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ЕРП Север преустанови електрозахранването към пет постройки в местност „Баба Алино“

ЕРП Север преустанови електрозахранването към пет постройки в местност „Баба Алино“

27 Август, 2026 16:56 1 242 13

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Електрозахранването на основния обект на клиента „Форест Клуб Варна“ ООД, нито на други обекти извън обхвата на заповедта, не е прекъснато

ЕРП Север преустанови електрозахранването към пет постройки в местност „Баба Алино“ - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В изпълнение на Заповед на кмета на Община Варна днес ЕРП Север предприе действия за преустановяване на електрозахранването към пет постройки в местност „Баба Алино“. Това са сградите, за които при извършената по-рано този месец проверка беше установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване (СТИ), а получават електрозахранване след СТИ, намиращо се в съседство. Партидата е регистрирана на името на „Форест клуб Варна“ ООД.

Действията са предприети в изпълнение на издадената заповед и са насочени единствено към обектите, обхванати от нея. Електрозахранването на основния обект на клиента „Форест Клуб Варна“ ООД, нито на други обекти извън обхвата на заповедта, не е прекъснато. Петте постройки са били захранвани чрез електрическа мрежа, изградена след средството за търговско измерване на клиента.

Като оператор на електроразпределителната мрежа дружеството изпълнява задълженията си в рамките на предоставените му от закона правомощия и предприема необходимите действия при наличие на съответните основания и актове от компетентните органи.

По случая още в началото на миналата седмица ЕРП Север издаде задължителни предписания до клиента за преустановяване на електрозахранването към посочените постройки. Предписанията не бяха изпълнени, а подадените впоследствие от клиента възражения и жалби не променят задължението на дружеството да изпълнява действията, за които е налице приложимо основание, освен ако компетентен орган не постанови друго.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    29 4 Отговор
    Изтриване на всички постройки

    17:00 27.08.2026

  • 2 Енергетикът

    25 4 Отговор
    Чудесна новина,сега и Фадромите да идват

    17:00 27.08.2026

  • 3 Пет

    11 9 Отговор
    барски за инструменти !

    17:03 27.08.2026

  • 4 Заглуштели

    10 10 Отговор
    Край,изкорениха престъпността.

    17:04 27.08.2026

  • 5 Бабината ви варненска

    27 15 Отговор
    Всичко там вече трябваше да е съборено, а невзоров и всичките му български съучастници арестувани.

    17:07 27.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Рефер

    15 1 Отговор
    Похвално! Остават още 99...
    А събарянето кога....?!

    17:24 27.08.2026

  • 8 обезщетението

    5 8 Отговор
    ще се изплаща в Страсбург.

    17:24 27.08.2026

  • 9 Българин 🇧🇬

    7 8 Отговор
    Днес съобщиха , че цигани са осъдили България , че незаконното им селище било разрушено . Сигурен съм , че адвокатите на ромите да били българи . Колкото до украинското село - все пак са бели хора , 8 постройките красиви - нека стои !!

    Коментиран от #11

    17:27 27.08.2026

  • 10 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    5 2 Отговор
    Най-важно е,че зеления чорап откри страшен заглушител! Олигархията е на колене!

    17:31 27.08.2026

  • 11 Хи хи

    6 6 Отговор

    До коментар #9 от "Българин 🇧🇬":

    Циганите като са осъдили България, обезщетението ще бъде за 2 кашона, каквото е премахнато. Да се събаря баба Алино, а урките в него да заминават на фронта да ни бранят от Путин !!

    Коментиран от #12

    17:34 27.08.2026

  • 12 Българин 🇧🇬

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хи хи":

    Доколкото знам в голямата си част са от българското малцинство в Украйна , а 25 % са и български граждани . В правото имаше нещо ... като да купиш кола без да знаеш , че е крадена . "Трета" някаква си "страна" .

    17:40 27.08.2026

  • 13 С И С

    2 0 Отговор
    СМЕШНИЦИ!!! Ще им направите Ту-Ту със спиране на тока.Най - много да Ви осъдят.ИДИОТИТЕ на Румбата пак станаха за смях.Честито на ИДИОТИТЕ гласували за тях.

    18:34 27.08.2026

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