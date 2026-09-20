„Възраждане“ обявява двойката за президент на 22 септември

„Възраждане“ ще обяви кандидатпрезидентската си двойка на 22 септември в 12:30 часа във Велико Търново, съобщи заместник-председателят на партията Цончо Ганев в предаването „Тази неделя“ по bTV. По думите му датата е избрана символично, защото съвпада с Деня на независимостта.
Ганев не посочи имената на кандидатите. Той отказа да отговори дали самият той или лидерът на партията Костадин Костадинов са сред номинираните, като обясни, че не иска да прави спекулации.
Според Ганев забавянето на решението е било свързано с разговори с партии, сдружения и организации извън парламента за възможна обща кандидатура. Той каза още, че формацията е направила социологическо проучване, за да установи кои са най-предпочитаните от нейните избиратели имена за президент и вицепрезидент, и че данните вече са обобщени.
Кампанията за президентския вот все още не е официално навлязла в решаваща фаза, но именно изборът на кандидатска двойка на „Възраждане“ е една от първите по-ясни политически заявки преди състезанието.
Източници: bTV Новините
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 най-добрите
Коментиран от #3
09:18 20.09.2026
2 Малеееее
09:19 20.09.2026
3 Със сигурност
До коментар #1 от "най-добрите":Коцето с тънките крачета и ръчички и нежният Цомчо са най подходящаи.
09:21 20.09.2026
4 Единствената алтернатива
Всичко друго- един дол дренки.
09:22 20.09.2026
5 Долен русофил
09:22 20.09.2026
6 Цвете
09:23 20.09.2026
7 Безсрамници
09:23 20.09.2026
8 Цвете
09:24 20.09.2026
9 фен на сидеров
Коментиран от #12
09:24 20.09.2026
10 Макс
Коментиран от #13
09:25 20.09.2026
11 ТОЯ НА СНИМКАТА
Със Плюнки нема да стане
Купейки Издънени.
09:25 20.09.2026
12 Те отдавна се женени
До коментар #9 от "фен на сидеров":Просто не го афишират.
Коментиран от #16
09:26 20.09.2026
13 ЗАКС
До коментар #10 от "Макс":Айде да се посмеем малко.
Нешка Мешка
Със Някаква Волга.
09:27 20.09.2026
14 Ироничен
09:27 20.09.2026
15 Смешници
09:30 20.09.2026
16 ами
До коментар #12 от "Те отдавна се женени":благата ракия и чаршафа?
09:32 20.09.2026
17 ибора на народа
09:40 20.09.2026
18 Бутача
09:57 20.09.2026
19 Цончо ганев педала
10:16 20.09.2026
20 България
10:20 20.09.2026
21 Победа
10:20 20.09.2026
22 Пловдив
10:24 20.09.2026
23 Варна
10:26 20.09.2026
24 Варна
10:27 20.09.2026
25 604
10:35 20.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.