Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев се регистрира в ЦИК

Инициативният комитет регистрира кандидатурите ни с г-жа Илияна Йотова за президент и вицепрезидент на България, каза кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев, след като съпредседатели на Инициативния комитет (ИК), издигащ кандидатурите им за независими кандидати за президент и вицепрезидент, внесоха списъка с подписи за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК).

За изборите на 25 октомври над девет хиляди подписа внесоха съпредседателите на ИК Христо Пимпирев, Емине Гюлестан и Крум Зарков, заедно с Вълчев.

Илияна Йотова не е тук, защото в момента пътува за Ню Йорк, където ще говори пред Общото събрание на ООН – мястото, където народите по света се събират в търсене на съгласие, за да живеят в мир, каза Вълчев.

Той отправи послание към всички кандидати по повод Денят на независимостта. „Искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в Манифеста на независимостта, че българският народ и държавният му глава не могат освен да имат еднакви мисли и едно желание“, каза Вълчев.

На въпрос за приоритетите, които ще заложат в тази кампания, той допълни още три неща, посочени в манифеста – българският народ е винаги миролюбив, българският народ е част от семейството на цивилизованите народи и че българският народ копнее за културен и икономически напредък.

Кандидатът за вицепрезидент открои три принципа, които според него трябва да бъдат водещи в предстоящата кампания. Сред тях той посочи миролюбието на българския народ, принадлежността на България към семейството на цивилизованите народи и стремежа към културен и икономически напредък. „Българският народ копнее за културен и икономически напредък“, заяви Вълчев.

По думите му именно тези принципи трябва да бъдат сред основите на посланията на кандидат-президентската двойка. „Обществото има нужда от успокояване“ По-рано през деня Вълчев заяви, че българското общество има нужда от успокояване и от смислен политически дебат. Според него дебатът трябва да бъде насочен към развитие, като се стъпва върху вече постигнатото.

„Да стъпваш на предишното и да вървиш напред“, посочи той. Вълчев определи предстоящия вот като избор между съгласието и коректива, като заяви, че решението за посоката на страната принадлежи на българските граждани. Йотова не присъства на регистрацията Илияна Йотова не присъства лично при регистрацията в ЦИК, тъй като пътува за Ню Йорк за участие в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Вълчев обясни, че инициативният комитет е внесъл необходимите документи и подписите за регистрация на кандидат-президентската двойка. Изборите за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври 2026 г. Предстоящата кампания ще определи основните политически послания на участващите кандидат-президентски двойки, а избирателите ще имат възможност да направят своя избор на 25 октомври.