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Продължава разследването за финансирането на хижа „Петрохан”

Продължава разследването за финансирането на хижа „Петрохан”

17 Септември, 2026 10:14 687 29

  • петрохан-
  • убийство-
  • разследване-
  • финансиране

Прокуратурата проверява произхода на средства за закупени автомобили и банкови сметки на свързани лица в България и САЩ

Продължава разследването за финансирането на хижа „Петрохан” - 1
Снимка: Нова телевизия
NOVA NOVA

Софийската градска прокуратура продължава разследване на обстоятелствата, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижа „Петрохан”.

Продължава активното събиране и проверка на доказателства по досъдебното производство, включително относно движението и произхода на парични средства, както и относно придобито с тях имущество, посочи "Нова телевизия".

В хода на разследването са установени данни за придобиването на моторни превозни средства, като произходът им, използвани за тяхното закупуване, се изяснява. По указание на наблюдаващия прокурор са предприети действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от страна на НАП за установяване на произхода на финансовите ресурси, с които са закупени моторните превозни средства. Понастоящем върху тях са наложени предварителни обезпечителни мерки.

Разследването продължава, като се извършват действия за установяване на произхода и движението на средствата, начина на финансиране на съответните дейности, както и на всички други обстоятелства, имащи значение за предмета на досъдебното производство.

Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на САЩ. По отношение на последната е изпратено искане за съдействие от американските власти по линия на международноправното сътрудничество.

Софийска градска прокуратура ще информира обществеността при наличие на нови обстоятелства, които могат да бъдат оповестени без това да възпрепятства разследването.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питайте

    9 4 Отговор
    Експертите по прикри...ване дала...верите на Гепи...Киро и Росен,да ви светнат по въпроса.

    Коментиран от #28

    10:17 17.09.2026

  • 2 Защо постоянно

    12 9 Отговор
    Ни занимавате с тоя Петрохан. Нещо конкретно няма само същите измислици. Няма кой да им вярва.

    Коментиран от #9

    10:19 17.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АБЕ

    10 10 Отговор
    Колкото и каквото да разследвате,
    ще изнасяте един и същи сценарий,а именно,че са се "самоубили". Но дали някой ви вярва...

    Коментиран от #21

    10:20 17.09.2026

  • 5 пии-пи дии-би

    14 3 Отговор
    давахме от краденото

    10:21 17.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абе

    10 4 Отговор
    Мола ви се стига с тоа Петрохан. От тиа вече ми е неудобно да ида в магазина и да кажа, че искам салам Петрохан.

    10:22 17.09.2026

  • 8 Гост

    18 5 Отговор
    ПП/ДБ сега ще са бетер от свети Петър който 3 пъти се отказал от Христос! Ще викат, ще реват, ще се търкалят по корем, ще хвърлят кал по всички останали само и само да се отрекат от Калушев! Този скандал е същия като с Епщайн и по всякакъв начин ще гледат да го замажат! А родителите ще правят всичко възможно за да се оправдаят пред гузната си съвест за гаврите и смъртта на децата си!

    Коментиран от #11, #14

    10:22 17.09.2026

  • 9 Европеец

    21 0 Отговор

    До коментар #2 от "Защо постоянно":

    Кой крив, кой прав само Господ знае.... Въпроса ми е как искра фидосова е купила тая красива хижа, която после продава на сектата на калу шеФ..... Хижите не се приватизират и не се продават... Жалко за хубавата хижа......

    10:23 17.09.2026

  • 10 007 лиценз ту кил

    13 1 Отговор
    Васко ДС-то защо мълчи?

    Коментиран от #13, #22, #26

    10:25 17.09.2026

  • 11 магнитна индукция

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    А ти ще се откажеш 33 пъти от "миньоните" си, нали?

    10:28 17.09.2026

  • 12 ?????

    17 3 Отговор
    А забелязвате ли как упорито мълчат за Петрохан Гюров и Кандев за разлика от всички други ПП-та.
    Мълчат щото докато бяха на власт са им станали ясни нещата и сега се държат настрани по темата от истерясалия умнокрасивитет.

    Коментиран от #15

    10:28 17.09.2026

  • 13 Това го чухме в ефир

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":

    Взел е пример от Ту-ту, който нареди на хората си също да мълчат по случая.

    10:30 17.09.2026

  • 14 Питайте

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    Киро и Росен,да ви светнат по въпроса.....Герберски утайки.

    10:31 17.09.2026

  • 15 Питайте

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "?????":

    Ами защо На..ко...йо..то..ва мълчи за Пет...ричкия нар...кобос,който с нарко..тици е затрил 100 пъти повече деца,от ,петро..га....при условие,че най-важните експертизи за случая ги няма,както каза адвокат Мар.ковски.

    Коментиран от #19

    10:34 17.09.2026

  • 16 Терзиев

    10 1 Отговор
    Лошо ми е......

    Коментиран от #18, #20, #24, #27

    10:35 17.09.2026

  • 17 Зеления

    10 1 Отговор
    Като прочетох експертизата от 160 стр. във в. Стандарт, по отношение на парите и покровителството на групата, там много ясно са дадени данни за това, което до тук са намерили като доказателства - вероятно ще има още, които да излязат.
    Освен от родители Калушев е получавал дали финансиране, дали друг вид подкрепа от много хора.
    Политическата му подкрепа е от Терзиев, Сандов, Асен Асен - един от основателите на "Да, България" и пръв негов приятел, Прокопиев, Христо Иванов, Безуханова, бащата на Кирил Петков.
    Индиректно съдействие Калушев получава и от журналисти привърженици на ППДБ, напр. Ирина Недева от БНР, която прави интервю с него и популяризира организацията му, като при представянето му в ефира на БНТ изчита редица негови титли, които въобще не отговарят на истината.

    Приятелите на Калушев от ППДБ дори стигат до там, да му възложат като много "възвишен" според тях човек, да одобрява или неодобрява списъците на хората, които ще предложат за кандидат-депутати в едни от многото парламентарни избори.
    Експертите прочитат чат между Калушев и Терзиев, в който се уговарят общината да плати 300 000 лв на Калушев да охранява парк Витоша и понеже няма законно основание от ППДБ вкарват законопроект да се разреши на НПО-та да охраняват защитени територии, който обаче другите партии не подкрепят.

    10:37 17.09.2026

  • 18 Що за глупост

    1 6 Отговор

    До коментар #16 от "Терзиев":

    Завършил си психология в института на МВР,ясно е това,сигурно и изпитите ...едвам си взел,или си с връзки.......

    10:38 17.09.2026

  • 19 ?????

    10 1 Отговор

    До коментар #15 от "Питайте":

    Ха ха.
    Нали Кандев уволни експертите, а сега ПП-тата вият че нямало експертизи.

    10:38 17.09.2026

  • 20 Сандов

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Терзиев":

    и на мен ми е лошо.

    Коментиран от #23

    10:40 17.09.2026

  • 21 има идиоти

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "АБЕ":

    които им вярват срещам ги в медиите ама всяко статдо си има “различни”… заблудени хорица вярващи в измисли се опитват да ме убеждават че тия хора наистина са се самоубили жалко за техния живот на заблуда но щом така им харесва да си го живеят

    Коментиран от #25

    10:40 17.09.2026

  • 22 съмнителни сенки

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":

    Какво да каже кмета, това че никак не му се ще да се откаже от кметския престол ли?
    Бащите им са ДС служители и това магнитно ги сближава за предприемаческа дейност на НАКЗТ. Може да се допусне, че това е обща идея, зависи и кой е инициатор.

    10:41 17.09.2026

  • 23 Христо Иванов

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сандов":

    не ми е добре

    10:43 17.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 терзията

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "007 лиценз ту кил":

    Вече съм обяснил, че имах едни излишни 70-80 хиляди евро, които инвестирах в НАКЗТ под формата на благородно дарение.

    10:49 17.09.2026

  • 27 Безуханова

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Терзиев":

    не се търпи повече - ще емигрирам.

    10:51 17.09.2026

  • 28 Даа

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Питайте":

    То финансирането е ясно, кмета Терзиев е основният спонсор на групата! Затова, често им гостувал в хижата, за боровинки, заедно с малките момчета ! И да се помни, че Терзиев беше избран на балотаж, отново при сглобяване- ПП, ДБ + ГЕРБ- ДПС!!!

    11:00 17.09.2026

  • 29 ДС-Ухото

    0 0 Отговор
    отивам да бера боровинки и гледам двама прерожденеца си играят, естествено изглаждам им гънките на проходите, но Ламата ме снимал и трябваше да му дам 200 хил. за компенсация.

    11:09 17.09.2026

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