Важните новини във ФАКТИ на 21.09.2026 г.

Дизелът удари 2 евро

Цената на дизела достигна рекордните 2 евро за литър на отделни бензиностанции в страната, съобщават от „Свободна точка“. Заради драстичния скок в понеделник новият председател на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова разпореди масови проверки за икономическата обоснованост на поскъпването.

Цветлин Йовчев: В момента сме под доста засилена руска пропаганда

В момента сме в изключително усложнена обстановка. Има няколко аспекта, в които се пораждат сериозни заплахи - и в геополитически, и в технологичен, и в социално-обществен аспект. Предизвикателствата пред службите са в много насоки. Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ бившият вицепремиер, бивш министър на вътрешните работи и бивш председател на ДАНС Цветлин Йовчев, цитиран от novini.bg.

Директорът на "Сиела Норма": Това, което много ни притеснява, са сроковете за ремонтите на машините за изборите

Избори на хоризонта - 25 октомври наближава, а часовникът тиктака. Машините трябва да преминат профилактика.

Светослав Бенчев: „Лукойл” има гарантиран нефт и ще има до края на месец ноември

Няма намаление на потреблението на горивата. Хората продължават да се движат с автомобилите си, въпреки поскъпването. Това каза председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в „Интервюто в Новините на NOVA”.

„България продължава да бъде с по-ниски цени спрямо ЕС. Средната цена на бензина е 2,12 евро. При дизела нещата са подобни. Винаги е било така у нас, когато има кризи”, допълни той.

„Хората в рафинерията успяха да се справят и работят цените да бъдат такива, каквито са в момента. Надявам се скоро да се премахне забраната за износ на нефтопродукти, защото това ограничава капацитета ѝ. Няма никакъв смисъл от тази забрана в момента”, каза той.

Андрей Гюров: Независимостта не се подарява. Тя започва от свободния човек. И трябва да се отстоява всеки ден

Независимостта не се подарява. Тя не е само дата в календара. Тя трябва да се отстоява всеки ден с решенията, които взимаме с битките, които водим, с представите ни за бъдещето. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров от Велико Търново, където взе участие в събитие, посветено на Независимостта на България, информират от news.bg.

Деян Николов след среща с жители на „Люлин 4“: Общината и полицията трябва да се намесят незабавно около центъра „Св. Димитър“

Деян Николов след среща с жители на „Люлин 4“: Общината и полицията трябва да се намесят незабавно около центъра „Св. Димитър“

Мая Манолова: Проверяваме необосновано увеличение на цените на основните горива на колонка

Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на КЗП - и в София, и извън столицата.

Кметът на Варна обяви частично бедствено положение заради свлачището в кв. "Аспарухово"

Частично бедствено положение обявиха за ограничена територия в района на свлачището във варненския квартал "Аспарухово", съобщават от БНР.

Ивайло Калфин: Президентската кампания да се съсредоточи върху начина, по който живеят българите

Президентската кампания да се съсредоточи върху начина, по който живеят българите и по въпросите, които вълнуват хората, защото през последните години влизаме от криза в криза и това е перманентно състояние. Това каза в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS бившият вицепремиер и социален министър Ивайло Калфин. Според него е много важно за страната хората да получат увереност, че могат да се справят с проблемите.

Диян Стаматов и Юлиян Петров: Един учебник по предмет за всички ученици няма да реши проблемите в образованието

Един учебник по един предмет за всички ученици и омбудсмани в училищата. Оценка за дисциплина и скала на наказанията – това са част от идеите на просветното министерство.

Никола Минчев: Обща кандидатура за президент с ГЕРБ би отблъснала избирателите

Битката за президент между Андрей Гюров и Илияна Йотова е и за външнополитическата посока на България. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ евродепутатът Никола Минчев.

Димитър Илиев: Мантинелите по пътищата у нас са като декор за филм

„Състоянието на българските пътища продължава да е сериозен проблем, а за да има реална промяна, трябва да има отговорност за нарушенията и проблемите при изграждането на инфраструктурата". Това заяви автомобилният състезател и бивш министър на спорта Димитър Илиев в ефира на „Пресечна точка“.

Здравният министър: Средствата по Плана за възстановяване и устойчивост няма да бъдат загубени

„За четири месеца Министерството на здравеопазването е извършило дейности, които с години не са били реализирани". Това заяви здравният министър Катя Ивкова. По думите ѝ близо 190 млн. евро са разплатени по шестте инвестиции, които ведомството изпълнява по Плана за възстановяване и устойчивост.

Ученици биха, скубаха и драха контрольорка в рейса

От днес физическа охрана поема сигурността в електробусите от междуградския транспорт на Казанлък. До драстичната мярка се стигна след пореден случай на агресия от страна на ученици. Децата са обиждали и блъскали контрольора и шофьора на рейса, разказват от транспортното дружество. Стигнало се е до спиране на превозното средство и намеса на граждани, предаде Нова ТВ.

Найденов: Една държава не може да просперира без независима правосъдна система

Една държава не може да просперира без правосъдна система, която да функционира по независим начин и в която върховенството на правото да не е изведено като основна цел, затова нашите приоритети са гарантирането на независимо и достъпно правосъдие. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов по време на среща с бизнеса, организирана от Американската търговска камара в България, в която участваха министър-председателят Румен Радев и членове на правителството.

Александър Пулев: България се превърна в лидер по загуба на конкурентоспособност

„За нас е важно да задълбочаваме доверието и диалога с американския бизнес и да създаваме условия компаниите да разширяват присъствието си у нас". Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на организираната от Американската търговска камара в България бизнес закуска с министър-председателя и представители на правителството.

Бойко Атанасов с кандидатура за ВСС

Бойко Атанасов – следовател в Следствения отдел на Софийската градска прокуратура, е предложил кандидатурата си за изборен член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на следователите.

БАБХ върна над два тона кисело мляко обратно на Северна Македония

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) задържаха над два тона кисело мляко с произход Република Северна Македония при проверка на ГКПП „Гюешево“, извършена по официален контрол.

Водач на АТВ загина при катастрофа в Сливница

Водач на АТВ загина при катастрофа в Сливница, съобщиха от полицията.

80% заетост в Слънчев бряг и през септември

Българското Черноморие продължава да привлича туристи и след пика на летния сезон.

Рекорд: Разходите за пенсии към август надхвърлят €8,8 млрд.

Повече от 8 милиарда и 800 милиона евро са разходите за пенсии към август, съобщи Националният осигурителен институт за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване.

Омбудсманът предлага промени за по-голяма защита на потребителите на ВиК услуги

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков становище за промени в Наредба № 4 от 2004 г., с които да бъде засилена защитата на потребителите на ВиК услуги.

Красимир Каракачанов: Европа се готви за война с Русия

Бившият министър на отбраната и лидер на ВМРО Красимир Каракачанов призова държавата да поеме инициативата за производство на антидрон системи у нас, по време на свое телевизионно участие пред Българската национална телевизия. Според него страната ни има нужния капацитет, а решението на Съвета по сигурността за ускорено придобиване на подобни технологии е дори закъсняло.

Пиян шофьор на камион събори ограда в Бургас

Задържаха 51-годишен шофьор на камион, след като катастрофира с 2,38 промила алкохол в Бургас, съобщиха от полицията.

Оставено без надзор 3-годишно дете си игра със запалка и подпали къща в Плевенско, бебе пострада

Голям пожар с пострадали избухна в Плевенско, съобщиха от полицията.