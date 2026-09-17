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Ивайло Мирчев: Не сме познавали Калушев. Нито някой от ДБ е ходил на хижа "Петрохан"

Ивайло Мирчев: Не сме познавали Калушев. Нито някой от ДБ е ходил на хижа "Петрохан"

17 Септември, 2026 18:18 1 061 52

  • ивайло мирчев-
  • ивайло калушев-
  • хижа петрохан-
  • познанство-
  • да българия

Мирчев подчерта още, че никой от ДБ не се е доверявал на Ивайло Калушев. "Никой не го е познавал. Никой няма червено конче на ръката, за разлика от Банкянската лама. Да не се окаже накрая, че Бойко Борисов и Делян Пеевски - и двамата с червено конче, са се доверявали на Калушев", заяде се народният представител.

Ивайло Мирчев: Не сме познавали Калушев. Нито някой от ДБ е ходил на хижа "Петрохан" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"ДАНС има много пропуски. Стратегически за националната сигурност на страната обекти са с фиктивни собственици - граждани на Шри Ланка, Белиз, Кипър и т.н. ДАНС дълги години нищо не прави по този въпрос. Тези дружества практически са собственост на Христо Ковачки - един от олигарсите и от хората на завладяната държава".

Това заяви съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Божидар Божанов на брифинг пред журналисти в Народното събрание, цитиран от news.bg.

Поради тази причина ДБ внася законопроект, с който да задължи ДАНС да обследва докрай и да установи истинските собственици на тези обекти. Не може ДАНС и обществото да не знае кой е собственик на дружества, обекти, ТЕЦ-ове, важни за националната сигурност. Очакваме да бъде подкрепено от всички, заявили, че ще се борят с олигархията, посочи Мирчев.

"Както винаги, когато става въпрос за олигарси и мутри, прокуратурата си затваря очите", каза още той.

За обвързването на партията с делото по шесторното убийство "Петрохан-Околчица" и дейността на групата на Ивайло Калушев, Мирчев уточни, че има доста опити за това "Да, България" да бъде унищожена.

"Не само не сме познавали Ивайло Калушев, нито Христо Иванов го е познавал, нито Антоанета Цонева. Нито някой от нас е ходил на хижа "Петрохан", или пък има нещо общо", категоричен е той и напомни, че именно тяхната парламентарна група е била първата, поискала да се осветли цялата информация по разследването.

Мирчев подчерта още, че никой от ДБ не се е доверявал на Ивайло Калушев. "Никой не го е познавал. Никой няма червено конче на ръката, за разлика от Банкянската лама. Да не се окаже накрая, че Бойко Борисов и Делян Пеевски - и двамата с червено конче, са се доверявали на Калушев", заяде се народният представител.

Другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов обърна внимание, че темата за шесторното убийство по делото "Петрохан-Околчица" е била политизирана и затова гражданите нямат вяра на прокуратурата.

Божанов коментира и друга тема на ДБ, като изрази надежда управляващите да чуят опозицията за компенсациите за горива. "Цената ще продължава да върви нагоре, правителството е длъжно да вземе мерки. Нашите предложения не ощетяват по никакъв начин бюджета", увери съпредседателят на ДБ.

ДБ определиха идеята за намаляване на ДДС върху горивата, предложено от "Възраждане", като "лоша".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дааа,

    46 7 Отговор
    ама ходите на други общи места, хайде с тези номерца. Не ти е чист косъма.

    18:28 17.09.2026

  • 2 Ддд

    41 6 Отговор
    Широко затворени очи. Когато бяхте заедно с ПП, половината са имали лични отношения с него. да не казвам за журналисти и медии които сега се тръшкат че било лъжа, доказателствата от Петрохански я случай.

    18:31 17.09.2026

  • 3 Въпрос

    25 3 Отговор
    За какво червено конче говори тоя? Нещо не разбрах.

    Коментиран от #10

    18:32 17.09.2026

  • 4 Да бе

    24 2 Отговор
    А нещо за баш шефа - иван костов?

    18:32 17.09.2026

  • 5 КАШПИРОВ

    33 6 Отговор
    Асен Асенов не е случаен човек и Калушев го е ползвал както за контакти с родители на потенциалните жертви, така и с политици и бизнесмени. Дори в четворната психологична, психиатрична, сексологична и теологична експертиза е посочено, че Асенов е един от учредителите на партия „Да, България“. Тя е регистрирана през 2016 г. с лидер Христо Иванов, а редом с Асенов са се подписали още Кирил Петков, Иво Прокопиев и много други представители на жълтопаветната общност.

    18:33 17.09.2026

  • 6 Съдете

    19 3 Отговор
    гербавото говедо!

    18:34 17.09.2026

  • 7 кина

    23 6 Отговор
    Този човек лъже..!

    18:36 17.09.2026

  • 8 Дзак

    10 5 Отговор
    Христо Ковачки не е ли специалист в производството, което управлява? Плаща ли си данъците? Ако имат съмнения, да кажат.

    18:37 17.09.2026

  • 9 НАГЛЕЦ

    27 6 Отговор
    Комуняга! Вие не познавате Делян Пеевски и Бойко Борисов въпреки, че управлявахте заедно и сътворихте безобразия! НАГЛЕЦ!

    18:38 17.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Искрен мирчак

    24 5 Отговор
    Не ти вярваме мирчак, с лами и без лами, не сте за вярване!

    18:41 17.09.2026

  • 12 ТОЯ ДЕБИЛ НАЛИ Е ОТ ВАЩЕ ?

    17 2 Отговор
    Димо Гяуров
    Бившият директор на Националната разузнавателна служба пред Нова телевизия по повод заплахата с изпратеното до премиера Бойко Борисов писмо с патрон:
    “ Много важно е да се направи разликата между патрон и куршум. „

    Коментиран от #33

    18:46 17.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кво стана

    20 2 Отговор
    Че гузен негонен бяга

    18:47 17.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Милен

    18 2 Отговор
    Абе какви са тези ,,десни" дето реват за разни компенсации? Нали според ,,десните" не трябва държавата да се меси на бизнеса?

    18:48 17.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ?????

    18 3 Отговор
    Ха ха.
    Нещо е станало при умнокрасивитетта щом почнаха да дават заден ход.

    18:49 17.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Феномена

    12 3 Отговор
    Мирчо да каже дали Калушев е педдофилл?

    Коментиран от #26

    18:51 17.09.2026

  • 23 ЧОВЕК

    17 3 Отговор
    ЛЪЖЕШ! ПРЕДИ ТОВА ТВЪРДЯХТЕ, ЧЕ СТЕ ХОДИЛИ! ТИ ПРЪВ ОТ ПП-ДБ СИ В СПИСЪКА НА ЛАМАТА, ОЩЕ ОТ 2019 ГОД.

    18:52 17.09.2026

  • 24 Зайчарник

    14 4 Отговор
    ще правим ли пак сглобка бе Мирчев?

    18:52 17.09.2026

  • 25 Мисисвирката

    12 3 Отговор
    А снимките, с този, когото не познавате, а и лично ти не познаваш?!

    18:57 17.09.2026

  • 26 Няма нужда

    10 3 Отговор

    До коментар #22 от "Феномена":

    Свирчев да казва ?! То е казано и в разследването , и в експертизите за политическите му единомишленици .

    18:59 17.09.2026

  • 27 Коалиция Петрохан

    8 4 Отговор
    Този е от нашите дебили!

    19:02 17.09.2026

  • 28 Бай Амет чобанина

    5 4 Отговор
    То май ламата ги е карал наред. Абе съдба...

    19:06 17.09.2026

  • 29 Жълт парцал

    10 4 Отговор
    Мирчев, кога ще разкаже за тролската ферма на ПП Де Би ли? Кой я финансира, как и какво цели им поставят?

    19:08 17.09.2026

  • 30 РЕАЛИСТ

    10 5 Отговор
    Росен Йорданов казва, че докато Калушев е бил в Мексико е правил списък на възможните членове на ДБ и в одобрил Ивайло Мирчев за партията. Това значи , че Калушев е съосновател на ППДБ, щом е редил списък с възможните членове.

    19:09 17.09.2026

  • 31 Айдяяяяяя!!!!

    7 1 Отговор
    Люспенето свърши като свършиха и парите Депутати за бойко усещат, че педофилк за пеевски се отичат в каналът и хванаха да се цепят от тях -> толкова предвидимо!!!

    19:11 17.09.2026

  • 32 ужас

    8 3 Отговор
    Нискочел Питекантроп, отивай в Росенец да развяваш байрака. От едно котило сте с денковци, кирчовци и кокорковци.

    19:11 17.09.2026

  • 33 Нито Мирчев, нито Асенчо

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "ТОЯ ДЕБИЛ НАЛИ Е ОТ ВАЩЕ ?":

    Са ходили в казармата. А онова недоразумение Димо Гяуров от безработно адвокатче го сложиха швфна Разузнаването разбира от оръжие колкото и бракоразводния генерал бивш шеф на Контраразузнаването

    Коментиран от #46

    19:12 17.09.2026

  • 34 О, Морес

    8 3 Отговор
    Абе,Мирчев.що се правиш на...Големият ви проблем не е Петрохан.Големият ви проблем,за който ще бъдете Жестоко наказани на 29.10.2026 се нарича "безрезервно подчинение и слугинаж от най-долнопробен вид", знаеш на кого.Прошка Няма !

    19:13 17.09.2026

  • 35 1234

    2 1 Отговор
    Кривоу стия Бойко Станкушев изрева ли по въпроса.

    19:13 17.09.2026

  • 36 Да кажеш БанкянскАТА лама

    4 2 Отговор
    е като да кажеш РимскАТА папа...
    Толкова ли е ниско Челото? Или мисирката го написала?

    Коментиран от #40

    19:15 17.09.2026

  • 37 аха

    2 3 Отговор
    Нискочел ИИ Лама джи пи ти😅

    19:23 17.09.2026

  • 38 Нито някой от нас е ходил на хижа

    5 3 Отговор
    "Петрохан".... Все тая бре. Да сте ходили. Пак сте педофили

    19:26 17.09.2026

  • 39 Да, ама не

    4 1 Отговор
    Познавал или не, името на Мирчев в листата на дебейци е било одобрено от Петроханския екстрасенс

    19:29 17.09.2026

  • 40 БанкянскАТА лама

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Да кажеш БанкянскАТА лама":

    В младежкият ГЕРБ що забремени ГЕЙргиев и дЖилезку ? А?

    19:29 17.09.2026

  • 41 Анонимен

    2 0 Отговор
    Ами що го браните?

    19:31 17.09.2026

  • 42 незнам

    3 0 Отговор
    Обикновенно някой като почне да се обяснява , не му е много чиста работата.

    19:32 17.09.2026

  • 43 ЗАЩО СТЕ С ГЛАДКИ РЕКТУМИ ПП-ДБ

    3 1 Отговор
    АБЕ ВСИЧКИ СТЕ СЕДЯЛИ В СКУТА НА КАЛУШЕВ.

    19:33 17.09.2026

  • 44 Ехо

    5 0 Отговор
    Питах се защо Мирчев вдига голяма пушилка по случая Петрохан. Калушев го е одобрил за политиката още преди създаването на да България

    19:34 17.09.2026

  • 45 ПП ДБ

    3 1 Отговор
    ПОСТОЯППНО СМЕ В ГЕЙГЕЙТ СКАНДАЛИ.

    19:35 17.09.2026

  • 46 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Нито Мирчев, нито Асенчо":

    И Гюров се е скатал от казарма. Трябвало да служи 6 месеца, но станал нелегален имигрант в САЩ, за да не служи. И този женчо сега иска да става главнокомандващ армията.

    19:36 17.09.2026

  • 47 ДА ВИДИМ БАНКОВИТЕ ПРЕВОДИ ПОСЛЕ ЩЕ ГОВО

    3 0 Отговор
    КАКТО НЕ ГО ПОЗНАВАЛИ ТАКА МУ ПРЕВЕЖДАЛИ ПАРИ?

    19:36 17.09.2026

  • 48 Някой си от Крушево

    2 1 Отговор
    Сигурно не знаеш кой е начело на комунистите в Крушрво

    19:37 17.09.2026

  • 49 Зеления

    3 1 Отговор
    Мирчев най-нагло лъже, в експертизата на прокуратурата пише, че Асен Асенов, един от учредителите на "Да, България" партията на Мирчев и Божанов е бил пръв приятел на Калушев, ходил е често в Петрохан, канил е Калушев на сбирки и тържества, на една такава Калушев се запознава с бащата на малолетното момиче и с него самото, две години преди да се случат събитията в Петрохан и Околчица и преди с това момиче да бъде блудствано от самия Калушев и от Николай Златков.
    Отделно в експертизата са посочени връзки на Калушев с Христо Иванов, Прокопиев, бащата на Кирил Петков, Сандов, Терзиев, Безуханова.
    Медийно влияние на Калушев с приближени до ППДБ журналисти, като Ирина Недева от БНР и така нататък.
    За който не е чел документите може и да повярва на Мирчев и той на това разчита, но другите не.

    19:37 17.09.2026

  • 50 ААА, НЕ ГИ ПОЗНАВАТ, ЦЪ!

    3 0 Отговор
    ВАСКО УХОТО НЯМАЛ НИЩО ОБЩО С КАЛУШЕВ САМО ВЕДНЪЖ МУ ИЗМИЛ ПРЕДНОТО СТЪКЛО НА АВТОМОБИЛА НА ЕДИН СВЕТОФАР И СОФИЙСКИЯ КМЕТ МУ ПРЕВЕЛ 250000ЛВ.

    19:41 17.09.2026

  • 51 МИРЧЕВ ПРИЗНАЙ СИ

    1 0 Отговор
    Всички знаят, че сте фенове на петроханските извратеняци. И пари им давате.

    19:49 17.09.2026

  • 52 Джони

    0 0 Отговор
    Сега да проверят дали синусите са им ,,зейнали,, и ще стане ясно познанството.

    19:50 17.09.2026

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