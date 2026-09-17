Ивайло Мирчев: Не сме познавали Калушев. Нито някой от ДБ е ходил на хижа "Петрохан"

"ДАНС има много пропуски. Стратегически за националната сигурност на страната обекти са с фиктивни собственици - граждани на Шри Ланка, Белиз, Кипър и т.н. ДАНС дълги години нищо не прави по този въпрос. Тези дружества практически са собственост на Христо Ковачки - един от олигарсите и от хората на завладяната държава".
Това заяви съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Божидар Божанов на брифинг пред журналисти в Народното събрание, цитиран от news.bg.
Поради тази причина ДБ внася законопроект, с който да задължи ДАНС да обследва докрай и да установи истинските собственици на тези обекти. Не може ДАНС и обществото да не знае кой е собственик на дружества, обекти, ТЕЦ-ове, важни за националната сигурност. Очакваме да бъде подкрепено от всички, заявили, че ще се борят с олигархията, посочи Мирчев.
"Както винаги, когато става въпрос за олигарси и мутри, прокуратурата си затваря очите", каза още той.
За обвързването на партията с делото по шесторното убийство "Петрохан-Околчица" и дейността на групата на Ивайло Калушев, Мирчев уточни, че има доста опити за това "Да, България" да бъде унищожена.
"Не само не сме познавали Ивайло Калушев, нито Христо Иванов го е познавал, нито Антоанета Цонева. Нито някой от нас е ходил на хижа "Петрохан", или пък има нещо общо", категоричен е той и напомни, че именно тяхната парламентарна група е била първата, поискала да се осветли цялата информация по разследването.
Мирчев подчерта още, че никой от ДБ не се е доверявал на Ивайло Калушев. "Никой не го е познавал. Никой няма червено конче на ръката, за разлика от Банкянската лама. Да не се окаже накрая, че Бойко Борисов и Делян Пеевски - и двамата с червено конче, са се доверявали на Калушев", заяде се народният представител.
Другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов обърна внимание, че темата за шесторното убийство по делото "Петрохан-Околчица" е била политизирана и затова гражданите нямат вяра на прокуратурата.
Божанов коментира и друга тема на ДБ, като изрази надежда управляващите да чуят опозицията за компенсациите за горива. "Цената ще продължава да върви нагоре, правителството е длъжно да вземе мерки. Нашите предложения не ощетяват по никакъв начин бюджета", увери съпредседателят на ДБ.
ДБ определиха идеята за намаляване на ДДС върху горивата, предложено от "Възраждане", като "лоша".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дааа,
18:28 17.09.2026
2 Ддд
18:31 17.09.2026
3 Въпрос
Коментиран от #10
18:32 17.09.2026
4 Да бе
18:32 17.09.2026
5 КАШПИРОВ
18:33 17.09.2026
6 Съдете
18:34 17.09.2026
7 кина
18:36 17.09.2026
8 Дзак
18:37 17.09.2026
9 НАГЛЕЦ
18:38 17.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Искрен мирчак
18:41 17.09.2026
12 ТОЯ ДЕБИЛ НАЛИ Е ОТ ВАЩЕ ?
Бившият директор на Националната разузнавателна служба пред Нова телевизия по повод заплахата с изпратеното до премиера Бойко Борисов писмо с патрон:
“ Много важно е да се направи разликата между патрон и куршум. „
Коментиран от #33
18:46 17.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Кво стана
18:47 17.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Милен
18:48 17.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ?????
Нещо е станало при умнокрасивитетта щом почнаха да дават заден ход.
18:49 17.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Феномена
Коментиран от #26
18:51 17.09.2026
23 ЧОВЕК
18:52 17.09.2026
24 Зайчарник
18:52 17.09.2026
25 Мисисвирката
18:57 17.09.2026
26 Няма нужда
До коментар #22 от "Феномена":Свирчев да казва ?! То е казано и в разследването , и в експертизите за политическите му единомишленици .
18:59 17.09.2026
27 Коалиция Петрохан
19:02 17.09.2026
28 Бай Амет чобанина
19:06 17.09.2026
29 Жълт парцал
19:08 17.09.2026
30 РЕАЛИСТ
19:09 17.09.2026
31 Айдяяяяяя!!!!
19:11 17.09.2026
32 ужас
19:11 17.09.2026
33 Нито Мирчев, нито Асенчо
До коментар #12 от "ТОЯ ДЕБИЛ НАЛИ Е ОТ ВАЩЕ ?":Са ходили в казармата. А онова недоразумение Димо Гяуров от безработно адвокатче го сложиха швфна Разузнаването разбира от оръжие колкото и бракоразводния генерал бивш шеф на Контраразузнаването
Коментиран от #46
19:12 17.09.2026
34 О, Морес
19:13 17.09.2026
35 1234
19:13 17.09.2026
36 Да кажеш БанкянскАТА лама
Толкова ли е ниско Челото? Или мисирката го написала?
Коментиран от #40
19:15 17.09.2026
37 аха
19:23 17.09.2026
38 Нито някой от нас е ходил на хижа
19:26 17.09.2026
39 Да, ама не
19:29 17.09.2026
40 БанкянскАТА лама
До коментар #36 от "Да кажеш БанкянскАТА лама":В младежкият ГЕРБ що забремени ГЕЙргиев и дЖилезку ? А?
19:29 17.09.2026
41 Анонимен
19:31 17.09.2026
42 незнам
19:32 17.09.2026
43 ЗАЩО СТЕ С ГЛАДКИ РЕКТУМИ ПП-ДБ
19:33 17.09.2026
44 Ехо
19:34 17.09.2026
45 ПП ДБ
19:35 17.09.2026
46 РЕАЛИСТ
До коментар #33 от "Нито Мирчев, нито Асенчо":И Гюров се е скатал от казарма. Трябвало да служи 6 месеца, но станал нелегален имигрант в САЩ, за да не служи. И този женчо сега иска да става главнокомандващ армията.
19:36 17.09.2026
47 ДА ВИДИМ БАНКОВИТЕ ПРЕВОДИ ПОСЛЕ ЩЕ ГОВО
19:36 17.09.2026
48 Някой си от Крушево
19:37 17.09.2026
49 Зеления
Отделно в експертизата са посочени връзки на Калушев с Христо Иванов, Прокопиев, бащата на Кирил Петков, Сандов, Терзиев, Безуханова.
Медийно влияние на Калушев с приближени до ППДБ журналисти, като Ирина Недева от БНР и така нататък.
За който не е чел документите може и да повярва на Мирчев и той на това разчита, но другите не.
19:37 17.09.2026
50 ААА, НЕ ГИ ПОЗНАВАТ, ЦЪ!
19:41 17.09.2026
51 МИРЧЕВ ПРИЗНАЙ СИ
19:49 17.09.2026
52 Джони
19:50 17.09.2026