Инициативният комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев се регистрира в ЦИК

Инициативният комитет регистрира кандидатурите ни с г-жа Илияна Йотова за президент и вицепрезидент на България, каза кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев, след като съпредседатели на Инициативния комитет (ИК), издигащ кандидатурите им за независими кандидати за президент и вицепрезидент, внесоха списъка с подписи за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК).
За изборите на 25 октомври над девет хиляди подписа внесоха съпредседателите на ИК Христо Пимпирев, Емине Гюлестан и Крум Зарков, заедно с Вълчев.
Илияна Йотова не е тук, защото в момента пътува за Ню Йорк, където ще говори пред Общото събрание на ООН – мястото, където народите по света се събират в търсене на съгласие, за да живеят в мир, каза Вълчев.
Той отправи послание към всички кандидати по повод Денят на независимостта. „Искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в Манифеста на независимостта, че българският народ и държавният му глава не могат освен да имат еднакви мисли и едно желание“, каза Вълчев.
На въпрос за приоритетите, които ще заложат в тази кампания, той допълни още три неща, посочени в манифеста – българският народ е винаги миролюбив, българският народ е част от семейството на цивилизованите народи и че българският народ копнее за културен и икономически напредък.
Кандидатът за вицепрезидент открои три принципа, които според него трябва да бъдат водещи в предстоящата кампания. Сред тях той посочи миролюбието на българския народ, принадлежността на България към семейството на цивилизованите народи и стремежа към културен и икономически напредък. „Българският народ копнее за културен и икономически напредък“, заяви Вълчев.
По думите му именно тези принципи трябва да бъдат сред основите на посланията на кандидат-президентската двойка. „Обществото има нужда от успокояване“ По-рано през деня Вълчев заяви, че българското общество има нужда от успокояване и от смислен политически дебат. Според него дебатът трябва да бъде насочен към развитие, като се стъпва върху вече постигнатото.
„Да стъпваш на предишното и да вървиш напред“, посочи той. Вълчев определи предстоящия вот като избор между съгласието и коректива, като заяви, че решението за посоката на страната принадлежи на българските граждани. Йотова не присъства на регистрацията Илияна Йотова не присъства лично при регистрацията в ЦИК, тъй като пътува за Ню Йорк за участие в 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.
Вълчев обясни, че инициативният комитет е внесъл необходимите документи и подписите за регистрация на кандидат-президентската двойка. Изборите за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври 2026 г. Предстоящата кампания ще определи основните политически послания на участващите кандидат-президентски двойки, а избирателите ще имат възможност да направят своя избор на 25 октомври.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 инициативен заблуждинет
12:08 21.09.2026
2 Нежка да излиза
Една достойна българка!
Коментиран от #15, #26
12:08 21.09.2026
3 Само ги
12:09 21.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Браво на ДРОГАрката
12:10 21.09.2026
6 Последния Софиянец
12:11 21.09.2026
7 Камион
Коментиран от #23
12:14 21.09.2026
8 Наркодилър
12:14 21.09.2026
9 Не е
12:14 21.09.2026
10 Вълчев
12:25 21.09.2026
11 Борисов точен вчера
Гл.секретар на МВР ,след това кмет на София ,3 пъти премиер Борисов няма грешна прогноза. И е абсолютно прав за това което каза днес. Високо платени емисари на ПБ на мунчо кРадев обикалят кметовете на общини от ГЕРБ с предложения да преминат към ПБ и да се отчитат на тях като на местните избори догодина ще ги издигнат от тяхната партия. Примери - кмета от ГЕРБ на В. Търново Даниел Панов който е председател на асоциацията на общините е посетен от кРадев на който подари карта на България че е властелина на държавата. Кмета на Г.Оряховица Николай Рашков който преди година премина към Пеевски и преди седмица е отстранен от ЦИК от поста за конфликт на интереси сега има предложение от кРадев да премине към тях и ще бъде издигнат отново от ПБ. Борисов заяви че изобщо да не си правят усилията ,догодина по същото време няма да ги има и ще са се разпаднали а външно контраразузнаване по това време ще издирва кРадев по света да върне откраднатите милиарди. И последно Борисов заяви че от кликата ПБ не подпомагат гражданите за горивата а в същото време правят отстъпки на хазарта където обикновения Българин влага милиарди на година.
Коментиран от #12, #19, #29
12:26 21.09.2026
12 Абсолютно е точен
До коментар #11 от "Борисов точен вчера":Факт
12:36 21.09.2026
13 Чума
12:37 21.09.2026
14 ПБ - РАДЕВ - ПОБЕДА
Поклон до земи Йотова
Коментиран от #16
12:37 21.09.2026
15 Нешка презудент
До коментар #2 от "Нежка да излиза":Нешка всеки българин я знае!
12:38 21.09.2026
16 Анонимен
До коментар #14 от "ПБ - РАДЕВ - ПОБЕДА":Няма нужда да гласуваш Радев я назначисъс счупените диктаторски машини
12:40 21.09.2026
17 Анонимен
12:40 21.09.2026
18 питам
Коментиран от #32
12:45 21.09.2026
19 СВД
До коментар #11 от "Борисов точен вчера":Че Борисов не правеше ли същото с кметовете! Къде отиде Кирил Йорданов, варненския кмет от БСП? И защо си мислите, че ако Победила България се разпадне, хората ще се юрнат пак към Борисов? Управлението на Борисов опростачи нормалната политика в тази държавица! Докато не стана Асен Василев финансов министър, околните общини получаваха подпомагане най вече ако кмета е от Герб! Три поредни години, общините с герберски кметове получиха милиони, другите - нула! Яви се Асен Василев и пренебрегнатите се видяха в чудо - на всички справедливо, без делене! При бюджет по малко от половин милион, община за пръв път получава над 13 000 000 милиона, щом тиквата не раздава парите!
12:45 21.09.2026
20 Чудя се
12:47 21.09.2026
21 Нежка ли
12:48 21.09.2026
22 Истината
Коментиран от #28
12:51 21.09.2026
23 А днес се
До коментар #7 от "Камион":изтропа и за огромните количества американски газ и инвестиции, които сме готови да приемем. Мунчо не знае ли, че американците не дават, а само вземат. Нинова първа се усети каква фурнафжийска лопата е.
12:52 21.09.2026
24 Парадокс БГ
12:52 21.09.2026
25 Боруна Лом
Коментиран от #31
12:53 21.09.2026
26 Стига!
До коментар #2 от "Нежка да излиза":И кое и е достойното? Че като вице години не помилваше Иванчева, мачка я до като и останаха 10 месеца от присъдата. Детенцето, бебче го отгледа бабата. А помилва един наркопласьор, отровил стотици деца?
Коментиран от #35
12:53 21.09.2026
27 Ирония
Коментиран от #42
12:53 21.09.2026
28 Идийотова
До коментар #22 от "Истината":е всеядна.
12:53 21.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Анонимен
12:55 21.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 И без нея
До коментар #18 от "питам":ще изглежда по същия начин.
12:56 21.09.2026
33 Сериозно ли бре?!
12:57 21.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Така е! Прав си!
До коментар #26 от "Стига!":И не 1, а 5-ма нарко-пласьори помилва тази с рунтавата кушма на главата, с минало на дърта комунистка.
Коментиран от #50
12:58 21.09.2026
36 Успех
12:58 21.09.2026
37 Мазни плужеци
13:00 21.09.2026
38 Възмутен
Тя се промъкна до президентсщата институция покрай Радев. А после стана президент по стечение на обстоятелствата!
Българсщият народ НЕ я е избирал Тя да е Президент!!
Коментиран от #41, #44
13:00 21.09.2026
39 Познайте колко гласа
13:01 21.09.2026
40 Петрова
13:03 21.09.2026
41 Мнение
До коментар #38 от "Възмутен":А Румен Радев се докопа до президентството чрез измама, като използва протестната вълна и авторитета на силни личности като Кирил Петков и Асен Василев, а после когато те не му играеха по свирката, ги оплю.
13:03 21.09.2026
42 Да, с плевнята
До коментар #27 от "Ирония":са спални по паркингите. Това му е европейското.
13:03 21.09.2026
43 Вън!
Коментиран от #46
13:05 21.09.2026
44 Не по стечение
До коментар #38 от "Възмутен":На обстоятелствата, а по Конституция. Впрочем нали не сте забравили как На.Борисов заявяваш "Нека Радев направи партия, да излезе на избори, тогава ще видим..
" Е, излезе на избори, видяхме...и ГЕРБ дори НЕ Е втори ,а е с тенденция към зануляваме...
13:06 21.09.2026
45 А стига бре!
Андрей Гюров е завършил икономика в Truman State University в Мисури, САЩ и е защитил Докторска степен по Икономика във Виенския университет!!!
Коментиран от #49
13:07 21.09.2026
46 Искаш - не искаш -
До коментар #43 от "Вън!":няма значение...
13:07 21.09.2026
47 УжасТ
13:09 21.09.2026
48 Ирония
13:10 21.09.2026
49 А бе той
До коментар #45 от "А стига бре!":и Кирчо беше завършил на престижно място.
Впрочем - настоящият варненски кмет е завършил в САЩ, ама Варна тъне в боклуци...
Коментиран от #52
13:11 21.09.2026
50 Прав си
До коментар #35 от "Така е! Прав си!":Да!
А по какъв женски похват допълзя да тук...
Жалкото е, че много хора гласуват , избирайки външната обвивка на червива ябълка.
13:13 21.09.2026
51 Ирония
13:16 21.09.2026
52 Дрънкаш глупости!
До коментар #49 от "А бе той":Договорът е наследен от некадърниците ГЕРБ, а новата поръчка е била обжалвана. Кметът на Варна няма вина. Нещата не стават с вълшебната пръчица. Има си процедури, които не зависят от него!
Коментиран от #53
13:19 21.09.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.