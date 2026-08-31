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АЕЦ „Козлодуй" започва планово повишаване на мощността на 5-и блок

АЕЦ „Козлодуй" започва планово повишаване на мощността на 5-и блок

31 Август, 2026 20:18 289 1

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Решението за възстановяване на нормалната експлоатация е взето след отчетеното повишение на нивото на Дунав

АЕЦ „Козлодуй" започва планово повишаване на мощността на 5-и блок - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В 10,00 на 31 август започна планово поетапно повишение на мощността на 5-и блок на АЕЦ „Козлодуй”. Към 17,00 мощността на блока достигна 950 MW.

Решението за възстановяване на нормалната експлоатация е взето след отчетеното през последните няколко дни повишение на нивото на Дунав в българския участък на реката.

Екипите на централата продължават да работят за гарантиране на безопасната и надеждна експлоатация на ядрените блокове. АЕЦ „Козлодуй” следи непрекъснато нивото на реката и поддържа постоянна комуникация с Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” относно тенденциите за изменението на нивото. Стриктно се прилагат процедурите за действие при продължителни ниски речни нива.

Осъществява се непрекъснат контрол на хидротехническите съоръжения, изградени на площадката за техническо водоснабдяване, и се изпълняват всички мерки за осигуряване на максималната им ефективност.

С устойчивата си работа през месец август, въпреки рекордно понижените речни нива, АЕЦ „Козлодуй” продължи да осигурява надеждни и стабилни енергийни доставки за страната и региона.


България
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  • 1 Добре е,

    2 0 Отговор
    Че е проектиран качествено. Не можем вече да постигнем такова качество.

    20:28 31.08.2026

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