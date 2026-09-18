Новини
България »
13 кандидат-президентски двойки подадоха документи в ЦИК
  Тема: Избори

13 кандидат-президентски двойки подадоха документи в ЦИК

18 Септември, 2026 06:14, обновена 18 Септември, 2026 06:15 530 2

  • цик-
  • кандидати-
  • избори-
  • президент-
  • двойки-
  • регистрация-
  • документи

До 17:00 часа в комисията са постъпили документи за регистрация на 13 кандидатски листи за президент и вицепрезидент.

13 кандидат-президентски двойки подадоха документи в ЦИК - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

До 17:00 часа в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 13 кандидат-президентски двойки за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г., съобщиха от комисията. Информацията беше разпространена и от БТА.

Подадените документи са първата ключова стъпка в процедурата по регистрация на кандидатските листи. Следва проверка дали са изпълнени всички законови изисквания, преди ЦИК да се произнесе с решения за допускане до изборите.

Какво следва в изборния процес

Според изборните правила ЦИК приема и разглежда документите на партиите, коалициите и инициативните комитети, които издигат кандидати за президент и вицепрезидент. Окончателният брой на участниците ще стане ясен след приключване на регистрацията и решенията на комисията.

До момента е ясно единствено, че в комисията са внесени документи за 13 кандидатпрезидентски двойки. Не е съобщено всички подадени документи да са вече одобрени.

Процедурата по регистрация е част от подготовката за президентските избори, насрочени за 25 октомври 2026 г. Вече регистрираните политически сили и инициативни комитети са сред основните участници в кампанията, която навлиза в решаваща фаза.

ЦИК обяви, че документите са постъпили до 17:00 часа, а БТА потвърди информацията в свое съобщение.

Източници: Централна избирателна комисия, БТА


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ннннннннн

    0 0 Отговор
    А на тройки ще я карат ли?!

    06:18 18.09.2026

  • 2 Да се знае !!!

    2 0 Отговор
    Мръсници и предатели не ни трябват !!!

    06:45 18.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове