Надежда Бобчева е новият зам.-кмет на Варна с ресор "Екология"

Надежда Бобчева е назначена за заместник-кмет на община Варна с ресор „Екология и опазване на околната среда“, съобщиха от пресцентъра на администрацията, предават от БТА. Оттам уточняват, че Бобчева има магистърска степен по икономика, специалност „Финанси“ от Университета за национално и световно стопанство, както и магистратура по „Градско управление“ от Института по жилищна политика и градско развитие в Ротердам, Нидерландия.
Бобчева беше зам.-кмет на Столичната община с ресор „Околна среда“, както и на столичния район „Оборище“. В Община Силистра е заемала длъжността директор на дирекция „Икономика и международни програми“. Била е и общински съветник в Силистра в продължение на два мандата. Има опит като консултант по разработване, управление и оценка на проекти, финансирани по различни оперативни програми. Работила е и като обучител по проекта „Повишена информираност и ресурси за развитие на заетостта“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Серди
20:18 17.09.2026
3 пи-пии ди-бии
20:18 17.09.2026
4 ЛЕ о ПА р Д
20:19 17.09.2026
5 бай фидос
Коментиран от #12
20:20 17.09.2026
6 Много
Цела нош нема да и дадем да заспи.
20:24 17.09.2026
7 Механик
На мене м и прилича на второто. Въпреки че не може да се мери с майката на нацията- Цецето Цачева.
20:27 17.09.2026
8 Надежда
20:30 17.09.2026
9 Горката Варна
20:45 17.09.2026
10 бай Иван
20:46 17.09.2026
11 Василеску
21:02 17.09.2026
12 Бай Фидан
До коментар #5 от "бай фидос":От Варна ли е?
Имаше един Бобчев през 80-те...бе Директор на горския комбинат-Варна...
По него време и Миглена Плугчиева работеше там...
21:06 17.09.2026
13 фасула
Бездомните песове,котки и другите твари ,в градовете,са по- важни от хората.
На гръб да си я носят! Халал ,да им е!
21:26 17.09.2026