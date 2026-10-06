Времето днес, прогноза за вторник, 6 октомври: Слани сутринта, после до 25°

Слани са възможни в почти цялата страна във вторник, 6 октомври, а през деня времето ще бъде предимно слънчево. Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира временни увеличения на високата облачност, слаб вятър в повечето райони и температури между 20° и 25°.
„През първите дни от периода времето ще бъде слънчево, във вторник с временни увеличения на високата облачност“, се посочва в прогнозата на НИМХ.
Най-хладно ще бъде сутрин в котловините и високите полета на Западна България, където минималните температури ще се понижат до 1°-2°. В София се очакват около 2°-4° сутринта и до 22°-25° през деня. В Пловдив прогнозите сочат минимална температура около 7° и максимална до 24°-26°.
По Черноморието ще остане по-меко. Във Варна температурите ще бъдат около 10°-12° сутринта и до 22°-23° през деня, а в Бургас – около 9°-10° и до 20°. Именно по-високите минимални температури край морето ограничават вероятността за слана.
В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. В останалата част от страната вятърът ще бъде слаб, а валежи не се очакват.
НИМХ е издал жълт код за слана за почти цялата страна. Предупреждението не важи за областите Бургас, Варна, Силистра и Русе.
Източници: bta.bg
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11 оня с коня
До коментар #10 от "Име":много си точен приятел
04:19 06.10.2026
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13 Горски
До коментар #8 от "Име":Най вече него.
04:20 06.10.2026
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18 наМ0ДЕРАТОРАфГЪЗЪт да гоHАБИЯ
04:40 06.10.2026
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28 иван нереза
04:48 06.10.2026
29 само да кажа
До коментар #26 от "само питам":много ясно че се работиАНАЛНО
ганев си е чистПЕДЕРИНГЕЛЛ
04:49 06.10.2026
30 хаберих
- Татe, мисля да се запиша в армията. Чух, че жените си падат по мъже с униформи!
- Не е от униформата, сине! Жените знаят, че ако си бил в apмията си нayчен да изпълняваш заповеди и да ядеш бyламачи.
06:09 06.10.2026