при част от държави, колкото повече остарява една сграда, толкова повече Данък сграда ПАДА.
    Презумцията, че се разходват повече пари за поддръжка. Кажете на единствено жилище, защо ще увеличавате Дананък? ЗАЩО???? Нали Радев дойде на власт с обещания, че няма да повишава данъци. На народът му писна, храни, лекарства, осигуровки МРЗ, мобилни, парно СИ 30%, парно август и топла вода увеличени с 11%, студена вода от 2025 г. общо увеличена с 2026 20%, ток за 3 г. увеличен с 32%. Разберете, че след ойрото българите цепят стотинката на две, ножът опря до кокъл. Не говорим за горива, тех. прегледи, винетки, общински данъци за коли, автокаско и гражданска, зелени и розови зони. Нетърпимо е 9 неща по 50 евро и зимата хората са на площадите, забравих административни услуги повишени с 150%, такси банки за 5 г. 200%. От 2029 въвеждате и цифровото Ойро, без да ни питате, вашите заплати за 5 г. скочиха с 200%, въоръжаване УКР. споразумения милиарди.
    СПРЕТЕ, частен бизнес ИЗНЕМОГВА. Ойрото ни унищожи в частен бизнес.

    12:51 25.09.2026

  • 45 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ммнее":

    Да, ама в целия развит свят е така. Даже МВФ юли тази година издава един документ "проучване" с номер WP/26/160- "Идващата Голяма Репресия, Нови мерки и век от доказателства". В него описва как държавите си топят дълга. Не го изплащат, а просто чрез инфлация докарват дълга до нисък процент от БВП- ако днес 1000 купуват 1000 хляба, държавата след 10г ще докара да дължи 2500 пак за 1000 хляба, а хората да се оправят. И "финансова репресия" е това, което виждаш в банки, пенсионни фондове, данъци на дивиденти от акции. Лихвите се държат под инфлацията и така при 2% на влог, 5% инфлация държавата е все едно с дълг на -3%. Ти губиш 3%. И от там след 20г ни спестеното в банка ти стига да живееш, ни пенсионният фонд ти плаща достатъчно- всичко е източено от държавата. И в тази игра държавите умишлено вдигат инфлацията, слагат непреки данъци да я помпат. Трябва 1000та хляба да станат поне търсените 2500, а не да стоят на 1000.

    12:51 25.09.2026

  • 46 Цвете

    0 0 Отговор
    КАКВА МИЛОСТИНЯ ,НЯМАЛИ ДА " ВДИГАТ " СМЕТТА " И В МОМЕНТА ИМЕННО СМЕТТА Е ВИСОКА.КОЛКО % ЩЕ Е ОТ ТУК НАТАТЪК? ТОВА ОЗНАЧАВА 105 % ПОВИШЕНИЕ ????? ВИЕ СТЕ БЕЗОБРАЗНО БЕЗОТГОВОРНИ ПО ВСИЧКО ОТ КАКТО ВЛЯЗОХТЕ В ПАРЛАМЕНТА. МАХАЙТЕ СЕ. 🤦‍♂️✈️🔎

    12:52 25.09.2026

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