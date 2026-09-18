Слави Трифонов: Днес прокуратурата повдигна обвинение срещу Борислав Сандов, а на Кирил Петков му се размина

Днес прокуратурата повдигна обвинение срещу Борислав Сандов заради това, че в качеството му на министър е извършил длъжностно престъпление, като е предоставил контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа „Петрохан“. В свое оправдание по-късно днес Борислав Сандов заяви, че не е извършил престъпление, защото НПО-то „Национална агенция за контрол на защитените територии“ на Калушев не е взимало пари от бюджета, тоест от държавата. Ще ви припомня на вас, а и на Сандов най-вече, че НПО-то не е взимало пари от държавата, защото аз свалих правителството на Кирил Петков от власт и нито Сандов, нито останалите можеха да налеят държавни пари в сектата на Калушев. Но независимо от това Сандов да не се прави на луд, защото самият акт, с който е предоставил права на НПО, е нарушение на закона и искрено се надявам такъв като Сандов да си понесе последствията от своето престъпление.

На Кирил Петков му се размина за двойното гражданство. За Лена Бориславова, заради фалшифицирането на документи, съдът каза, че прокуратурата не може да докаже, че тя ги е фалшифицирала, въпреки че фалшификатът е направен с нейния електронен подпис. Тоест и на двамата им се размина, въпреки че бяха нарушили закона.

Дано сега на Сандов да не му се размине. Да не говорим, че не трябва да се разминава и на Терзиев заради това, че е финансирал сектата, на Саша Безуханова също и на всички, които са имали наглостта да подкрепят, защитават и финансират това чудовищно формирование, тази педофилска секта, която ние сега наричаме „случаят Петрохан“.

Аз изнесох тази информация за Сандов още на 13 февруари. Осем месеца по-късно прокуратурата се задейства, но нищо - по-добре късно, отколкото никога. Сега очаквам в неделя Лора Крумова да покани Сандов, двамата да се прегърнат, да кажат, че прокуратурата е корумпирана, Лора да заплаче за Сандов, който е чист като сълза от сърна, а мъртвите от Петрохан и Околчица са убити от политическата мафия, дърводелската мафия или от извънземните и че действията на прокуратурата сега не са в защита на закона, а са „долна атака срещу демокрацията“.

Използвам случая да се обърна към служителите в община Берковица. На прохода Петрохан, на отбивката за хижата, има незаконна плоча в памет на педофилията. Въпреки че, тежи 600 килограма, вие сте длъжни да спазите закона и да я премахнете. Ако не го направите, това означава, че вие не подкрепяте закона, а подкрепяте престъпленията и ще ме принудите да взема един чук, да отида и да разбия шибаната плоча!