Сигнал до 112: Полицейска кола ми пречи да изпреварвам в лявата лента

20 Август, 2025 12:45 1 917 21

При акция на АМ „Тракия“ полицейска кола с включени светлини периодично минава в лявата лента със скорост малко над максималната

Сигнал до 112: Полицейска кола ми пречи да изпреварвам в лявата лента - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

2000 нарушения на скоростта от началото на месеца в Сливенска област. Шофьорът, който беше засечен да се движи с рекордните 218 км/ч по магистрала „Тракия“, бе глобен с 800 лева. Глобата вече е платена.

Най-сериозните нарушения са засечени именно на тази магистрала, където шофьорите развиват и най-висока скорост, съобщава бТВ.

218 км/ч е рекордът от почивните дни, когато със скорост над разрешената са били над 200 водачи.
Има и куриозни случаи - шофьор подава сигнал на 112, че полицейската кола се движи в лявата лента и му пречи да шофира бързо.

При акция на магистралата полицейска кола с включени светлини периодично минава в лявата лента със скорост малко над максималната.

Плътно зад нея шофьор се опитва да изпревари и звъни на 112, че полицаите му пречат.

„На огледалото видяхме автомобил, който се движи в лява лента в продължение на 5-6 км, установихме водача и му съставихме акт. Малко след съставянето на акта на 112 се получи сигнал, че полицейски автомобил се е движил в лявата лента и е пречил на другите да се движат“, каза комисар Димитър Кикьов, началник на „Охранителна полиция“ в ОДМВР – Сливен.

Това е само една от куриозните ситуации на магистралата, където в почивните дни са засечени 204 и 218 км в час - с над 70 км над разрешената. Други водачи не познавали правилата и са върнати на изпит.

„Бяха му зададени контролни въпроси, от които стана ясно, че изпреварването е извършено поради незнание на правилата и незабавно свидетелството на този водач беше отнето“, каза още комисар Кикьов.

Правилата за движение масово не се спазват, потвърждават и шофьорите.

Продължават акциите с полицаи под прикритие. Най-ефективни в борбата с нарушителите на магистралата се оказват небрандираните автомобили.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Проф. Иво Христов

    30 2 Отговор
    Процента де билизъм се покачва!
    Вече гони 95% !

    Коментиран от #2, #8

    12:49 20.08.2025

  • 2 Цедката на Дарвин

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "Проф. Иво Христов":

    След като вече 35 години всичко кадърно напуска страната, абе кой е останал в България?

    Коментиран от #5

    12:58 20.08.2025

  • 3 Нормално

    19 0 Отговор
    Не ме учудва. Преди няколко месеца един куп хора твърдяха и спореха, че ако се движат с максимално разрешената скорост може да се движат неограничено дълго в лявата лента. Хората масово не познават правилника и си измислят правила. Това идва от голямата корупция при раздаването на книжки. Няма човек не взел книжка ако е поискал.Без значение дали е грамотен, дали е психично и физически здрав.

    Коментиран от #13

    13:00 20.08.2025

  • 4 Той има купена книжка,

    11 2 Отговор
    откъде да знае правилата.
    Може и от съда и полицията да се жалва после като го окафезят, че му пречат на живота.
    Затъване все-повече в атлантическата евро тиня…

    Коментиран от #15

    13:01 20.08.2025

  • 5 хххх

    13 14 Отговор

    До коментар #2 от "Цедката на Дарвин":

    Държава съсипана от 45 годишното руско робство и все още управлявана от подобни къpлежи е съвсем нормално да не виждаш бъдеще тук.

    Коментиран от #17, #18

    13:02 20.08.2025

  • 6 Некой

    10 2 Отговор
    За какво и колко са го глобили? И на запад се случва патрулката кара по средата с по-малко от ограничението и овцете ги е страх, докато не мине някой балканец и видят, че полицайте не смеят да го пипнат, защото единствения в нарушение е... патрулката.

    Коментиран от #10

    13:04 20.08.2025

  • 7 Анонимен

    7 0 Отговор
    Някой послъгва нещо тука. Най-вероятно и двете страни.

    13:06 20.08.2025

  • 8 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Проф. Иво Христов":

    АБЕ ОТ КОГА ИЗПРЕВАРВАЩАТА ЛЕНТА Е САМО ЗА СЛУГИТЕ НА МУТРОКОМУНИСТА ОТ БАНКЯ????ДО КОГА ЩЕ ТЪРПИМ ТЕЗИ ИЗРОДИ ДА СЕ ГАВРЯТ С БЪЛГАРСКИЯ НАРОД /?В ПРАВИЛНИКА ПИШЕ ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЕМА НАЙ ДЯСНАТА ЛЕНТА ..КОЙ СА ТИЯ НАД ПРАВИЛ;НИКА И НАРЕДБИТЕ САМО МУТРИТЕ НА МУТРАТА .ПО ГОЛЯМ ТЪПИЗЪМ НЕ СЪМ ВИЖДАЛ>>

    13:11 20.08.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 0 Отговор
    🚔🚔🚔На огледалото видяхме автомобил, който се движи в лява лента в продължение на 5-6 км, установихме водача и му съставихме акт.
    🚔🚔🚔
    АКТ за каране след полицейски автомобил
    🚔🚔🚔

    Коментиран от #12, #14

    13:15 20.08.2025

  • 10 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Некой":

    АБЕ БОООКЛУК КЪДЕ СИ ВИДЯЛ ТАКИВА ГЛУПОСТИ БЕ ??? ДА СИ ВИДЯЛ В ЕВРОПА ПОЛИЦАЙ ДА ТЕ СПИРА НА МАГИСТРАЛАТА ??? ОТВЕЖДА ТЕ НА ОТБИВКА И ТОГАВА ТЕ СПИРА ...ДОКАТО МУТРОПОЛИЦАИТЕ НЕ ДАДАТ ФИРА С ТЕЗИ ГЛУПОСТИ НЯМА ДА МИРЯСАТ .НЯКОЛКО УБИТИ ПОЛИЦАЯ И ЩЕ МИРЯСАТ

    13:17 20.08.2025

  • 11 Гост

    7 0 Отговор
    И кас точно ще отнемат книжката при не отговаряне на контролен въпроси? Някой може ли да обясни, моля?

    13:28 20.08.2025

  • 12 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    СЛЕДВАЩАТА ПРОСТОТИЯ Е ДА СЛОЖАТ БАРИЕРА С КАСИЧКА НА ИЗПРЕВАРВАЩАТА ЛЕНТА ..ТАКА ЧЕ ПЪЛНЯТ ЧЕКМЕДЖЕТАТА НА МУТРАТА ..

    13:29 20.08.2025

  • 13 Дика

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Нормално":

    Ако в дясната се движат постоянно автомобили със 110, естествено че ако се движа със 130-140 ще карам постоянно в лявата, изпреварвам ги, къде да карам. А тия с патрулката що са карали постоянно в лявата 5-6 км. тогава?

    13:34 20.08.2025

  • 14 Последния Шоп

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Нямаш Право да се движиш в най-лява лента,ако е свободна дясната в този момент...Тоест,ако изпреварваш в лява лента бавно движещ се пред теб,после си длъжен да се върнеш в дясната лента .Проблема е ,че тя е цялата в дупки и коловози от тежкотоварните автомобили и всички се придържат в лява лента ,която е що годе по- прилична ,но вече ще бъдат глобявани.Ако с контролни въпроси не знаеш Закона за движение по пътищата или си го забравил,ще те пратят да си го припомниш или научиш пропуснатото !!Тва е положението !!

    Коментиран от #19

    13:38 20.08.2025

  • 15 КОЙчо

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Той има купена книжка,":

    Не си прав.
    вчера излезе един отговорен господин- шеф на някаква измислена организация, която се "грижи" за безопастността по пътищата.
    случаят с камикадзето, дето торпилира автобус в София.
    нямало нарушение при изпита,всичко било ОК.
    нямало и купени книжки в България!
    само дето мазният чиновник не каза , как неграмотни цигани вземат правоспособност.
    ЕЕЕЕ, как да му повяравш на толупа,а???

    13:40 20.08.2025

  • 16 Перо

    2 0 Отговор
    Липса на грамотност, култура, образование и възпитание, чувство за безнаказаност, казва се джендаризъм!

    13:42 20.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Коко

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "хххх":

    Извинявам се, не знаех че си админа!

    13:45 20.08.2025

  • 19 007 лиценз ту кил

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Шоп":

    Ти скпро движил ли си се в дясната лента на т. нар. магистрала Тракия, особено при Нова Загпра? Иши пък по Хемус от Гара Яна до София. А?

    Коментиран от #21

    13:49 20.08.2025

  • 20 Ами сега?

    0 0 Отговор
    "...който беше засечен да се движи с рекордните 218 км/ч по магистрала „Тракия“, бе глобен с 800 лева. Глобата вече е платена."

    Е то, това направо си поощрение, а не санкция. В Гърция 60 годишна българка е глобена 1000€ за това, че само за 15 минути е оставила кучето си само в колата без включен климатик или отворен прозорец, с което е застрашила сериозно живота на животното.

    13:50 20.08.2025

  • 21 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "007 лиценз ту кил":

    Между другото, участъкът при Нова Загора е точно в района на Сливенската милиция.

    13:52 20.08.2025

