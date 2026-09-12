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Пожарът край Гурково: Огнената стихия изпепели имоти

Пожарът край Гурково: Огнената стихия изпепели имоти

12 Септември, 2026 03:59, обновена 12 Септември, 2026 04:02 366 1

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Обявено е частично бедствено положение в село Димовци, мобилизирани са десетки огнеборци, военни хеликоптери и тежка техника

Пожарът край Гурково: Огнената стихия изпепели имоти - 1
Снимка: Община Гурково
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията с мащабния пожар в община Гурково остава критична и в ранните часове на 12 септември 2026 г. Огънят, който избухна по обяд на предходния ден, обхвана огромна територия и доведе до активиране на системата за ранно предупреждение BG-Alert. Заради бързото разпространение на пламъците местните власти официално обявиха частично бедствено положение за село Димовци. Към момента стихията е изпепелила няколко необитаеми постройки, вили и дворове в покрайнините на населеното място, преди да се изтегли дълбоко в горския масив.

Според първоначалните оценки на Областната управа в Стара Загора, огнената стихия е унищожила близо 300 декара смесена и иглолистна гора, а гъстият черен дим се усети дори на десетки километри разстояние в района на Велико Търново. Своевременната реакция на полицията е предотвратила сериозни инциденти – служителите на реда са евакуирали превантивно възрастни хора и деца от застрашените имоти, като към момента няма данни за пострадали граждани.

В гасенето се включиха два военни хеликоптера "Кугър" (AS 532 AL Cougar) от авиобаза Крумово, които извършваха интензивни полети, зареждайки вода от близкия язовир „Жребчево“. На терен през цялата нощ останаха десетки пожарникари, служители на Държавното горско стопанство и множество местни доброволци. За ограничаване на фронта беше привлечена и тежка верижна техника от „Мини Марица-изток“ и ТЕЦ „Марица-изток 2“ за прокопаване на просеки. В ранните зори се очаква допълнително включване на сухопътни военнослужещи и допълнителни екипи от съседни области. Кметът на Гурково Кънчо Папазов отправи спешен призив към собствениците на имоти в Димовци да осигурят достъп до дворовете си за улесняване на огнеборците.


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