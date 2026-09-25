Георг Георгиев: Кандидатът Йотова се разграничи от президента Йотова и накрая се опроверга

Поздравявам правителството за ясната и последователна позиция в подкрепа на Украйна и осъждаща руската военна агресия. Това заяви в кулоарите на Народното събрание депутатът от ГЕРБ и бивш външен министър Георг Георгиев, предаде репортер на ФОКУС.

Декларацията срещу Русия

По думите му кандидатът Йотова се разграничила от президента Йотова и накрая се опроверга. "Страхувам се, че по този начин се демонстрира още едно разминаване в позицията на правителството и на президента. Отново в късните часове се прави нещо и после се размисля - говори се едно навън и друго в България, а това се нарича "когнитивен дисонанс", подчерта Георгиев.

"Никой не принуждава България да подкрепи декларацията в подкрепа на Украйна, която беше приета в Ню Йорк!", категоричен бе той.

Той обясни, че наистина на такива документи физически подпис няма, но държавата ни даже е на предна позиция, изброена от върховният представител по външна политика Кая Калас.

ФОКУС припомня, че вчера Илияна Йотова внесе яснота след публикуваната информация относно това изявление след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН. По думите на Йотова обаче това изявление не се подписва. "То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Ню Йорк. Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, което е видно от липсата ми на общата снимка след него", каза държавният глава.

Темата се разпространи след коментар от страна на кандидата за президент на "Възраждане" Костадин Костадинов.