Царево залага на събития и целогодишен туризъм

Южното Черноморие трябва да предлага повече от плаж, а събитийният туризъм да стане национална политика. Около тази теза се обединиха кметът на Царево Марин Киров и представители на туристическия бранш, цитирани от БТА.

Според Киров регионът има потенциал да привлича посетители и извън традиционните летни месеци, ако се развиват фестивали, спортни прояви и други събития, които да удължат сезона. По думите му това е начин Южното Черноморие да се позиционира като дестинация с по-широко предлагане, а не само като място за морска почивка.

В отделен коментар, също цитиран от БТА, представител на сектора е посочил, че събитийният туризъм трябва да бъде изведен на национално ниво и да се превърне в трайна държавна политика. Идеята е общините, държавата и бизнесът да работят по-координирано за привличане на посетители през по-дълъг период от годината.

Темата идва на фона на усилията на черноморските общини да разширят туристическия продукт и да намалят зависимостта от краткия летен сезон. За Южното Черноморие основният акцент остава върху комбинирането на морски туризъм с културни, спортни и местни събития, които да задържат туристите по-дълго в региона.

Източници: БТА