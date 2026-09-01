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По-скъп газ от 1 септември: КЕВР утвърди новата цена

По-скъп газ от 1 септември: КЕВР утвърди новата цена

1 Септември, 2026 07:51 327 5

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Въпреки увеличението цената на природния газ у нас остава значително по-ниска спрямо нивата на европейските газови пазари

По-скъп газ от 1 септември: КЕВР утвърди новата цена - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Природният газ в България поскъпва с 5,5% от днес. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена от 41,60 евро за мегаватчас, без включени цени за достъп и пренос, акциз и ДДС.

Въпреки увеличението цената на природния газ у нас остава значително по-ниска спрямо нивата на европейските газови пазари.

От КЕВР посочват, че основен фактор за по-благоприятната цена е азерският природен газ, доставян по дългосрочния договор между България и Азербайджан.


България
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