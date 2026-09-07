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Артисти на протест пред Киноцентъра „Бояна“

Артисти на протест пред Киноцентъра „Бояна“

7 Септември, 2026 08:55, обновена 7 Септември, 2026 08:58 740 8

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Кинодейци и независими творци настояват за държавна защита под мотото „Киноцентърът не е терен“

Артисти на протест пред Киноцентъра „Бояна“ - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представители на българската киноиндустрия и независимия културен сектор излизат на протест пред Киноцентъра „Бояна“ днес, 7 септември, от 11:00 часа. Недоволството е провокирано от сериозни опасения за бъдещето на най-голямата филмова база у нас след изтичането на ключов законов срок.

На 17 ноември тази година официално приключва 20-годишното ограничение по приватизационния договор от 2006 г., което забраняваше промяна на предмета на дейност и разпродажба на земята и сградния фонд на територията на комплекса. Творческата общност алармира, че апетитните терени в елитния софийски квартал могат да се превърнат в жертва на спекулации с недвижими имоти и застрояване с жилищни комплекси, съобщава БГНЕС. Организаторите от Алианса на независимите продуценти и сдружение „Независим културен сектор“ настояват за пълен и независим одит на приватизационния договор за целия му период.

От своя страна, ръководството на „Ню Бояна филм студиос“ категорично отхвърли твърденията за предстояща ликвидация или разпродажба на активи. Финансовият директор на студиото Калина Котас заяви в ефира на БНР, че в момента се водят разговори единствено за преструктуриране на капитала. Настоящият оперативен директор Ярив Лернер има намерение да придобие дяловете на останалите съдружници и да продължи да развива филмовата дейност, като в момента дори се изграждат нови декори за предстоящ проект на Netflix.

Министърът на културата Евтим Милошев също коментира казуса пред БНТ и БТА, като подчерта, че според Агенцията за публичните предприятия и контрол няма регистрирани нарушения по договора за приватизация. Милошев изрази увереност, че филмовата дейност в Бояна няма да спре, но загатна, че зад част от общественото напрежение е възможно да стоят скрити търговски интереси.

След днешния протест пред Киноцентъра, недоволните кинодейци планират да дадат официална пресконференция на 8 септември в Националния пресклуб на БТА, където ще представят конкретните си искания към държавните институции.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Чичо Ави ще строи МОЛ на нейно място. Понеже вече руснаците се сърдят като произвежда антируски филми.

    09:00 07.09.2026

  • 2 в това ръководство няма нито един

    6 0 Отговор
    българин какво да се очаква

    09:10 07.09.2026

  • 3 Овчар

    4 1 Отговор
    Артисти продаващи илюзия на глупаците..! ПИЯНИЦИ..!

    09:14 07.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 име

    8 0 Отговор
    Нали идкахте демокрация, бе! Пак ли държавата да ви дава пари и да ви хрантути! Аре, на пазарен принцип вземете да си намерите работа, като другите. Като не ставате за артисти, сменяйте професията, като са ни отредили за бананова държава и няма кой да налива пари в култура и образование, да сте мисли за кой сте гласували.

    09:24 07.09.2026

  • 6 Бако

    4 0 Отговор
    Тъкмо се чудех само аз ли не виждам нито едно българско име сред управата на уж българския филмов център.

    09:26 07.09.2026

  • 7 604

    1 1 Отговор
    Закривай ...койт е къдърен че пробие.

    09:33 07.09.2026

  • 8 Георги

    0 0 Отговор
    ако бизнесът е печеливш едва ли ще продават, ако обаче е на загуба - никой не може да го задължи да продължат да работят!

    09:55 07.09.2026

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