Заради скъпите горива: Правителството готви компенсации за бизнеса и хората с ниски доходи

Компенсации заради високите цени на горивата за най-засегнатите сектори, както и за хората с по-ниски доходи – това са плановете на кабинета заради скъпите дизел и бензин.

Очаква се правителството да обяви до дни пакета от мерки, като те ще са както за домакинствата, така и за бизнеса. Транспортният и земеделският бранш ще бъдат компенсирани, както и гражданите с по-ниски месечни доходи, става ясно от думите на социалния министър Наталия Ефремова, съобщават от bTV.

За пореден ден се отчита повишение в цената на дизела, според данните на платформата Fuelo. Днес той достига 1 евро и 94 цента – или с 2 цента повече спрямо вчера. Цената на бензина се задържа на 1 евро и 67 цента.

Дамян Василев не се оплаква от пенсията си. Но вече започва да ограничава количествата гориво, което зарежда – заради високите цени, и смята, че държавата трябва да подпомага хората с ниски доходи.

„Причината е ясна – войни и така нататък, което не е хубаво, но има доста хора, болни и пенсионери, с ТЕЛК-ове, те имат нужда от помощ. Ето сега гледах колонка някъде 1,96, аз оня ден съм заредил на 1,83 ли беше, но скача много бързо“, казва Дамян Василев.

Според синдикатите трябва да има подпомагане за всички хора с ниски доходи. И припомнят: под новия праг на бедност в размер на 443 евро живеят над 1 милион и 400 хиляди българи.

„Трябва да има общи мерки, не само за тези, които имат автомобили – горивата влияят върху всички, за съжаление. И втората група мерки е за градския и публичния транспорт, с искане да се запазят цените на превозните документи, да не се увеличават“, посочва Пламен Димитров от КНСБ.

Правителството планира да подпомогне освен хората с ниски доходи и бизнеса.

„Голяма част от мерките са свързани с транспортния и земеделския сектор, имат за цел да подпомогнат тези сектори, за да се задържат цените. Но и физическите лица ще бъдат подпомогнати“, казва Наталия Ефремова.

Експерти обаче смятат, че при растящи цени и енергийна криза по-добрата мярка е хората да бъдат стимулирани да слязат от колите си.

„Има гигантски задръствания в София. Това означава, че няма мотивация хората да слязат от автомобилите. В такава ситуация може би е по-разумно държавата да ограничи цените на градския транспорт или да го направи безплатен“, коментира Мартин Владимиров.

За да не се стимулира свръхконсумация, всяка мярка трябва да е насочена към бизнеса и най-уязвимите, смятат още експертите. Пакетът за подкрепа предстои да бъде обявен.