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Иван Шишков: До 3 години Околовръстният път на София трябва да е завършен

Иван Шишков: До 3 години Околовръстният път на София трябва да е завършен

17 Септември, 2026 09:45 585 19

  • иван шишков-
  • околовръстен път-
  • пътища-
  • ремонти

Тировете се превърнаха във врагове, защото няма откъде да се движат, посочи министърът

Иван Шишков: До 3 години Околовръстният път на София трябва да е завършен - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

До 3 години трябва да сме на финала на завършването на Околовръстния път на София. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството.

„Предвижда се да бъде разгледан и най-вероятно одобрен последният етап от подробния устройствен план“, посочи Шишков.

Министърът заяви, че не може да се съгласи, че заради политическата криза през последните 5 години нищо не се е случило във връзка с Околовръстния път на София. „През 2023 г. служебното правителство одобрихме един участък от 6 километра. Намерихме го в абсолютно същото положение“.

„Днес довършваме процедурата, ще одобрим последните 2,5 километра и ще дадем зелен фронт, така че да могат да се направят реално техническите проекти и да започне строителството на последния участък от Околовръстния път на София. Никога не може да бъде завършен един обект, ако не бъде направено проектирането за него“, посочи той.

По думите му не става въпрос само за Околовръстния път. „Днес ще говорим и за пътищата. Най-лошото е не само че няма инфраструктура, а че няма и проекти. Ще довършим процедурата за подробния устройствен план до може би около 3 месеца“.

„Ще финализираме отчуждаването на първия участък - тези 6 километра, които са малко след преминаването от „Цар Борис III“ до Околовръстния път. Работим изключително активно. Ще бъде направена обществена поръчка за инженеринг за извършване на строителството на този участък до Околовръстния път“, каза Шишков.

По думите му в рамките на следващите 3 години би трябвало да са на финала на завършването на Околовръстния път. „Може би около една година ще е проектирането. А реалното строителство ще е около две години“.

„Тежък е участъкът, независимо че е само 8 километра, защото влизаме в градска среда, включително има ангажимент за подмяна на цялата инфраструктура“, посочи той.

„Единственият начин да се построят онези 1200 километра магистрали, които липсват, е първо да проектираме онези 800 километра, които не са проектирани изобщо, да допроектираме онези 400 километра, които са в начална фаза, и да построим онези 400 километра по магистрала „Хемус“ и магистралата за Видин“, каза министърът.

Той обясни, че тировете се превърнаха във врагове, защото няма откъде да се движат. „И сега ние трябва да променим нещата“.

„Магистралите ще бъдат довършени с пари от републиканския бюджет“, добави Шишков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 азчо

    11 1 Отговор
    Абе какви три години,с удълженията - 5...Да дойдат китайците за 2 месеца ще го завършат.....Ама няма усвояване,нали шишко....

    Коментиран от #4, #19

    10:09 17.09.2026

  • 2 Браво на поредните…

    10 0 Отговор
    За три години китайците ще направят магистрала до София

    10:10 17.09.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Шишко трезвен ли е? Че не изглежда така!!!

    10:14 17.09.2026

  • 4 Усвояванията

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "азчо":

    са едно на ръка. От Борис до Люлин.. бая къщи трябва да сринат, а там процедурите са бавни и трудни, и ско преди години е имало проект, се пита защо не са започнали?
    Силно подозирам, че това е не само за Околвръсното, ами и при сХемус, Русе - Търново, Видин - Ботевград.
    Съвсем отделна тема са човеко ресурсите

    10:15 17.09.2026

  • 5 Промяна Х

    2 0 Отговор
    Ууууууууууууу оставкаааааааа уууууууууу оставкаааааа ууууууууу

    10:21 17.09.2026

  • 6 Мбухахахахах….

    5 0 Отговор
    …тва същото като с хемус, и така вече 100 години, ахахахахаха!!!!

    10:23 17.09.2026

  • 7 Цеко

    7 1 Отговор
    И този е слуга на Мафията и Олигарсите на Фатмака...

    10:24 17.09.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    Според Шишко София Бургас ще платиш
    40 евро за "магистрала"
    И после още 40 евро да се върнеш!
    И това без горивото, което ще ти е още 100 примерно!
    И това всеки път!!!!

    Налага ми се да ходя минимум веднъж в месеца до София, това ще са ми 30 евро само за "магистрала" Това са 400-500 евро, 700% само по тая дестинация?!!!
    Подобни такси директно ни превръщат в крепостни селяни!!!

    Шишко и Льотчика мисля че са започнали да си търсят кръпел по гърбината и ако карат така ще си го намерят! Да си припомнят белия автобус овреме!!!

    10:25 17.09.2026

  • 9 Мунчо

    6 0 Отговор
    Реверсивните празноглавци, всичките до един говорят в бъдещето и с трябва!
    Начело с Рундьо Боташ са творци на нищото! А сега кажете, до тук какво свършихте и какво направихте? Пак нищо!

    10:30 17.09.2026

  • 10 ПРАЙМ ПЪТЩА С НААААРОДНИ ПАРИ

    3 1 Отговор
    А ТУРКИТЕ ГИ ЗИМАЪ ГОТОООВИ НА КОНЦЕСИЯ....

    10:31 17.09.2026

  • 11 Геро

    3 1 Отговор
    Само си помислете, след като Рундьо ще подари поне две магистрали за поне по 35 години на Ердоган и наТурция, какво следва
    за народа и кой може да прекрати договорите? Само арменския поп!!

    10:35 17.09.2026

  • 12 Хайде вече

    3 0 Отговор
    Нечистоплътен лаладжия,8 км ще ги строи 3 години и си мисли,че някой му вярва. Всичко ще си остане на приказки

    10:36 17.09.2026

  • 13 грийн сок

    3 0 Отговор
    Тоя чорап само
    ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ !
    Нещо да е направил?

    10:38 17.09.2026

  • 14 бре да му се невиди

    3 0 Отговор
    Шише, хванал съм се на бас на каса бира, че до 2040 околовръстното при Борис още няма да е направено :) Ай не бързай :))

    10:38 17.09.2026

  • 15 Рамбо

    3 0 Отговор
    Тоя кретен и съскащата Комитова по настояване на Чорапа, направиха всичко възможно да се удължат сроковете с повече от 6г. и да се оскъпят нещата до 5 пъти.

    10:41 17.09.2026

  • 16 Тези

    2 0 Отговор
    сладки приказки ги слушаме от 30 години.
    След 30 години ако успеят да го построят ще е голям успех.

    10:42 17.09.2026

  • 17 Да вземат

    1 0 Отговор
    да закърпят и почистят и поразширят където може сегашния път. И после пак може да се отдадат на мечтаене.
    Много е зле положението. Мръсотия, дупки и разпад е тази част на пътя около София.

    10:46 17.09.2026

  • 18 СЕВЕРОЗАПАДА

    1 0 Отговор
    Толкова много се надявах, че това същество е спрял с алкохола и дрогата, но уви зависимостите му са безкрайни!

    10:57 17.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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