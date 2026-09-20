Новини
България »
Велико Търново »
„Възраждане“ обявява двойката за президент на 22 септември
  Тема: Избори

„Възраждане“ обявява двойката за президент на 22 септември

20 Септември, 2026 09:14, обновена 20 Септември, 2026 09:16 810 26

  • възраждане-
  • цончо ганев-
  • президентски избори-
  • велико търново-
  • костадин костадинов

Цончо Ганев каза, че решението ще бъде съобщено във Велико Търново в Деня на независимостта.

„Възраждане“ обявява двойката за президент на 22 септември - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Възраждане“ ще обяви кандидатпрезидентската си двойка на 22 септември в 12:30 часа във Велико Търново, съобщи заместник-председателят на партията Цончо Ганев в предаването „Тази неделя“ по bTV. По думите му датата е избрана символично, защото съвпада с Деня на независимостта.

Ганев не посочи имената на кандидатите. Той отказа да отговори дали самият той или лидерът на партията Костадин Костадинов са сред номинираните, като обясни, че не иска да прави спекулации.

Според Ганев забавянето на решението е било свързано с разговори с партии, сдружения и организации извън парламента за възможна обща кандидатура. Той каза още, че формацията е направила социологическо проучване, за да установи кои са най-предпочитаните от нейните избиратели имена за президент и вицепрезидент, и че данните вече са обобщени.

Кампанията за президентския вот все още не е официално навлязла в решаваща фаза, но именно изборът на кандидатска двойка на „Възраждане“ е една от първите по-ясни политически заявки преди състезанието.

Източници: bTV Новините


Велико Търново / България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 най-добрите

    0 4 Отговор
    обявяваме Иван Митев и Кирил Монев.

    Коментиран от #3

    09:18 20.09.2026

  • 2 Малеееее

    10 11 Отговор
    Огладняха, пък и Коцето Копейкин с тази лакомия за имоти, докъде ли ще я докара?!

    09:19 20.09.2026

  • 3 Със сигурност

    8 11 Отговор

    До коментар #1 от "най-добрите":

    Коцето с тънките крачета и ръчички и нежният Цомчо са най подходящаи.

    09:21 20.09.2026

  • 4 Единствената алтернатива

    13 10 Отговор
    Възраждане.
    Всичко друго- един дол дренки.

    09:22 20.09.2026

  • 5 Долен русофил

    3 12 Отговор
    Накарах баба си да забременее на първата среща

    09:22 20.09.2026

  • 6 Цвете

    4 10 Отговор
    ЗАБАВЯНЕТО СЕ ДЪЛЖИ НА ОТГОВОРЪТ ОТ КРЕМЪЛ. 🤫

    09:23 20.09.2026

  • 7 Безсрамници

    10 11 Отговор
    На Деня на незамисимостта ще лансират своите кремълски пионки.

    09:23 20.09.2026

  • 8 Цвете

    5 8 Отговор
    ЗАБАВЯНЕТО СЕ ДЪЛЖИ НА ОТГОВОРЪТ ОТ КРЕМЪЛ. 🤫

    09:24 20.09.2026

  • 9 фен на сидеров

    5 9 Отговор
    ако цьомцо и коцето се омъжат ще гласувам за тях

    Коментиран от #12

    09:24 20.09.2026

  • 10 Макс

    11 5 Отговор
    Петър Волгин и Нешка Робева е тандема, който ще обърка сметките на нагласения мач за президентските избори.

    Коментиран от #13

    09:25 20.09.2026

  • 11 ТОЯ НА СНИМКАТА

    5 8 Отговор
    Ли ще се Кандидатира?

    Със Плюнки нема да стане

    Купейки Издънени.

    09:25 20.09.2026

  • 12 Те отдавна се женени

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "фен на сидеров":

    Просто не го афишират.

    Коментиран от #16

    09:26 20.09.2026

  • 13 ЗАКС

    5 9 Отговор

    До коментар #10 от "Макс":

    Айде да се посмеем малко.
    Нешка Мешка
    Със Някаква Волга.

    09:27 20.09.2026

  • 14 Ироничен

    3 7 Отговор
    Обречени.

    09:27 20.09.2026

  • 15 Смешници

    5 8 Отговор
    Тези шутове години наред не могат да осъзнаят, че съществуват в политиката само заради сеира на избирателите. Нямат капаците дори за колхозници, но окаяния пейзаж в останалите партии им дава измамна илюзия, че имат някаква стойност. Но са кръгла нула. Всички до един.

    09:30 20.09.2026

  • 16 ами

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Те отдавна се женени":

    благата ракия и чаршафа?

    09:32 20.09.2026

  • 17 ибора на народа

    2 8 Отговор
    Предпочитам Димов и Шивиков.

    09:40 20.09.2026

  • 18 Бутача

    2 6 Отговор
    АЙДЕЕЕ ОЩЕ ЕДИН ЧЕРВЕНСПЕРМОЯД

    09:57 20.09.2026

  • 19 Цончо ганев педала

    1 6 Отговор
    ВЪЗРАЖДАНЕ 🚾 РАДИКАЛНА СЕКТА С ИЗМАМНИКА ЛЪЖЕЦ КОСТАДИНОВ 🙉 РОМСКОТО ЧЕДО.

    10:16 20.09.2026

  • 20 България

    2 4 Отговор
    Тоя пък очилат малоумник какво го показвате... Възраждане са продажи проститутки и слуги на ГЕРБ.

    10:20 20.09.2026

  • 21 Победа

    1 2 Отговор
    Тия палячовци са аут, отдавна. Коце Брикета, слугата на Шкембе воеводата🤣

    10:20 20.09.2026

  • 22 Пловдив

    1 4 Отговор
    Цончооо Педал Никой вече не ви вярва. Цяла България Ви видя кавки Долни Продажи мекерета сте Възраждане 🚾🚾🚾 🖕

    10:24 20.09.2026

  • 23 Варна

    1 4 Отговор
    КОСТЯ КОПЕЙКИН КОПАНАРА ДА ВРЪЩА КРАДЕНИТЕ МИЛИОНИ БОКЛУКА....

    10:26 20.09.2026

  • 24 Варна

    1 4 Отговор
    КОСТЯ КОПЕЙКИН КОПАНАРА ДА ВРЪЩА КРАДЕНИТЕ МИЛИОНИ БОКЛУКА....

    10:27 20.09.2026

  • 25 604

    2 2 Отговор
    Демек след 22 ри педроханските троучетъ , че захлебват яко...пхахахахахя

    10:35 20.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове