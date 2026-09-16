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Ивайло Мирчев: Всички виждат какво става навсякъде в Европа, а България си е завряла главата в пясъка

Ивайло Мирчев: Всички виждат какво става навсякъде в Европа, а България си е завряла главата в пясъка

16 Септември, 2026 11:19 505 24

  • ивайло мирчев-
  • емко-
  • взривове-
  • диверсия

И в двата случая вътрешният министър Иван Демерджиев, още преди да е приключило разследването на причините за взривовете, даде да се разбере, че външна намеса няма

Ивайло Мирчев: Всички виждат какво става навсякъде в Европа, а България си е завряла главата в пясъка - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Това означава, че депутатите на "Прогресивна България" не просто пазят Румен Радев, но приемат за нормално на една фирма, в случая "ЕМКО", два техни склада за 33 дни да се взривят и това да е пълна случайност. За всички е ясно, а и Германия ни каза, че това е диверсия. Това е огромна опасност за националната сигурност на страната и трябват мерки". Това заяви в кулоарите на парламента съпредседателят на "Демократична България" (ДБ) Ивайло Мирчев.

"Всички виждат какво става навсякъде в Европа, а България си е завряла главата в пясъка. За пореден път се опитваме да се снишим, вместо да се погрижим за националната сигурност", допълни депутатът.

И в двата случая вътрешният министър Иван Демерджиев, още преди да е приключило разследването на причините за взривовете, даде да се разбере, че външна намеса няма, а виновно е "неглижирането" от страна на собствениците на условията за съхранение на боеприпасите. След последния взрив от ЕМКО излязоха с информация, че според тях става въпрос за саботаж, че изгорелият склад дори не се използва и че само преди 20 дни е минала проверка на МВР, която не е установила никакви нередности или "неглижиране".

Към момента президентът и кандидат за собствен мандат - Илияна Йотова, отказва да свика Консултативен съвет за национална сигурност.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 с. Крушари

    20 3 Отговор
    А па Мирчев си е заврял глават в ..за .

    Коментиран от #4

    11:20 16.09.2026

  • 2 Робот

    7 0 Отговор
    Докато дронове не започнат да раздават справедливост държавата ще върви все към дъното благодарение на политическите измамници които мразят народа си..

    11:22 16.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    19 5 Отговор
    Навсякъде в Европа хората искат мир с Русия и избират партии които го обещават.

    11:22 16.09.2026

  • 4 Европеец

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "с. Крушари":

    Аз пък да кажа, че не си струва и да се унижавам да коментирам това нищожно същество мирчевото.....

    11:23 16.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 За вас

    10 0 Отговор
    Научихме. По - добре да не бяхме. Че е преди обяд.

    11:24 16.09.2026

  • 7 лъжливото овчарче

    9 0 Отговор
    Ндаа ,така е ! Когато виждаш ,че губиш играта - започваш да крещиш /от безсилие/ с надежда ,че някой ще те чуе и ще се върже на стоновете ти /демек - ще ти помогне/ , обаче - в конкретният случай - няма как да хване дикиш. Приказката за лъжливото овчарче е абсолютно валидна и мачът вече е свирен.

    11:25 16.09.2026

  • 8 Миззерен

    11 0 Отговор
    Един от ДС наследниците, като другите пиндофили и пинндирасти, които са давали млн на убиеца.
    Същите, които бяха против регистур на ппедифилире. Щяла да им се разбута детската площадка.

    11:25 16.09.2026

  • 9 Пич

    10 0 Отговор
    И кво става по Европа бе, кретен праззз!!!
    Освен че онази тъпата и неадекватна Урсула не знае къде се намира!!!???
    Идиотката си живее в някаква Европа, която била по силна от всякога, а ти още си си на село, нищо че си в София!!!

    11:26 16.09.2026

  • 10 ЧИСЛОТО 33 Е КУЛТОВО ЗА МАСОНИТЕ

    1 1 Отговор
    СИИИИЧКИ ЛОШИ РАБОТИ В БЪЛГАРИЯ ГИ ПРАВЯТ ТЕ. ПЛЪПНАЛИ СА ДО ВЪРХА НА ПАРЛАМЕНТ И ПРЕЗИДЕНТСТВО.......

    11:28 16.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АЛОООУУУ

    9 1 Отговор
    МИРЧЕВ ЗАЩО САМО НА ЕМКО СЕ СЛУЧВА ИМА И ДРУГИ КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ОРЪЖИЕ

    11:29 16.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 мъка

    8 2 Отговор
    Триото комици Мирчо ,Гюро и Кандю всеки ден врещят по де-що има медия ,та дано някой им се върже на водевилчето им ,ама то - водевилчето страшно бездарно и пълно само с опашати лъжи и никой не се връзва. Мъка.

    11:29 16.09.2026

  • 15 Офф,чар

    9 2 Отговор
    Мирчев, оди си на село да пасеш овце и дано можеш да ги опазиш. Щото току виж я путин я някой друг враг може да открадне. Ако не са те, урсулците със сигурност.

    11:30 16.09.2026

  • 16 Хмм

    1 0 Отговор
    добре, добре

    11:31 16.09.2026

  • 17 Ел Булгаро

    6 0 Отговор
    Е кво става в Европа бе Мирчев??? Горивата у нас са все още най-евтини! Отиди зареди в Гърция, в Румъния и ще видиш разликата. В щатите дори дизела преди три години беше 3$ за барел, сега над 6-7$. Публика ли си търсиш или ей тъй да си на екран?

    11:33 16.09.2026

  • 18 007 лиценз ту кил

    5 0 Отговор
    Това, което става навсякъде в Европа е събуждането на хората и здравия разум, водещо до възход на съответните партии, заклеймени от либерастите като крайно десни. А това, че ПеПе ДеБера сите са си заврели главите в зеещите Петрохански сф инк тери си е техен проблем.

    11:37 16.09.2026

  • 19 Сирене от юух

    4 0 Отговор
    за крушарското комуне.

    11:38 16.09.2026

  • 20 Нискочелия

    5 0 Отговор
    Все по-противен ставаш.

    11:39 16.09.2026

  • 21 Под достойнството ми е

    4 0 Отговор
    Не си струва да коментираме и дума на това недоразумение. Смешник, чийто ниско чело доказва за умствените му способности, но типигьоз колкото Тиквата. Тези "политици"отблъскват хората от политиката, нямат достойнство и са много примитивни. Лицето казва всичко.

    11:39 16.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ТОЗИ АЙ......НО........ ВОЗ КОЙ ГО ИЗБРА?

    11:42 16.09.2026

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