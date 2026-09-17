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Надежда Бобчева е новият зам.-кмет на Варна с ресор "Екология"

Надежда Бобчева е новият зам.-кмет на Варна с ресор "Екология"

17 Септември, 2026 20:12 708 13

  • надежда бобчева-
  • варна-
  • заместник-кмет

Бобчева беше зам.-кмет на Столичната община с ресор „Околна среда“

Надежда Бобчева е новият зам.-кмет на Варна с ресор "Екология" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Надежда Бобчева е назначена за заместник-кмет на община Варна с ресор „Екология и опазване на околната среда“, съобщиха от пресцентъра на администрацията, предават от БТА. Оттам уточняват, че Бобчева има магистърска степен по икономика, специалност „Финанси“ от Университета за национално и световно стопанство, както и магистратура по „Градско управление“ от Института по жилищна политика и градско развитие в Ротердам, Нидерландия.

Бобчева беше зам.-кмет на Столичната община с ресор „Околна среда“, както и на столичния район „Оборище“. В Община Силистра е заемала длъжността директор на дирекция „Икономика и международни програми“. Била е и общински съветник в Силистра в продължение на два мандата. Има опит като консултант по разработване, управление и оценка на проекти, финансирани по различни оперативни програми. Работила е и като обучител по проекта „Повишена информираност и ресурси за развитие на заетостта“.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Серди

    17 2 Отговор
    А този на снимката кой е?

    20:18 17.09.2026

  • 3 пи-пии ди-бии

    11 2 Отговор
    са същите боклуци като дпс-гроб

    20:18 17.09.2026

  • 4 ЛЕ о ПА р Д

    12 2 Отговор
    е с тая ,,мома,,ще цъфнем и вържем,,даже ще построи стадиона ..

    20:19 17.09.2026

  • 5 бай фидос

    17 1 Отговор
    за партизанските внучета винаги голям комат, ивайло мирчев ми е свидетел

    Коментиран от #12

    20:20 17.09.2026

  • 6 Много

    8 1 Отговор
    Убава жена, мераклия съм й.
    Цела нош нема да и дадем да заспи.

    20:24 17.09.2026

  • 7 Механик

    10 1 Отговор
    Това страшна жена ли е или много грозен таРверстит?
    На мене м и прилича на второто. Въпреки че не може да се мери с майката на нацията- Цецето Цачева.

    20:27 17.09.2026

  • 8 Надежда

    13 2 Отговор
    всяка забравете ! Пияна ли е ? От кога не е къпана ?

    20:30 17.09.2026

  • 9 Горката Варна

    9 1 Отговор
    Варна не заслужава тоя ужас!

    20:45 17.09.2026

  • 10 бай Иван

    6 1 Отговор
    Ма това мъж бре?

    20:46 17.09.2026

  • 11 Василеску

    6 2 Отговор
    Честито! Зарина София с боклук, прах по улиците, кал, непочистени шахти, десетки сметища незаконни - пълен идиотезъм. Наред е Варна. Не че там от години неса тъпи. До към 2000-ата най- хубавия град на изток от Виена сега ще затъне още повеч, отколкото и при ГЕРБ

    21:02 17.09.2026

  • 12 Бай Фидан

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "бай фидос":

    От Варна ли е?
    Имаше един Бобчев през 80-те...бе Директор на горския комбинат-Варна...
    По него време и Миглена Плугчиева работеше там...

    21:06 17.09.2026

  • 13 фасула

    1 0 Отговор
    Тези вече заря няма да видят.
    Бездомните песове,котки и другите твари ,в градовете,са по- важни от хората.
    На гръб да си я носят! Халал ,да им е!

    21:26 17.09.2026

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