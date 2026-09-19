Новини
България »
Царево »
Царево залага на събития и целогодишен туризъм
  Тема: Аз Избрах България

Царево залага на събития и целогодишен туризъм

19 Септември, 2026 18:50, обновена 19 Септември, 2026 18:52 524 5

  • царево-
  • марин киров-
  • южно черноморие-
  • туризъм-
  • събития

Кметът Марин Киров и представители на бранша посочиха, че Южното Черноморие трябва да предлага повече от плаж и да се развива извън летния пик.

Царево залага на събития и целогодишен туризъм - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Южното Черноморие трябва да предлага повече от плаж, а събитийният туризъм да стане национална политика. Около тази теза се обединиха кметът на Царево Марин Киров и представители на туристическия бранш, цитирани от БТА.

Според Киров регионът има потенциал да привлича посетители и извън традиционните летни месеци, ако се развиват фестивали, спортни прояви и други събития, които да удължат сезона. По думите му това е начин Южното Черноморие да се позиционира като дестинация с по-широко предлагане, а не само като място за морска почивка.

В отделен коментар, също цитиран от БТА, представител на сектора е посочил, че събитийният туризъм трябва да бъде изведен на национално ниво и да се превърне в трайна държавна политика. Идеята е общините, държавата и бизнесът да работят по-координирано за привличане на посетители през по-дълъг период от годината.

Темата идва на фона на усилията на черноморските общини да разширят туристическия продукт и да намалят зависимостта от краткия летен сезон. За Южното Черноморие основният акцент остава върху комбинирането на морски туризъм с културни, спортни и местни събития, които да задържат туристите по-дълго в региона.

Източници: БТА


Царево / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъпотиите

    3 1 Отговор
    край нямат!

    18:53 19.09.2026

  • 2 Царево залага на събития

    1 1 Отговор
    Царево сложи 20 лева ,че Русия ще превземе Киев до края на 2027 при коефициент 1: 500

    18:55 19.09.2026

  • 3 гОШО

    3 2 Отговор
    В това село извън сезона виждаш само индианци , кви събития сънува

    19:07 19.09.2026

  • 4 Бай той Толстой

    2 0 Отговор
    В България и пари да ми дават,няма да стъпя!Какъв туризъм,бе?

    19:35 19.09.2026

  • 5 Дзак

    0 0 Отговор
    Какви събития. Извън центъра е такъв хаос от безразборно строителство.

    20:23 19.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове