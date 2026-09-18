13 кандидат-президентски двойки подадоха документи в ЦИК

До 17:00 часа в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 13 кандидат-президентски двойки за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г., съобщиха от комисията. Информацията беше разпространена и от БТА.

Подадените документи са първата ключова стъпка в процедурата по регистрация на кандидатските листи. Следва проверка дали са изпълнени всички законови изисквания, преди ЦИК да се произнесе с решения за допускане до изборите.

Какво следва в изборния процес

Според изборните правила ЦИК приема и разглежда документите на партиите, коалициите и инициативните комитети, които издигат кандидати за президент и вицепрезидент. Окончателният брой на участниците ще стане ясен след приключване на регистрацията и решенията на комисията.

До момента е ясно единствено, че в комисията са внесени документи за 13 кандидатпрезидентски двойки. Не е съобщено всички подадени документи да са вече одобрени.

Процедурата по регистрация е част от подготовката за президентските избори, насрочени за 25 октомври 2026 г. Вече регистрираните политически сили и инициативни комитети са сред основните участници в кампанията, която навлиза в решаваща фаза.

ЦИК обяви, че документите са постъпили до 17:00 часа, а БТА потвърди информацията в свое съобщение.

Източници: Централна избирателна комисия, БТА