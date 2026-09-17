Иван Шишков: До 3 години Околовръстният път на София трябва да е завършен

До 3 години трябва да сме на финала на завършването на Околовръстния път на София. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството.
„Предвижда се да бъде разгледан и най-вероятно одобрен последният етап от подробния устройствен план“, посочи Шишков.
Министърът заяви, че не може да се съгласи, че заради политическата криза през последните 5 години нищо не се е случило във връзка с Околовръстния път на София. „През 2023 г. служебното правителство одобрихме един участък от 6 километра. Намерихме го в абсолютно същото положение“.
„Днес довършваме процедурата, ще одобрим последните 2,5 километра и ще дадем зелен фронт, така че да могат да се направят реално техническите проекти и да започне строителството на последния участък от Околовръстния път на София. Никога не може да бъде завършен един обект, ако не бъде направено проектирането за него“, посочи той.
По думите му не става въпрос само за Околовръстния път. „Днес ще говорим и за пътищата. Най-лошото е не само че няма инфраструктура, а че няма и проекти. Ще довършим процедурата за подробния устройствен план до може би около 3 месеца“.
„Ще финализираме отчуждаването на първия участък - тези 6 километра, които са малко след преминаването от „Цар Борис III“ до Околовръстния път. Работим изключително активно. Ще бъде направена обществена поръчка за инженеринг за извършване на строителството на този участък до Околовръстния път“, каза Шишков.
По думите му в рамките на следващите 3 години би трябвало да са на финала на завършването на Околовръстния път. „Може би около една година ще е проектирането. А реалното строителство ще е около две години“.
„Тежък е участъкът, независимо че е само 8 километра, защото влизаме в градска среда, включително има ангажимент за подмяна на цялата инфраструктура“, посочи той.
„Единственият начин да се построят онези 1200 километра магистрали, които липсват, е първо да проектираме онези 800 километра, които не са проектирани изобщо, да допроектираме онези 400 километра, които са в начална фаза, и да построим онези 400 километра по магистрала „Хемус“ и магистралата за Видин“, каза министърът.
Той обясни, че тировете се превърнаха във врагове, защото няма откъде да се движат. „И сега ние трябва да променим нещата“.
„Магистралите ще бъдат довършени с пари от републиканския бюджет“, добави Шишков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 азчо
Коментиран от #4, #19
10:09 17.09.2026
2 Браво на поредните…
10:10 17.09.2026
3 ДрайвингПлежър
10:14 17.09.2026
4 Усвояванията
До коментар #1 от "азчо":са едно на ръка. От Борис до Люлин.. бая къщи трябва да сринат, а там процедурите са бавни и трудни, и ско преди години е имало проект, се пита защо не са започнали?
Силно подозирам, че това е не само за Околвръсното, ами и при сХемус, Русе - Търново, Видин - Ботевград.
Съвсем отделна тема са човеко ресурсите
10:15 17.09.2026
5 Промяна Х
10:21 17.09.2026
6 Мбухахахахах….
10:23 17.09.2026
7 Цеко
10:24 17.09.2026
8 ДрайвингПлежър
40 евро за "магистрала"
И после още 40 евро да се върнеш!
И това без горивото, което ще ти е още 100 примерно!
И това всеки път!!!!
Налага ми се да ходя минимум веднъж в месеца до София, това ще са ми 30 евро само за "магистрала" Това са 400-500 евро, 700% само по тая дестинация?!!!
Подобни такси директно ни превръщат в крепостни селяни!!!
Шишко и Льотчика мисля че са започнали да си търсят кръпел по гърбината и ако карат така ще си го намерят! Да си припомнят белия автобус овреме!!!
10:25 17.09.2026
9 Мунчо
Начело с Рундьо Боташ са творци на нищото! А сега кажете, до тук какво свършихте и какво направихте? Пак нищо!
10:30 17.09.2026
10 ПРАЙМ ПЪТЩА С НААААРОДНИ ПАРИ
10:31 17.09.2026
11 Геро
за народа и кой може да прекрати договорите? Само арменския поп!!
10:35 17.09.2026
12 Хайде вече
10:36 17.09.2026
13 грийн сок
ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ !
Нещо да е направил?
10:38 17.09.2026
14 бре да му се невиди
10:38 17.09.2026
15 Рамбо
10:41 17.09.2026
16 Тези
След 30 години ако успеят да го построят ще е голям успех.
10:42 17.09.2026
17 Да вземат
Много е зле положението. Мръсотия, дупки и разпад е тази част на пътя около София.
10:46 17.09.2026
18 СЕВЕРОЗАПАДА
10:57 17.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.