Новини
България »
София »
Георги Хорозов, ЦИК: Машината няма да реши проблема с компетентостта на изборната администрация

Георги Хорозов, ЦИК: Машината няма да реши проблема с компетентостта на изборната администрация

25 Септември, 2026 21:47 267 8

  • георги хорозов-
  • цик-
  • избори-
  • президент

Машината няма да реши проблема с компетентостта или некомпетентността на изборната администрация. Това заяви в предаването "Панорама" по БНТ новият председател на ЦИК Георги Хорозов.

Георги Хорозов, ЦИК: Машината няма да реши проблема с компетентостта на изборната администрация - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Машината няма да реши проблема с компетентостта или некомпетентността на изборната администрация. Това заяви в предаването "Панорама" по БНТ новият председател на ЦИК Георги Хорозов.

"Подготвената изборна администрация е тази, която може да реши въпроса с машинното гласуване. Именно по този повод в ИК беше предвидено да се въведе обучително звено на администрацията, която ще провежда изборите."

Машини ще има в секциите с повече от 300 избиратели, а в по-малките ще се гласува с хартиени бюлетини.

"Аз не виждам сериозен риск в машинното гласуване при подготовката, която е направена, при промените в закона, които всъщност въведоха истинското машинно гласуване, а всъщност върнаха процеса в състоянието, в което това машинно гласуване беше въведено през 2021 година. Рисковете, ако има такива, разбира се, при всяка машина съществува риск. Има даже такъв показател на надеждността на машината, който е общ принцип, е преди всичко технически."

Според Хорозов основният възможен риск е технически. Ако машина спре да работи, гласуването в съответната секция ще продължи с хартиени бюлетини. По думите му правото на глас е гарантирано във всички случаи.

"Безспорно е, че машината, колкото и да е добре поддържана, по технически причини може да не участва в гласуването в един етап от изборния процес, но иначе с машинното гласуване, по начина, по който то е уредено в българското законодателство и по начина, по който ще се проведе този избор, има достатъчно гаранции, на първо място, за една система, която трудно се поддава на външно влияние и в която са взети достатъчно гаранции, за да може да се осигури чистият, безпристрастен, верен, ясен и честен вот на избирателите."

Хорозов обясни, че въвеждането на софтуера в машините се извършва публично.

Георги Хорозов, председател на ЦИК: „Самото въвеждане на софтуера в тези машини се извършва публично и то от три независими институции. От една страна, това е Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. От друга страна – Българският институт по метрология. На трето място – Българският институт по стандартизация. И, разбира се, всичко това става в присъствието на наблюдатели, избиратели, журналисти, максимална публичност. От друга страна, кодексът е предвидил, че машината, ако не работи по причини, които са външни и не се дължат на някакви особености, всъщност спира и се продължава от избирателите в съответната секция с гласуване на хартия. Като кодексът е предвидил, че във всяка секция, в която се предвижда машинно гласуване, се доставят и хартиени бюлетини, равни по брой на броя на избирателите в тази секция. Тоест правото на глас е гарантирано във всички случаи."

След решението на Конституционния съд и проблемите при отчитането на гласовете последните промени в Изборния кодекс връщат същинското машинно гласуване, при което вотът се записва в паметта на машината, заяви още председателят на ЦИК.

Георги Хорозов, председател на ЦИК: „Принципът на машинното гласуване и неговата особеност е тази, че при машинно гласуване няма недействителни гласове, такива, каквито има при гласуването на хартия.“

Машините обаче не могат да решат проблема с купения или манипулирания вот. По думите на Хорозов ЦИК няма правомощия да се занимава с превенция на изборните престъпления или да се опита да контролира начина, по който се влияе върху избирателите.

Георги Хорозов, председател на ЦИК: „Това, което може да направи ЦИК във връзка с прилагането на Изборния кодекс, е, на първо място, много добре да обясни правилата за гласуване, на второ място, много добре да обясни гаранциите за сигурност на гласуването и, на трето място, разбира се, в рамките на своите правомощия да наложи санкции.“


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма

    3 0 Отговор
    Да участвам в този фарс, който цели да назначат една Мунчовица за президент!
    Ще им се наложи да завишават бройките софтуерно! Нека поне с това се мъчат!

    21:51 25.09.2026

  • 2 Няма

    3 0 Отговор
    И съмнение как ще стане! Ще добутат Мунчовица до балотаж, за да внушат, че изборите са оспорвани и честни!
    От цяла седмица облъчвачи ни говорят за балотаж!

    21:54 25.09.2026

  • 3 Горски

    2 1 Отговор
    Резултатите от машинния вот ще бъдат, че няма да има 500 000 невалидни бюлетини, задрасквани, дописвани и фалшиви протоколи! Ясно ли му стана на дъртака Мишо Константинов, дето 15 години осигуряваше "победа" на престъпната ГЕРБерастка пасмина точно с такива протоколи и с потресаващи измами! И мутрата от СИК щедро ти плащаше, нали? В милата ни родина, почти всеки е "ЕКСПЕРТ" ПО ВСИЧКО! Особено тези 30, които постоянно ги изтъпанчват по телевизиите от типа на Гого, Папионката, Жоро Тръбата, Коларова, Мишо бюлетината и подобните им. ТЕ ВИНАГИ ГОВОРЯТ ТОВА ЗА КОЕТО ИМ Е ПЛАТЕНО.

    Коментиран от #6, #8

    21:55 25.09.2026

  • 4 Анонимен

    2 0 Отговор
    Къде в Европа се гласува с тези счупеняци Само в диктаторските държави има тези Защо всички се оставят да ги лъжат Къде са протестиращите онези които чупеха палехаСофия Всичко е било платено с цел овладяване на държавата Кой нормален иска да участва в тази али балица И тези са безнаказани

    21:56 25.09.2026

  • 5 след като

    1 0 Отговор
    всички партии търгуват с изборни гласове какви машини какви "избори" говори тоя червен шушлек???

    21:58 25.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    1 0 Отговор
    Радев раздава по 50 евро сега и 100 милиона на определени милионери това си е купуване на гласове и то с държавни пари

    22:01 25.09.2026

  • 8 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Горски":

    Я гледай кой си плаща да разпространява помиите си тук а мен ме трият

    22:02 25.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове