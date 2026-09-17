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Кола се качи на тротоар и блъсна пешеходец във Варна: Как велосипедист му спаси живота

Кола се качи на тротоар и блъсна пешеходец във Варна: Как велосипедист му спаси живота

17 Септември, 2026 08:41 934 4

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21-годишният шофьор е избягал от мястото на инцидента, но по-късно е бил задържан

Кола се качи на тротоар и блъсна пешеходец във Варна: Как велосипедист му спаси живота - 1
Снимка: БГНЕС
NOVA NOVA

Шокиращи кадри от видеорегистратор показаха как лек автомобил се качва на тротоара и удря мъж на натоварен булевард в близост до спирка на градския транспорт в град Варна. „Първото нещо в главата ми беше това да се спре кръвта”, коментира свидетелят на инцидента Добромир Костадинов в предаването „Здравей, България”.

Инцидентът станал, докато Костадинов преминавал през района в качеството си на доставчик на хранителни продукти. Той веднага спрял и използвал личната си аптечка, за да помогне на пострадалия до пристигането на медицински екип. „Когато видях раната и кръвта, знаех, че това трябва да се направи, не е било изобщо като размисъл да продължа или не”, разказа Добромир Костадинов за момента на сблъсъка.

Пострадалият пешеходец е на 44 години и е настанен в лечебно заведение с контузия на лявото рамо и травма на главата, но без опасност за живота. Шофьорът, който причинил катастрофата, първоначално избягал от мястото и изоставил автомобила си в междублоково пространство, след което тръгнал да бяга пеша. Той е на 21 години и има предишни нарушения на Закона за движението по пътищата, както и криминални прояви, свързани с регистрацията на моторни превозни средства.

„Хората забравят, че карат по един-два тона стомана и го мислят за нормална част от ежедневието”, коментира още Добромир Костадинов. Той допълни, че носи аптечката си от шест години и досега я ползвал за малки неща, но този случай бил най-сериозният.

Следващата седмица Областната дирекция на МВР във Варна ще награди Добромир Костадинов и останалите участници в спасяването на пострадалия. Сред тях е и служител на Четвърто районно управление, който не бил дежурен, но заловил шофьора беглец.

Източник: nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    8 4 Отговор
    Кола се е качила на тротоар,искала да се разходи.

    08:43 17.09.2026

  • 2 в кратце

    11 1 Отговор
    Браво на полицая,който е заловил шофьора- беглец!

    08:48 17.09.2026

  • 3 Движението по пътищата е отражение

    13 3 Отговор
    На цялото управление на държавата.

    08:48 17.09.2026

  • 4 Трол

    11 2 Отговор
    Браво на човека, макар че от заглавието не се разбира на кое точно е спасил живота - на пешеходеца, или на тротоара.

    08:49 17.09.2026

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