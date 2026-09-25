Людмила Петкова: Повишаването на данъчната оценка на имотите няма да се отрази на такса "смет"

Повишаването на данъчната оценка няма да се отрази върху такса "смет", а само върху данъците на имотите, уточни заместник-министърът на финансите Людмила Петкова, цитирана от БНР.

Финансовото министерство предлага скала, с която догодина оценките ще се покачат с 30%, а през следващите две години - с по 35 на сто.

Самата Петкова е изчислила как ще се промени данъкът на апартамента от 70 квадрата, в който тя живее:

"Всъщност данък "сгради", аз мога да кажа и за моя апартамент, това, което го изчислявах в сметката, три четвърти по принцип е такса "битови отпадъци", една четвърт е от данък "сгради". При мен с 15 евро ще се увеличи данъкът върху недвижимите имоти за следващата година."

Ще се облагат свръхпечалбите на компании, които не ги реинвестират в българската икономика, а ги изнасят в чужбина.

Така заместник-министърът на финансите Людмила Петкова мотивира след въпрос на БНР предложението за еднократно облагане на свръхпечалбите на търговските банки, дружествата за бързи кредити, обменните бюра, застрахователните дружества и телекомуникационните компании.

"Тези няколко сектора формират над 60% от свръхпечалбите, реализирани от всички икономически сектори, и в някои сектори реализираната печалба за шест години надхвърля 588% ръст на печалбата. Не всички, които имат свръхпечалба, а само 60% от предприятията, защото другите предприятия са производствени предприятия, селското стопанство, в транспорта и считаме, че тези предприятия, дори да имат свръхпечалба, сме анализирали, те ги реинвестират. Ние се насочваме към секторите, които не реинвестират печалбата в българската икономика и в българските граждани, а изнасят и подкрепят чужди икономики", обясни Петкова.