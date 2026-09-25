Пътната обстановка: ремонти, трафик и жертви

От началото на септември при 531 катастрофи са загинали 31 души, а 657 са ранени. От началото на годината жертвите на пътя са 344, а ранените – 6234.

По границата с Турция е отчетен интензивен трафик на изход за товарни автомобили на ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“. Движението на пунктовете с Румъния, Гърция, Сърбия и Република Северна Македония е било нормално според последната публикувана сводка на Гранична полиция. Фериботите Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич остават временно спрени заради ниското ниво на Дунав.

Ограничения заради ремонти

На АМ „Тракия“ движението между 33+850 и 39+450 км в посока Бургас се извършва с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. В участъка е въведено ограничение на скоростта до 100 км/ч, а срокът на дейностите е до 31 октомври 2026 г. При Мухово, между 44+400 и 46+480 км в същата посока, движението също е с повишено внимание заради обезопасяване на пътния участък.

Ремонти ограничават движението и по АМ „Марица“ в посока ГКПП „Капитан Андреево“. Между 110+150 и 110+800 км автомобилите преминават в една лента заради ремонт на дилатационни фуги, със скорост до 50 км/ч и срок до 30 септември. В една лента се движи трафикът и между 108+900 и 109+500 км, където се ремонтират фуги на селскостопански подлез.

Пожари и условия в планините

През последното денонощие пожарните екипи са загасили 105 пожара, при един от които има загинал човек. Подадени са 154 сигнала за произшествия. Осемнайсет пожара са били с преки материални щети, а 87 – без материални щети. Извършени са 43 спасителни дейности и помощни операции, включително 10 при катастрофи.

Планинската спасителна служба предупреждава за неблагоприятни условия по високите части. „Условията за туризъм не са подходящи по високите части на планините“, съобщават от ПСС. На много места са отчетени облачност и мъгла, а в части от Стара планина е превалявал слаб сняг.

Източници: БТА, NewsPoint.bg, Пловдив Нюз