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Почина съпругата на Васил Михайлов

Почина съпругата на Васил Михайлов

22 Септември, 2026 12:48 1 802 12

  • почина-
  • съпруга-
  • васил михайлов-
  • журналистка-
  • авторка-
  • гергана михайлова

Освен с журналистическата си работа, тя остави следа и с емблематичните си биографични книги за големи имена от българската култура

Почина съпругата на Васил Михайлов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Напусна ни изтъкнатата журналистка и авторка Гергана Михайлова. Макар да бе спътница в живота на един от най-обичаните български актьори – Васил Михайлов, тя винаги предпочиташе да стои далеч от медийното внимание и да бъде позната най-вече чрез своята работа и творчество.

Гергана Михайлова е възпитаник по българска филология на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Творческият ѝ път в журналистиката продължава над 28 години – първоначално в Българското национално радио (редакция „Литература и изкуство"), а по-късно като един от най-изтъкнатите автори и редактори в култовото списание „Жената днес".

Освен с журналистическата си работа, тя остави следа и с емблематичните си биографични книги за големи имена от българската култура. Сред тях са биографиите на Тодор Колев („Варненското софиянче от Шумен") и на Емил Димитров („Емил"), издадени от изд. „Слънце", както и книгата, посветена на примабалерината Красимира Колдамова, издадена от Българската академия на науките, пише "24 часа".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 24 Отговор
    Дано да се оправи жената. 😪

    Коментиран от #6, #11

    12:52 22.09.2026

  • 2 глоги

    6 4 Отговор
    Гергана Михайлова е била възпитанниЧКА/Студентка по специалност "Българска филология" на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

    12:54 22.09.2026

  • 3 Щукар

    23 1 Отговор
    Лека й пръст на жената!

    12:55 22.09.2026

  • 4 оня с коня

    3 4 Отговор
    обадете се на козлодуйския да я оплаче професионално!

    13:01 22.09.2026

  • 5 лют пипер

    12 1 Отговор
    а по-късно като една от най-изтъкнатите авторки и редакторки в култовото списание „Жената днес".

    13:01 22.09.2026

  • 6 Kaлпазанин

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Тя се е разправила ,ама ти нямаш оправяне с остеопорозата в тиквата и с инсулта в краката

    13:07 22.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Фани

    0 3 Отговор
    За люлинското гето не приписаха, но това написаха. За подигравка на феновете си четящи класика очевидно.

    13:27 22.09.2026

  • 9 Гергана Кофарджиева

    6 0 Отговор
    Отиде при синчето си на небесата. Бог да я прости.

    13:51 22.09.2026

  • 10 СПРАВЕДЛИВ

    3 0 Отговор
    Бог да я прости!🕯️
    Светла й памет!🌷🌹
    Пред смъртта всички са равни.

    14:09 22.09.2026

  • 11 Атие

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Бамай ката

    14:18 22.09.2026

  • 12 Непозната

    1 0 Отговор
    Васил Михайлов преди няколко години загуби сина си, сега и съпругата! Бог да му дава кураж!

    14:27 22.09.2026

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