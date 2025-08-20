Сигнал до 112: Полицейска кола ми пречи да изпреварвам в лявата лента

2000 нарушения на скоростта от началото на месеца в Сливенска област. Шофьорът, който беше засечен да се движи с рекордните 218 км/ч по магистрала „Тракия“, бе глобен с 800 лева. Глобата вече е платена.
Най-сериозните нарушения са засечени именно на тази магистрала, където шофьорите развиват и най-висока скорост, съобщава бТВ.
218 км/ч е рекордът от почивните дни, когато със скорост над разрешената са били над 200 водачи.
Има и куриозни случаи - шофьор подава сигнал на 112, че полицейската кола се движи в лявата лента и му пречи да шофира бързо.
При акция на магистралата полицейска кола с включени светлини периодично минава в лявата лента със скорост малко над максималната.
Плътно зад нея шофьор се опитва да изпревари и звъни на 112, че полицаите му пречат.
„На огледалото видяхме автомобил, който се движи в лява лента в продължение на 5-6 км, установихме водача и му съставихме акт. Малко след съставянето на акта на 112 се получи сигнал, че полицейски автомобил се е движил в лявата лента и е пречил на другите да се движат“, каза комисар Димитър Кикьов, началник на „Охранителна полиция“ в ОДМВР – Сливен.
Това е само една от куриозните ситуации на магистралата, където в почивните дни са засечени 204 и 218 км в час - с над 70 км над разрешената. Други водачи не познавали правилата и са върнати на изпит.
„Бяха му зададени контролни въпроси, от които стана ясно, че изпреварването е извършено поради незнание на правилата и незабавно свидетелството на този водач беше отнето“, каза още комисар Кикьов.
Правилата за движение масово не се спазват, потвърждават и шофьорите.
Продължават акциите с полицаи под прикритие. Най-ефективни в борбата с нарушителите на магистралата се оказват небрандираните автомобили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Проф. Иво Христов
Вече гони 95% !
Коментиран от #2, #8
12:49 20.08.2025
2 Цедката на Дарвин
До коментар #1 от "Проф. Иво Христов":След като вече 35 години всичко кадърно напуска страната, абе кой е останал в България?
Коментиран от #5
12:58 20.08.2025
3 Нормално
Коментиран от #13
13:00 20.08.2025
4 Той има купена книжка,
Може и от съда и полицията да се жалва после като го окафезят, че му пречат на живота.
Затъване все-повече в атлантическата евро тиня…
Коментиран от #15
13:01 20.08.2025
5 хххх
До коментар #2 от "Цедката на Дарвин":Държава съсипана от 45 годишното руско робство и все още управлявана от подобни къpлежи е съвсем нормално да не виждаш бъдеще тук.
Коментиран от #17, #18
13:02 20.08.2025
6 Некой
Коментиран от #10
13:04 20.08.2025
7 Анонимен
13:06 20.08.2025
8 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #1 от "Проф. Иво Христов":АБЕ ОТ КОГА ИЗПРЕВАРВАЩАТА ЛЕНТА Е САМО ЗА СЛУГИТЕ НА МУТРОКОМУНИСТА ОТ БАНКЯ????ДО КОГА ЩЕ ТЪРПИМ ТЕЗИ ИЗРОДИ ДА СЕ ГАВРЯТ С БЪЛГАРСКИЯ НАРОД /?В ПРАВИЛНИКА ПИШЕ ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЕМА НАЙ ДЯСНАТА ЛЕНТА ..КОЙ СА ТИЯ НАД ПРАВИЛ;НИКА И НАРЕДБИТЕ САМО МУТРИТЕ НА МУТРАТА .ПО ГОЛЯМ ТЪПИЗЪМ НЕ СЪМ ВИЖДАЛ>>
13:11 20.08.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
🚔🚔🚔
АКТ за каране след полицейски автомобил
🚔🚔🚔
Коментиран от #12, #14
13:15 20.08.2025
10 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #6 от "Некой":АБЕ БОООКЛУК КЪДЕ СИ ВИДЯЛ ТАКИВА ГЛУПОСТИ БЕ ??? ДА СИ ВИДЯЛ В ЕВРОПА ПОЛИЦАЙ ДА ТЕ СПИРА НА МАГИСТРАЛАТА ??? ОТВЕЖДА ТЕ НА ОТБИВКА И ТОГАВА ТЕ СПИРА ...ДОКАТО МУТРОПОЛИЦАИТЕ НЕ ДАДАТ ФИРА С ТЕЗИ ГЛУПОСТИ НЯМА ДА МИРЯСАТ .НЯКОЛКО УБИТИ ПОЛИЦАЯ И ЩЕ МИРЯСАТ
13:17 20.08.2025
11 Гост
13:28 20.08.2025
12 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":СЛЕДВАЩАТА ПРОСТОТИЯ Е ДА СЛОЖАТ БАРИЕРА С КАСИЧКА НА ИЗПРЕВАРВАЩАТА ЛЕНТА ..ТАКА ЧЕ ПЪЛНЯТ ЧЕКМЕДЖЕТАТА НА МУТРАТА ..
13:29 20.08.2025
13 Дика
До коментар #3 от "Нормално":Ако в дясната се движат постоянно автомобили със 110, естествено че ако се движа със 130-140 ще карам постоянно в лявата, изпреварвам ги, къде да карам. А тия с патрулката що са карали постоянно в лявата 5-6 км. тогава?
13:34 20.08.2025
14 Последния Шоп
До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Нямаш Право да се движиш в най-лява лента,ако е свободна дясната в този момент...Тоест,ако изпреварваш в лява лента бавно движещ се пред теб,после си длъжен да се върнеш в дясната лента .Проблема е ,че тя е цялата в дупки и коловози от тежкотоварните автомобили и всички се придържат в лява лента ,която е що годе по- прилична ,но вече ще бъдат глобявани.Ако с контролни въпроси не знаеш Закона за движение по пътищата или си го забравил,ще те пратят да си го припомниш или научиш пропуснатото !!Тва е положението !!
Коментиран от #19
13:38 20.08.2025
15 КОЙчо
До коментар #4 от "Той има купена книжка,":Не си прав.
вчера излезе един отговорен господин- шеф на някаква измислена организация, която се "грижи" за безопастността по пътищата.
случаят с камикадзето, дето торпилира автобус в София.
нямало нарушение при изпита,всичко било ОК.
нямало и купени книжки в България!
само дето мазният чиновник не каза , как неграмотни цигани вземат правоспособност.
ЕЕЕЕ, как да му повяравш на толупа,а???
13:40 20.08.2025
16 Перо
13:42 20.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Коко
До коментар #5 от "хххх":Извинявам се, не знаех че си админа!
13:45 20.08.2025
19 007 лиценз ту кил
До коментар #14 от "Последния Шоп":Ти скпро движил ли си се в дясната лента на т. нар. магистрала Тракия, особено при Нова Загпра? Иши пък по Хемус от Гара Яна до София. А?
Коментиран от #21
13:49 20.08.2025
20 Ами сега?
Е то, това направо си поощрение, а не санкция. В Гърция 60 годишна българка е глобена 1000€ за това, че само за 15 минути е оставила кучето си само в колата без включен климатик или отворен прозорец, с което е застрашила сериозно живота на животното.
13:50 20.08.2025
21 007 лиценз ту кил
До коментар #19 от "007 лиценз ту кил":Между другото, участъкът при Нова Загора е точно в района на Сливенската милиция.
13:52 20.08.2025