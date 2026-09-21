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Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев се регистрира в ЦИК

Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев се регистрира в ЦИК

21 Септември, 2026 12:03 642 53

  • кирил вълчев-
  • илияна йотова-
  • цик-
  • избори-
  • президент

За изборите на 25 октомври над девет хиляди подписа внесоха съпредседателите на ИК Христо Пимпирев, Емине Гюлестан и Крум Зарков

Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев се регистрира в ЦИК - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Инициативният комитет регистрира кандидатурите ни с г-жа Илияна Йотова за президент и вицепрезидент на България, каза кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев, след като съпредседатели на Инициативния комитет (ИК), издигащ кандидатурите им за независими кандидати за президент и вицепрезидент, внесоха списъка с подписи за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК).

За изборите на 25 октомври над девет хиляди подписа внесоха съпредседателите на ИК Христо Пимпирев, Емине Гюлестан и Крум Зарков, заедно с Вълчев.

Илияна Йотова не е тук, защото в момента пътува за Ню Йорк, където ще говори пред Общото събрание на ООН – мястото, където народите по света се събират в търсене на съгласие, за да живеят в мир, каза Вълчев.

Той отправи послание към всички кандидати по повод Денят на независимостта. „Искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в Манифеста на независимостта, че българският народ и държавният му глава не могат освен да имат еднакви мисли и едно желание“, каза Вълчев.

На въпрос за приоритетите, които ще заложат в тази кампания, той допълни още три неща, посочени в манифеста – българският народ е винаги миролюбив, българският народ е част от семейството на цивилизованите народи и че българският народ копнее за културен и икономически напредък.

Кандидатът за вицепрезидент открои три принципа, които според него трябва да бъдат водещи в предстоящата кампания. Сред тях той посочи миролюбието на българския народ, принадлежността на България към семейството на цивилизованите народи и стремежа към културен и икономически напредък. „Българският народ копнее за културен и икономически напредък“, заяви Вълчев.

По думите му именно тези принципи трябва да бъдат сред основите на посланията на кандидат-президентската двойка. „Обществото има нужда от успокояване“ По-рано през деня Вълчев заяви, че българското общество има нужда от успокояване и от смислен политически дебат. Според него дебатът трябва да бъде насочен към развитие, като се стъпва върху вече постигнатото.

„Да стъпваш на предишното и да вървиш напред“, посочи той. Вълчев определи предстоящия вот като избор между съгласието и коректива, като заяви, че решението за посоката на страната принадлежи на българските граждани. Йотова не присъства на регистрацията Илияна Йотова не присъства лично при регистрацията в ЦИК, тъй като пътува за Ню Йорк за участие в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Вълчев обясни, че инициативният комитет е внесъл необходимите документи и подписите за регистрация на кандидат-президентската двойка. Изборите за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври 2026 г. Предстоящата кампания ще определи основните политически послания на участващите кандидат-президентски двойки, а избирателите ще имат възможност да направят своя избор на 25 октомври.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 инициативен заблуждинет

    17 0 Отговор
    Ние не сме партийни,зависими и изпълняващи поръчка....

    12:08 21.09.2026

  • 2 Нежка да излиза

    7 15 Отговор
    и да ги помете всичките.
    Една достойна българка!

    Коментиран от #15, #26

    12:08 21.09.2026

  • 3 Само ги

    25 1 Отговор
    погледни , и драйфай !

    12:09 21.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Браво на ДРОГАрката

    16 0 Отговор
    Урааа

    12:10 21.09.2026

  • 6 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    Тамплиерката Йотова отлъчена от църквата никога няма да бъде начело на Православна България.

    12:11 21.09.2026

  • 7 Камион

    20 1 Отговор
    Готви се вдигане и на данък сгради. Пак гласувайте за зелените чорапи! И преди е било зле, но сега е бедствие за нормалните хора. Оставка!

    Коментиран от #23

    12:14 21.09.2026

  • 8 Наркодилър

    18 1 Отговор
    Червената буржоазия на миролюбството, но само когато е в тяхна полза, на адвокатите и олигарсите. Тишина и спокойствие за далаверите и таксите.

    12:14 21.09.2026

  • 9 Не е

    16 1 Отговор
    изненадващо като ги погледнеш само , че много български граждани напуснаха страната , устроиха си живота в чужбина , а и още напускат !

    12:14 21.09.2026

  • 10 Вълчев

    12 2 Отговор
    е един лаладжия. Просто не става за вице, както и Йотова не става за президент. Помилването било милосърдие. Обаче голямо милосърдие към наркотрафиканти и то петима. Иванчева я помилва, когато Радев абдикира, въпреки, че жената имаше онкозабояване, малко дете и възрастна майка, която го гледаше. Йотова и Вълчев трябва да загубят тези избори- много ретроградни са.

    12:25 21.09.2026

  • 11 Борисов точен вчера

    4 4 Отговор
    Не ми се иска да призная, но и тук е прав! За 25 години публична личност има страхотен нюх.
    Гл.секретар на МВР ,след това кмет на София ,3 пъти премиер Борисов няма грешна прогноза. И е абсолютно прав за това което каза днес. Високо платени емисари на ПБ на мунчо кРадев обикалят кметовете на общини от ГЕРБ с предложения да преминат към ПБ и да се отчитат на тях като на местните избори догодина ще ги издигнат от тяхната партия. Примери - кмета от ГЕРБ на В. Търново Даниел Панов който е председател на асоциацията на общините е посетен от кРадев на който подари карта на България че е властелина на държавата. Кмета на Г.Оряховица Николай Рашков който преди година премина към Пеевски и преди седмица е отстранен от ЦИК от поста за конфликт на интереси сега има предложение от кРадев да премине към тях и ще бъде издигнат отново от ПБ. Борисов заяви че изобщо да не си правят усилията ,догодина по същото време няма да ги има и ще са се разпаднали а външно контраразузнаване по това време ще издирва кРадев по света да върне откраднатите милиарди. И последно Борисов заяви че от кликата ПБ не подпомагат гражданите за горивата а в същото време правят отстъпки на хазарта където обикновения Българин влага милиарди на година.

    Коментиран от #12, #19, #29

    12:26 21.09.2026

  • 12 Абсолютно е точен

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Борисов точен вчера":

    Факт

    12:36 21.09.2026

  • 13 Чума

    7 1 Отговор
    Букурещкия комитет срещу Гюргевския! Востание ще дигат!

    12:37 21.09.2026

  • 14 ПБ - РАДЕВ - ПОБЕДА

    4 10 Отговор
    Ще гласуваме за победата
    Поклон до земи Йотова

    Коментиран от #16

    12:37 21.09.2026

  • 15 Нешка презудент

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Нежка да излиза":

    Нешка всеки българин я знае!

    12:38 21.09.2026

  • 16 Анонимен

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "ПБ - РАДЕВ - ПОБЕДА":

    Няма нужда да гласуваш Радев я назначисъс счупените диктаторски машини

    12:40 21.09.2026

  • 17 Анонимен

    5 0 Отговор
    Няма нужда да гласуваш Радев я назначисъс счупените диктаторски машини

    12:40 21.09.2026

  • 18 питам

    9 0 Отговор
    Тоя няма ли кой да го обръсне, че с тая брада изглежда многоГНУСНО!

    Коментиран от #32

    12:45 21.09.2026

  • 19 СВД

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Борисов точен вчера":

    Че Борисов не правеше ли същото с кметовете! Къде отиде Кирил Йорданов, варненския кмет от БСП? И защо си мислите, че ако Победила България се разпадне, хората ще се юрнат пак към Борисов? Управлението на Борисов опростачи нормалната политика в тази държавица! Докато не стана Асен Василев финансов министър, околните общини получаваха подпомагане най вече ако кмета е от Герб! Три поредни години, общините с герберски кметове получиха милиони, другите - нула! Яви се Асен Василев и пренебрегнатите се видяха в чудо - на всички справедливо, без делене! При бюджет по малко от половин милион, община за пръв път получава над 13 000 000 милиона, щом тиквата не раздава парите!

    12:45 21.09.2026

  • 20 Чудя се

    8 1 Отговор
    От тази канд. презид. двойка и Мерц, кой е по-хубав? Все пак 5 год. да им гледаме мазни те физиономии и слушаме тинтири минтири, трябва да сме големи мазохисти.

    12:47 21.09.2026

  • 21 Нежка ли

    7 2 Отговор
    Да сте я слушали какви глупости приказва по телевизията и как манипулира?

    12:48 21.09.2026

  • 22 Истината

    5 2 Отговор
    Йотова е БСП и комунизма, Гюров е Европа!

    Коментиран от #28

    12:51 21.09.2026

  • 23 А днес се

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Камион":

    изтропа и за огромните количества американски газ и инвестиции, които сме готови да приемем. Мунчо не знае ли, че американците не дават, а само вземат. Нинова първа се усети каква фурнафжийска лопата е.

    12:52 21.09.2026

  • 24 Парадокс БГ

    11 0 Отговор
    Кой пък е този незнаен Кирил Вълчев? Шушумига незнайна.

    12:52 21.09.2026

  • 25 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ЗАРКОВ,ЧИ И ГО ДИРИ ТАМ?

    Коментиран от #31

    12:53 21.09.2026

  • 26 Стига!

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нежка да излиза":

    И кое и е достойното? Че като вице години не помилваше Иванчева, мачка я до като и останаха 10 месеца от присъдата. Детенцето, бебче го отгледа бабата. А помилва един наркопласьор, отровил стотици деца?

    Коментиран от #35

    12:53 21.09.2026

  • 27 Ирония

    6 4 Отговор
    Гюров е Европа, Йотова е БКП и комунизЪма

    Коментиран от #42

    12:53 21.09.2026

  • 28 Идийотова

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "Истината":

    е всеядна.

    12:53 21.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Анонимен

    9 0 Отговор
    БКП истинската червена олигархия тотално завладя овладя заграби държавата ни

    12:55 21.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 И без нея

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "питам":

    ще изглежда по същия начин.

    12:56 21.09.2026

  • 33 Сериозно ли бре?!

    7 0 Отговор
    Някакви си учили за журналистчета в нископрестижни български университети, които не влизат в Топ 1600 в Световната ранглиста ще ми стават президенти? Много сме пропаднали! Някаква рошла с избухнала перука и минало в БСП и някакъв незнаен подгласник?!

    12:57 21.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Така е! Прав си!

    7 0 Отговор

    До коментар #26 от "Стига!":

    И не 1, а 5-ма нарко-пласьори помилва тази с рунтавата кушма на главата, с минало на дърта комунистка.

    Коментиран от #50

    12:58 21.09.2026

  • 36 Успех

    1 7 Отговор
    На добър час г-жо Илияна Йотова !

    12:58 21.09.2026

  • 37 Мазни плужеци

    4 0 Отговор
    След тях текат мазни лиги...плужеци, а си мислят че са интересни.

    13:00 21.09.2026

  • 38 Възмутен

    6 1 Отговор
    Йотова НЕ СТАВА ЗА ПРЕЗИДЕНТ!
    Тя се промъкна до президентсщата институция покрай Радев. А после стана президент по стечение на обстоятелствата!
    Българсщият народ НЕ я е избирал Тя да е Президент!!

    Коментиран от #41, #44

    13:00 21.09.2026

  • 39 Познайте колко гласа

    4 1 Отговор
    ще изгуби Йотова само заради присъствието на дьонмето Зарков... След като занули БСП, сега сега с само покани сред печелившите. И не забравяйте - заради предложението на Президента Радев за референдум за еврото , отклонено от друга оперетъчнс фигура от БСП, този напусна театрално Президентството в знак на несъгласие с това предложение.Помислете дали въвеждането на еврото ви направи по- богати...

    13:01 21.09.2026

  • 40 Петрова

    4 1 Отговор
    Всичките ни видни комунисти станаха вкупом вярващи и тамплиери,но Комунизмът е неизлечима болест и нищо не може да го замени -до гроб?!

    13:03 21.09.2026

  • 41 Мнение

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "Възмутен":

    А Румен Радев се докопа до президентството чрез измама, като използва протестната вълна и авторитета на силни личности като Кирил Петков и Асен Василев, а после когато те не му играеха по свирката, ги оплю.

    13:03 21.09.2026

  • 42 Да, с плевнята

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ирония":

    са спални по паркингите. Това му е европейското.

    13:03 21.09.2026

  • 43 Вън!

    6 0 Отговор
    Не искам България да се връща назад в.миналото с Йотова! Не искам БКП, БСП и комунисти да ни управляват! Вън комунистите от властта!

    Коментиран от #46

    13:05 21.09.2026

  • 44 Не по стечение

    0 2 Отговор

    До коментар #38 от "Възмутен":

    На обстоятелствата, а по Конституция. Впрочем нали не сте забравили как На.Борисов заявяваш "Нека Радев направи партия, да излезе на избори, тогава ще видим..
    " Е, излезе на избори, видяхме...и ГЕРБ дори НЕ Е втори ,а е с тенденция към зануляваме...

    13:06 21.09.2026

  • 45 А стига бре!

    5 1 Отговор
    Йотова - журналистка, Килилчо - журналистче ... ще ми ставали Президенти?! Айде малко по-сериозно!
    Андрей Гюров е завършил икономика в Truman State University в Мисури, САЩ и е защитил Докторска степен по Икономика във Виенския университет!!!

    Коментиран от #49

    13:07 21.09.2026

  • 46 Искаш - не искаш -

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Вън!":

    няма значение...

    13:07 21.09.2026

  • 47 УжасТ

    4 0 Отговор
    Това само в съветска koчина може да стане - kaвaлgжийkaта на дъртите съветски дрОгаре да стане Президент !???!?!?!??!?!

    13:09 21.09.2026

  • 48 Ирония

    3 0 Отговор
    Напред дърти КОМУНИСТИ! Това са Вашите хора! Но не и нашите!

    13:10 21.09.2026

  • 49 А бе той

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "А стига бре!":

    и Кирчо беше завършил на престижно място.

    Впрочем - настоящият варненски кмет е завършил в САЩ, ама Варна тъне в боклуци...

    Коментиран от #52

    13:11 21.09.2026

  • 50 Прав си

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Така е! Прав си!":

    Да!
    А по какъв женски похват допълзя да тук...
    Жалкото е, че много хора гласуват , избирайки външната обвивка на червива ябълка.

    13:13 21.09.2026

  • 51 Ирония

    4 0 Отговор
    Йотова прилича на Цецка Цачева, пълна пародия!!!!

    13:16 21.09.2026

  • 52 Дрънкаш глупости!

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "А бе той":

    Договорът е наследен от некадърниците ГЕРБ, а новата поръчка е била обжалвана. Кметът на Варна няма вина. Нещата не стават с вълшебната пръчица. Има си процедури, които не зависят от него!

    Коментиран от #53

    13:19 21.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

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