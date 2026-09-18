Пътищата и границите: натоварен трафик и ремонти

Засилен трафик, временни ограничения по републиканската пътна мрежа и натоварване на граничните пунктове очертават днешната пътна картина в страната, сочат последните съобщения на АПИ и МВР. От пътната агенция напомнят на шофьорите да се съобразяват с организацията на движение в участъците с ремонти и да следят актуалната информация за маршрута си.

По данни на АПИ временни ограничения за тежкотоварния трафик над 12 тона са въведени по най-натоварените направления в пикови дни и часове, включително по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, както и в участък от път I-1 в област Благоевград. Мярката е насочена към облекчаване на движението и повишаване на безопасността при по-голям автомобилен поток.

АПИ предупреждава и за участъци с временна организация на движението заради строителни и ремонтни дейности, при които е възможно забавяне и по-ниска скорост на преминаване. От агенцията призовават водачите да планират повече време за пътуване и да спазват поставената сигнализация и указанията на пътните органи.

Трафик по границите

МВР съобщава за интензивен трафик на ГКПП „Калотина“ на изход за леки автомобили, а по данните на Главна дирекция „Гранична полиция“ се следи и движението на останалите пунктове по южната и северната граница. Като фактор за натоварването остават пътуванията към и от Турция и Гърция, както и сезонното движение на автомобили в края на работната седмица.

От ГД „Гранична полиция“ посочват също, че фериботната връзка Свищов – Зимнич остава временно преустановена заради ниското ниво на Дунав. Това е сред обстоятелствата, които влияят върху избора на алтернативни маршрути от водачите на товарни и леки автомобили.

Планините: добри условия само в ниските части

По информация на Планинската спасителна служба към БЧК условията за туризъм са добри в ниските части на планините, но във високите терени има мъгла и видимостта е ограничена. От спасителите препоръчват туристите да подхождат с внимание, особено при преходи в Стара планина, Рила и Пирин, където времето може да се променя бързо.

ПСС напомня още за необходимостта от подходяща екипировка и предварителна преценка на маршрута, тъй като през есента във високите части на планините рисковете нарастват дори при привидно стабилно време.

Пожари и инциденти

За последното денонощие в България са регистрирани 93 потушени пожара без загинали и пострадали, както и 24 тежки катастрофи с 2-ма загинали и 30 ранени.

Пожарникарите са реагирали общо на 160 сигнала. От възникналите пожари 18 са с преки материални щети (включително в жилищни сгради и транспортни средства), а 75 са били без материални щети.

В София са регистрирани 7 тежки и 33 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 7 граждани.

Източници: АПИ, МВР, Главна дирекция „Гранична полиция“, ГДПБЗН, Планинска спасителна служба към БЧК, БНР, bTV Новините