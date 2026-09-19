Симеонов: Лукойл има суровина и работи нормално

„Лукойл Нефтохим Бургас“ разполага с достатъчно суровина и работи нормално, заяви пред БНТ особеният управител Евгени Симеонов. По думите му рафинерията може да изнася дизел и газьол, без това да застрашава снабдяването на българския пазар.

Симеонов посочи още, че предприятието не може да компенсира цените на горивата от печалбата си, защото това би довело до декапитализация. Той заяви, че дружеството работи на минимален марж и че е твърде рано да се говори за окончателен финансов резултат за годината.

Доставки от различни точки на света

Според особения управител „Лукойл Нефтохим Бургас“ използва над 52 типа нефт, доставян от Южна Америка, Африка, Либия, Ирак и Норвегия. Той подчерта, че българският пазар не се обслужва с руски петрол и че като особен управител е гарант за това.

Симеонов заяви още, че между българското правителство и собственика на „Лукойл“ не е имало договорка за доставки на суров петрол, а разговорите са били свързани с управлението и защитата на активите на компанията.

Разходи и натиск върху цените

По думите му рафинерията има и допълнителни разходи, сред които плащане за въглеродни емисии и по-скъпо застраховане на корабите, които преминават през Черно море заради риска от атаки с дронове. Той посочи, че тези фактори оказват влияние върху цената на горивата.

Симеонов определи като разумни мерките на правителството срещу високите цени на горивата и каза, че намаляването на акциза върху пропан-бутана е добра стъпка, защото той се използва и за транспорт, и за битови нужди.

Какво е известно за управлението на „Лукойл“

Евгени Симеонов беше назначен за особен търговски управител на групата дружества на „Лукойл“ в България след решение на Министерския съвет през юни, а впоследствие името му беше вписано и в Търговския регистър. През юни парламентът прие и промени в закона, които промениха част от правомощията на особения управител.

По-рано БТА съобщи, че нефтът за „Лукойл Нефтохим Бургас“ е договорен до края на септември, а компанията очаква цените на горивата да се понижат. В публикацията БТА цитира Симеонов с думите, че доставките са осигурени и че рафинерията продължава работа без прекъсване.

Темата за цените на горивата и сигурността на доставките остава в центъра на вниманието, след като през последните седмици държавата обяви мерки за облекчаване на натиска върху домакинствата и бизнеса.

Източници: БНТ, БТА, Министерски съвет, Народно събрание, Търговски регистър