Близо 7000 ученици се явяват на поправителен зрелостен изпит по БЕЛ

В 435 училища ще се проведе държавния зрелостен изпит по Български език и литература, който е първи за сесия август-септември, съобщи Нова ТВ.

На предстоящите матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, но са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване.

Близо 7000 са подалите заявления да се явят на изпит по български език и литература. С провеждането му са ангажирани над 2 600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училищата поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8:30 часа.

Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат на 25 август.

Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително.