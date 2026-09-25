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Георг Георгиев: Кандидатът Йотова се разграничи от президента Йотова и накрая се опроверга

Георг Георгиев: Кандидатът Йотова се разграничи от президента Йотова и накрая се опроверга

25 Септември, 2026 14:26 327 13

  • георг георгиев-
  • кандидат-
  • президент-
  • илияна йотова-
  • опровергаване

"Страхувам се, че по този начин се демонстрира още едно разминаване в позицията на правителството и на президента", коментира депутатът от ГЕРБ

Георг Георгиев: Кандидатът Йотова се разграничи от президента Йотова и накрая се опроверга - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Поздравявам правителството за ясната и последователна позиция в подкрепа на Украйна и осъждаща руската военна агресия. Това заяви в кулоарите на Народното събрание депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев, предаде репортер на ФОКУС.

Декларацията срещу Русия
По думите му кандидатът Йотова се разграничила от президента Йотова и накрая се опроверга. "Страхувам се, че по този начин се демонстрира още едно разминаване в позицията на правителството и на президента. Отново в късните часове се прави нещо и после се размисля - говори се едно навън и друго в България, а това се нарича "когнитивен дисонанс", подчерта Георгиев.

"Никой не принуждава България да подкрепи декларацията в подкрепа на Украйна, която беше приета в Ню Йорк!", категоричен бе той.

Той обясни, че наистина на такива документи физически подпис няма, но държавата ни даже е на предна позиция, изброена от върховният представител по външна политика Кая Калас.

ФОКУС припомня, че вчера Илияна Йотова внесе яснота след публикуваната информация относно това изявление след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН. По думите на Йотова обаче това изявление не се подписва. "То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Ню Йорк. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, което е видно от липсата ми на общата снимка след него", каза държавният глава.

Темата се разпространи след коментар от страна на кандидата за президент на "Възраждане" Костадин Костадинов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хммм

    8 1 Отговор
    Това пионерче яко го гони параноята!

    14:30 25.09.2026

  • 2 Моля

    6 1 Отговор
    Откога ГЕРБ са Путинистка партия?

    Коментиран от #8

    14:31 25.09.2026

  • 3 Кина

    7 0 Отговор
    Днес в Толбухин има исторически празник..!

    14:32 25.09.2026

  • 4 Белмин

    4 1 Отговор
    Всеки какво го сърби, тия не ги интересува какво се случва тука, а разтягат локуми само за чужди и външни дертове, където ограбения народ не го интересува.

    14:33 25.09.2026

  • 5 Незнаещ накъде

    5 1 Отговор
    Не си сигурен
    Няма вече за тебе добра посока

    14:33 25.09.2026

  • 6 И тя

    7 0 Отговор
    като Банкянския - същата лъжкиня ! Резил след резил !

    14:35 25.09.2026

  • 7 Каквото и Да приказва !

    3 1 Отговор
    Тя Няма да промени !
    Съглашателското си Отношение !
    Към Режима на Румен Радив !

    14:35 25.09.2026

  • 8 Боко

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Моля":

    нали подари на Путин куче ?

    14:36 25.09.2026

  • 9 ШЕФА

    4 1 Отговор
    Аз по тъ.а физиономия от на това недоразумение на природата не съм виждал !

    14:36 25.09.2026

  • 10 Варна

    2 0 Отговор
    Гошо,не се напрягай с мисловна дейност и размисли че току виж си получил някой мозъчен гърч, а след това пак Национален празник . Стигат ни толкова почивни дни .

    14:39 25.09.2026

  • 11 Българин

    2 0 Отговор
    Путин е нулевият пациент на военната зараза, след който се подреждат смахнатите тролове копейкаджии.

    14:39 25.09.2026

  • 12 Хвана ме срам

    0 0 Отговор
    Президента ни говори пред ООН на френски!

    14:39 25.09.2026

  • 13 Дани

    0 0 Отговор
    Ей това чучело герге отново яхна метлата и потвъди че е подлога на МАФШЯТА некадърник подлизурко!!

    14:40 25.09.2026

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