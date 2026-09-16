"Това означава, че депутатите на "Прогресивна България" не просто пазят Румен Радев, но приемат за нормално на една фирма, в случая "ЕМКО", два техни склада за 33 дни да се взривят и това да е пълна случайност. За всички е ясно, а и Германия ни каза, че това е диверсия. Това е огромна опасност за националната сигурност на страната и трябват мерки". Това заяви в кулоарите на парламента съпредседателят на "Демократична България" (ДБ) Ивайло Мирчев.

"Всички виждат какво става навсякъде в Европа, а България си е завряла главата в пясъка. За пореден път се опитваме да се снишим, вместо да се погрижим за националната сигурност", допълни депутатът.

И в двата случая вътрешният министър Иван Демерджиев, още преди да е приключило разследването на причините за взривовете, даде да се разбере, че външна намеса няма, а виновно е "неглижирането" от страна на собствениците на условията за съхранение на боеприпасите. След последния взрив от ЕМКО излязоха с информация, че според тях става въпрос за саботаж, че изгорелият склад дори не се използва и че само преди 20 дни е минала проверка на МВР, която не е установила никакви нередности или "неглижиране".

Към момента президентът и кандидат за собствен мандат - Илияна Йотова, отказва да свика Консултативен съвет за национална сигурност.