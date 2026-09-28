Шишков: Започваме проверки на обществените поръчки за строителство

„Започваме проверки на обществените поръчки за строителство. Навсякъде, където се дават пари – независимо дали от републиканския бюджет или чрез европейско финансиране, държавата ще влезе в своята роля. Това означава проверка не само на самата обществена поръчка, но и на начина на изпълнение.“ Това каза в Хасково днес министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. „Основната цел е да постигнем качествено строителство, да постигнем ефекта на това, за което даваме пари в полза на обществото. Проверки ще има във всички случаи на съмнения или притеснения. Може да ги направим и масови, зависи от резултатите“, каза още той.

Регионалният министър бе в Хасково днес за среща с областния управител Тодор Иванов и кметове от областта в рамките на инициативата на МРРБ „Регионите говорят“. В разговора участваха също народни представители от „Прогресивна България“, изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД инж. Венелин Шъков и директорите на областното пътно управление и ВиК Хасково.

Основните изложени проблеми от кметовете по време на разговора бяха във връзка с ВиК отрасъла. „Темата е отворена и работим активно. Ще бъде направен анализ на нуждите и всички възможни решения. За Хасково трябва да се мисли по-генерално. Трябва да намерим нов подход, например – търсене на нови водоизточници с по-къси трасета, защото има довеждащи водопроводи в много лошо състояние. Всички са мобилизирани, за да не изгубим средствата по Програма „Околна среда“, а ние сме мобилизирани да контролираме строителството, за да не бъде прикрито некачествено изпълнение“, подчерта регионалният министър. Няма да спираме финансиране на проекти, каза още той. И допълни, че строителството ще започне след преглед на проектите, като то също ще бъде проверявано. Ще бъде намерен и начин да се осигурят средства за необходимото съфинансиране от страна на ВиК оператора.

Колкото повече успяваме да ползваме европейско финансиране, толкова повече ще съхраним на по-ниско ниво цената на водата, подчерта арх. Шишков. И допълни, че цената на водата в област Хасково е висока, а ВиК дружеството е в лошо финансово състояние. Но това са проблеми не на кметовете, това са проблемите на всички хора в населените места, категоричен бе той.

Има решение на Министерския съвет и разплащането по Инвестиционната програма за общински проекти започна. Към общините вече са платени над 70-80 млн. евро, съобщи на брифинг след дискусията министър Шишков, като подчерта, че няма „бял и черен списък“.

Организираме се да започнем цялостно проектиране на магистралата Русе – Маказа, която е важна за региона, каза още той. „Нашето правителство се е ангажирало в мандата на управление да я проектираме и в кратки срокове да намерим инвеститор за най-важния коридор в България. Жителите на тези населени места около него ще имат възможността с изграждането му да имат достъп до всяка точка“, подчерта той.

„Нямаме пари за околовръстни пътища и много други неща, защото някой похарчи парите с бюджети напред, но жителите на България ще получат необходимите магистрали, категоричен бе Иван Шишков. И допълни, че истината за развитието на България е „проектиране, концепция и капитал, който няма да е от нашия джоб“, като така ще бъде осигурена качествена инфраструктура, което е трябвало да бъде направено преди 15 години.

Регионалният министър обясни, че се предвижда до година и половина да се стигне до иден проект, ОВОС и подробен устройствен план за трасето на магистралата до Маказа. Той изрази очакване да няма безсмислени обжалвания на процедурата по ОВОС. Арх. Шишков обърна внимание, че кметовете са важна страна при обществените обсъждания. И допълни, че при срещите си с кметове на общини, през които ще преминава трасето на АМ „Хемус“, те са апелирали тя да бъде доизградена.

Прекратихме обществената поръчка за мантинели поради съмнения, напомни още министър Шишков. И допълни, че единственият начин тази дейност да бъде изпълнявана до провеждане на нова е чрез „Автомагистрали“ ЕАД, което вече подменя ограничителни системи на определени места и мостове. Държавното дружество вече е купило необходимите машини. Купува и мантинели на по-ниска цена. „2 месеца бяхме в ситуация да променяме системата. Но битката за това да върнем държавността там, където ѝ е мястото, изисква понякога и времеви загуби“, подчерта той.

Заради съмнения относно изпълнението на конструктивно укрепване, в Хасково днес министър Шишков провери ремонта на художествена галерия „Атанас Шаренков“, който се финансира от Програма „Развитие на регионите" с 647 781,74 евро безвъзмездна финансова помощ. Той изрази надежда строителите да спазят срока, а работата да бъде завършена качествено. И подчерта, че сградата е емблематична и изисква професионализъм при проектирането и строителството. Затова нареди Дирекцията за национален строителен контрол да извърши обстойна проверка на обекта.

“За област Хасково е характерно, че има строители с традиция. Но като казвам традиция, означава строители, които имат традиция в печеленето на обществените поръчки”, поясни арх. Шишков.