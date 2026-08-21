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Близо 7000 ученици се явяват на поправителен зрелостен изпит по БЕЛ

Близо 7000 ученици се явяват на поправителен зрелостен изпит по БЕЛ

21 Август, 2026 07:48 671 20

  • бел-
  • поправителен изпит-
  • зрелостници

Зрелостниците трябва да са в училищата поне половин час преди началото на изпита

Близо 7000 ученици се явяват на поправителен зрелостен изпит по БЕЛ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В 435 училища ще се проведе държавния зрелостен изпит по Български език и литература, който е първи за сесия август-септември, съобщи Нова ТВ.

На предстоящите матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, но са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване.

Близо 7000 са подалите заявления да се явят на изпит по български език и литература. С провеждането му са ангажирани над 2 600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училищата поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8:30 часа.

Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат на 25 август.

Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Николета Лозанова

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":

    Направи курсове по забелване за ученици?

    Коментиран от #5

    07:52 21.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 КАЛАШНИЦИТЕ

    6 2 Отговор
    Цяла лято са учили по български. Ти да видиш.

    07:58 21.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 бушприт

    0 1 Отговор
    Ще се явят.

    08:13 21.08.2026

  • 11 Мими Ралева

    0 1 Отговор
    ще се проведе държавният, зрелостен изпит по български език и литература,

    08:15 21.08.2026

  • 12 В "СТРЕМЕЖА ЗА ЗНАНИЕ"

    9 0 Отговор
    ТЪ-ПИ , НО В ТИК ТОКА И ФЕЙСБУКа .....МНОГО АКТИВНИ.........!

    08:18 21.08.2026

  • 13 Не знам

    6 1 Отговор
    Дали трябва да се провежда поправителен. Изпита се изкарва и само с частта по български език, а ако за 12 години не си успял да научиш къде се слага запетая, що е то сложно изречение, какво е подлог и сказуемо, то не заслужаваш диплома за средно образование.

    Коментиран от #15

    08:28 21.08.2026

  • 14 купте си буквар мисирки

    5 0 Отговор
    целия състав заедно с пияндетата шефове е наложително да се яви на изпит по БЕЛ

    жива трагедия сте , преписвате и пак с грешки

    08:40 21.08.2026

  • 15 мириска от факти

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Не знам":

    купете си буквар господине неграмотно пишете

    08:41 21.08.2026

  • 16 ОБЕКТИВНИЯ

    4 0 Отговор
    Неграмотността в България има
    големи размери и взима много "жертви".Вдигат заплатите на учителите а нивото на образованието пада .Реформите които се правят явно не дават
    резултат .

    Коментиран от #20

    08:45 21.08.2026

  • 17 Специалист

    2 0 Отговор
    Пълна трагедия.Неграмотна нация.Вдигайте заплатите на учителите и после ходете на частни уроци.Друг е въпроса че преобладаващите ученици са индианци и никога няма да научат български

    08:50 21.08.2026

  • 18 Какъв БЕЛ Бе ?

    3 0 Отговор
    Май Депутатите !

    Държавния Апарат !

    Съдебната система !

    И Прокуратурата !

    Трабва Да минат !

    От Там !

    За да Разберат !

    Смисъла !

    И Значението !

    На Понятията !

    В Българския Език !

    Пословичен Цинизъм !

    Коментиран от #19

    08:57 21.08.2026

  • 19 БЕЛ ! Е Лопата !

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Какъв БЕЛ Бе ?":

    И Такава Трябва да се даде !

    На Всеки Един От Тях !

    За Друго !

    Не Стават !

    09:05 21.08.2026

  • 20 Полуграмотен (ЩотУ намам виШе)

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "ОБЕКТИВНИЯ":

    В делиормана не можем да говорим правилно. Да не говорим за писане... Идват ми клиенти, които не могат да кажат за какво са дошли (какво искат). ЕДНО изречение не могат да съставят!!! А вчера една феска бърка мъжки и среден род и ми вика "ИМАМ ДВЕ ВИ ! ШИ - ТИ НЯМА ДА МЕ УЧИШ"
    А такива стават дОФтури, инДЖИнери, учители, ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА...
    Абеее заби българския - трябва да учим чужди езици.

    09:22 21.08.2026

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