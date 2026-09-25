ОДБХ - Хасково затвори цех за ученически закуски

Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ - Хасково) затвори цех за производство на закуски в Свиленград, който е снабдявал училища и детски градини в региона. Строгата мярка е наложена след установени сериозни нарушения на хигиенните изисквания, съобщават от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Съвместни проверки с данъчните

Инспекцията на производствения обект е реализирана в два поредни дни – на 24 и 25 септември. В нея са се включили и служители на Националната агенция за приходите (НАП - Хасково). Акцията е част от засиления контрол, който контролният орган упражнява традиционно в началото на всяка нова учебна година.

До отстраняване на нередностите

Производствената дейност на цеха е преустановена незабавно. Мярката ще остане в сила, докато собствениците не отстранят всички констатирани несъответствия с нормите за безопасност на хранителните продукти, предназначени за подрастващите.

Сигнали при нарушения

От държавното ведомство напомнят, че инспекциите за спазване на правилата за безопасност на храните продължават на територията на цялата страна. При всяко съмнение за нередности, гражданите могат да подават сигнали на националния телефон 0700 122 99 или чрез електронната форма за контакт в официалния сайт на агенцията.