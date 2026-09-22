Почина съпругата на Васил Михайлов

Напусна ни изтъкнатата журналистка и авторка Гергана Михайлова. Макар да бе спътница в живота на един от най-обичаните български актьори – Васил Михайлов, тя винаги предпочиташе да стои далеч от медийното внимание и да бъде позната най-вече чрез своята работа и творчество.

Гергана Михайлова е възпитаник по българска филология на Софийския университет „Св. Климент Охридски".

Творческият ѝ път в журналистиката продължава над 28 години – първоначално в Българското национално радио (редакция „Литература и изкуство"), а по-късно като един от най-изтъкнатите автори и редактори в култовото списание „Жената днес".

Освен с журналистическата си работа, тя остави следа и с емблематичните си биографични книги за големи имена от българската култура. Сред тях са биографиите на Тодор Колев („Варненското софиянче от Шумен") и на Емил Димитров („Емил"), издадени от изд. „Слънце", както и книгата, посветена на примабалерината Красимира Колдамова, издадена от Българската академия на науките, пише "24 часа".