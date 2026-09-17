Продължава разследването за финансирането на хижа „Петрохан”

Софийската градска прокуратура продължава разследване на обстоятелствата, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижа „Петрохан”.
Продължава активното събиране и проверка на доказателства по досъдебното производство, включително относно движението и произхода на парични средства, както и относно придобито с тях имущество, посочи "Нова телевизия".
В хода на разследването са установени данни за придобиването на моторни превозни средства, като произходът им, използвани за тяхното закупуване, се изяснява. По указание на наблюдаващия прокурор са предприети действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от страна на НАП за установяване на произхода на финансовите ресурси, с които са закупени моторните превозни средства. Понастоящем върху тях са наложени предварителни обезпечителни мерки.
Разследването продължава, като се извършват действия за установяване на произхода и движението на средствата, начина на финансиране на съответните дейности, както и на всички други обстоятелства, имащи значение за предмета на досъдебното производство.
Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ. По отношение на последната е изпратено искане за съдействие от американските власти по линия на международноправното сътрудничество.
Софийска градска прокуратура ще информира обществеността при наличие на нови обстоятелства, които могат да бъдат оповестени без това да възпрепятства разследването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питайте
Коментиран от #28
10:17 17.09.2026
2 Защо постоянно
Коментиран от #9
10:19 17.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АБЕ
ще изнасяте един и същи сценарий,а именно,че са се "самоубили". Но дали някой ви вярва...
Коментиран от #21
10:20 17.09.2026
5 пии-пи дии-би
10:21 17.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Абе
10:22 17.09.2026
8 Гост
Коментиран от #11, #14
10:22 17.09.2026
9 Европеец
До коментар #2 от "Защо постоянно":Кой крив, кой прав само Господ знае.... Въпроса ми е как искра фидосова е купила тая красива хижа, която после продава на сектата на калу шеФ..... Хижите не се приватизират и не се продават... Жалко за хубавата хижа......
10:23 17.09.2026
10 007 лиценз ту кил
Коментиран от #13, #22, #26
10:25 17.09.2026
11 магнитна индукция
До коментар #8 от "Гост":А ти ще се откажеш 33 пъти от "миньоните" си, нали?
10:28 17.09.2026
12 ?????
Мълчат щото докато бяха на власт са им станали ясни нещата и сега се държат настрани по темата от истерясалия умнокрасивитет.
Коментиран от #15
10:28 17.09.2026
13 Това го чухме в ефир
До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":Взел е пример от Ту-ту, който нареди на хората си също да мълчат по случая.
10:30 17.09.2026
14 Питайте
До коментар #8 от "Гост":Киро и Росен,да ви светнат по въпроса.....Герберски утайки.
10:31 17.09.2026
15 Питайте
До коментар #12 от "?????":Ами защо На..ко...йо..то..ва мълчи за Пет...ричкия нар...кобос,който с нарко..тици е затрил 100 пъти повече деца,от ,петро..га....при условие,че най-важните експертизи за случая ги няма,както каза адвокат Мар.ковски.
Коментиран от #19
10:34 17.09.2026
16 Терзиев
Коментиран от #18, #20, #24, #27
10:35 17.09.2026
17 Зеления
Освен от родители Калушев е получавал дали финансиране, дали друг вид подкрепа от много хора.
Политическата му подкрепа е от Терзиев, Сандов, Асен Асен - един от основателите на "Да, България" и пръв негов приятел, Прокопиев, Христо Иванов, Безуханова, бащата на Кирил Петков.
Индиректно съдействие Калушев получава и от журналисти привърженици на ППДБ, напр. Ирина Недева от БНР, която прави интервю с него и популяризира организацията му, като при представянето му в ефира на БНТ изчита редица негови титли, които въобще не отговарят на истината.
Приятелите на Калушев от ППДБ дори стигат до там, да му възложат като много "възвишен" според тях човек, да одобрява или неодобрява списъците на хората, които ще предложат за кандидат-депутати в едни от многото парламентарни избори.
Експертите прочитат чат между Калушев и Терзиев, в който се уговарят общината да плати 300 000 лв на Калушев да охранява парк Витоша и понеже няма законно основание от ППДБ вкарват законопроект да се разреши на НПО-та да охраняват защитени територии, който обаче другите партии не подкрепят.
10:37 17.09.2026
18 Що за глупост
До коментар #16 от "Терзиев":Завършил си психология в института на МВР,ясно е това,сигурно и изпитите ...едвам си взел,или си с връзки.......
10:38 17.09.2026
19 ?????
До коментар #15 от "Питайте":Ха ха.
Нали Кандев уволни експертите, а сега ПП-тата вият че нямало експертизи.
10:38 17.09.2026
20 Сандов
До коментар #16 от "Терзиев":и на мен ми е лошо.
Коментиран от #23
10:40 17.09.2026
21 има идиоти
До коментар #4 от "АБЕ":които им вярват срещам ги в медиите ама всяко статдо си има “различни”… заблудени хорица вярващи в измисли се опитват да ме убеждават че тия хора наистина са се самоубили жалко за техния живот на заблуда но щом така им харесва да си го живеят
Коментиран от #25
10:40 17.09.2026
22 съмнителни сенки
До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":Какво да каже кмета, това че никак не му се ще да се откаже от кметския престол ли?
Бащите им са ДС служители и това магнитно ги сближава за предприемаческа дейност на НАКЗТ. Може да се допусне, че това е обща идея, зависи и кой е инициатор.
10:41 17.09.2026
23 Христо Иванов
До коментар #20 от "Сандов":не ми е добре
10:43 17.09.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 терзията
До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":Вече съм обяснил, че имах едни излишни 70-80 хиляди евро, които инвестирах в НАКЗТ под формата на благородно дарение.
10:49 17.09.2026
27 Безуханова
До коментар #16 от "Терзиев":не се търпи повече - ще емигрирам.
10:51 17.09.2026
28 Даа
До коментар #1 от "Питайте":То финансирането е ясно, кмета Терзиев е основният спонсор на групата! Затова, често им гостувал в хижата, за боровинки, заедно с малките момчета ! И да се помни, че Терзиев беше избран на балотаж, отново при сглобяване- ПП, ДБ + ГЕРБ- ДПС!!!
11:00 17.09.2026
29 ДС-Ухото
11:09 17.09.2026