Слави Трифонов: Днес прокуратурата повдигна обвинение срещу Борислав Сандов, а на Кирил Петков му се размина

Днес прокуратурата повдигна обвинение срещу Борислав Сандов заради това, че в качеството му на министър е извършил длъжностно престъпление, като е предоставил контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа „Петрохан“. В свое оправдание по-късно днес Борислав Сандов заяви, че не е извършил престъпление, защото НПО-то „Национална агенция за контрол на защитените територии“ на Калушев не е взимало пари от бюджета, тоест от държавата. Ще ви припомня на вас, а и на Сандов най-вече, че НПО-то не е взимало пари от държавата, защото аз свалих правителството на Кирил Петков от власт и нито Сандов, нито останалите можеха да налеят държавни пари в сектата на Калушев. Но независимо от това Сандов да не се прави на луд, защото самият акт, с който е предоставил права на НПО, е нарушение на закона и искрено се надявам такъв като Сандов да си понесе последствията от своето престъпление.
На Кирил Петков му се размина за двойното гражданство. За Лена Бориславова, заради фалшифицирането на документи, съдът каза, че прокуратурата не може да докаже, че тя ги е фалшифицирала, въпреки че фалшификатът е направен с нейния електронен подпис. Тоест и на двамата им се размина, въпреки че бяха нарушили закона.
Дано сега на Сандов да не му се размине. Да не говорим, че не трябва да се разминава и на Терзиев заради това, че е финансирал сектата, на Саша Безуханова също и на всички, които са имали наглостта да подкрепят, защитават и финансират това чудовищно формирование, тази педофилска секта, която ние сега наричаме „случаят Петрохан“.
Аз изнесох тази информация за Сандов още на 13 февруари. Осем месеца по-късно прокуратурата се задейства, но нищо - по-добре късно, отколкото никога. Сега очаквам в неделя Лора Крумова да покани Сандов, двамата да се прегърнат, да кажат, че прокуратурата е корумпирана, Лора да заплаче за Сандов, който е чист като сълза от сърна, а мъртвите от Петрохан и Околчица са убити от политическата мафия, дърводелската мафия или от извънземните и че действията на прокуратурата сега не са в защита на закона, а са „долна атака срещу демокрацията“.
Използвам случая да се обърна към служителите в община Берковица. На прохода Петрохан, на отбивката за хижата, има незаконна плоча в памет на педофилията. Въпреки че, тежи 600 килограма, вие сте длъжни да спазите закона и да я премахнете. Ако не го направите, това означава, че вие не подкрепяте закона, а подкрепяте престъпленията и ще ме принудите да взема един чук, да отида и да разбия шибаната плоча!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 виктория
18:19 18.09.2026
2 !!!?
18:21 18.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гост
Коментиран от #43
18:22 18.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Слвчо
Коментиран от #32
18:22 18.09.2026
7 Дела бухалки
18:22 18.09.2026
8 Овчар
18:23 18.09.2026
9 голям смях
18:23 18.09.2026
10 Цвете
Коментиран от #18, #34
18:24 18.09.2026
11 избирател
18:24 18.09.2026
12 оня с коня
18:24 18.09.2026
13 Браво
18:24 18.09.2026
14 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП
Зулуса и маймyнарника на Тошко ceмето изпраха бойко и делян и спомогнаха на румен кРадев да вземе властта .
18:25 18.09.2026
15 Балабан
18:25 18.09.2026
16 Цвете
18:25 18.09.2026
17 Територията
18:25 18.09.2026
18 различно мнение
До коментар #10 от "Цвете":Добре че Слави има куража и свали самозабравилия се Кирил Петков и компания Сандов.
Коментиран от #24, #27
18:26 18.09.2026
19 Здравей Слави
Коментиран от #39
18:27 18.09.2026
20 Гъмзата
18:27 18.09.2026
21 този
18:27 18.09.2026
22 Б.си бokлyka !
Освен това, Слави ли е спонсор на къщата на ужасите ? Защото и такива "слухове" се носят.
18:28 18.09.2026
23 Промяната
18:28 18.09.2026
24 По заповед
До коментар #18 от "различно мнение":на пасьола!
18:28 18.09.2026
25 Да се слави
18:29 18.09.2026
26 ББПП
18:29 18.09.2026
27 СВО 1 667 дни РЕЗИЛ
До коментар #18 от "различно мнение":19 Септември, 2024 17:27
Слави Трифонов: Ние свалихме правителството на Кирил Петков заради Македония
"...
Понеже, може да не съм разбран, ще го кажа още веднъж: НИЕ СВАЛИХМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КИРИЛ ПЕТКОВ ЗАРАДИ МАКЕДОНИЯ!
..."
Да... За едни е по-важна Русия, за други Македония.
Правят неща вредни за България, но не били българофоби.
18:31 18.09.2026
28 Zyлус слаФчо - цървулчо
МакедониоооООО
18:31 18.09.2026
29 Шорт
18:33 18.09.2026
30 Оффф ,
18:33 18.09.2026
31 НАЛОЖИТЕЛНО Е!
18:33 18.09.2026
32 Майка
До коментар #6 от "Слвчо":Това не е престъпление. Просто толкова си може
18:33 18.09.2026
33 Има Такъв Нещастник
18:33 18.09.2026
34 Всъщност,
До коментар #10 от "Цвете":ИТН заслужават признателност дори и само за това, че "свалиха" от власт шарлатаните...
18:36 18.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 гОШО
18:39 18.09.2026
37 шалепин
18:40 18.09.2026
38 Троян
18:46 18.09.2026
39 На вниманието
До коментар #19 от "Здравей Слави":на педроханските тролове - две народни поговорки:
"По-добре в устатата на хората, отколкото в краката."
"Никой не хвърля камъни по дърво, което на ражда."
18:51 18.09.2026
40 цсполо
18:52 18.09.2026
41 Ай мля
18:53 18.09.2026
42 входен
18:57 18.09.2026
43 6666666666666
До коментар #4 от "Гост":Явно завиждаш за булките А
19:14 18.09.2026
44 факт
19:15 18.09.2026
45 София
19:27 18.09.2026