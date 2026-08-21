Близо 7000 ученици се явяват на поправителен зрелостен изпит по БЕЛ

В 435 училища ще се проведе държавния зрелостен изпит по Български език и литература, който е първи за сесия август-септември, съобщи Нова ТВ.
На предстоящите матури се явяват тези, които не са били допуснати на минали сесии, но са ги пропуснали или са получили слаба оценка при предишно явяване.
Близо 7000 са подалите заявления да се явят на изпит по български език и литература. С провеждането му са ангажирани над 2 600 квестори. Зрелостниците трябва да са в училищата поне половин час преди началото на изпита, който започва в 8:30 часа.
Вторият задължителен зрелостен изпит по профилиращ предмет и държавният изпит по професионална квалификация са на 24 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат на 25 август.
Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 4 септември включително.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Николета Лозанова
До коментар #1 от "Мими Кучева🐕":Направи курсове по забелване за ученици?
Коментиран от #5
07:52 21.08.2026
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7 КАЛАШНИЦИТЕ
07:58 21.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 бушприт
08:13 21.08.2026
11 Мими Ралева
08:15 21.08.2026
12 В "СТРЕМЕЖА ЗА ЗНАНИЕ"
08:18 21.08.2026
13 Не знам
Коментиран от #15
08:28 21.08.2026
14 купте си буквар мисирки
жива трагедия сте , преписвате и пак с грешки
08:40 21.08.2026
15 мириска от факти
До коментар #13 от "Не знам":купете си буквар господине неграмотно пишете
08:41 21.08.2026
16 ОБЕКТИВНИЯ
големи размери и взима много "жертви".Вдигат заплатите на учителите а нивото на образованието пада .Реформите които се правят явно не дават
резултат .
Коментиран от #20
08:45 21.08.2026
17 Специалист
08:50 21.08.2026
18 Какъв БЕЛ Бе ?
Държавния Апарат !
Съдебната система !
И Прокуратурата !
Трабва Да минат !
От Там !
За да Разберат !
Смисъла !
И Значението !
На Понятията !
В Българския Език !
Пословичен Цинизъм !
Коментиран от #19
08:57 21.08.2026
19 БЕЛ ! Е Лопата !
До коментар #18 от "Какъв БЕЛ Бе ?":И Такава Трябва да се даде !
На Всеки Един От Тях !
За Друго !
Не Стават !
09:05 21.08.2026
20 Полуграмотен (ЩотУ намам виШе)
До коментар #16 от "ОБЕКТИВНИЯ":В делиормана не можем да говорим правилно. Да не говорим за писане... Идват ми клиенти, които не могат да кажат за какво са дошли (какво искат). ЕДНО изречение не могат да съставят!!! А вчера една феска бърка мъжки и среден род и ми вика "ИМАМ ДВЕ ВИ ! ШИ - ТИ НЯМА ДА МЕ УЧИШ"
А такива стават дОФтури, инДЖИнери, учители, ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА...
Абеее заби българския - трябва да учим чужди езици.
09:22 21.08.2026