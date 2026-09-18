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Слави Трифонов: Днес прокуратурата повдигна обвинение срещу Борислав Сандов, а на Кирил Петков му се размина

Слави Трифонов: Днес прокуратурата повдигна обвинение срещу Борислав Сандов, а на Кирил Петков му се размина

18 Септември, 2026 18:16 1 112 45

  • слави трифонов-
  • борислав сандов-
  • прокуратура-
  • обвинения-
  • педофил-
  • педофилия-
  • ивайло калушев

За Лена Бориславова, заради фалшифицирането на документи, съдът каза, че прокуратурата не може да докаже, че тя ги е фалшифицирала, въпреки че фалшификатът е направен с нейния електронен подпис

Слави Трифонов: Днес прокуратурата повдигна обвинение срещу Борислав Сандов, а на Кирил Петков му се размина - 1
Снимка: БГНЕС
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Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Днес прокуратурата повдигна обвинение срещу Борислав Сандов заради това, че в качеството му на министър е извършил длъжностно престъпление, като е предоставил контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа „Петрохан“. В свое оправдание по-късно днес Борислав Сандов заяви, че не е извършил престъпление, защото НПО-то „Национална агенция за контрол на защитените територии“ на Калушев не е взимало пари от бюджета, тоест от държавата. Ще ви припомня на вас, а и на Сандов най-вече, че НПО-то не е взимало пари от държавата, защото аз свалих правителството на Кирил Петков от власт и нито Сандов, нито останалите можеха да налеят държавни пари в сектата на Калушев. Но независимо от това Сандов да не се прави на луд, защото самият акт, с който е предоставил права на НПО, е нарушение на закона и искрено се надявам такъв като Сандов да си понесе последствията от своето престъпление.

На Кирил Петков му се размина за двойното гражданство. За Лена Бориславова, заради фалшифицирането на документи, съдът каза, че прокуратурата не може да докаже, че тя ги е фалшифицирала, въпреки че фалшификатът е направен с нейния електронен подпис. Тоест и на двамата им се размина, въпреки че бяха нарушили закона.

Дано сега на Сандов да не му се размине. Да не говорим, че не трябва да се разминава и на Терзиев заради това, че е финансирал сектата, на Саша Безуханова също и на всички, които са имали наглостта да подкрепят, защитават и финансират това чудовищно формирование, тази педофилска секта, която ние сега наричаме „случаят Петрохан“.

Аз изнесох тази информация за Сандов още на 13 февруари. Осем месеца по-късно прокуратурата се задейства, но нищо - по-добре късно, отколкото никога. Сега очаквам в неделя Лора Крумова да покани Сандов, двамата да се прегърнат, да кажат, че прокуратурата е корумпирана, Лора да заплаче за Сандов, който е чист като сълза от сърна, а мъртвите от Петрохан и Околчица са убити от политическата мафия, дърводелската мафия или от извънземните и че действията на прокуратурата сега не са в защита на закона, а са „долна атака срещу демокрацията“.

Използвам случая да се обърна към служителите в община Берковица. На прохода Петрохан, на отбивката за хижата, има незаконна плоча в памет на педофилията. Въпреки че, тежи 600 килограма, вие сте длъжни да спазите закона и да я премахнете. Ако не го направите, това означава, че вие не подкрепяте закона, а подкрепяте престъпленията и ще ме принудите да взема един чук, да отида и да разбия шибаната плоча!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 виктория

    39 5 Отговор
    а на теб, кога!!!!

    18:19 18.09.2026

  • 2 !!!?

    18 11 Отговор
    Не обвинение, а Рекет...това е боковата държава на Мистър Кеш !!!?

    18:21 18.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    11 21 Отговор
    Киро е зает сега. По парапетите е счужди булки

    Коментиран от #43

    18:22 18.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Слвчо

    38 3 Отговор
    и ти си за кауша,как излъга два пъти народа!

    Коментиран от #32

    18:22 18.09.2026

  • 7 Дела бухалки

    10 0 Отговор
    Абе сега чакаме Росен Димов да осъди прокуратурата за водата в Перник дето го влачеха по съдилищата

    18:22 18.09.2026

  • 8 Овчар

    26 5 Отговор
    Мърша от всякъде..!

    18:23 18.09.2026

  • 9 голям смях

    11 17 Отговор
    киро ва излъга че има и диплома от хардвард ама се оказа че няма такава диплома

    18:23 18.09.2026

  • 10 Цвете

    28 5 Отговор
    ДОЧАКАХ ДА ЧУЯ ОТ ТВОИТЕ УСТА ,КАКВО ДЕЯНИЕ СИ ИЗВЪРШИЛ ПРИ СВАЛЯНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КИРИЛ ПЕТКОВ. ЗАТОВА ТИ ДЕЙСТВИЕ ЩЕ СИ ПЛАЩАШ ЦЯЛ ЖИВОТ. А КОЛКО МНОГО ТИ ПОВЯРВАХА.НЕ СЕ ЛИ СРАМУВАШ И ДА ПРОДЪЛЖАВАШ ДА ДУДНЕШ ЗАД ЗАВЕСАТА ТИ? ТАКИВА ГИ СЪДЯТ И ПО НА ВИСОКО.🤦‍♂️🙈🤦‍♂️🙊🤦‍♂️🙉🤔

    Коментиран от #18, #34

    18:24 18.09.2026

  • 11 избирател

    12 9 Отговор
    Точен е в припомняне на събитията, както и на свалянето на кирчовото правителство.

    18:24 18.09.2026

  • 12 оня с коня

    11 2 Отговор
    време е да изгърми АЕЦ а и да ви затриеБОКЛУЦИ

    18:24 18.09.2026

  • 13 Браво

    8 21 Отговор
    На Слави за позицията !

    18:24 18.09.2026

  • 14 ИмаТакъвНарод За ВъзражданеНаБКП

    27 5 Отговор
    Зулус слаФчо свали единственото правителство до ден днешен, в което Тиквата и CBинчо нямаха власт. Свали ги заради Таки и 1 млрд. причини, които му бяха отказани.
    Зулуса и маймyнарника на Тошко ceмето изпраха бойко и делян и спомогнаха на румен кРадев да вземе властта .

    18:25 18.09.2026

  • 15 Балабан

    17 0 Отговор
    и Тошко,где?

    18:25 18.09.2026

  • 16 Цвете

    11 2 Отговор
    ДОЧАКАХ ДА ЧУЯ ОТ ТВОИТЕ УСТА ,КАКВО ДЕЯНИЕ СИ ИЗВЪРШИЛ ПРИ СВАЛЯНЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КИРИЛ ПЕТКОВ. ЗАТОВА ТИ ДЕЙСТВИЕ ЩЕ СИ ПЛАЩАШ ЦЯЛ ЖИВОТ. А КОЛКО МНОГО ТИ ПОВЯРВАХА.НЕ СЕ ЛИ СРАМУВАШ И ДА ПРОДЪЛЖАВАШ ДА ДУДНЕШ ЗАД ЗАВЕСАТА ТИ? ТАКИВА ГИ СЪДЯТ И ПО НА ВИСОКО.🤦‍♂️🙈🤦‍♂️🙊🤦‍♂️🙉🤔

    18:25 18.09.2026

  • 17 Територията

    5 11 Отговор
    Славчо е прав. Но, трябва да има затвор за такива.

    18:25 18.09.2026

  • 18 различно мнение

    9 19 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    Добре че Слави има куража и свали самозабравилия се Кирил Петков и компания Сандов.

    Коментиран от #24, #27

    18:26 18.09.2026

  • 19 Здравей Слави

    11 3 Отговор
    А защо забравяш томата. Този който стои в сянката и дърпа конците на всички. Един беше Белев. Хайде кажи нещо и за него. Той беше в основата на спирачката на всички инфраструктурни обекти от национално значение. Защо мълчиш бе Слави.....

    Коментиран от #39

    18:27 18.09.2026

  • 20 Гъмзата

    18 3 Отговор
    Какъвто музикант,такъв и политик!

    18:27 18.09.2026

  • 21 този

    18 4 Отговор
    фейсбук герой е жалка имитация на човек.Няма даже топки(а стафидки) за директен дебат, или поне да излезе на слънце.

    18:27 18.09.2026

  • 22 Б.си бokлyka !

    19 4 Отговор
    Кога ще се задейства Прокуратурата по самопризнанията на барабаниста Венко, че в Шоуто на Слави е подстрекавана pdfилията ? Има ги записани самопризнанията му, всичко е ясно.
    Освен това, Слави ли е спонсор на къщата на ужасите ? Защото и такива "слухове" се носят.

    18:28 18.09.2026

  • 23 Промяната

    15 2 Отговор
    Днес си спомних за Пеевски и за Трифонов. Също и че бяха ортаци.

    18:28 18.09.2026

  • 24 По заповед

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "различно мнение":

    на пасьола!

    18:28 18.09.2026

  • 25 Да се слави

    0 4 Отговор
    името му!Амин!

    18:29 18.09.2026

  • 26 ББПП

    14 3 Отговор
    Дивана свали Киро по поръчка на Шиши

    18:29 18.09.2026

  • 27 СВО 1 667 дни РЕЗИЛ

    12 2 Отговор

    До коментар #18 от "различно мнение":

    19 Септември, 2024 17:27
    Слави Трифонов: Ние свалихме правителството на Кирил Петков заради Македония
    "...
    Понеже, може да не съм разбран, ще го кажа още веднъж: НИЕ СВАЛИХМЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КИРИЛ ПЕТКОВ ЗАРАДИ МАКЕДОНИЯ!
    ..."

    Да... За едни е по-важна Русия, за други Македония.
    Правят неща вредни за България, но не били българофоби.

    18:31 18.09.2026

  • 28 Zyлус слаФчо - цървулчо

    11 2 Отговор
    Остаря ката разпран калош ...
    МакедониоооООО

    18:31 18.09.2026

  • 29 Шорт

    5 8 Отговор
    Слави пак не е разбрал! Киро про100то изпра някой герберасти!

    18:33 18.09.2026

  • 30 Оффф ,

    13 2 Отговор
    и тоя злобен комплексар и страхливец , пак реши да изсъска и пръсне отрова ! Жалък !

    18:33 18.09.2026

  • 31 НАЛОЖИТЕЛНО Е!

    15 2 Отговор
    Наркоманът слави е крайно непочтителен и извратен. Да му се провери сфинктера и гърлото! На Тошко Йорданов също!

    18:33 18.09.2026

  • 32 Майка

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Слвчо":

    Това не е престъпление. Просто толкова си може

    18:33 18.09.2026

  • 33 Има Такъв Нещастник

    13 3 Отговор
    Дайте актуална снимка да видим спаружената му физиономия. Има ли телевизия още?

    18:33 18.09.2026

  • 34 Всъщност,

    2 9 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    ИТН заслужават признателност дори и само за това, че "свалиха" от власт шарлатаните...

    18:36 18.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 гОШО

    7 1 Отговор
    И тоа опиква колената

    18:39 18.09.2026

  • 37 шалепин

    6 3 Отговор
    Комунистите яко ни въртят. Всички партии са техни, медиите, държавата. Облъчват ни както си поискат. Кирил Петков също е комунист, но са му дали роля на лош герой. Сещам се как Путин се поклони дълбоко пред починалия Горбачов, който също играеше лош герой. Искат да изплатят Запада и са накрая на финалната фаза, която започна след смъртта на Сталин...

    18:40 18.09.2026

  • 38 Троян

    3 1 Отговор
    Аз ще клеча на дувара, и ще лъскам пушка стара. Еми не може и да клечи вече простака.

    18:46 18.09.2026

  • 39 На вниманието

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Здравей Слави":

    на педроханските тролове - две народни поговорки:

    "По-добре в устатата на хората, отколкото в краката."
    "Никой не хвърля камъни по дърво, което на ражда."

    18:51 18.09.2026

  • 40 цсполо

    2 3 Отговор
    Зулус негодник, ПП и ДБ педофили се оказа че са им редили листите от Лама педофил, и е вкарал в парламента сектантска групичка педофили, ама и ИТН за лъжите които направихте също трябваше вече да са ви прибрали по затворите. И ти със зулус некадърниците заедно с лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя си деляхте комисиона от парите на българите, та всички трябва да ви прибират да чукате камъни. Слава на Господ Иисус Христос вече зулус групичката е изритана. Сега трябва да отговаряте за лъжите си.

    18:52 18.09.2026

  • 41 Ай мля

    1 0 Отговор
    Всичките юпита, дотласкани от разни комундели, са изпечени европейски айдуци. Един няма само на салата да я кара. Ще те глътнат с все обмундировката и даже няма да оригнат. В главите им само схеми и далавери. На техен фон, самият Славчо изглежда като атонски монах в средата на поста.

    18:53 18.09.2026

  • 42 входен

    4 0 Отговор
    Един път като се заразиш с вируса на герберастията и цял живот си го носиш. Нещо като СПИН ама по-гадно.

    18:57 18.09.2026

  • 43 6666666666666

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Явно завиждаш за булките А

    19:14 18.09.2026

  • 44 факт

    0 0 Отговор
    киро е тръмпист

    19:15 18.09.2026

  • 45 София

    1 0 Отговор
    Дано и на тебе ти повдигне!!!

    19:27 18.09.2026

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