„Възраждане“ обявява двойката за президент на 22 септември

„Възраждане“ ще обяви кандидатпрезидентската си двойка на 22 септември в 12:30 часа във Велико Търново, съобщи заместник-председателят на партията Цончо Ганев в предаването „Тази неделя“ по bTV. По думите му датата е избрана символично, защото съвпада с Деня на независимостта.

Ганев не посочи имената на кандидатите. Той отказа да отговори дали самият той или лидерът на партията Костадин Костадинов са сред номинираните, като обясни, че не иска да прави спекулации.

Според Ганев забавянето на решението е било свързано с разговори с партии, сдружения и организации извън парламента за възможна обща кандидатура. Той каза още, че формацията е направила социологическо проучване, за да установи кои са най-предпочитаните от нейните избиратели имена за президент и вицепрезидент, и че данните вече са обобщени.

Кампанията за президентския вот все още не е официално навлязла в решаваща фаза, но именно изборът на кандидатска двойка на „Възраждане“ е една от първите по-ясни политически заявки преди състезанието.

Източници: bTV Новините