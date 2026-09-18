Първан Симеонов: Президентските избори очертаха нова политическа реалност-ГЕРБ си търси мястото. За момента го няма

"Очаквам обща демобилизация за президентските избори, което ще се отрази на избирателната активност. Не забелязвам на терена да има кой знае какъв наказателен вот, имаме изразен фаворит в лицето на Илияна Йотова, а пък и ГЕРБ няма да участва на тези избори. Така че това вероятно ще са президентските избори с най-ниска активност". Такъв коментар направи политологът Димитър Ганев в сутрешния блок на bTV, цитиран от novini.bg.

„Тук по-скоро ще има сблъсък на твърдите ядра и двамата кандидати ще трябва да насочат фокуса си към тях. Освен това със сигурност изборите ще бъдат в два тура“, допълни той.

Според него случаите около Петрохан и помилванията едва ли ще променят драстично избирателната активност.

„Илияна Йотова влиза в надпреварата с предимство, най-вече заради тежестта на формациите, които я подкрепят, една от които е управляващата в момента партия. Интересно е и друго нещо – ако балотажът е между Йотова и Гюров, как биха реагирали от ГЕРБ. Все още нямаме ясно послание от Борисов, а и се съмнявам, че ще има такова. Тук основният въпрос е кой от двамата кандидати ще успее да отправи по-точните послания към избирателите на ГЕРБ“, коментира Ганев.

От своя страна социологът Първан Симеонов също се съгласи с думите на Димитър Ганев, че на изборите за държавен глава надали можем да очакваме висока избирателна активност. И добави, че електоратът на ГЕРБ трудно би гласувал „в такава ситуация“, поради което не е без значение какви ще са посланията на Борисов по време на кампанията.

„Не виждам налице някакъв грамаден стимул за гласуване. Тенденцията винаги е била за по-ниска избирателна активност на президентските избори. На тези очаквам приблизително два милиона избиратели“, прогнозира Първан Симеонов.

По думите му към днешна дата Илияна Йотова има най-големи шансове да спечели вота, но предупреди, че именно изборите за президент най-често поднасят изненади.

Относно отсъствието на ГЕРБ от надпреварата за „Дондуков“ 2 социологът посочи, че „когато си бил основна политическа сила в страната и не можеш да намериш кандидат, това е опасна фаза“.

„Истинският тест за ГЕРБ ще бъдат местните избори. Но щом пропускат президентските избори, не съм сигурен колко добре работят за местните“, добави Симеонов.

Според него съществува риск неучастието на ГЕРБ на вота за президент да демобилизира местните структури на партията и да я постави в неизгодна позиция преди местните избори, които „по принцип са им силни“.

„Местните избори обаче няма да са толкова предрешени. Основните кметове на ГЕРБ не са точно толкова лоялни, колкото бяха преди“, каза още Първан Симеонов.

По отношение на президентските избори той заяви, че те са очертали новата политическа реалност, при която от едната страна е „Прогресивна България“, от друга е ПП-ДБ, а ГЕРБ ги няма.

При победа на Илияна Йотова на изборите за президент, смята Симеонов, „Прогресивна България“ ще се прелегитимира и ще получи своеобразен кредит на доверие за предстоящия есенно-зимен сезон, когато се очаква да бъде гласуван проектобюджетът за 2027 г. В тази връзка той предположи, че Бюджет 2027 ще влезе по един или друг начин в кампанията за президентските избори, но е убеден, че управляващите ще направят всичко възможно, за да не се намесва план-сметката в надпреварата за „Дондуков“ 2.

Накрая и Първан Симеонов, и Димитър Ганев се обединиха около мнението, че между двата тура трябва задължително да има дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров.