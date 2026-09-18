Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Пътищата и границите: натоварен трафик и ремонти
  Тема: Трафик

Пътищата и границите: натоварен трафик и ремонти

18 Септември, 2026 06:26, обновена 18 Септември, 2026 06:34 347 0

  • апи-
  • пътища-
  • трафик-
  • планини-
  • инциденти-
  • мерки

АПИ и МВР съобщават за временни ограничения, а по пунктовете с Гърция и Турция се очаква засилен трафик.

Пътищата и границите: натоварен трафик и ремонти - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Засилен трафик, временни ограничения по републиканската пътна мрежа и натоварване на граничните пунктове очертават днешната пътна картина в страната, сочат последните съобщения на АПИ и МВР. От пътната агенция напомнят на шофьорите да се съобразяват с организацията на движение в участъците с ремонти и да следят актуалната информация за маршрута си.

По данни на АПИ временни ограничения за тежкотоварния трафик над 12 тона са въведени по най-натоварените направления в пикови дни и часове, включително по автомагистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“, както и в участък от път I-1 в област Благоевград. Мярката е насочена към облекчаване на движението и повишаване на безопасността при по-голям автомобилен поток.

АПИ предупреждава и за участъци с временна организация на движението заради строителни и ремонтни дейности, при които е възможно забавяне и по-ниска скорост на преминаване. От агенцията призовават водачите да планират повече време за пътуване и да спазват поставената сигнализация и указанията на пътните органи.

Трафик по границите

МВР съобщава за интензивен трафик на ГКПП „Калотина“ на изход за леки автомобили, а по данните на Главна дирекция „Гранична полиция“ се следи и движението на останалите пунктове по южната и северната граница. Като фактор за натоварването остават пътуванията към и от Турция и Гърция, както и сезонното движение на автомобили в края на работната седмица.

От ГД „Гранична полиция“ посочват също, че фериботната връзка Свищов – Зимнич остава временно преустановена заради ниското ниво на Дунав. Това е сред обстоятелствата, които влияят върху избора на алтернативни маршрути от водачите на товарни и леки автомобили.

Планините: добри условия само в ниските части

По информация на Планинската спасителна служба към БЧК условията за туризъм са добри в ниските части на планините, но във високите терени има мъгла и видимостта е ограничена. От спасителите препоръчват туристите да подхождат с внимание, особено при преходи в Стара планина, Рила и Пирин, където времето може да се променя бързо.

ПСС напомня още за необходимостта от подходяща екипировка и предварителна преценка на маршрута, тъй като през есента във високите части на планините рисковете нарастват дори при привидно стабилно време.

Пожари и инциденти

За последното денонощие в България са регистрирани 93 потушени пожара без загинали и пострадали, както и 24 тежки катастрофи с 2-ма загинали и 30 ранени.

Пожарникарите са реагирали общо на 160 сигнала. От възникналите пожари 18 са с преки материални щети (включително в жилищни сгради и транспортни средства), а 75 са били без материални щети.

В София са регистрирани 7 тежки и 33 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали 7 граждани.

Източници: АПИ, МВР, Главна дирекция „Гранична полиция“, ГДПБЗН, Планинска спасителна служба към БЧК, БНР, bTV Новините


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове