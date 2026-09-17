Ивайло Мирчев: Не сме познавали Калушев. Нито някой от ДБ е ходил на хижа "Петрохан"

"ДАНС има много пропуски. Стратегически за националната сигурност на страната обекти са с фиктивни собственици - граждани на Шри Ланка, Белиз, Кипър и т.н. ДАНС дълги години нищо не прави по този въпрос. Тези дружества практически са собственост на Христо Ковачки - един от олигарсите и от хората на завладяната държава".

Това заяви съпредседателят на "Да, България" и депутат от "Демократична България" Божидар Божанов на брифинг пред журналисти в Народното събрание, цитиран от news.bg.

Поради тази причина ДБ внася законопроект, с който да задължи ДАНС да обследва докрай и да установи истинските собственици на тези обекти. Не може ДАНС и обществото да не знае кой е собственик на дружества, обекти, ТЕЦ-ове, важни за националната сигурност. Очакваме да бъде подкрепено от всички, заявили, че ще се борят с олигархията, посочи Мирчев.

"Както винаги, когато става въпрос за олигарси и мутри, прокуратурата си затваря очите", каза още той.

За обвързването на партията с делото по шесторното убийство "Петрохан-Околчица" и дейността на групата на Ивайло Калушев, Мирчев уточни, че има доста опити за това "Да, България" да бъде унищожена.

"Не само не сме познавали Ивайло Калушев, нито Христо Иванов го е познавал, нито Антоанета Цонева. Нито някой от нас е ходил на хижа "Петрохан", или пък има нещо общо", категоричен е той и напомни, че именно тяхната парламентарна група е била първата, поискала да се осветли цялата информация по разследването.

Мирчев подчерта още, че никой от ДБ не се е доверявал на Ивайло Калушев. "Никой не го е познавал. Никой няма червено конче на ръката, за разлика от Банкянската лама. Да не се окаже накрая, че Бойко Борисов и Делян Пеевски - и двамата с червено конче, са се доверявали на Калушев", заяде се народният представител.

Другият съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов обърна внимание, че темата за шесторното убийство по делото "Петрохан-Околчица" е била политизирана и затова гражданите нямат вяра на прокуратурата.

Божанов коментира и друга тема на ДБ, като изрази надежда управляващите да чуят опозицията за компенсациите за горива. "Цената ще продължава да върви нагоре, правителството е длъжно да вземе мерки. Нашите предложения не ощетяват по никакъв начин бюджета", увери съпредседателят на ДБ.

ДБ определиха идеята за намаляване на ДДС върху горивата, предложено от "Възраждане", като "лоша".