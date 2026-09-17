Пътна обстановка в страната: Три жертви за 24 часа, мерки на АПИ и ключови ремонти по магистралите

Актуалната пътна обстановка в страната изисква повишено внимание от шофьорите поради активни строителни дейности, трафик по границите и променящи се метеорологични условия. Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) и Пътна полиция (КАТ) представиха обобщени данни за изминалото денонощие.

Сводка на МВР: Пожари и катастрофи в страната

През изминалите 24 часа дежурните противопожарни екипи са реагирали на десетки сигнали за произшествия. По официални данни на ГДПБЗН са потушени общо 93 пожара на територията на страната, като за щастие няма загинали и пострадали граждани. С преки материални щети са регистрирани 18 пожара, от които 6 са възникнали в жилищни сгради, а 6 са засегнали транспортни средства.

Статистиката на КАТ за денонощието отчита сериозен интензитет на пътния трафик. На територията на страната са регистрирани 25 тежки пътни инцидента. При катастрофите са загинали 3 души, а други 29 са ранени и транспортирани до болнични заведения с различни по степен травми. Само на територията на София са станали 23 леки произшествия без пострадали. Основният път София - Варна бе временно затруднен в района на Велико Търново (село Малки чифлик) поради самокатастрофирал автомобил с три пострадали момичета, но движението вече е напълно възстановено.

Мерки на АПИ и ключови ремонти по магистралите

Строителните дейности и текущата поддръжка променят организацията на движението по основните пътни направления:

Автомагистрала „Марица“: При 68-ия км в посока Пловдив (област Хасково) се извършва спешен ремонт на мостови фуги. Движението се ограничава поетапно в трите пътни ленти, като трафикът преминава само през свободната лента с ограничение на скоростта до 90 км/ч.

Автомагистрала „Хемус“: В област Шумен е затворено платното в посока София от км 350 до км 363 поради превантивен ремонт. Движението е пренасочено двупосочно в платното към Варна. Подобна организация е въведена и в област Варна – в участъка между надлеза при Игнатиево и п.в. „Летище“, където автомобилите се пропускат двупосочно в едното платно.

Първокласни и второкласни пътища: Изцяло затворен за движение е път II-27 Долина – Добрич поради мащабни ремонтни дейности. Въведен е обходен маршрут през Добрич – Малка Смолница – Самуилово.

Интензивен трафик по границите на България

Гранична полиция отчита засилено движение на няколко контролно-пропускателни пункта. Интензивен е трафикът на вход за леки автомобили на ГКПП „Калотина“ на границата със Сърбия, както и на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Малко Търново“ на границата с Турция. На румънската граница движението по Дунав мост при Русе се осъществява нормално в двете платна, но фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават с временно преустановена работа поради критично ниското ниво на река Дунав (източник: mvr.bg/press).

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщава за добри условия за планински туризъм (източник: pss-bg.bg). Времето е предимно ясно и слънчево с температури между 3 и 9 градуса в курортите. Във високите части на Стара планина обаче духа умерен до силен вятър и се наблюдава преминаваща мъгла, което изисква повишено внимание от туристите. От ПСС напомнят на гражданите да се движат само по маркираните пътеки и да излизат в планината с добре заредени телефони и подходяща екипировка.