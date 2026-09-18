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Първан Симеонов: Президентските избори очертаха нова политическа реалност-ГЕРБ си търси мястото. За момента го няма

Първан Симеонов: Президентските избори очертаха нова политическа реалност-ГЕРБ си търси мястото. За момента го няма

18 Септември, 2026 09:45 598 39

  • първан симеонов-
  • герб-
  • място-
  • президентски избори

„Илияна Йотова влиза в надпреварата с предимство, най-вече заради тежестта на формациите, които я подкрепят, една от които е управляващата в момента партия. Интересно е и друго нещо – ако балотажът е между Йотова и Гюров, как биха реагирали от ГЕРБ", коментира и политологът Димитър Ганев

Първан Симеонов: Президентските избори очертаха нова политическа реалност-ГЕРБ си търси мястото. За момента го няма - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Очаквам обща демобилизация за президентските избори, което ще се отрази на избирателната активност. Не забелязвам на терена да има кой знае какъв наказателен вот, имаме изразен фаворит в лицето на Илияна Йотова, а пък и ГЕРБ няма да участва на тези избори. Така че това вероятно ще са президентските избори с най-ниска активност". Такъв коментар направи политологът Димитър Ганев в сутрешния блок на bTV, цитиран от novini.bg.

„Тук по-скоро ще има сблъсък на твърдите ядра и двамата кандидати ще трябва да насочат фокуса си към тях. Освен това със сигурност изборите ще бъдат в два тура“, допълни той.
Според него случаите около Петрохан и помилванията едва ли ще променят драстично избирателната активност.

„Илияна Йотова влиза в надпреварата с предимство, най-вече заради тежестта на формациите, които я подкрепят, една от които е управляващата в момента партия. Интересно е и друго нещо – ако балотажът е между Йотова и Гюров, как биха реагирали от ГЕРБ. Все още нямаме ясно послание от Борисов, а и се съмнявам, че ще има такова. Тук основният въпрос е кой от двамата кандидати ще успее да отправи по-точните послания към избирателите на ГЕРБ“, коментира Ганев.
От своя страна социологът Първан Симеонов също се съгласи с думите на Димитър Ганев, че на изборите за държавен глава надали можем да очакваме висока избирателна активност. И добави, че електоратът на ГЕРБ трудно би гласувал „в такава ситуация“, поради което не е без значение какви ще са посланията на Борисов по време на кампанията.

„Не виждам налице някакъв грамаден стимул за гласуване. Тенденцията винаги е била за по-ниска избирателна активност на президентските избори. На тези очаквам приблизително два милиона избиратели“, прогнозира Първан Симеонов.

По думите му към днешна дата Илияна Йотова има най-големи шансове да спечели вота, но предупреди, че именно изборите за президент най-често поднасят изненади.

Относно отсъствието на ГЕРБ от надпреварата за „Дондуков“ 2 социологът посочи, че „когато си бил основна политическа сила в страната и не можеш да намериш кандидат, това е опасна фаза“.
„Истинският тест за ГЕРБ ще бъдат местните избори. Но щом пропускат президентските избори, не съм сигурен колко добре работят за местните“, добави Симеонов.

Според него съществува риск неучастието на ГЕРБ на вота за президент да демобилизира местните структури на партията и да я постави в неизгодна позиция преди местните избори, които „по принцип са им силни“.

„Местните избори обаче няма да са толкова предрешени. Основните кметове на ГЕРБ не са точно толкова лоялни, колкото бяха преди“, каза още Първан Симеонов.
По отношение на президентските избори той заяви, че те са очертали новата политическа реалност, при която от едната страна е „Прогресивна България“, от друга е ПП-ДБ, а ГЕРБ ги няма.

При победа на Илияна Йотова на изборите за президент, смята Симеонов, „Прогресивна България“ ще се прелегитимира и ще получи своеобразен кредит на доверие за предстоящия есенно-зимен сезон, когато се очаква да бъде гласуван проектобюджетът за 2027 г. В тази връзка той предположи, че Бюджет 2027 ще влезе по един или друг начин в кампанията за президентските избори, но е убеден, че управляващите ще направят всичко възможно, за да не се намесва план-сметката в надпреварата за „Дондуков“ 2.

Накрая и Първан Симеонов, и Димитър Ганев се обединиха около мнението, че между двата тура трябва задължително да има дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2020

    9 4 Отговор
    Първане, Първане, Първане ... другото го знаем....
    Уж пилот ни управлява, а държавата е на свободно падане....
    Некви брадати губят времето на хората, ЧЧорапи тепърва трупат пачки, ТТикви и ППрасета прибират откраднатотото.....

    10:06 18.09.2026

  • 2 ДИМ ДА МЕ НЯМА

    6 4 Отговор
    НАПОСЛЕДЪК НИ БОЙКО БОРИСОВ НИ ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ ГИ ИМА.САМО ЛАМАТА И ЕСКОБАР,А.И ТО Е ЗА ДА ГИ ЗАБРАВИМ ТЯХ И МИЛИАРДИТЕ ДЕТО ЧОПНАХА.А ЗА НАС ИЗБОРИ , ЦЕНИ , ДИЗЕЛ , КОШНИЦИ И ПРОЧИЕ ЗАЛЪГАЛКИ.Е КОЙ Е УМЕН И КОЙ ГЛУПАВ

    Коментиран от #4, #24

    10:11 18.09.2026

  • 3 Очертаха

    8 4 Отговор
    Че Пър.ван стана платен лъскач на новата власт.....а създаваше впечатление,че е читав.

    10:17 18.09.2026

  • 4 Да, почиват си

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "ДИМ ДА МЕ НЯМА":

    защото Мунчо и обкръжение престъпници сега работят за тях. Още ли не осъзнавате как ни изкл@тиха? Котилото е същото.

    Коментиран от #9, #28

    10:17 18.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 оня с коня

    7 4 Отговор
    В статия от 14-ти този месец проф. Пиргова отговорно заявява че Разпадните процеси в ГЕРБ започнаха.Пишат се екзалтирани постове като "Корабът ГЕРБ потъва и мишките се разбягаха","Вчера във Враца ГЕРБ се разпадна" и т.н.И Изведнъж ни в клин ни в ръкав Политологът Първан ЖИВО СЕ ИНТЕРЕСУВА от това как ще реагират на Изборите от ГЕРБ,тъй както партията не участва,а се и разпада скоростно?..:Борисов Е И ЩЕ БЪДЕ Незаобиколим Фактор в политиката докато не реши да се оттегли,а всички останали за просто...Еднодневки!

    Коментиран от #33

    10:23 18.09.2026

  • 7 Ироничен

    3 0 Отговор
    Ще се ядат гъби. Може от Кауфланд да са, но ще има....

    10:33 18.09.2026

  • 8 Първане,

    5 5 Отговор
    Никой вече не иска да Мърси името си със
    Загиващата Престъпна Мутренска Групировка ГЕРБ.
    БорисоФ докара ГЕРБ до политически Цугцванг и Няма вече Полезен ход!
    ГЕРБ се Срива и скоро ще бъде изхвърлен на Бунището!

    Коментиран от #15

    10:33 18.09.2026

  • 9 Жалкото е , че Ганчо

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Да, почиват си":

    дори когато осъзнае, че е сгрешил не го признава. Кара до финиш...

    10:40 18.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 @@@

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Първане,":

    Владимир Темелков, който доскоро бе сочен като нова дясна ръка на Борисов
    и дори негов наследник, е подал заявление за напускане на ГЕРБ.
    Потвърди самията Темелков.
    Разочарован съм от партията и от Бойко Борисов!
    Напускам!

    Коментиран от #35

    10:45 18.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Нищо подобно!

    1 1 Отговор
    Никакво място не си търси ГЕРБ.

    Първо- Герб е Борисов. ГЕРБ нямат собствено мнение, Борисов прави каквото си иска, дори много пъти направо бламира партията , а ония мълчат и мигат.

    Второ, Борисов, в комбина с Кокора, Шиши, Мирча и Божинката СДАДОХА доброволно и умишлено властта на Радко. За целта Радко не ги закача и работят заедно за общото благо на общата олигархия. Инак казано- нашите хора пак печелят парички и дават и на нас, ние им помагаме.

    Трето, никакво място не си търси Борисов, на него така му е комфортно. На ГЕРБ не им е комфортно, те залязват, ама ПАК СИ МЪЛЧАТ! Значи да не ги мислим толкова. Щом мълчат, значи са съгласни!

    Четвърто, Борисов = ГЕРБ щял да загуби местните избори. Кметове напускали Борисов= ГЕРБ и минавали към Радев. Голям праз, нали пак ще работят за нашата олигархия. Той целият Борисов мина към радев, ние за някакви кметове ще се тревожим!

    Пето, абсолютно същото важи и за Шиши = ДПС.
    За Доган = АПС изобщо няма да говорим.

    Коментиран от #39

    10:47 18.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Смехоран

    2 0 Отговор
    Първане,идиотовата ще спечели щото машините вече са настроени на нейно име.Стига си ръсил мозък.

    10:48 18.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Драги ми Смехурко

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "ДИМ ДА МЕ НЯМА":

    Ами така сте си постлали бе.Кой ви е виновен?Заслужавате си мачкането.

    10:50 18.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този

    2 0 Отговор
    не може да си върже обувките, социология подхвана...

    10:50 18.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Смехоран

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Да, почиват си":

    И ще ви клатят още дълго.

    Коментиран от #37

    10:51 18.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Твоят кон

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    да не е с пердета и на двете очи?!

    То бива слепота, ам твойта направо удря в тавана.

    10:52 18.09.2026

  • 34 Цеко

    1 0 Отговор
    крррррррррррррррррррррр

    10:52 18.09.2026

  • 35 Мишките и хората

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "@@@":

    Е да,когато лапачката свърши,идва разочарованието.

    10:54 18.09.2026

  • 36 Истината:

    1 1 Отговор
    Президентските избори очертаха новата политическа реалност,
    в която Групировката ГЕРБ ги Няма Никъде!

    10:54 18.09.2026

  • 37 Ансолютно вярно

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Смехоран":

    стадото го заслужава.

    10:55 18.09.2026

  • 38 Не мога да разбера

    1 1 Отговор
    Кой е този социолог, че да казва ГЕРБ нямат място. Хората не са овце за да им се заповядвс за кой да гласуват. Гласоподавателите на ГЕРБ носят своята тежест и могат да я покажат, ако не на първи тур, то на балотажа в по-голяма вероятност.

    10:57 18.09.2026

  • 39 Продължение:

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Нищо подобно!":

    Въпросът тук под тази статия е един- защо Първан и другите говорещи глави по телевизиите разпарвят тия лакърдии?

    Как ГЕРБ си били търсели мястото?!

    Много просто- щото трябва да се симулира опозиционност!

    Трябва Радев да има някаква опозиция все пак, за това всички т.н. уж атлантически десни партии- ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ трябва да имитират някаква активност, да се борят там за нещо си.

    Не върви в ЕС да нямаш опозиция!

    10:58 18.09.2026

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