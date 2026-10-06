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Времето днес, прогноза за вторник, 6 октомври: Слани сутринта, после до 25°

Времето днес, прогноза за вторник, 6 октомври: Слани сутринта, после до 25°

6 Октомври, 2026 03:00 619 30

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На места в Западна България минималните температури ще паднат до 1°-2°. През деня ще бъде предимно слънчево с временна висока облачност.

Времето днес, прогноза за вторник, 6 октомври: Слани сутринта, после до 25° - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Слани са възможни в почти цялата страна във вторник, 6 октомври, а през деня времето ще бъде предимно слънчево. Националният институт по метеорология и хидрология прогнозира временни увеличения на високата облачност, слаб вятър в повечето райони и температури между 20° и 25°.

„През първите дни от периода времето ще бъде слънчево, във вторник с временни увеличения на високата облачност“, се посочва в прогнозата на НИМХ.

Най-хладно ще бъде сутрин в котловините и високите полета на Западна България, където минималните температури ще се понижат до 1°-2°. В София се очакват около 2°-4° сутринта и до 22°-25° през деня. В Пловдив прогнозите сочат минимална температура около 7° и максимална до 24°-26°.

По Черноморието ще остане по-меко. Във Варна температурите ще бъдат около 10°-12° сутринта и до 22°-23° през деня, а в Бургас – около 9°-10° и до 20°. Именно по-високите минимални температури край морето ограничават вероятността за слана.

В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. В останалата част от страната вятърът ще бъде слаб, а валежи не се очакват.

НИМХ е издал жълт код за слана за почти цялата страна. Предупреждението не важи за областите Бургас, Варна, Силистра и Русе.

Източници: bta.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 11 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Име":

    много си точен приятел

    04:19 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Име":

    Най вече него.

    04:20 06.10.2026

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  • 18 наМ0ДЕРАТОРАфГЪЗЪт да гоHАБИЯ

    1 0 Отговор
    Уволнете си редактора и си намерете някой по-грамотен

    04:40 06.10.2026

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  • 28 иван нереза

    0 0 Отговор
    ПАЙ СЕ КРЪВНО ДА НЕ ВДИГНЕШ ОТ ТАКИВА КАТО МЕНтъпанарПРОСТ

    04:48 06.10.2026

  • 29 само да кажа

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "само питам":

    много ясно че се работиАНАЛНО
    ганев си е чистПЕДЕРИНГЕЛЛ

    04:49 06.10.2026

  • 30 хаберих

    0 0 Отговор
    Син към баща си:
    - Татe, мисля да се запиша в армията. Чух, че жените си падат по мъже с униформи!
    - Не е от униформата, сине! Жените знаят, че ако си бил в apмията си нayчен да изпълняваш заповеди и да ядеш бyламачи.

    06:09 06.10.2026

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