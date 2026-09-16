"Това означава, че депутатите на "Прогресивна България" не просто пазят Румен Радев, но приемат за нормално на една фирма, в случая "ЕМКО", два техни склада за 33 дни да се взривят и това да е пълна случайност. За всички е ясно, а и Германия ни каза, че това е диверсия. Това е огромна опасност за националната сигурност на страната и трябват мерки". Това заяви в кулоарите на парламента съпредседателят на "Демократична България" (ДБ) Ивайло Мирчев.
"Всички виждат какво става навсякъде в Европа, а България си е завряла главата в пясъка. За пореден път се опитваме да се снишим, вместо да се погрижим за националната сигурност", допълни депутатът.
И в двата случая вътрешният министър Иван Демерджиев, още преди да е приключило разследването на причините за взривовете, даде да се разбере, че външна намеса няма, а виновно е "неглижирането" от страна на собствениците на условията за съхранение на боеприпасите. След последния взрив от ЕМКО излязоха с информация, че според тях става въпрос за саботаж, че изгорелият склад дори не се използва и че само преди 20 дни е минала проверка на МВР, която не е установила никакви нередности или "неглижиране".
Към момента президентът и кандидат за собствен мандат - Илияна Йотова, отказва да свика Консултативен съвет за национална сигурност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 с. Крушари
Коментиран от #4
11:20 16.09.2026
2 Робот
11:22 16.09.2026
3 Последния Софиянец
11:22 16.09.2026
4 Европеец
До коментар #1 от "с. Крушари":Аз пък да кажа, че не си струва и да се унижавам да коментирам това нищожно същество мирчевото.....
11:23 16.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 За вас
11:24 16.09.2026
7 лъжливото овчарче
11:25 16.09.2026
8 Миззерен
Същите, които бяха против регистур на ппедифилире. Щяла да им се разбута детската площадка.
11:25 16.09.2026
9 Пич
Освен че онази тъпата и неадекватна Урсула не знае къде се намира!!!???
Идиотката си живее в някаква Европа, която била по силна от всякога, а ти още си си на село, нищо че си в София!!!
11:26 16.09.2026
10 ЧИСЛОТО 33 Е КУЛТОВО ЗА МАСОНИТЕ
11:28 16.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 АЛОООУУУ
11:29 16.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 мъка
11:29 16.09.2026
15 Офф,чар
11:30 16.09.2026
16 Хмм
11:31 16.09.2026
17 Ел Булгаро
11:33 16.09.2026
18 007 лиценз ту кил
11:37 16.09.2026
19 Сирене от юух
11:38 16.09.2026
20 Нискочелия
11:39 16.09.2026
21 Под достойнството ми е
11:39 16.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Боруна Лом
11:42 16.09.2026