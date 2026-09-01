По-скъп газ от 1 септември: КЕВР утвърди новата цена

Природният газ в България поскъпва с 5,5% от днес. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена от 41,60 евро за мегаватчас, без включени цени за достъп и пренос, акциз и ДДС.
Въпреки увеличението цената на природния газ у нас остава значително по-ниска спрямо нивата на европейските газови пазари.
От КЕВР посочват, че основен фактор за по-благоприятната цена е азерският природен газ, доставян по дългосрочния договор между България и Азербайджан.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Газов хъб
07:54 01.09.2026
2 Всичко е точно,
07:55 01.09.2026
3 Урсула 1984
07:55 01.09.2026
4 в кратце
08:00 01.09.2026
5 Пич
Това да не е Бойко, да ги привиква онези от разните комисии, и като му излязат от кабинета, да им треперят ръцете и краката, и да заявяват колко са се объркали, и че нищо няма да се повишава!!!
08:01 01.09.2026