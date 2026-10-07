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Алесандра Амброзио с дръзка плажна фотосесия - само по бикини (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Алесандра Амброзио с дръзка плажна фотосесия - само по бикини (СНИМКИ)

7 Октомври, 2026 12:16 1 556 5

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  • victoria's secret-
  • известни личности

Бразилският модел сподели кадри без горнище и послание за любовта си към морето

Алесандра Амброзио с дръзка плажна фотосесия - само по бикини (СНИМКИ) - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Алесандра Амброзио отново привлече вниманието в социалните мрежи с дръзка плажна фотосесия. Бразилският супермодел публикува серия кадри, на които позира без горнище и с долнище на бански, докато се наслаждава на морските вълни и прикрива бюста си с ръце.

Към снимките Амброзио добави краткото послание: „Дъщеря на слънцето, любителка на морето“. Тя отбеляза и общия Instagram профил, който поддържа с годеника си Бък Палмър. Страницата е посветена на съвместните им пътешествия.


Фотографиите бързо събраха хиляди харесвания и множество ласкави коментари. Почитатели на модела я определиха като „истинска русалка“, „огнена бразилка“ и „най-красивата жена на света“.

Амброзио обяви годежа си през август

Алесандра Амброзио, която е бивш ангел на „Victoria's Secret“, обяви годежа си с Бък Палмър през август. Тогава тя публикува емоционално обяснение в любов към партньора си: „Бих те избрала в този живот и във всеки друг. Завинаги, любов моя.“ Новата фотосесия показва двойката и в по-личен контекст, свързан с пътуванията и морето.

Източник: woman.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ироничен

    1 0 Отговор
    Браво, изглежда естествена. Дори да са пипали хирурзи, било е с мярка и професионално. Аман от "хубавици" с устни като воденични камъни, пластмасов бюст като ракетна установка и подгърбие като баскетболни топки.

    12:55 07.10.2026

  • 2 Айляк

    1 0 Отговор
    Не можах да вида на Алесандра бикините, немам инста:(

    13:34 07.10.2026

  • 3 Ицо

    0 0 Отговор
    Абе Факти, вие да не сте търговски представители на Инстаграм?! Защо постоянно трябва да ни препращане там. Не всички са облъчени и ползват социалните мрежи!

    13:38 07.10.2026

  • 4 Офффф

    0 0 Отговор
    Вено, пак кьориш мацки!

    13:42 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.