Времето днес, прогноза за четвъртък, 17 септември: Циганско лято: Температурите скачат до 31 градуса

Ще бъде предимно слънчево, с температури, които ще напомнят за истинско циганско лято. Очаква се максималните стойности в страната да достигнат между 26° и 31°, съобщават от НИМХ.

През нощта небето над по-голямата част от страната ще бъде ясно, а времето – тихо. Минималните температури в сутрешните часове ще варират между 10° и 15°. В София термометрите рано сутринта ще отчетат около 10°, а по-късно през деня ще достигнат комфортните 27°. В отделни низини и около поречията в сутрешните часове ще има краткотрайни мъгли или ниска облачност.

През деня ще духа слаб източен вятър, който в източните райони ще се засили до умерен и ще се ориентира от изток-югоизток.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с максимални температури на въздуха между 24° и 26°. Временни увеличения на облачността ще има над крайната югоизточна част от страната и южното крайбрежие, където на отделни изолирани места е възможно да превали съвсем слаб дъжд.

Планинските райони също ще предложат отлични условия за туризъм със слънчево време и слаб до умерен източен вятър.