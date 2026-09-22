Почина съпругата на Васил Михайлов

Напусна ни изтъкнатата журналистка и авторка Гергана Михайлова. Макар да бе спътница в живота на един от най-обичаните български актьори – Васил Михайлов, тя винаги предпочиташе да стои далеч от медийното внимание и да бъде позната най-вече чрез своята работа и творчество.
Гергана Михайлова е възпитаник по българска филология на Софийския университет „Св. Климент Охридски".
Творческият ѝ път в журналистиката продължава над 28 години – първоначално в Българското национално радио (редакция „Литература и изкуство"), а по-късно като един от най-изтъкнатите автори и редактори в култовото списание „Жената днес".
Освен с журналистическата си работа, тя остави следа и с емблематичните си биографични книги за големи имена от българската култура. Сред тях са биографиите на Тодор Колев („Варненското софиянче от Шумен") и на Емил Димитров („Емил"), издадени от изд. „Слънце", както и книгата, посветена на примабалерината Красимира Колдамова, издадена от Българската академия на науките, пише "24 часа".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #6, #11
12:52 22.09.2026
2 глоги
12:54 22.09.2026
3 Щукар
12:55 22.09.2026
4 оня с коня
13:01 22.09.2026
5 лют пипер
13:01 22.09.2026
6 Kaлпазанин
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Тя се е разправила ,ама ти нямаш оправяне с остеопорозата в тиквата и с инсулта в краката
13:07 22.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Фани
13:27 22.09.2026
9 Гергана Кофарджиева
13:51 22.09.2026
10 СПРАВЕДЛИВ
Светла й памет!🌷🌹
Пред смъртта всички са равни.
14:09 22.09.2026
11 Атие
До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Бамай ката
14:18 22.09.2026
12 Непозната
14:27 22.09.2026