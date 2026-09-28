Асен Василев: Борбата на ПБ с олигархията мина през пенсионерите, децата и стигна до домашната ракия

Борбата на "Прогресивна България“ с олигархията мина през пенсионерите, децата, ваучерите за храна – и стигна и до домашната ракия. Това написа на страницата си във фейсбук лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, цитиран от "Фокус".

Думите му са провокирани от предложени от Министерството на финансите изменения, които предвиждат санкция от 1000 евро за човек, който държи домашна ракия, ако не е член на семейство, което е производител.

Ето и публикацията на Асен Василев по темата с домашната ракия:

Гълъб Донев ще глобява всички, които имат в хладилника си чужда домашна ракия.

Бутилката до оцета в хладилника ми не е минерална вода, а домашна ракия. Подарък. Ако не я изпием с приятели преди приемането на бюджет 2027, ще ме глобят 1000 евро. Така е написал Гълъб Донев в измененията на закона за акциза и данъчните складове.