ЕРП Север преустанови електрозахранването към пет постройки в местност „Баба Алино“

В изпълнение на Заповед на кмета на Община Варна днес ЕРП Север предприе действия за преустановяване на електрозахранването към пет постройки в местност „Баба Алино“. Това са сградите, за които при извършената по-рано този месец проверка беше установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване (СТИ), а получават електрозахранване след СТИ, намиращо се в съседство. Партидата е регистрирана на името на „Форест клуб Варна“ ООД.

Действията са предприети в изпълнение на издадената заповед и са насочени единствено към обектите, обхванати от нея. Електрозахранването на основния обект на клиента „Форест Клуб Варна“ ООД, нито на други обекти извън обхвата на заповедта, не е прекъснато. Петте постройки са били захранвани чрез електрическа мрежа, изградена след средството за търговско измерване на клиента.

Като оператор на електроразпределителната мрежа дружеството изпълнява задълженията си в рамките на предоставените му от закона правомощия и предприема необходимите действия при наличие на съответните основания и актове от компетентните органи.

По случая още в началото на миналата седмица ЕРП Север издаде задължителни предписания до клиента за преустановяване на електрозахранването към посочените постройки. Предписанията не бяха изпълнени, а подадените впоследствие от клиента възражения и жалби не променят задължението на дружеството да изпълнява действията, за които е налице приложимо основание, освен ако компетентен орган не постанови друго.