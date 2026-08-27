ЕРП Север преустанови електрозахранването към пет постройки в местност „Баба Алино“

В изпълнение на Заповед на кмета на Община Варна днес ЕРП Север предприе действия за преустановяване на електрозахранването към пет постройки в местност „Баба Алино“. Това са сградите, за които при извършената по-рано този месец проверка беше установено, че нямат самостоятелни партиди и средства за търговско измерване (СТИ), а получават електрозахранване след СТИ, намиращо се в съседство. Партидата е регистрирана на името на „Форест клуб Варна“ ООД.
Действията са предприети в изпълнение на издадената заповед и са насочени единствено към обектите, обхванати от нея. Електрозахранването на основния обект на клиента „Форест Клуб Варна“ ООД, нито на други обекти извън обхвата на заповедта, не е прекъснато. Петте постройки са били захранвани чрез електрическа мрежа, изградена след средството за търговско измерване на клиента.
Като оператор на електроразпределителната мрежа дружеството изпълнява задълженията си в рамките на предоставените му от закона правомощия и предприема необходимите действия при наличие на съответните основания и актове от компетентните органи.
По случая още в началото на миналата седмица ЕРП Север издаде задължителни предписания до клиента за преустановяване на електрозахранването към посочените постройки. Предписанията не бяха изпълнени, а подадените впоследствие от клиента възражения и жалби не променят задължението на дружеството да изпълнява действията, за които е налице приложимо основание, освен ако компетентен орган не постанови друго.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Красимир Петров
17:00 27.08.2026
2 Енергетикът
17:00 27.08.2026
3 Пет
17:03 27.08.2026
4 Заглуштели
17:04 27.08.2026
5 Бабината ви варненска
17:07 27.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Рефер
А събарянето кога....?!
17:24 27.08.2026
8 обезщетението
17:24 27.08.2026
9 Българин 🇧🇬
Коментиран от #11
17:27 27.08.2026
10 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
17:31 27.08.2026
11 Хи хи
До коментар #9 от "Българин 🇧🇬":Циганите като са осъдили България, обезщетението ще бъде за 2 кашона, каквото е премахнато. Да се събаря баба Алино, а урките в него да заминават на фронта да ни бранят от Путин !!
Коментиран от #12
17:34 27.08.2026
12 Българин 🇧🇬
До коментар #11 от "Хи хи":Доколкото знам в голямата си част са от българското малцинство в Украйна , а 25 % са и български граждани . В правото имаше нещо ... като да купиш кола без да знаеш , че е крадена . "Трета" някаква си "страна" .
17:40 27.08.2026
13 С И С
18:34 27.08.2026