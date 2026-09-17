Иван Шишков: До 3 години Околовръстният път на София трябва да е завършен

До 3 години трябва да сме на финала на завършването на Околовръстния път на София. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството.

„Предвижда се да бъде разгледан и най-вероятно одобрен последният етап от подробния устройствен план“, посочи Шишков.

Министърът заяви, че не може да се съгласи, че заради политическата криза през последните 5 години нищо не се е случило във връзка с Околовръстния път на София. „През 2023 г. служебното правителство одобрихме един участък от 6 километра. Намерихме го в абсолютно същото положение“.

„Днес довършваме процедурата, ще одобрим последните 2,5 километра и ще дадем зелен фронт, така че да могат да се направят реално техническите проекти и да започне строителството на последния участък от Околовръстния път на София. Никога не може да бъде завършен един обект, ако не бъде направено проектирането за него“, посочи той.

По думите му не става въпрос само за Околовръстния път. „Днес ще говорим и за пътищата. Най-лошото е не само че няма инфраструктура, а че няма и проекти. Ще довършим процедурата за подробния устройствен план до може би около 3 месеца“.

„Ще финализираме отчуждаването на първия участък - тези 6 километра, които са малко след преминаването от „Цар Борис III“ до Околовръстния път. Работим изключително активно. Ще бъде направена обществена поръчка за инженеринг за извършване на строителството на този участък до Околовръстния път“, каза Шишков.

По думите му в рамките на следващите 3 години би трябвало да са на финала на завършването на Околовръстния път. „Може би около една година ще е проектирането. А реалното строителство ще е около две години“.

„Тежък е участъкът, независимо че е само 8 километра, защото влизаме в градска среда, включително има ангажимент за подмяна на цялата инфраструктура“, посочи той.

„Единственият начин да се построят онези 1200 километра магистрали, които липсват, е първо да проектираме онези 800 километра, които не са проектирани изобщо, да допроектираме онези 400 километра, които са в начална фаза, и да построим онези 400 километра по магистрала „Хемус“ и магистралата за Видин“, каза министърът.

Той обясни, че тировете се превърнаха във врагове, защото няма откъде да се движат. „И сега ние трябва да променим нещата“.

„Магистралите ще бъдат довършени с пари от републиканския бюджет“, добави Шишков.