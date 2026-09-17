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Времето днес, прогноза за четвъртък, 17 септември: Циганско лято: Температурите скачат до 31 градуса

Времето днес, прогноза за четвъртък, 17 септември: Циганско лято: Температурите скачат до 31 градуса

17 Септември, 2026 03:00 597 9

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Очаква ни слънчево и приятно топло време в цялата страна

Времето днес, прогноза за четвъртък, 17 септември: Циганско лято: Температурите скачат до 31 градуса - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ще бъде предимно слънчево, с температури, които ще напомнят за истинско циганско лято. Очаква се максималните стойности в страната да достигнат между 26° и 31°, съобщават от НИМХ.

През нощта небето над по-голямата част от страната ще бъде ясно, а времето – тихо. Минималните температури в сутрешните часове ще варират между 10° и 15°. В София термометрите рано сутринта ще отчетат около 10°, а по-късно през деня ще достигнат комфортните 27°. В отделни низини и около поречията в сутрешните часове ще има краткотрайни мъгли или ниска облачност.

През деня ще духа слаб източен вятър, който в източните райони ще се засили до умерен и ще се ориентира от изток-югоизток.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с максимални температури на въздуха между 24° и 26°. Временни увеличения на облачността ще има над крайната югоизточна част от страната и южното крайбрежие, където на отделни изолирани места е възможно да превали съвсем слаб дъжд.

Планинските райони също ще предложат отлични условия за туризъм със слънчево време и слаб до умерен източен вятър.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горски

    2 0 Отговор
    Троловете, жълтопаветната сган и петроханците за вас само уйови глави, пфу!

    03:05 17.09.2026

  • 2 име

    1 0 Отговор
    Само му вижте физиономията на това пиянде-автора и ще разберете че е без мислено да четете пасквилите му.

    03:20 17.09.2026

  • 3 Име

    1 1 Отговор
    Нищо не ти се разбира бе байГанев, друсан ли до пиян ли си?????

    Коментиран от #7

    03:21 17.09.2026

  • 4 оня с коня

    1 1 Отговор
    Да изгниетe на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    03:21 17.09.2026

  • 5 Име

    2 0 Отговор
    Хубав ден!
    започвам работа

    дyпе да ви е яко мръсниТРОЛОВЕ

    ще го лапате суполиф

    Коментиран от #6

    03:23 17.09.2026

  • 6 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Име":

    тъпакк, аман от глупостите на безработни клоуни като тебе

    03:24 17.09.2026

  • 7 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Име":

    А може и да е мандръсан.

    03:25 17.09.2026

  • 8 Хахахаха😂😂😂😂

    1 2 Отговор
    Циганското лято е ноември месец, бе байГанев! Още сме в астрономическото лято!😂😂😂

    04:11 17.09.2026

  • 9 Линда

    1 1 Отговор
    Их Бин

    04:24 17.09.2026

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