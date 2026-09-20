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БАБХ засили проверките в училищните столове
  Тема: Съветите на специалиста

БАБХ засили проверките в училищните столове

20 Септември, 2026 09:12, обновена 20 Септември, 2026 09:13 441 1

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Инспекторите следят храната, условията за приготвяне и спазването на правилата за детско хранене.

БАБХ засили проверките в училищните столове - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българската агенция по безопасност на храните започна засилени проверки в училищните столове и бюфети в началото на учебната година, съобщи БНТ. Контролът обхваща какво се предлага на учениците, как се приготвя храната и при какви условия се съхранява.

По данни на БНТ инспекторите проследяват целия път на продуктите – от доставката до готовото ястие. Проверяват се технологичното оборудване, сградният фонд, етикетирането, изправността на хладилните съоръжения, както и произходът на храните и дали те идват от регламентирани доставчици и производители.

Какво следи контролът

От БАБХ посочват, че при училищните обекти се проверява и спазването на Наредба № 2 от 2021 г. за специфичните изисквания към детското хранене в детските градини и училищата. Сред ограниченията е забраната в предлаганите храни да се използват подсладители и оцветители, а соковете да бъдат сто процента натурални, а не нектари.

В материал на БНТ се посочва още, че проверките са част от традиционния контрол в началото на учебната година и ще продължат един месец. Агенцията поддържа инспекциите и през останалата част от годината.

Пловдивско училище вече е проверено

Екип на БНТ е проследил проверка в ОУ „Райна Княгиня“ в Пловдив. В училището столът се стопанисва от външен оператор, избран чрез публична процедура. Според оператора по-строгите изисквания за съдържанието на продуктите могат да повишат себестойността на храната.

От училището казват, че публикуват менюто онлайн и предварително информират родителите за концепцията за здравословно хранене. Директорът Мария Гайдарова заявява пред БНТ, че екипът следи и за обратната връзка от учениците и техните родители.

Проверките в училищните столове и бюфети идват на фона на засилен интерес към качеството на храната в учебните заведения и на правилата, които важат за детското хранене. Според БАБХ целта е да се гарантира, че предлаганите продукти отговарят на изискванията за безопасност и състав.

Източници: БНТ, Българска агенция по безопасност на храните


Пловдив / България
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