Сигнал до 112: Полицейска кола ми пречи да изпреварвам в лявата лента

2000 нарушения на скоростта от началото на месеца в Сливенска област. Шофьорът, който беше засечен да се движи с рекордните 218 км/ч по магистрала „Тракия“, бе глобен с 800 лева. Глобата вече е платена.

Най-сериозните нарушения са засечени именно на тази магистрала, където шофьорите развиват и най-висока скорост, съобщава бТВ.

218 км/ч е рекордът от почивните дни, когато със скорост над разрешената са били над 200 водачи.

Има и куриозни случаи - шофьор подава сигнал на 112, че полицейската кола се движи в лявата лента и му пречи да шофира бързо.

При акция на магистралата полицейска кола с включени светлини периодично минава в лявата лента със скорост малко над максималната.

Плътно зад нея шофьор се опитва да изпревари и звъни на 112, че полицаите му пречат.

„На огледалото видяхме автомобил, който се движи в лява лента в продължение на 5-6 км, установихме водача и му съставихме акт. Малко след съставянето на акта на 112 се получи сигнал, че полицейски автомобил се е движил в лявата лента и е пречил на другите да се движат“, каза комисар Димитър Кикьов, началник на „Охранителна полиция“ в ОДМВР – Сливен.

Това е само една от куриозните ситуации на магистралата, където в почивните дни са засечени 204 и 218 км в час - с над 70 км над разрешената. Други водачи не познавали правилата и са върнати на изпит.

„Бяха му зададени контролни въпроси, от които стана ясно, че изпреварването е извършено поради незнание на правилата и незабавно свидетелството на този водач беше отнето“, каза още комисар Кикьов.

Правилата за движение масово не се спазват, потвърждават и шофьорите.

Продължават акциите с полицаи под прикритие. Най-ефективни в борбата с нарушителите на магистралата се оказват небрандираните автомобили.