Времето днес, прогноза за четвъртък, 17 септември: Циганско лято: Температурите скачат до 31 градуса

Ще бъде предимно слънчево, с температури, които ще напомнят за истинско циганско лято. Очаква се максималните стойности в страната да достигнат между 26° и 31°, съобщават от НИМХ.
През нощта небето над по-голямата част от страната ще бъде ясно, а времето – тихо. Минималните температури в сутрешните часове ще варират между 10° и 15°. В София термометрите рано сутринта ще отчетат около 10°, а по-късно през деня ще достигнат комфортните 27°. В отделни низини и около поречията в сутрешните часове ще има краткотрайни мъгли или ниска облачност.
През деня ще духа слаб източен вятър, който в източните райони ще се засили до умерен и ще се ориентира от изток-югоизток.
По Черноморието ще преобладава слънчево време с максимални температури на въздуха между 24° и 26°. Временни увеличения на облачността ще има над крайната югоизточна част от страната и южното крайбрежие, където на отделни изолирани места е възможно да превали съвсем слаб дъжд.
Планинските райони също ще предложат отлични условия за туризъм със слънчево време и слаб до умерен източен вятър.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
03:05 17.09.2026
2 име
03:20 17.09.2026
3 Име
Коментиран от #7
03:21 17.09.2026
4 оня с коня
03:21 17.09.2026
5 Име
започвам работа
дyпе да ви е яко мръсниТРОЛОВЕ
ще го лапате суполиф
Коментиран от #6
03:23 17.09.2026
6 оня с коня
До коментар #5 от "Име":тъпакк, аман от глупостите на безработни клоуни като тебе
03:24 17.09.2026
7 Горски
До коментар #3 от "Име":А може и да е мандръсан.
03:25 17.09.2026
8 Хахахаха😂😂😂😂
04:11 17.09.2026
9 Линда
04:24 17.09.2026